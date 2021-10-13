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Новости Коронавирус и карантин
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Житомирская область может перейти в "красную" зону карантина уже через неделю, - ОГА

Житомирская область может перейти в

Житомирская область может перейти в "красную" зону карантина. Из-за стремительного роста COVID-госпитализаций, такой сценарий ожидает регион уже через неделю.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом заявила первый заместитель главы Житомирской ОГА Наталия Остапченко.

"На территории Житомирской области сначала было развернуто 9 больниц для COVID-больных, потом мы добавили еще 6 больниц, на сегодня у нас 15 больниц. Коек развернуто - 2071 и они заполняются очень быстро...судя по индикаторным показателям через неделю мы попадем в "красный" уровень", - рассказала она.

По словам Остапченко, сейчас медицинская система области еще справляется с нагрузкой.

"Процент обеспечения кислородом всех кроватей - 99.4 %, но очень быстро мы эти кровати заполняем. На сегодня таких коек заполнено на 57%", - объяснила замглавы ОГА.

Она отметила, что в регионе по плану должны делать по 8 тысяч прививок в день, но не выполняют его.

"Медицинская система может это делать, а мы делаем не более 4 тысяч в день. Такими темпами мы будем еще очень долго находиться в "красном" уровне", - добавила Остапченко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": KSE о COVID-19 в Украине: По двум показателям приближаемся к пиковым значениям

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Житомиряне это заслужили . Большинство без масок . Сегодня в аптеке N 2 ТОВ "Житомирлики" обслуживали покупателей без масок . Говорить о рынках нет смысла после этого .
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13.10.2021 15:53 Ответить
Щастить же людям у Житомирській обл. з керівниками ОДА - вони слідкують і попереджають хоча б, хоча показники захворюваності там не сягнули ще і половини весняних. А от на Луганщині їх вже удвічі з гаком перевищили, і усе о.к. - тиша і масові зібрання громадян організують на площі і у палаці спорту. Загартовують населення.
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13.10.2021 16:03 Ответить
 
 