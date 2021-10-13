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Медсестрам и медбратьям в отдельных случаях разрешат проводить вакцинацию без привлечения врача, - Минздрав

Медсестрам и медбратьям в отдельных случаях разрешат проводить вакцинацию без привлечения врача, - Минздрав

В Украине планируют разрешить медицинским работникам, имеющим образовательную степень профессионального младшего бакалавра по специальности "Медсестринство", в отдельных случаях принимать решение о прививках без участия врача.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Так, были подготовлены соответствующие изменения в приказ Минздрава от 16 сентября 2011 №595 "Положение об организации и проведении профилактических прививок". Сейчас эти изменения обнародованы для общественного обсуждения.

"Предложенные изменения предоставят возможность медицинской сестре или брату проводить профилактические прививки без привлечения врача, что особенно актуально в период пандемии COVID-19 и подъема других острых респираторных инфекций, в частности гриппа, когда загруженность медицинского персонала очень высокая, улучшат доступность к защите от вакциноконтролируемых инфекций", - говорится в сообщении.

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Осуществление прививок младшим медицинским персоналом без участия врача является стандартной медицинской практикой во многих странах мира. Так, в США, Великобритании, Швейцарии, Франции, Израиле и других странах право осуществлять вакцинацию имеют право не только медицинские сестры и братья, но и фармацевты, а, например, в Австрии и Бельгии к прививкам привлекают студентов-медиков.

К вакцинации в Украине будут допущены медсестры и медбратья, которые пройдут специальную подготовку по организации и технике проведения прививок, а также обучение по оказанию неотложной помощи в случае возникновения неотложных серьезных реакций на вакцину (тяжелая аллергическая реакция, потеря сознания и т.д.).

Также предусмотрено, что за человеком остается право выбора - согласиться на консультирование и вакцинацию без привлечения врача или обратиться на консультацию к врачу перед вакцинацией. Кроме того, определен перечень состояний и ситуаций, при которых заключение врача о вакцинации является обязательным.

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Автор: 

вакцина (3815) Минздрав (4901) врачи (1516)


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Топ комментарии
+6
Ветеринарам тоже нужно разрешить.
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13.10.2021 14:27
+5
Продолжайте список кто может делать прививки без врача:
уборщицы.. олигофрены... бабуины...
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13.10.2021 14:27
+5
Ну так пожелаем же Комаровскому холодных батарей в его доме, шоб он был здоров!
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13.10.2021 15:05
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Правила форума Совет форумчан
Да чего уж там, давай коли-ширяй всех подряд. Ковидоистерия всё спишет.
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13.10.2021 14:25 Ответить
Ветеринарам тоже нужно разрешить.
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13.10.2021 14:27 Ответить
Продолжайте список кто может делать прививки без врача:
уборщицы.. олигофрены... бабуины...
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13.10.2021 14:27 Ответить
А так же водителям скорых,санитаркам,охранникам ,безработным и БОМЖАМ.
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13.10.2021 14:27 Ответить
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13.10.2021 14:29 Ответить
Ну так пожелаем же Комаровскому холодных батарей в его доме, шоб он был здоров!
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13.10.2021 15:05 Ответить
Проводникам поездов и ментам нужно еще разрешить...для комплекта...
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13.10.2021 14:30 Ответить
Шоб ты был в курсе, все прививки делают обычно медсёстры. Врачи этим не занимаются.
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13.10.2021 14:38 Ответить
Да тебе и помощник ветеринара подошел бы...бо ветеринар это для тебя сильно круто...
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13.10.2021 15:03 Ответить
К тебе только ветиринар и подходит. Кацапы - это их профиль
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13.10.2021 15:08 Ответить
Шоб ты, Валера был в курсе

для начала разрешение на прививку должен дать врач после осмотра пациента, при отсутствии у него противопоказаний.
А чтобы знать, есть ли у человека противопоказания, нужно хотя бы с ним побеседовать и полистать его карточку и, как минимум отправить на анализ крови.
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13.10.2021 15:03 Ответить
Для начала разберись в терминологии. "Назначать вакцинацию" и "проводить вакцинацию" - две большие разницы.
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13.10.2021 15:09 Ответить
У петра на ботоферме сокращение, что тебя на вакцинобота перевели?
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13.10.2021 15:09 Ответить
Хе-хе. зэбаран обиделся
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13.10.2021 15:10 Ответить
ну для начала я не за зе и в отличие от тебя не баран, а ты служивый придет время и зебараном станешь и антиваксером, куда старшой пошлет, таи срать и будешь.
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13.10.2021 15:12 Ответить
Хе-хе. Ты уже спалился, не отпетляешь, зэбарашек
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13.10.2021 15:14 Ответить
ПНХ обезьяна.
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13.10.2021 15:18 Ответить
Хе-хе. зэбаран разбушевался! Ты еще копытом топни
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13.10.2021 15:20 Ответить
Ідіоти. Медсестра без нагляду лікаря не має права в/в ін'єкцію зробити.
Перевірте їхні знання стосовно анафілактичного шоку.
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13.10.2021 14:46 Ответить
ЗАКОН УКРАЇНИ

Про захист населення від інфекційних хвороб

Розділ III
Правове регулювання відносин у сфері захисту населення від інфекційних хвороб

Стаття 12. Профілактичні щеплення

Медичні працівники, які проводять профілактичні щеплення, повинні мати відповідну підготовку з питань їх проведення та зобов'язані надати об'єктивну інформацію особам, яким проводиться щеплення, або їх законним представникам про ефективність профілактичних щеплень та про можливі поствакцинальні ускладнення.

ПРОФІЛАКТИЧНІ ЩЕПЛЕННЯ ПРОВОДЯТЬСЯ ПІСЛЯ МЕДИЧНОГО ОГЛЯДУ ОСОБИ В РАЗІ ВІДСУТНОСТІ У НЕЇ ВІДПОВІДНИХ МЕДИЧНИХ ПРОТИПОКАЗАНЬ.

ПОВНОЛІТНІМ ДІЄЗДАТНИМ ГРОМАДЯНАМ ПРОФІЛАКТИЧНІ ЩЕПЛЕННЯ ПРОВОДЯТЬСЯ ЗА ЇХ ЗГОДОЮ після надання об'єктивної інформації про щеплення, наслідки відмови від них та можливі поствакцинальні ускладнення.
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13.10.2021 14:53 Ответить
Самовакцінація.
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13.10.2021 14:54 Ответить
Следующая на разрешение проводить вакцинацию будет уборщица поликлиники ( условная)" баба Катя." А потом разрешат проводить самовакцинацию под лозунгом " уколись сам и кайфуй".
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13.10.2021 15:21 Ответить
Ого как антивакцинаторы заистерили!
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13.10.2021 18:55 Ответить
 
 