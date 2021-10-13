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Признаков беременности не обнаружено: ГБР выясняет информацию об изнасиловании женщины на Полтавщине, в котором подозревают полицейского

Признаков беременности не обнаружено: ГБР выясняет информацию об изнасиловании женщины на Полтавщине, в котором подозревают полицейского

Следователи Территориального управления ГБР Полтавы устанавливают лиц, в том числе из числа правоохранителей, которые могут быть причастны к вероятному изнасилованию женщины из Лубенского района Полтавской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГБР.

"Как утверждает женщина, ночью у нее дома во время совместного застолья ее изнасиловали двое мужчин. Один из которых - участковый офицер полиции. При этом, по словам заявительницы, она беременна", - говорится в сообщении.

Получив такую ​​информацию, на место инцидента сразу прибыли следователи и оперативные работники ГБР. В настоящее время проводятся неотложные следственные действия с целью установления всех деталей происшествия. Назначен ряд специальных экспертиз.

Как отметили в ГБР, уже состоялся осмотр женщины судебно-медицинским экспертом и врачом-гинекологом, которые признаков беременности у нее не обнаружили.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Участкового офицера полиции подозревают в изнасиловании женщины на Полтавщине

Досудебное расследование начато 11 октября 2021 по статье изнасилование (ч. 3 ст. 152 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.

Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляет Полтавская областная прокуратура, оперативное сопровождение - ГБР.

Как сообщалось ранее, жительница Полтавской области заявила, что ее изнасиловали двое мужчин, один из которых участковый офицер полиции.

По словам бывшего нардепа Игоря Мосийчука, вторым злоумышленником является бывший правоохранитель. Они якобы выбили дверь и ворвались в дом потерпевшей - матери-одиночки, беременной вторым ребенком, и изнасиловали ее.

Позже информация о беременности пострадавшей не подтвердилась. Кроме того стало известно, что женщина имеет две судимости по статье 309 УК Украины (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта), а также по статье 317 (организация или содержание мест для незаконного употребления, производства или изготовления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).

изнасилование (919) Нацполиция (16498) ГБР (3001) Полтавская область (1165)


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Топ комментарии
+10
,,никто не умер,значит и дела нет,, зеленский. Цитаты государственника. Сборник,,лучшее,,
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13.10.2021 14:32
+9
Ну если не беременная, тогда ладно.
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13.10.2021 14:31
+9
тобто, ми маєм вірити участковому, який розпивав алкогольні напої з двічі судимою наркоторгівкою?)) тільки не пишіть , що то був слідчий експеримент )))
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13.10.2021 14:47
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Ну если не беременная, тогда ладно.
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13.10.2021 14:31 Ответить
ага - отпускать надо
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13.10.2021 16:17 Ответить
Сарказм засчитан. ДБР это что за потешная контора?
Чем Прокуратура то плоха? Она ведь ранее контролировала ментов.
Насоздавали этих БР..., черт ногу сломит, а воры и мошенники с насильниками, да еще и спогонами на свободе разгуливают.
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13.10.2021 17:39 Ответить
как красиво раскручивают дело, уже и не беременна, и бухала с ними, через какое то время ещё и судимость у неё найдут или что то подобное, скажут "а так тебе и надо"
и
закроют дело...
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13.10.2021 14:31 Ответить
в нашей стране все возможно.... беременная или нет это что ли главное... так простите ГБР мутит воду после изнасилвоания если беременность только только зачалась а женщина чувствует есть особенности у женщин индивидуальные она сразу понмиает что беременна так вот после изнасилования вполне мог случиться выкидышь плода... а это иная песны ОТЯГЩАЮЩАЯ.....
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13.10.2021 15:06 Ответить
и следы выкидыша СМЕ не видит, экспертами зеленские работают?!

Автомобиль ХС70, думайте)))

бывшая содержательница притона заявила на мента и бывшего мента)))
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13.10.2021 16:56 Ответить
НО ЕСЛИ БЫЛ ФАКТ НАСИЛИЯ ПОЛОВОГО то причем кто как и кем был?!
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13.10.2021 17:13 Ответить
насчет выкидыша таки да в унитазе уже ничего не увидишь там такое веселое кровотечение иногда и на операционном столе не спасают даже....
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13.10.2021 17:14 Ответить
так что, Юзик судмедэкспертом работает или профи?
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13.10.2021 17:16 Ответить
а если не было?

