Медсестрам и медбратьям в отдельных случаях разрешат проводить вакцинацию без привлечения врача, - Минздрав
В Украине планируют разрешить медицинским работникам, имеющим образовательную степень профессионального младшего бакалавра по специальности "Медсестринство", в отдельных случаях принимать решение о прививках без участия врача.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
Так, были подготовлены соответствующие изменения в приказ Минздрава от 16 сентября 2011 №595 "Положение об организации и проведении профилактических прививок". Сейчас эти изменения обнародованы для общественного обсуждения.
"Предложенные изменения предоставят возможность медицинской сестре или брату проводить профилактические прививки без привлечения врача, что особенно актуально в период пандемии COVID-19 и подъема других острых респираторных инфекций, в частности гриппа, когда загруженность медицинского персонала очень высокая, улучшат доступность к защите от вакциноконтролируемых инфекций", - говорится в сообщении.
Осуществление прививок младшим медицинским персоналом без участия врача является стандартной медицинской практикой во многих странах мира. Так, в США, Великобритании, Швейцарии, Франции, Израиле и других странах право осуществлять вакцинацию имеют право не только медицинские сестры и братья, но и фармацевты, а, например, в Австрии и Бельгии к прививкам привлекают студентов-медиков.
К вакцинации в Украине будут допущены медсестры и медбратья, которые пройдут специальную подготовку по организации и технике проведения прививок, а также обучение по оказанию неотложной помощи в случае возникновения неотложных серьезных реакций на вакцину (тяжелая аллергическая реакция, потеря сознания и т.д.).
Также предусмотрено, что за человеком остается право выбора - согласиться на консультирование и вакцинацию без привлечения врача или обратиться на консультацию к врачу перед вакцинацией. Кроме того, определен перечень состояний и ситуаций, при которых заключение врача о вакцинации является обязательным.
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уборщицы.. олигофрены... бабуины...
для начала разрешение на прививку должен дать врач после осмотра пациента, при отсутствии у него противопоказаний.
А чтобы знать, есть ли у человека противопоказания, нужно хотя бы с ним побеседовать и полистать его карточку и, как минимум отправить на анализ крови.
Перевірте їхні знання стосовно анафілактичного шоку.
Про захист населення від інфекційних хвороб
Розділ III
Правове регулювання відносин у сфері захисту населення від інфекційних хвороб
Стаття 12. Профілактичні щеплення
Медичні працівники, які проводять профілактичні щеплення, повинні мати відповідну підготовку з питань їх проведення та зобов'язані надати об'єктивну інформацію особам, яким проводиться щеплення, або їх законним представникам про ефективність профілактичних щеплень та про можливі поствакцинальні ускладнення.
ПРОФІЛАКТИЧНІ ЩЕПЛЕННЯ ПРОВОДЯТЬСЯ ПІСЛЯ МЕДИЧНОГО ОГЛЯДУ ОСОБИ В РАЗІ ВІДСУТНОСТІ У НЕЇ ВІДПОВІДНИХ МЕДИЧНИХ ПРОТИПОКАЗАНЬ.
ПОВНОЛІТНІМ ДІЄЗДАТНИМ ГРОМАДЯНАМ ПРОФІЛАКТИЧНІ ЩЕПЛЕННЯ ПРОВОДЯТЬСЯ ЗА ЇХ ЗГОДОЮ після надання об'єктивної інформації про щеплення, наслідки відмови від них та можливі поствакцинальні ускладнення.