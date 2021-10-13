Запас угля на государственных ТЭС в 10 раз ниже нормы, - ЭП

Ситуация с запасом угля на складах государственной компании "Центрэнерго" критическая и отстает от нормы в 10 раз.



Об этом говорится в статье издания "Экономическая правда".

"Государственная компания сейчас работает с минимальным составом - 4 блока на все три ТЭС. И каждая станция имеет большие проблемы с обеспечением углем. Суммарные запасы на складах самого "Центрэнерго" с начала октября увеличились на 12% - до 72 тыс. тонн. Впрочем, этот показатель все равно в 10 раз меньше необходимого ", - говорится в статье.

Издание отмечает, что госкомпания испытывает финансовые трудности с закупкой угля.

"Также есть вопросы к тому, откуда "Центрэнерго" приняло деньги, чтобы законтрактовать такой большой объем угля из упомянутых стран, ведь еще накануне компания имела большие финансовые проблемы. Для их решения "Укрэнерго" даже согласилось первоочередно погасить долги на балансирующем рынке перед "Центрэнерго", а "Нафтогаз" закупил у госкомпании большой объем электроэнергии. Так или иначе, но уже сейчас очевидно, что с заявлениями о 100% готовности к осенне-зимнему периоду в "Центрэнерго" немного поспешили", - отметило издание.

Напомним, половина энергоблоков государственной "Центрэнерго" до сих пор не работают из-за дефицита угля.

По данным Министерства энергетики, по состоянию на 12 октября антрацитового угля на Трипольской и Змиевской ТЭС осталось на 7-8 дней работы. Суммарно на этих станциях находилось 29,5 тыс. т. Запас газового угля на ТЭС компании составляет 41,1 тыс. т, что хватит на 3-14 дней работы в зависимости от станции.