С начала суток войска РФ открывали огонь вблизи Шумов, потерь нет, - штаб ООС

С начала текущих суток, 13 октября, зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня на Донбассе.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Так, вблизи Шумов враг вел огонь из стрелкового оружия.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

"На вооруженные провокации противника наши защитники открывали огонь, не применяя запрещенное минскими договоренностями вооружение. Благодаря усилиям украинских воинов рубежи наших подразделений остались неизменными", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Войска РФ за сутки шесть раз срывали режим "тишины" на Донбассе. Украинские воины открывали ответный огонь, потерь нет, - штаб ООС