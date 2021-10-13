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Украина возьмет у Великобритании 21 млн фунтов в кредит для закупки ПЦР-тестов, - Минфин

Украина возьмет у Великобритании 21 млн фунтов в кредит для закупки ПЦР-тестов, - Минфин

Кабинет Министров утвердил привлечение в 2021 году кредита от Великобритании на £21 млн для закупки 4 млн ПЦР-тестов.

Об этом сообщило Министерство финансов, передает Цензор.НЕТ.

"Кабинет Министров утвердил проект постановления "Об осуществлении государственных внешних заимствований в 2021 году путем привлечения кредита от Агентства экспортного финансирования Соединенного Королевства", – указал Минфин на сайте в среду.

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Кредит в рамках государственных внешних заимствований позволит привлечь £21 млн для закупки наборов для проведения 4 млн ПЦР-исследований, добавили в Минфине.

"Срок пользования кредитом - четыре года", – говорится в сообщении.

Как отметило министерство, контракт на поставку наборов для 4 млн ПЦР-исследований заключен в рамках действующего меморандума о взаимопонимании между Кабмином и Государственным секретарем королевы Великобритании, который действует через Агентство экспортного финансирования Великобритании (UKEF).

Автор: 

Великобритания (4983) Кабмин (14029) кредит (2378) Минфин (1556) тестирование (496) тест (285)


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Топ комментарии
+10
Они даже наладить работу сортиров не смогут самостоятельно. Видосики пилить и пламенные речи толкать в Фейсбуке это вершина эволюции этих дегенератов
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13.10.2021 14:00
+7
Дослужились слуги.
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13.10.2021 13:55
+5
А шо, тато Бєня не дає Буратіні.
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13.10.2021 13:56
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Дослужились слуги.
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13.10.2021 13:55 Ответить
Допилялись. До ручки.
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13.10.2021 13:57 Ответить
Держборг за два роки на двадцять мільярдів виріс. Янукович з Юлькою лікті кусають.
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13.10.2021 14:04 Ответить
Вот вот.У нас в Великобритании за последние две недели нам в почту прислали две пачки по 7 тестов бесплатно!( COVID-19 self-test,rapid antigen test)и это не столица.Твк же и в школе можно взять бесплатно..При малейшем симптоме делаем дома,а более точный можно в городе тоже бесплатно совершенно.Вот так тут бороться с Ковид не то шо зелень чемпионы по оболванивание и воровать.
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13.10.2021 14:31 Ответить
А шо, тато Бєня не дає Буратіні.
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13.10.2021 13:56 Ответить
ЭТО ПРОСТО ПИ ,,,,,Ц
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13.10.2021 13:57 Ответить
красавцы ! скоко бабла для дерибана!
вместо того ,чтобы самим наладить выпуск тестов, сраных лакмусовых бумажек !
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13.10.2021 13:57 Ответить
Они даже наладить работу сортиров не смогут самостоятельно. Видосики пилить и пламенные речи толкать в Фейсбуке это вершина эволюции этих дегенератов
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13.10.2021 14:00 Ответить
а воровать тогда что? тесты?
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13.10.2021 14:36 Ответить
А отдавать мы будем через 4 года, когда про эту погань уже и помнить забудут..
Вери гуд бизнес!
Мазлтов!
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13.10.2021 13:58 Ответить
А оптимизировать расходы не пробовали,не?
Зряплаты всяким лещенкам и прочим сосалкам платить нужно не с госбюджета. Кортежи уменьшить кто-то обнщал. Дорогу в никуда кого-то хрена строят выдавая кредиты с госбанков. Миллиарды денег тратятся,а тут бац и приплыли - нужен кредит на тесты. С такими темпами зелень к весне оставит страну без бюджета.
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13.10.2021 13:58 Ответить
Так і задумано.
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13.10.2021 14:05 Ответить
беня сказал дефолт, значит дефолт.
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13.10.2021 14:12 Ответить
потратили попередній, новий беруть....жах, головне раби мовчать
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13.10.2021 14:00 Ответить
Такшта будете тестироваться токо так! Прямо на входе в магазин для покупки пальта.
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13.10.2021 14:00 Ответить
Конечно. Эти тесты же нужно ещё и продать с большим гешефтом.
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13.10.2021 14:04 Ответить
Очередной повод для шЫколадного визга...
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13.10.2021 14:01 Ответить
Слышь зелебот,а по теме штото скажешь? или и сказать особо нечего т.к. методичка еще не пришла
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13.10.2021 14:18 Ответить
Слышь шЫкомразь, аглийцы дают кредит под тесты: Как отметило министерство, контракт на поставку наборов для 4 млн ПЦР-исследований заключен в рамках действующего меморандума о взаимопонимании между Кабмином и Государственным секретарем королевы Великобритании, который действует через Агентство экспортного финансирования Великобритании (UKEF). Источник: Всё как вы любите, сотрудничество с западом, натом, есом и тд!
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13.10.2021 14:30 Ответить
Ответ настоящего долбое... Ой зелебоба. Скопировал мне текст этой новости и выдаешь за свой пргумент. Да ты какой-то поц не далекий
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13.10.2021 15:05 Ответить
Извини, я не учёл, что ты шЫколадное до упора.....
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13.10.2021 15:25 Ответить
Ты слилась дура. В каких помойках вас, ботню тупорылую, понабирали
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13.10.2021 15:34 Ответить
Не могу выразить тебе моё восхищение.... забанят!
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13.10.2021 15:41 Ответить
сн УЖЕ ВСЕ РАСТАЩИЛИ ПО СВОИМ НОРКАМ ПАРИЯ ВОРЮГ И БЕСПРЕДЕЛЬЩИКОВ
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13.10.2021 14:03 Ответить
https://www.newsru.co.il/finance/11oct2021/ahitov302.html Зайдя на Amazon, советник Беннета сэкономил государству полмиллиарда шекелей в месяц
Когда глава правительства Нафтали Беннет начал продвигать операцию "Антиген", направленной на замену карантинов в школах регулярными экспресс-тестами на коронавирус, ее стоимость в министерстве финансов оценили в 800 миллионов шекелей.

