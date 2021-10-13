Запас угля на государственных ТЭС в 10 раз ниже нормы, - ЭП
Ситуация с запасом угля на складах государственной компании "Центрэнерго" критическая и отстает от нормы в 10 раз.
Об этом говорится в статье издания "Экономическая правда".
"Государственная компания сейчас работает с минимальным составом - 4 блока на все три ТЭС. И каждая станция имеет большие проблемы с обеспечением углем. Суммарные запасы на складах самого "Центрэнерго" с начала октября увеличились на 12% - до 72 тыс. тонн. Впрочем, этот показатель все равно в 10 раз меньше необходимого ", - говорится в статье.
Издание отмечает, что госкомпания испытывает финансовые трудности с закупкой угля.
"Также есть вопросы к тому, откуда "Центрэнерго" приняло деньги, чтобы законтрактовать такой большой объем угля из упомянутых стран, ведь еще накануне компания имела большие финансовые проблемы. Для их решения "Укрэнерго" даже согласилось первоочередно погасить долги на балансирующем рынке перед "Центрэнерго", а "Нафтогаз" закупил у госкомпании большой объем электроэнергии. Так или иначе, но уже сейчас очевидно, что с заявлениями о 100% готовности к осенне-зимнему периоду в "Центрэнерго" немного поспешили", - отметило издание.
Напомним, половина энергоблоков государственной "Центрэнерго" до сих пор не работают из-за дефицита угля.
По данным Министерства энергетики, по состоянию на 12 октября антрацитового угля на Трипольской и Змиевской ТЭС осталось на 7-8 дней работы. Суммарно на этих станциях находилось 29,5 тыс. т. Запас газового угля на ТЭС компании составляет 41,1 тыс. т, что хватит на 3-14 дней работы в зависимости от станции.
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можно конкретне когда в этом году такое было?
а то шоколадный срач вы спецы разводить
https://apostrophe.ua/article/economy/jenergetika/2021-03-18/otdali-na-kormlenie-kto-zagnal-energoatom-v-milliardnyie-dolgi/38404
Энергоатом Трейдинг, обособленное подразделение ГП НАЭК Энергоатом 13 ноября на аукционе по продаже электроэнергии заключило соглашения с ООО Юнайтед Энерджи и ООО Д. Трейдинг с рекордным дисконтом для спотовой рыночной цены -42%. Об этом пишут http://nashigroshi.org/2020/11/16/enerhoatom-na-znyzhkakh-akhmetovu-ta-kolomoys-komu-vtratyv-65-mil-*****-lyshe-za-odyn-tyzhden/?fbclid=IwAR3XeMKBnGAK1iXoITi9R2Eg6u_jiia0Ug9UB_3SizEjeTIFUewPj7TW0xw Наші гроші .
«На аукционе https://epbets.ueex.com.ua/public/PositionList.aspx?id_auc=3594407&view_type=results&lan=ua продали 168 тыс. МВт-ч ночной электроэнергии. В торгах приняли участие восемь фирм, но 85% объема по самой низкой цене в 650 грн. за МВт-ч досталось Юнайтед Энерджи из группы Игоря Коломойского и Д. Трейдинг из группы Рината Ахметова. Эти соглашения были проведены с 40% дисконтом от спотовой цены на рынке на сутки вперед. Обычно дисконты на электроэнергию составляют не более 10%. Остальные покупатели в тот период покупали энергию по 800−940 грн за МВт-ч», - пишет издание.
https://biz.nv.ua/markets/energoatom-v-minuse-ahmetov-i-kolomoyskiy-kupili-***************-na-40-deshevle-rynka-50124438.html
А тепер розкажи, зелена макака, коли були ціни наведені тобою?
а почему те 15% не купили по 650?
стоимость ночной электроэнергии тогда РДН была 700- 900 грн и объемы в 100 раз меньше чем Энергоатом продал на аукционе, если бы Энергоатом вышел со своимы 168000 МВт*час на тот рынок то цены обвалились бы до 10 грн а не 650 грн. как он продал
Вони то рапортують про готовість до опалювального сезону у 200 %
Зебілятки дивітесь.
https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk/posts/6139247519482608?__cft__[0]=AZV6seUSBzDhu3-x_Xmwkz3Wy8gysQK__TsgnC89BbsEBH7SCy-Y02MUM1Yt62UI9uSSuHr1FfuoeUCff_uDNo8xVuFGOpveOE6d3IT6ZJjAoqwgHfB2MeeNtCZmBBYmwvY&__tn__=%2CO%2CP-R 2 ч. ·
Источник в окружении Зеленского: включать отопление украинцам будут только по ковид-сертификатам
Нам важно сколько атома в АЭС.