Скачок цен на газ в Европе: Еврокомиссия пока не обсуждала, как "Северный поток-2" повлияет на ситуацию
Еврокомиссия на совещании по теме высоких цен на энергоносители в среду не обсуждала, как на ситуацию может повлиять газопровод "Северный поток 2".
Об этом заявила еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Мы сегодня не обсуждали процедуры, связанные с "Северным потоком 2", - сказала она на пресс-конференции, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.
Симсон пояснила, что в настоящее время вопросы, связанные с газопроводом, находятся в ведении властей ФРГ.
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Але Європа не поспішає, а Росії це вигідно. Час працює на них.
Європа потрапила у свою ж пастку. Прикро що і Україна також страждає через це.
Для мужиков привожу пример:
На 4-ых накатили 2 литрухи магазинной водки, а полирнуть, по соточке, зашли в ресторан.
Це початок шантажу Європи цінами на газ з боку кацапстана.
Запустите NordStreem2 - буде газ по старим цінам. Ні - нікуди не дінетесь, купуватимете за новими.
Ідея купувати газ не за довготерміновими контрактами а по спотовій схемі належить тій же Європі. От тому вони сидять і мовчать "в ганчірочку".
Тяжко им будет без российского газа, ну посмотрим.
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B6%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%B0%D0%B7#:~:text=%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%A1%D0%9F%D0%93%20%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B8%D1%82%20%D0%BD%D0%B0%2085,%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%8B%2C%20%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B4%D0%B0%20%D1%83%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%20%D0%B8%20%D1%82 .
Самые большие газовозы серии Q-max берут на борт максимально 267 000 куб. м СПГ, т.е. около 134 тыс. тонн.
https://www.wikiwand.com/ru/Q-Max
1 тонна СПГ - это примерно 1,38 тыс м3 природного газа после регазификации
https://neftegaz.ru/tech-library/energoresursy-toplivo/141460-szhizhennyy-prirodnyy-gaz-spg-tekhnologii-szhizheniya/
134 000 тонн х 1380 = 185 млн кубов регазифицированного газа. Это столько перевозит Q-max.
Но Q-max, это монстры среди газовозов, их всего построено 14 штук, а газовозы, скажем Yamalmax, таскающие СПГ из Сабетты, вмещают в себя 172 000 кубов СПГ, это около 120 млн кубов регазифицированного газа.
как фуйло любит эти слова
Если россия хочет суперприбыли + прогнуть Европу + нагадить Украине, то СВ или без СВ, с украинским транзитом или без него - они это сделают.
"Ці побоювання ми сприймаємо всерйоз і проводимо розслідування", - сказала єврокомісарка з питань енергетики Кадрі Сімсон, відповідаючи на питання депутатів у Європарламенті. Вона додала, що, згідно з першими оцінками ЄК, Росія виконує всі довгострокові контракти, "але при цьому додаткових поставок не проводить".
Також в середу канцлерка ФРН Анґела Меркель (Angela Merkel) також заявила, що російська сторона виконує всі контракти на поставку енергоносіїв до Європи."
фуйло о ней знает и винтит цену на газ
а ес дотянет до последнего и кинет фуйла-
возьмут газ у норвегов и сжиженый у США
С лагом в пол года пройдут Стокгольмские суды и евробюрократы повесят на Газпром штрафы, чтобы выйти без убытков.
Кого наказывать???
Хроника одного *********** 16.10.2021
Уходя в 2019 году президент Порошенко оставил за собой заполненные на 98,6% (29,57 млрд. кубометров газа) газовые хранилища в которых газ нерезидентов (чужой) составлял 32,6%.
На третьем году правления *********** ЗеЛупы, состоянием на 01.10.2021 г. Украина имеет заполненные на 58,86% (17,66 млрд кубометров газа ) газовые хранилища из которых 42,4% - это чужой газ.
За два года 2\3 газа было разбазарено и отдано олигархическим структурам. Украине и населению остались лишь долги.
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html