Однако в итоге тендер на поставку тестов, включая их распространение в школах, был закрыт на уровне 220 миллионов шекелей в месяц. Экономию в полмиллиарда шекелей в министерствах финансов и здравоохранения приписывают одному человеку - предпринимателю Рану Ахитову, действующему в сфере венчурного капитала, и на добровольных началах являющемуся советником Беннета.

Как сообщает https://www.calcalist.co.il/local_news/article/ryeuxixsf "Калькалист" , Ахитов, зайдя на платформу интернет-торговли Amazon, обнаружил, что средняя стоимость теста составляет менее 10 шекелей, тогда как тесты, одобренные в Израиле, стоят от 22 шекелей. После того, как в минздраве объяснили, что множество существующих в мире тестов дают неточные результаты. Тогда Ахитов провел сравнительную работу, и нашел около 20 видов тестов, проверенных и принятых к использованию правительствами Германии и Великобритании и еще не менее пяти развитых стран.

Последовавшая за этим проверка минздрава подтвердила целесообразность включения этих проверок в условия тендера без необходимости их повторной проверки в Израиле.
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13.10.2021 14:04 Ответить
А Україна в цьому тексті це конкретно хто? Це те збіговисько шмигалястих ЗЕбілів, які всіма силами намагаються перетворити цю країну на концтабір? Ні в якому разі не можна дати цим лайдакам здриснути за кордон, вони повинні будуть відшкодувати кожну копійку, яку зараз витрачають на роздмухування коронаістерії.
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13.10.2021 14:07 Ответить
Ну вот ! ...а Шмыгаль так убедительно убеждал, что у них "все схвачено и за все оплачено", и высшая готовность к новой волне. Пустозвоны!!!
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13.10.2021 14:08 Ответить
Дебилы, мля!
Ну неужели не додумались написать, что ПЦР-тесты в мире в дефиците и единственная возможность купить их в Англии, это взять в той же Англии кредит на это.
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13.10.2021 14:10 Ответить
С чего это они в дефеците? На них уже цена падать начала.
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13.10.2021 14:19 Ответить
Дефицит имеет разные формы. Можно купить сразу,но мало. Можно больше, но через месяц. А необходимый объем - через год.
У нас же "внезапный" всплеск заболеваемости. Поэтому надо срочно и много. Вот производители и выставляют соответствующие условия.
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13.10.2021 14:51 Ответить
Нет тесты в основном китайские
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13.10.2021 14:49 Ответить
Внимательно прочитай последний абзац статьи. Из него я понял что "производства Англии". А ты с чего взял, что будут закупать китайские?
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13.10.2021 14:57 Ответить
Просто у нас в основном китайские
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13.10.2021 15:05 Ответить
Окуеть плять это как? Суки ипаные! Ублюдки зелёные Где плять фонд борьбы с короной???
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13.10.2021 14:10 Ответить
пифдец!!то трубят что вакцина укр. должна была выйти, то элементарных тестов своих разработать не можем... пифдец сплоная аномалия! взять кредит, купить там же (т.е. отдать эти же деньги туда где взял и еще должен остаешься) шикарная экономическая модель, видать кто то бабла из чинуш в очередной раз на мутной схеме срубит... пилять.... шоб вы все от короны померли властьимущие, бандиты, олигархи и весь ваш выводок до 1000 колена!
