К концу года количество смертей от COVID-19 в Украине может достичь 92 тысяч, - KSE
Киевская школа экономики имеет неутешительный прогноз по развитию коронавируса в Украине. Количество смертей от коронавируса может достичь 92 тысяч к концу года.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на слова руководителя Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрия Ганиченко.
По состоянию на сегодня в Украине подтвердили 59 523 смертельных случая.
"По разным сценариям, в Украине до конца года, начиная с начала пандемии, может умереть от 68 до 92 тысяч человек", - сообщили в Киевской школе экономики.
Напомним, НАН прогнозирует рекордные данные по COVID и спад из-за выходных.
Отметим, в Украине сейчас наблюдаются самые высокие показатели заражений коронавирусом среди детей, которые были зафиксированы за все время пандемии.
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Они не несут никакой ответственности за свой трёп.
За 1,5 года невакцинированных умерли 59,5 тыс.
За ближайшие 1,5 месяца умрет 33 тыс.
Від серцевосудинних мруть, як мухи, а ви тут далі істерію розганяєте.
Вірно! 1-1,5 відсотка як і раніше було.
Аби гроші- гріха не буде!
Есть разница сам себя доводишь до ручки или смертельный вирус?!
По-моему, огромная!
Моя стаття Природно-науковий підхід до лікування хворих http://inerton.kiev.ua/V.Krasnoholovets_scientific_medicine2020.07.20[UKR].pdf
За один год в Украине умирает около 500 000 (1500 в сутки) . А смертность от гриппа ( ковида) 1- 1,5% 500 000/100= 5000
Перегибают палку примерно в 10 раз.