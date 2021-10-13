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Новости Коронавирус и карантин
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KSE о COVID-19 в Украине: По двум показателям приближаемся к пиковым значениям

KSE о COVID-19 в Украине: По двум показателям приближаемся к пиковым значениям

На сегодня Украина по двум показателям по COVID-19 приближается к своим пиковым значениям. Уже пройдены пиковые значения осени 2020 года.

Об этом сегодня заявил руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики (KSE) Юрий Ганиченко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина. 

По его словам, Украина приближается к историческим пиковым значениям по уровню смертности и уровню госпитализации за всю пандемию.

"Когда мы видим числа в сутки, мы говорим о том, что надо смотреть на средний показатель за неделю. Отдельные сутки могут быть не показательными. Но по состоянию на сейчас зафиксирован 471 умерший, исторически мы имели 481 умершего в сутки - это самый высокий показатель. Усредненное значение за сутки еще не доходит до пиковых весенних значений, но уже превзошло пиковое значение осенней волны прошлого года. И госпитализация, мы еще не достигли пика, но также приближаемся", - отметил Ганиченко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Более половины реанимационных коек в Украине заняты больными COVID-19, - KSE

Автор: 

карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+2
Записаться на прием к семейному врачу -непроходимый квест..
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13.10.2021 13:59
+1
Чемпионы по ковиду! Хоть чем-то зебил может гордится
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13.10.2021 14:15
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Записаться на прием к семейному врачу -непроходимый квест..
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13.10.2021 13:59 Ответить
Смените врача.
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13.10.2021 14:01 Ответить
Через Ликари24.
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13.10.2021 14:01 Ответить
Відфутболять. Кажуть задрали за такі гроші працювати. Моя лікарка каже звільнюсь.
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13.10.2021 14:08 Ответить
Совет, конечно, интересный. Атамчо, уже к семейным записывают? Не нашёл своего.
ЗЫ: к своему по электронке хелси.ми "мест" нет на две недели.
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13.10.2021 14:08 Ответить
Ликари24-мой кабинет. но ближайшие талончики у моего аж на 21 число, это да.
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13.10.2021 15:17 Ответить
Чемпионы по ковиду! Хоть чем-то зебил может гордится
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13.10.2021 14:15 Ответить
а Зеленський казав, що ми будем перші в світі добре, що його в цьому підтримує 75% українців
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13.10.2021 14:51 Ответить
Дикой ошибкой оказалось с лета когда стали вакцинировать---всё навалить на уч. врачей. И понеслось! А надо было в поликлиниках на 1 этаже организовать вакцинацию средним мед-персоналом и администратором для заноса в базу данных привитых. Посты вакцинации организовать по данному месту жительства. А уч. врачи бы вели приём больных как в обычном режиме. Всех по разным причинам и болезням. И даже когда это стало ясно к сентябрю---дело не пошло так. В поликлиниках завал полный. Тем более стоило организовать предварительно составив списки выездные вакцинации на организации с конкретным числом вакцин доз. Сто челов согласилось--сто доз привезли за 2 часа укололи, бумажки дали, через 3 недели повторили так же. Студентов в вузах также. Тупо-упрямых учителей в летнее время в районо ширять не спрашивая. Кто не схотел---вон нахер в пту преподавать! Скорее всего к ноябрю засыпет все больницы. Новый год ожидаем весёлый.
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13.10.2021 15:42 Ответить
Уряд дебілоїдів зробив ведмежу послугу в рекламі компанії по вакцінації населення дозволивши медпрацівникам неробити щеплення.Тому будете бачити оті 20% щеплених а не так як в розвинутих країнах 80%.
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13.10.2021 16:56 Ответить
 
 