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13.10.2021 14:11 Ответить
врать и воровать) хуже же не будет)
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13.10.2021 14:15 Ответить
Это еще Лекхим Богатыревой инновационную вакцину украинцам не подогнал. КОгда начнут впаривать эту вакцину будет стоять вой в интернете.
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13.10.2021 14:39 Ответить
не мішайте вові красти, і здавати країну хйлу.
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13.10.2021 14:18 Ответить
брать кредит (и платить потом проценты) когда был ковид фонд? это же растрата
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13.10.2021 14:18 Ответить
Таки дела малята, Вовке за хату в Лондоне пора кредит гасить.
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13.10.2021 14:21 Ответить
йой, плетусь зі зміни спати,
перекособочений...
- не пускає жінка в хату,
бо... "мій тест- просрочений"
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13.10.2021 14:25 Ответить
А як Авакову перекидали ковідні мільйони то не треба було планувати придбання тестів?

Напреміювались поліцаїв?

Теперь жеріть, не обляпайтесь, кредити британські
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13.10.2021 14:47 Ответить
а когда зайдут английские инвестиции? год прошел как нелох привез благую весть
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13.10.2021 14:51 Ответить
Доведи или ты балабол. Начни с кумовства Пороха и *********. А ведь ты наверное знаешь что балабол хуже ...
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13.10.2021 15:24 Ответить
Да уж, у страны нет денег даже на тесты.
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13.10.2021 15:01 Ответить
нету денех - нефуй строиться!
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13.10.2021 15:10 Ответить
Ковідний фонд роздерибанили походу весь, раз вже кредит беруть. Вже напевно і бізнес по ляму не хоче скидати, бо скільки не переведи то все як у прірву.
скоро ще хтось матиме куртку за 600 тищ, а може і дорожчу
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13.10.2021 15:11 Ответить
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13.10.2021 15:40 Ответить
На них зняли коротеньке продовження серіалу про Голозадька

Я Вам ничего не должен!
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13.10.2021 16:27 Ответить
Україна візьме у Великої Британії 21 млн фунтів у кредит для закупівлі ПЛР-тестів, - Мінфін Джерело: . А тим украънськым вченим, що розробили вытчизняний ПЛР тест дадуть понюхати 21 палець.
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13.10.2021 16:24 Ответить
На пцр тесты денег нет, а на университет зеленого идиота (величайшего лидера современности) есть! Какой то сверхпрочный 73% ный долбо...зм.
Вы, болваны зеленые обогрейте сначала имеющиеся университеты. Им. Шевченко, объявили газ по 48грн за кубометр. Бездарные клоуны, кто эти кредиты отдавать будет? Дешевая популярность за чужой счет.
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13.10.2021 18:33 Ответить
Ну что ж, зеленое ничтожество, как актриса из немецких фильмов для взрослых готово принять отовсюду и во все места!

У амеров оно 300 миллиардов клянчит, но готов принять и 20 миллионов---дешевка!

Испанский стыд за 73% быдло!
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13.10.2021 22:45 Ответить
 
 