Все суды должны быть антикоррупционными, дайте только возможность нормально работать, - судья Верховного Суда Ткачук

Судья Верховного Суда Олег Ткачук заявил, что никогда не был сторонником системы, когда существует отдельный антикоррупционный суд.

Об этом Ткачук рассказал в интервью Цензор.НЕТ.

"Все суды должны быть антикоррупционными. Надо только дать возможность судьям нормально работать. Имеется в виду, что количество дел в судах должно быть уменьшено в раз десять за счет других, досудебных процедур, не должно быть тысяч безосновательных дисциплинарных производств в отношении судей или пару тысяч возбужденных уголовных дел исключительно из-за того, что следователю или прокурору не нравится позиция судьи в деле", - объяснил свою позицию судья.

Ткачук задается вопросом, если у кого-то в Верховном суде были претензии к закону и к выбору судей Антикоррупционного суда, то почему Верховный Суд тогда этот вопрос перед Конституционным Судом не поставил?

"Надо было тогда говорить, что это не конституционно. Там можно было громче говорить, что нарушается государственный суверенитет, ведь там назначали судей. А те вопросы, которые касаются судей как раз являются компетенцией Верховного Суда", - добавил он.

Интервью с судьей Верховного Суда Олегом Ткачуком для Цензор.НЕТ читайте здесь.

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