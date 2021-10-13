Признаков беременности не обнаружено: ГБР выясняет информацию об изнасиловании женщины на Полтавщине, в котором подозревают полицейского

Следователи Территориального управления ГБР Полтавы устанавливают лиц, в том числе из числа правоохранителей, которые могут быть причастны к вероятному изнасилованию женщины из Лубенского района Полтавской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГБР.

"Как утверждает женщина, ночью у нее дома во время совместного застолья ее изнасиловали двое мужчин. Один из которых - участковый офицер полиции. При этом, по словам заявительницы, она беременна", - говорится в сообщении.

Получив такую ​​информацию, на место инцидента сразу прибыли следователи и оперативные работники ГБР. В настоящее время проводятся неотложные следственные действия с целью установления всех деталей происшествия. Назначен ряд специальных экспертиз.

Как отметили в ГБР, уже состоялся осмотр женщины судебно-медицинским экспертом и врачом-гинекологом, которые признаков беременности у нее не обнаружили.

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Досудебное расследование начато 11 октября 2021 по статье изнасилование (ч. 3 ст. 152 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.

Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляет Полтавская областная прокуратура, оперативное сопровождение - ГБР.

Как сообщалось ранее, жительница Полтавской области заявила, что ее изнасиловали двое мужчин, один из которых участковый офицер полиции.

По словам бывшего нардепа Игоря Мосийчука, вторым злоумышленником является бывший правоохранитель. Они якобы выбили дверь и ворвались в дом потерпевшей - матери-одиночки, беременной вторым ребенком, и изнасиловали ее.

Позже информация о беременности пострадавшей не подтвердилась. Кроме того стало известно, что женщина имеет две судимости по статье 309 УК Украины (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта), а также по статье 317 (организация или содержание мест для незаконного употребления, производства или изготовления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).