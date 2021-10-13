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Новости Борьба с коррупцией
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Все суды должны быть антикоррупционными, дайте только возможность нормально работать, - судья Верховного Суда Ткачук

Все суды должны быть антикоррупционными, дайте только возможность нормально работать, - судья Верховного Суда Ткачук

Судья Верховного Суда Олег Ткачук заявил, что никогда не был сторонником системы, когда существует отдельный антикоррупционный суд.

Об этом Ткачук рассказал в интервью Цензор.НЕТ.

"Все суды должны быть антикоррупционными. Надо только дать возможность судьям нормально работать. Имеется в виду, что количество дел в судах должно быть уменьшено в раз десять за счет других, досудебных процедур, не должно быть тысяч безосновательных дисциплинарных производств в отношении судей или пару тысяч возбужденных уголовных дел исключительно из-за того, что следователю или прокурору не нравится позиция судьи в деле", - объяснил свою позицию судья.

Ткачук задается вопросом, если у кого-то в Верховном суде были претензии к закону и к выбору судей Антикоррупционного суда, то почему Верховный Суд тогда этот вопрос перед Конституционным Судом не поставил?

"Надо было тогда говорить, что это не конституционно. Там можно было громче говорить, что нарушается государственный суверенитет, ведь там назначали судей. А те вопросы, которые касаются судей как раз являются компетенцией Верховного Суда", - добавил он.

Интервью с судьей Верховного Суда Олегом Ткачуком для Цензор.НЕТ читайте здесь.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Не услышал адекватных пояснений задержки конкурса", - Зеленский о срыве выборов главы САП

Автор: 

коррупция (8563) суд (25112) судья (2647) Антикоррупционный суд (1211) Ткачук Олег (21)


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Топ комментарии
+5
Цей чоловік, наче з іншої планети прилетів. У суддів оклади по сто тисяч гривень. У п'ять разів більше ніж у пересічного громадянина. І вони все одно купляють квартири по три мільйони гривень, мають земельні ділянки у декілька гектар, майно на мільйони гривень у безробітних родичів. Недовіра до судової системи на рівному місці не народжується. Не треба шлангом прикидатися.
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13.10.2021 14:59
+4
Другими словами, этот коррупционер в мантии хочет, чтобы у него было меньше работы и вообще никакого контроля над тем, что он вытворяет.
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13.10.2021 15:08
+3
Для начала нужно проверить " достаток" судей и членов их семей. От Верховного до рядового суда. И все станет явным.
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13.10.2021 15:18
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Другими словами, все суды должны быть антисудами по отношению к нынешним судам? И как?
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13.10.2021 14:35 Ответить
Вот именно за это вас Зеля и пытается нагнуть. ВС - последний рубеж на пути зеленого поца по подмене под себя судейской власти.
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13.10.2021 14:38 Ответить
Я думаю поезд уже ушёл. У нас в стране диктатура. ВС уже не так важен.
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13.10.2021 14:53 Ответить
Та вы шо? Моя история пример как работает сегодня в том числе и обновлённый "антикоррупционный" суд. Я, жертва преступления, вынужден тратить последние деньги для того, чтобы доказать что преступление всё же было и что я жертва. Абсурд для нормальной страны! В моём случае Государство Украина, в лице Полиции и Суда, полностью защищает интересы преступника. Такое коррумпированное государство нежизнеспособно. Сейчас меня обложили со всех сторон - Следственное управление уже 18 месяцев фальсифицирует дело. - Николаевская судмедэкспертиза помогает второй фальсифицированной бредовой экспертизой, где "эксперты", вопреки всей медицинской науке, написали, что 80-ти летний инвалид может 2 недели, без обращения к врачам, бегать по городу с переломом основания черепа, как ни в чём не бывало.- Прокуратура не видит в этом никаких нарушений - Руководство МВД присылает какие-то невразумительные ответы, не касающиеся сути жалоб, Суды нарушают все сроки и принимают решения задним числом в пользу преступника и следствия. Вся гниль украинской правоохранительной и судебной системы в моём деле. Завтра это может коснуться любого гражданина Украины. И сейчас ситуация такая, что чтобы сдвинуть это расследование мне нужно потратить колоссальные средства на адвокатов и медэкспертизы (они платные и очень дорогие). А все деньги давно ушли на лечение. Только общественный резонанс может как то помочь. Прошу распространять эту информацию в сетях. Вот как украинский суд помогает топить это дело - https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=131109312495658&id=100067897680637
Вот эта история на Ютубе https://www.youtube.com/watch?v=H1n74acRS2k .
в ФБ - https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=100822815524308&id=100067897680637

Вот ещё публикации по моей истории - https://nikcenter.org/newsItem/63933

, https://rp.mk.ua/2021/07/29087/
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13.10.2021 14:55 Ответить
Цей чоловік, наче з іншої планети прилетів. У суддів оклади по сто тисяч гривень. У п'ять разів більше ніж у пересічного громадянина. І вони все одно купляють квартири по три мільйони гривень, мають земельні ділянки у декілька гектар, майно на мільйони гривень у безробітних родичів. Недовіра до судової системи на рівному місці не народжується. Не треба шлангом прикидатися.
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13.10.2021 14:59 Ответить
Другими словами, этот коррупционер в мантии хочет, чтобы у него было меньше работы и вообще никакого контроля над тем, что он вытворяет.
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13.10.2021 15:08 Ответить
не з Верховного Суду потрібно буде починати реформування держави... Хоча, в 2019-му потрібно було продовжити судову реформу; але 73/43%зебілів вирішили інакше. Тепер потрібно буде знову, як в 2014-му, починати реформи зі знесення автократичної системи управління. А вже судова реформа - в другу, наступну чергу.
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13.10.2021 15:10 Ответить
Суддівська мафія блокуватиме будь-які реформи, а у 2014му ми просрали здобітки Майдану, обравши на посаду президента людину той самої корумпованої системи, яку мали змінити. Людину, що завдяки корумпованій системі стала міліардером!
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13.10.2021 16:34 Ответить
Для начала нужно проверить " достаток" судей и членов их семей. От Верховного до рядового суда. И все станет явным.
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13.10.2021 15:18 Ответить
Ніззя! Ці відомості є державною таємницею😂😂😂
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13.10.2021 15:43 Ответить
Отож...
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13.10.2021 15:51 Ответить
А почему этот Ткачук еще не в тюрьме за коррупцию? Вообще уже оборзели эти судьи.
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13.10.2021 16:06 Ответить
У перекладі українською для "пересічних" українців це кривосуддьо каже : та дайте вже нам нарешті "нормально наколядувати"- шоб вистачило й пра-пра-праонукам, ну не було у вас ніколи справжнього правосуддя - і не буде його ніколи, нашо воно ото вам потрібне?? А ми (себто каста "нєпрікасаємих" кривосуддів) тут між собою "парішаєм"- кому скільки і за шо треба заносити, нашо тут проміж ногами будуть плутатися ще якісь там чесні міжнародні експерти - наломають нам усю "маліну"?! От і надалі терпіть "тєрпіли" наше "найсправедливіше у світі" вовче кривосуддя! Отака муйня ...
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13.10.2021 16:47 Ответить
 
 