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Новости
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Запас угля на государственных ТЭС в 10 раз ниже нормы, - ЭП

Запас угля на государственных ТЭС в 10 раз ниже нормы, - ЭП

Ситуация с запасом угля на складах государственной компании "Центрэнерго" критическая и отстает от нормы в 10 раз.


Об этом говорится в статье издания "Экономическая правда".

"Государственная компания сейчас работает с минимальным составом - 4 блока на все три ТЭС. И каждая станция имеет большие проблемы с обеспечением углем. Суммарные запасы на складах самого "Центрэнерго" с начала октября увеличились на 12% - до 72 тыс. тонн. Впрочем, этот показатель все равно в 10 раз меньше необходимого ", - говорится в статье.
Издание отмечает, что госкомпания испытывает финансовые трудности с закупкой угля.

"Также есть вопросы к тому, откуда "Центрэнерго" приняло деньги, чтобы законтрактовать такой большой объем угля из упомянутых стран, ведь еще накануне компания имела большие финансовые проблемы. Для их решения "Укрэнерго" даже согласилось первоочередно погасить долги на балансирующем рынке перед "Центрэнерго", а "Нафтогаз" закупил у госкомпании большой объем электроэнергии. Так или иначе, но уже сейчас очевидно, что с заявлениями о 100% готовности к осенне-зимнему периоду в "Центрэнерго" немного поспешили", - отметило издание.

Напомним, половина энергоблоков государственной "Центрэнерго" до сих пор не работают из-за дефицита угля.

По данным Министерства энергетики, по состоянию на 12 октября антрацитового угля на Трипольской и Змиевской ТЭС осталось на 7-8 дней работы. Суммарно на этих станциях находилось 29,5 тыс. т. Запас газового угля на ТЭС компании составляет 41,1 тыс. т, что хватит на 3-14 дней работы в зависимости от станции.

Автор: 

ТЭС (280) уголь (1001)


