Медсестрам и медбратьям в отдельных случаях разрешат проводить вакцинацию без привлечения врача, - Минздрав

В Украине планируют разрешить медицинским работникам, имеющим образовательную степень профессионального младшего бакалавра по специальности "Медсестринство", в отдельных случаях принимать решение о прививках без участия врача.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Так, были подготовлены соответствующие изменения в приказ Минздрава от 16 сентября 2011 №595 "Положение об организации и проведении профилактических прививок". Сейчас эти изменения обнародованы для общественного обсуждения.

"Предложенные изменения предоставят возможность медицинской сестре или брату проводить профилактические прививки без привлечения врача, что особенно актуально в период пандемии COVID-19 и подъема других острых респираторных инфекций, в частности гриппа, когда загруженность медицинского персонала очень высокая, улучшат доступность к защите от вакциноконтролируемых инфекций", - говорится в сообщении.

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Осуществление прививок младшим медицинским персоналом без участия врача является стандартной медицинской практикой во многих странах мира. Так, в США, Великобритании, Швейцарии, Франции, Израиле и других странах право осуществлять вакцинацию имеют право не только медицинские сестры и братья, но и фармацевты, а, например, в Австрии и Бельгии к прививкам привлекают студентов-медиков.

К вакцинации в Украине будут допущены медсестры и медбратья, которые пройдут специальную подготовку по организации и технике проведения прививок, а также обучение по оказанию неотложной помощи в случае возникновения неотложных серьезных реакций на вакцину (тяжелая аллергическая реакция, потеря сознания и т.д.).

Также предусмотрено, что за человеком остается право выбора - согласиться на консультирование и вакцинацию без привлечения врача или обратиться на консультацию к врачу перед вакцинацией. Кроме того, определен перечень состояний и ситуаций, при которых заключение врача о вакцинации является обязательным.

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