кста, в данной статье про факт насилия ни подтверждения, ни опровержения.

факт беременности опровергается. у вас есть логика?
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13.10.2021 17:16 Ответить
вы верие в то что написано в статье ТУТ?? вы глупы и навины я за 25 лет работы только адвокатом а в системе права с 1981 года привык верить только своим глазам..и точка... напрмиеря лдично видел уголовное дело по нему чуваку нарезали 8 лет лишения свободы и отправили в колонию дело прошло даже Верховный Суд украины и что вы думалив деле есть только краткая мотивировочная часть приговора а самого приговора по котрому чувак отыбвает наказание в колонии 8 лет судья как то забылся написать и да в деле 7 томов в о многих нумерация страниц имеет прорехив 20-80 листов и ничего все прошло и ВСУ оставил приговор (какой???) в сищде после моего сканадала дело просто ПРОПАЛО.. вообще а клиента бысттро через 3 года ночью выпустили из колонии дали ему в руки 5 тысч баксов и билет на ближдайший поезд и вперде...
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13.10.2021 17:38 Ответить
Раз дали 5 косарей, то явно чей то заказ был его закрыть.
Повезло клиенту, могли и в дурку оформить, а оттуда со своми мозгами уже не выходят.
Могли и просто отморозков нанять с трубами в подворотне. Явно дешевле.
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13.10.2021 17:43 Ответить
вот вы уже соображаете что дешевле

а ещё прикиньте сколько нужно денег занести прокурорам и судьям чтобы уголовные дела без страниц приняли к рассмотрению?

"золотой человек" получается)))
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13.10.2021 17:51 Ответить
я не верю всему что пишут

в вашей сказке непонятно, кто дал 5000 баксов?))

диреГтор тюрьмы? где взял и за что?

я не верю что от нефиг делать людей садят и выпускают, вам, если вы действительно работали адвокатом, обязаны дать копию приговора, как одного так и второго.

я знаю что после добровольных секс отношений довольно часто пишут заявы про износ, с целью выбить бабки

из новой инфы на тему износа ментами:

1) не беременная

2) ранее пересекалась с ментами не самым лучшим образом

сопоставляем факты. ничего более.
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13.10.2021 17:48 Ответить
,,никто не умер,значит и дела нет,, зеленский. Цитаты государственника. Сборник,,лучшее,,
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13.10.2021 14:32 Ответить
Так мусора гандоны все, какая беременность?
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13.10.2021 14:33 Ответить
Женщина приходит к врачу, и спрашивает:
- Вы врач?
- Да.
- Гинеколог?
- Да... То есть нет. Но посмотреть могу.
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13.10.2021 14:40 Ответить
Само собою, як можна не вірити двічісудимій наркоторговці , у нас ж не українці ,а уркаїнці якісь, судячи по масовій ненависті до поліції,хоч більшість з ненависників в житті з нею справи не мали.
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13.10.2021 14:40 Ответить
тобто, ми маєм вірити участковому, який розпивав алкогольні напої з двічі судимою наркоторгівкою?)) тільки не пишіть , що то був слідчий експеримент )))
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13.10.2021 14:47 Ответить
Якось йшов додому напідпитку, дали по голові. зняли дешевий годинник, вкрали паспорт,паспорт згодом принесла жінка , знайшла на вулиці.Написав заяву тоди ще в міліцію. Десь через тиждень прийшов дільничний, каже "Ти ж розумієш,шукати ніхто не буде, так що забери заяву не псуй нам показники."
Кожному захиснику мусорів бажаю мати справу з мусорами. Гарні в гарних гробах.
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13.10.2021 15:06 Ответить
Чого ж такий ненависник поліції звертався до неї, після того як отримав по голові, треба було суботильникам жалітися,а не мусорам.
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13.10.2021 18:22 Ответить
Добродію, Ви відгадали всі літери та не змогли прочитати слово,Ви написали що ненависники не мали справ з мусорами, а я Вам привів приклад, як я мав з ними справу, тоді я ще не був ментоненависником.
Були ще приклади справ з мусорами, які ненависть до них лише посилили.
Я переконаний там жодного нормального чоловіка нема, бо якщо туди якимось дивом (їх відсіюють ще в школі міліції, чи як там воно зараз називається) потрапить нормальний, його або з'їдять та звільнять, або зроблять таким же покидьком як усі.А Ви запитайте у того хто по вашому"нормальний" що він каже керівництву коли дають план по заносу кеша, та чи не саджав він невинних тільки аби діло закрити, тай чи не б'є затриманих.Будете здивовані. Тому гарні в гарних гробах!!
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13.10.2021 20:05 Ответить
Хоча якщо Ви сам мент, тобто поліцай,тоді я розпинався даремно.
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13.10.2021 20:07 Ответить
Мене сьогодні зранку на вулиці викрала поліція разом з працівником воєнкомату, бо вони по списку шукали призовників, а я відмовився предявляти документи і називати свої персональні дані. При цьому вони не представились, відмовились показувати службові посвідчення, привезли мене в місцевий воєнкомат, там я теж відмовився представлятись, вони мене 40 хвилин протримали, допитували мої персональні дані, нічого не добились і відпустили, протоколу затримання не складали. Я запізнився на роботу на 1 год, 30 хвилин ішов з воєнкомату на роботу і тепер мушу тратити час щоб написати заяви в поліцію, дбр і всп. Так що мусора - п*дараси.
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13.10.2021 15:40 Ответить
Також я дзвонив на 102 повідомляв про викрадення, оператор сказала що це працівники поліції, їх дії законні і відмовилась реєструвати мою заяву.
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13.10.2021 15:46 Ответить
"викрали в военкомат" - это жестяк)))

