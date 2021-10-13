Украина возьмет у Великобритании 21 млн фунтов в кредит для закупки ПЦР-тестов, - Минфин

Кабинет Министров утвердил привлечение в 2021 году кредита от Великобритании на £21 млн для закупки 4 млн ПЦР-тестов.

Об этом сообщило Министерство финансов, передает Цензор.НЕТ.

"Кабинет Министров утвердил проект постановления "Об осуществлении государственных внешних заимствований в 2021 году путем привлечения кредита от Агентства экспортного финансирования Соединенного Королевства", – указал Минфин на сайте в среду.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Укрзализныця" планирует развернуть на вокзалах лаборатории для экспресс-тестов

Кредит в рамках государственных внешних заимствований позволит привлечь £21 млн для закупки наборов для проведения 4 млн ПЦР-исследований, добавили в Минфине.

"Срок пользования кредитом - четыре года", – говорится в сообщении.

Как отметило министерство, контракт на поставку наборов для 4 млн ПЦР-исследований заключен в рамках действующего меморандума о взаимопонимании между Кабмином и Государственным секретарем королевы Великобритании, который действует через Агентство экспортного финансирования Великобритании (UKEF).