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Топ комментарии
+8
И так каждый год, эти замечательные рукотворные "кризисы", для выкачивания по беспределу бабла с населения. Плати, а то замёрзнешь
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13.10.2021 13:15
+7
госкомпания ("Центрэнерго") испытывает финансовые трудности с закупкой угля.-Государственное "Центрэнерго" потеряло 1 млрд грн на продаже электроэнергии заводам Коломойского /Схемы Коломойского довели государственный "Центрэнерго" до многомиллиардных долгов/ Фонд госимущества подтвердил вывод 4 млрд грн из "Центрэнерго" в пользу Коломойского/ Но виновата зелёная энергетика. Все знают.
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13.10.2021 13:23
+5
Выпускайте Медведчука, он порешает.
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13.10.2021 13:14
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Выпускайте Медведчука, он порешает.
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13.10.2021 13:14 Ответить
У ОРДЛО купят транзитом через РФ или РБ.
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13.10.2021 13:15 Ответить
И так каждый год, эти замечательные рукотворные "кризисы", для выкачивания по беспределу бабла с населения. Плати, а то замёрзнешь
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13.10.2021 13:15 Ответить
Уточните, пожалуйста! Не каждый год, а последние два года.
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13.10.2021 13:29 Ответить
Може Медведчук не такий вже і "вражина"?
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13.10.2021 13:16 Ответить
Він прокацаплене падло яке служить *****.
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13.10.2021 13:19 Ответить
Зелень закупить у маладих ріспублік. Там же їхні торгові партньори. Не дарма ж давали кредити.
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13.10.2021 13:20 Ответить
немешайте шмыге шопиться в Швеции...
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13.10.2021 13:23 Ответить
госкомпания ("Центрэнерго") испытывает финансовые трудности с закупкой угля.-Государственное "Центрэнерго" потеряло 1 млрд грн на продаже электроэнергии заводам Коломойского /Схемы Коломойского довели государственный "Центрэнерго" до многомиллиардных долгов/ Фонд госимущества подтвердил вывод 4 млрд грн из "Центрэнерго" в пользу Коломойского/ Но виновата зелёная энергетика. Все знают.
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13.10.2021 13:23 Ответить
не звезди, "вчера" пЕСики писали что Энергоатом "даром" поставляет эл.энергию заводам Бени
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13.10.2021 13:54 Ответить
А ти вважаєш 50 коп/кВт це дорого?
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13.10.2021 14:55 Ответить
50 коп дорого, в мае была цена на энергнорынке и по 20 коп, и по 15 коп, и по 10 коп
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13.10.2021 15:03 Ответить
ТА-ТИ-ШО? Тут недавно стаття була, як Беня, за підтримки Геруса, "видавлював" такі ціни з АЕС. І це при собівартості електроенергії на АЕС 60 коп/кВт.
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13.10.2021 15:31 Ответить
АЭС продает уже давно на аукционах на Энергорынке
можно конкретне когда в этом году такое было?
а то шоколадный срач вы спецы разводить
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13.10.2021 15:46 Ответить
Кошарная рассказала, что в июле 2020 года оператор рынка заметил, что у "Энергоатома" довольно странная торговая стратегия: "Летом был профицит электроэнергии на сутки вперед. Но "Энергоатом" выходил на рынок с завышенной ценой, не продавал, и все это уходило на балансирующий рынок, где дисконт был 45%. В результате покупали трейдеры Коломойского и Ахметова (украинские олигархи Игорь Коломойский и Ринат Ахметов). Были странные торги в октябре, а самые скандальные, из-за которых НАБУ проводило обыски, - это торги в декабре на полгода вперед - 13 миллиардов киловатт-часов по 1,16 были проданы, 80% из которых ушли трейдеру Игоря Коломойского "Юнайтед Энерджи" (сам Коломойский отрицает связь с этой компанией, однако показательно, что эта фирма помимо закупки электроэнергии у "Энергоатома" по заниженным ценам также является крупнейшим импортером электричества из России - "Апостроф").
https://apostrophe.ua/article/economy/jenergetika/2021-03-18/otdali-na-kormlenie-kto-zagnal-energoatom-v-milliardnyie-dolgi/38404
Энергоатом Трейдинг, обособленное подразделение ГП НАЭК Энергоатом 13 ноября на аукционе по продаже электроэнергии заключило соглашения с ООО Юнайтед Энерджи и ООО Д. Трейдинг с рекордным дисконтом для спотовой рыночной цены -42%. Об этом пишут http://nashigroshi.org/2020/11/16/enerhoatom-na-znyzhkakh-akhmetovu-ta-kolomoys-komu-vtratyv-65-mil-*****-lyshe-za-odyn-tyzhden/?fbclid=IwAR3XeMKBnGAK1iXoITi9R2Eg6u_jiia0Ug9UB_3SizEjeTIFUewPj7TW0xw Наші гроші .
«На аукционе https://epbets.ueex.com.ua/public/PositionList.aspx?id_auc=3594407&view_type=results&lan=ua продали 168 тыс. МВт-ч ночной электроэнергии. В торгах приняли участие восемь фирм, но 85% объема по самой низкой цене в 650 грн. за МВт-ч досталось Юнайтед Энерджи из группы Игоря Коломойского и Д. Трейдинг из группы Рината Ахметова. Эти соглашения были проведены с 40% дисконтом от спотовой цены на рынке на сутки вперед. Обычно дисконты на электроэнергию составляют не более 10%. Остальные покупатели в тот период покупали энергию по 800−940 грн за МВт-ч», - пишет издание.
https://biz.nv.ua/markets/energoatom-v-minuse-ahmetov-i-kolomoyskiy-kupili-***************-na-40-deshevle-rynka-50124438.html

