Признаков беременности не обнаружено: ГБР выясняет информацию об изнасиловании женщины на Полтавщине, в котором подозревают полицейского
Следователи Территориального управления ГБР Полтавы устанавливают лиц, в том числе из числа правоохранителей, которые могут быть причастны к вероятному изнасилованию женщины из Лубенского района Полтавской области.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГБР.
"Как утверждает женщина, ночью у нее дома во время совместного застолья ее изнасиловали двое мужчин. Один из которых - участковый офицер полиции. При этом, по словам заявительницы, она беременна", - говорится в сообщении.
Получив такую информацию, на место инцидента сразу прибыли следователи и оперативные работники ГБР. В настоящее время проводятся неотложные следственные действия с целью установления всех деталей происшествия. Назначен ряд специальных экспертиз.
Как отметили в ГБР, уже состоялся осмотр женщины судебно-медицинским экспертом и врачом-гинекологом, которые признаков беременности у нее не обнаружили.
Досудебное расследование начато 11 октября 2021 по статье изнасилование (ч. 3 ст. 152 УК Украины).
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.
Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляет Полтавская областная прокуратура, оперативное сопровождение - ГБР.
Как сообщалось ранее, жительница Полтавской области заявила, что ее изнасиловали двое мужчин, один из которых участковый офицер полиции.
По словам бывшего нардепа Игоря Мосийчука, вторым злоумышленником является бывший правоохранитель. Они якобы выбили дверь и ворвались в дом потерпевшей - матери-одиночки, беременной вторым ребенком, и изнасиловали ее.
Позже информация о беременности пострадавшей не подтвердилась. Кроме того стало известно, что женщина имеет две судимости по статье 309 УК Украины (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта), а также по статье 317 (организация или содержание мест для незаконного употребления, производства или изготовления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).
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Чем Прокуратура то плоха? Она ведь ранее контролировала ментов.
Насоздавали этих БР..., черт ногу сломит, а воры и мошенники с насильниками, да еще и спогонами на свободе разгуливают.
и
закроют дело...
Автомобиль ХС70, думайте)))
бывшая содержательница притона заявила на мента и бывшего мента)))
кста, в данной статье про факт насилия ни подтверждения, ни опровержения.
факт беременности опровергается. у вас есть логика?
Повезло клиенту, могли и в дурку оформить, а оттуда со своми мозгами уже не выходят.
Могли и просто отморозков нанять с трубами в подворотне. Явно дешевле.
а ещё прикиньте сколько нужно денег занести прокурорам и судьям чтобы уголовные дела без страниц приняли к рассмотрению?
"золотой человек" получается)))
в вашей сказке непонятно, кто дал 5000 баксов?))
диреГтор тюрьмы? где взял и за что?
я не верю что от нефиг делать людей садят и выпускают, вам, если вы действительно работали адвокатом, обязаны дать копию приговора, как одного так и второго.
я знаю что после добровольных секс отношений довольно часто пишут заявы про износ, с целью выбить бабки
из новой инфы на тему износа ментами:
1) не беременная
2) ранее пересекалась с ментами не самым лучшим образом
сопоставляем факты. ничего более.
- Вы врач?
- Да.
- Гинеколог?
- Да... То есть нет. Но посмотреть могу.
Кожному захиснику мусорів бажаю мати справу з мусорами. Гарні в гарних гробах.
Були ще приклади справ з мусорами, які ненависть до них лише посилили.
Я переконаний там жодного нормального чоловіка нема, бо якщо туди якимось дивом (їх відсіюють ще в школі міліції, чи як там воно зараз називається) потрапить нормальний, його або з'їдять та звільнять, або зроблять таким же покидьком як усі.А Ви запитайте у того хто по вашому"нормальний" що він каже керівництву коли дають план по заносу кеша, та чи не саджав він невинних тільки аби діло закрити, тай чи не б'є затриманих.Будете здивовані. Тому гарні в гарних гробах!!
самому нужно раз в неделю заходить с вопросом:
-Ну когда? Где повестка?
в Словакии практикуется отправка из других регионов .
вот к примеру - миграционная полиция - меняют бригады ,работающие с иностранцами в пунктах выдачи ВНЖ И ПМЖ ГОРОДАМИ
Изнасиловать, а потом еще и облить грязью! Это достойно, чтобы этих мразей в погонах выгнать с позором, как по мне.
а если заява про износ - повод для шантажа?
Она не только наркоманка и рецедивистка, а и чокнутая шантажистка!
Наговаривает на кристально чистые кадры нашей доблестной полиции. Не могли они это зверство совершить после 8 лет аваковщины!
и в чем проблема шантажировать ранее судимой наркоманки?