самому нужно раз в неделю заходить с вопросом:

-Ну когда? Где повестка?
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13.10.2021 17:00 Ответить
Дивні ,ні щоб кинути в клітку на 3 доби до встановлення особи дууже вумного, як робить поліція в цивілізованих країнах, та й ще суд вліпив штраф у пару тисяч € за суперечку та непокору.
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13.10.2021 18:19 Ответить
На Лубенщині звалтування без вагітності що пиво без горілки.
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13.10.2021 14:51 Ответить
Колись у Врадіївці мусарню спалили через схожий випадок, потім почалося по всій країні.... Але ******** "смєтунам" це не привід.
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13.10.2021 14:52 Ответить
Не треба. Ситуації зовсім різні. Там в РОВД гвалтували жінку, а тут дома, під час бухання ще й двічі судиму. В жодному разі не кажу, що якщо буха і судима, то можна гвалтувати, але погодьтеся - ситуація виглядає дуже мутною. Можливі різні варіанти - і справді згвалтування, і заява, як помста, і шантаж.
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13.10.2021 15:05 Ответить
Добре, мабуть ваша правда.
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13.10.2021 16:37 Ответить
Аааа. Ну если не беременна то все нормально. Што за хипишь подняли. Мусора отпустить, бабу посадить. Ишь ты гляди. Захотел мусор потрахаться ей жалко штоли (сркзм если што)
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13.10.2021 15:08 Ответить
Ну как полтавские следователи могут установить преступление коллег из Полтавы?
в Словакии практикуется отправка из других регионов .
вот к примеру - миграционная полиция - меняют бригады ,работающие с иностранцами в пунктах выдачи ВНЖ И ПМЖ ГОРОДАМИ
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13.10.2021 15:19 Ответить
Повесточка решает, харрасмент и вот это вот всё. Мало ремня давали этим доморощенным аниткам саркисян родители.
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13.10.2021 16:00 Ответить
Це в корні міняє справу,якщо не вагітна,то треба гвалтувати поки не завагітніє.
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13.10.2021 16:05 Ответить
да не может этого быть. это не наши мусора - очьень важьно.
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13.10.2021 16:10 Ответить
Я в шоке от нашей полиции. Утром, читая статью сначала. И теперь, после гнилых отмазок мусарни.
Изнасиловать, а потом еще и облить грязью! Это достойно, чтобы этих мразей в погонах выгнать с позором, как по мне.
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13.10.2021 16:58 Ответить
если это правда - судить,

а если заява про износ - повод для шантажа?
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13.10.2021 17:13 Ответить
Точно. У бабы мозги поехали шантажировать участкового и мента из убойного.
Она не только наркоманка и рецедивистка, а и чокнутая шантажистка!
Наговаривает на кристально чистые кадры нашей доблестной полиции. Не могли они это зверство совершить после 8 лет аваковщины!
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13.10.2021 17:47 Ответить
где вы взяли мента из убойного?))

и в чем проблема шантажировать ранее судимой наркоманки?
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13.10.2021 18:01 Ответить
 
 