А тепер розкажи, зелена макака, коли були ціни наведені тобою?
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13.10.2021 18:37 Ответить
" 168 тыс. МВт-ч ночной электроэнергии. В торгах приняли участие восемь фирм, но 85% объема по самой низкой цене в 650 грн."
а почему те 15% не купили по 650?
стоимость ночной электроэнергии тогда РДН была 700- 900 грн и объемы в 100 раз меньше чем Энергоатом продал на аукционе, если бы Энергоатом вышел со своимы 168000 МВт*час на тот рынок то цены обвалились бы до 10 грн а не 650 грн. как он продал
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14.10.2021 10:03 Ответить
Ти зовсім ідіот?
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15.10.2021 16:08 Ответить
не звезди/ Так опровергни неправду гневно.Козыряй фактами, звездун.
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13.10.2021 18:01 Ответить
Збс! Надеюсь, часть зебилов замерзнет по приколу с любовью к Величайшему))
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13.10.2021 13:32 Ответить
10 раз, это они так толерантно называют "абсолютно нет".
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13.10.2021 13:33 Ответить
зєбидло руліт.
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13.10.2021 13:37 Ответить
Йой! А з КМУ ось тільки нещодавно репетували, що Україна готова до опалювального сезону! Може ми не в тій Україні живемо? Чи вони....
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13.10.2021 13:38 Ответить
Хуже не будит
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13.10.2021 13:42 Ответить
Странно. Неужели команда ***********, проворовалась? Не может быть
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13.10.2021 13:48 Ответить
І пробрехалась.
Вони то рапортують про готовість до опалювального сезону у 200 %
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13.10.2021 13:54 Ответить
Ахметова с Порошенко жалко..Несчастные..Плачу...
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13.10.2021 13:56 Ответить
Плати. Беня не возражает
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13.10.2021 14:25 Ответить
Мосічучка пропонує українцям їсти недоїдки.
Зебілятки дивітесь.
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13.10.2021 13:58 Ответить
а тимошонко сказал что всем будет тепло, как летом
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13.10.2021 14:11 Ответить
Хронічно збиткова "центренерго" лише протягом 2017-2018 років була стабільно прибутковою. Ось вам і "барига" з його смотрящім Кононенко. Може відсутність тепла у хатах допоможе освіжити мізки?
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13.10.2021 14:14 Ответить
Ну вы ещё скажите, что это Зеленский виноват 😁😁😁
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13.10.2021 14:29 Ответить
https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk?__cft__[0]=AZV6seUSBzDhu3-x_Xmwkz3Wy8gysQK__TsgnC89BbsEBH7SCy-Y02MUM1Yt62UI9uSSuHr1FfuoeUCff_uDNo8xVuFGOpveOE6d3IT6ZJjAoqwgHfB2MeeNtCZmBBYmwvY&__tn__=-]C%2CP-R Дмитрий Корнейчук сейчас с https://www.facebook.com/profile.php?id=100065567374187&__cft__[0]=AZV6seUSBzDhu3-x_Xmwkz3Wy8gysQK__TsgnC89BbsEBH7SCy-Y02MUM1Yt62UI9uSSuHr1FfuoeUCff_uDNo8xVuFGOpveOE6d3IT6ZJjAoqwgHfB2MeeNtCZmBBYmwvY&__tn__=-]C%2CP-R Dmitriy Korneychuk .

https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk/posts/6139247519482608?__cft__[0]=AZV6seUSBzDhu3-x_Xmwkz3Wy8gysQK__TsgnC89BbsEBH7SCy-Y02MUM1Yt62UI9uSSuHr1FfuoeUCff_uDNo8xVuFGOpveOE6d3IT6ZJjAoqwgHfB2MeeNtCZmBBYmwvY&__tn__=%2CO%2CP-R 2 ч. ·



Источник в окружении Зеленского: включать отопление украинцам будут только по ковид-сертификатам
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13.10.2021 14:48 Ответить
За це повинені нести відповідальність,кому належать обленерго : Ахметка ,Беня , Пінчук ,Фірташ Суркіси ,чи в нас боротьба з олігархами ,що б ніхто з низ не збіднів.
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13.10.2021 15:21 Ответить
Вы в принципе способны различать генерирующие компании и поставляющие? Вижу, что нет, но советы космического масштаба запросто.
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13.10.2021 16:54 Ответить
Це при тому що на Україні з пролетарським розмахом закривають діючі шахти. І ви скажете що ахметка не ворог України?
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13.10.2021 16:01 Ответить
Уголь пусть Ахметов ест.
Нам важно сколько атома в АЭС.
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13.10.2021 16:45 Ответить
Еще в 2014 году Польша и Япония предлагали Демчишину, ставленнику Порошенко, перевести наши ТЭЦ на альтернативные источники энергии. Не целесообразно.
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13.10.2021 17:04 Ответить
 
 