Украина возьмет у Великобритании 21 млн фунтов в кредит для закупки ПЦР-тестов, - Минфин
Кабинет Министров утвердил привлечение в 2021 году кредита от Великобритании на £21 млн для закупки 4 млн ПЦР-тестов.
Об этом сообщило Министерство финансов, передает Цензор.НЕТ.
"Кабинет Министров утвердил проект постановления "Об осуществлении государственных внешних заимствований в 2021 году путем привлечения кредита от Агентства экспортного финансирования Соединенного Королевства", – указал Минфин на сайте в среду.
Кредит в рамках государственных внешних заимствований позволит привлечь £21 млн для закупки наборов для проведения 4 млн ПЦР-исследований, добавили в Минфине.
"Срок пользования кредитом - четыре года", – говорится в сообщении.
Как отметило министерство, контракт на поставку наборов для 4 млн ПЦР-исследований заключен в рамках действующего меморандума о взаимопонимании между Кабмином и Государственным секретарем королевы Великобритании, который действует через Агентство экспортного финансирования Великобритании (UKEF).
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вместо того ,чтобы самим наладить выпуск тестов, сраных лакмусовых бумажек !
Вери гуд бизнес!
Мазлтов!
Зряплаты всяким лещенкам и прочим сосалкам платить нужно не с госбюджета. Кортежи уменьшить кто-то обнщал. Дорогу в никуда кого-то хрена строят выдавая кредиты с госбанков. Миллиарды денег тратятся,а тут бац и приплыли - нужен кредит на тесты. С такими темпами зелень к весне оставит страну без бюджета.
Когда глава правительства Нафтали Беннет начал продвигать операцию "Антиген", направленной на замену карантинов в школах регулярными экспресс-тестами на коронавирус, ее стоимость в министерстве финансов оценили в 800 миллионов шекелей.
Однако в итоге тендер на поставку тестов, включая их распространение в школах, был закрыт на уровне 220 миллионов шекелей в месяц. Экономию в полмиллиарда шекелей в министерствах финансов и здравоохранения приписывают одному человеку - предпринимателю Рану Ахитову, действующему в сфере венчурного капитала, и на добровольных началах являющемуся советником Беннета.
Как сообщает https://www.calcalist.co.il/local_news/article/ryeuxixsf "Калькалист" , Ахитов, зайдя на платформу интернет-торговли Amazon, обнаружил, что средняя стоимость теста составляет менее 10 шекелей, тогда как тесты, одобренные в Израиле, стоят от 22 шекелей. После того, как в минздраве объяснили, что множество существующих в мире тестов дают неточные результаты. Тогда Ахитов провел сравнительную работу, и нашел около 20 видов тестов, проверенных и принятых к использованию правительствами Германии и Великобритании и еще не менее пяти развитых стран.
Последовавшая за этим проверка минздрава подтвердила целесообразность включения этих проверок в условия тендера без необходимости их повторной проверки в Израиле.
Ну неужели не додумались написать, что ПЦР-тесты в мире в дефиците и единственная возможность купить их в Англии, это взять в той же Англии кредит на это.
У нас же "внезапный" всплеск заболеваемости. Поэтому надо срочно и много. Вот производители и выставляют соответствующие условия.
перекособочений...
- не пускає жінка в хату,
бо... "мій тест- просрочений"
Напреміювались поліцаїв?
Теперь жеріть, не обляпайтесь, кредити британські
скоро ще хтось матиме куртку за 600 тищ, а може і дорожчу
Я Вам ничего не должен!
Вы, болваны зеленые обогрейте сначала имеющиеся университеты. Им. Шевченко, объявили газ по 48грн за кубометр. Бездарные клоуны, кто эти кредиты отдавать будет? Дешевая популярность за чужой счет.
У амеров оно 300 миллиардов клянчит, но готов принять и 20 миллионов---дешевка!
Испанский стыд за 73% быдло!