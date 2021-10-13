С начала суток войска РФ открывали огонь вблизи Шумов, потерь нет, - штаб ООС
С начала текущих суток, 13 октября, зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня на Донбассе.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
Так, вблизи Шумов враг вел огонь из стрелкового оружия.
Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.
"На вооруженные провокации противника наши защитники открывали огонь, не применяя запрещенное минскими договоренностями вооружение. Благодаря усилиям украинских воинов рубежи наших подразделений остались неизменными", - говорится в сообщении.
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АЛЕ. Перемог теж нема.
29 сентября 2016 года Минобороны представило сухой паёк нового формата для бойцов ВСУ. Отныне фронтовой рацион защитника Украины стал включать в себя горячий мясной ужин, шоколад, кофе, изюм… Кроме прочего, у бойцов появился выбор - согласно новым техусловиям, в ассортимент вводили 18 наименований блюд.
Есть старая, но не затёртая от времени истина: народ, не желающий кормить свою армию, вскоре будет кормить чужую. Стоит добавить - не добровольно. Причём кормить в том числе и в самом прямом смысле. Едой.
Десятилетиями государство (сперва советское, а затем и украинское) относилось к своим защитникам наплевательски. И кормило их как попало. Вечно голодные и вечно несчастные солдаты, питающиеся комбижиром (универсальная штука - можно в разваренную серую перловку положить, а можно и кирзачи смазать!), просочились даже в массовую культуру. И дураку было понятно, что с таким подходом ни одна армия много не навоюет - так мы, вроде как, ни с кем и не воевали, даже не собирались. Как оказалось, не собирались абсолютно зря. 2014-й показал, насколько это важно - вовремя и в полном объёме обеспечивать армию. В том числе и пайками - сухими и не очень.
Впоследствии обеспечение ВСУ только росло - и реформа питания солдат стала истинной гордостью Минобороны. До 2019-го, примерно, года. А в 2019-м реформу эту попытались отменить. Исподволь - сперва через «непонятные» судебные решения по иску каких-то фирмочек, которых, дескать, не допустили до тендеров. Потом через решения Кабмина, когда «услугу по организации питания» разрешили вновь отдавать фирмам-аутсорсерам. Да, как во времена Януковича, когда ручные компании, связанные с руководством Министерства, безо всяких тендеров и открытых торгов поставляли в воинские части корм третьей свежести (едой назвать это было сложно).
Зато для чиновников Минобороны на тендере (кумовство тут неуместно - чай, не какое-то пушечное мясо кормить, а уважаемых людей) решили выбрать рестораны. Где за казённый счёт министр Таран и его ближайшие подручные смогут покушать на сумму от 900 бюджетных гривен (для руководителей структурных подразделений Министерства) до 1800 (для самого господина министра). Напомним, министр обороны Степан Полторак, работавший при Порошенко, питался вместе с другими офицерами в обычной столовой.
Но это ж было при барыгах, а ныне наступил Конец Эпохи Бедности, и пришла пора показать всем, кто тут папа. Если бы цинизм был оружием, Министерство обороны эпохи Зеленского не просто вооружило бы им всю армию, но ещё и неплохо так пополнило бы бюджет, поставляя его на экспорт.