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Скачок цен на газ в Европе: Еврокомиссия пока не обсуждала, как "Северный поток-2" повлияет на ситуацию

Скачок цен на газ в Европе: Еврокомиссия пока не обсуждала, как

Еврокомиссия на совещании по теме высоких цен на энергоносители в среду не обсуждала, как на ситуацию может повлиять газопровод "Северный поток 2".

Об этом заявила еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мы сегодня не обсуждали процедуры, связанные с "Северным потоком 2", - сказала она на пресс-конференции, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.

Симсон пояснила, что в настоящее время вопросы, связанные с газопроводом, находятся в ведении властей ФРГ.

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Автор: 

Газ (10232) Еврокомиссия (1460) цены (2290) Северный поток (1452)


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Топ комментарии
+8
А ты видел цены на этот альтернативный? В Европе есть терминалы СПГ, но гас не привозят, всё в Азию уходит, а американцам сейчас самим не хватает.
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13.10.2021 14:55
+4
Звичайно як. Ціни впадуть.
Але Європа не поспішає, а Росії це вигідно. Час працює на них.
Європа потрапила у свою ж пастку. Прикро що і Україна також страждає через це.
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13.10.2021 14:45
+3
Європа ще не второпала, чи як завжди?
Це початок шантажу Європи цінами на газ з боку кацапстана.
Запустите NordStreem2 - буде газ по старим цінам. Ні - нікуди не дінетесь, купуватимете за новими.
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13.10.2021 14:48
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Он УЖЕ влияет на ситуацию
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13.10.2021 14:41 Ответить
Звичайно як. Ціни впадуть.
Але Європа не поспішає, а Росії це вигідно. Час працює на них.
Європа потрапила у свою ж пастку. Прикро що і Україна також страждає через це.
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13.10.2021 14:45 Ответить
Всё, всё, всё уже никто, никуда не идёт не попал. Все покупают газ по контрактам, а докупать (если понадобится) будут по повышенной цене.
Для мужиков привожу пример:
На 4-ых накатили 2 литрухи магазинной водки, а полирнуть, по соточке, зашли в ресторан.
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13.10.2021 14:54 Ответить
Ну, в общем, Газпром 50% всего поставляемого в ЕС газа продает по споту с поставкой завтра или через месяц. 17% это долгосрочные контракты с привязкой к нефти, остальное - по споту с лагом 3-6-9 месяцев.
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13.10.2021 15:19 Ответить
Європа ще не второпала, чи як завжди?
Це початок шантажу Європи цінами на газ з боку кацапстана.
Запустите NordStreem2 - буде газ по старим цінам. Ні - нікуди не дінетесь, купуватимете за новими.
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13.10.2021 14:48 Ответить
Да пиши прямо, эвропейцы тупой народ, нас не слушают. Вернее таких, как ты вумных. Давно бы жили, как мы.
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13.10.2021 15:02 Ответить
Було б це так - Європа вже давно підняла б такий хай.
Ідея купувати газ не за довготерміновими контрактами а по спотовій схемі належить тій же Європі. От тому вони сидять і мовчать "в ганчірочку".
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13.10.2021 15:02 Ответить
Страусы. Только им типа "непонятно". Слушать нужно было американцев еще в 2014 году, когда предлагали альтернативный СПГ.
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13.10.2021 14:49 Ответить
А ты видел цены на этот альтернативный? В Европе есть терминалы СПГ, но гас не привозят, всё в Азию уходит, а американцам сейчас самим не хватает.
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13.10.2021 14:55 Ответить
Ну да, поляки ведь идиоты. Согласились, построили и с 2023 года полностью отказываются от рашенского газа. Лохи одним словом, только кто?
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13.10.2021 14:58 Ответить
Во первых никто тут поляков лохами не называл. Когда откажутся тогда и поговорим, ибо поляки расчитывали на норвежскую трубу, а её стопорнули. СПГ может заменить российский газ только частично, так что жди новостей о новом контракте, норвежскую трубу не успеют построить.
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13.10.2021 15:12 Ответить
Они уже отказались. И заявили об этом публично еще раз совсем недавно. У вас есть другие их заявления? Нет? То-то и оно.
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13.10.2021 15:15 Ответить
Много кто чего заявляет, а потом происходит совсем по другому. Сейчас они покупают российский газ, вот когда перестанут тогда и поговорим.
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13.10.2021 15:18 Ответить
Еще раз. У польской PGNiG и американской Venture Global LNG заключен контракт на 20 лет. У вас есть другие данные? Нет? Так что не нужно тут врать.
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13.10.2021 15:22 Ответить
Ещё раз: на какой объём контракт и сколько поляком требуется? Не несите чушь, СПГ не перекроет даже половины потребностей.
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13.10.2021 15:25 Ответить
Да мне фиолетово как и сколько они собираются брать этого газа. Это их дело и они знают что делают. Хотите - считайте сами, флаг в руки и барабан на шею. И они устами президента и премьера три недели назад еще раз заявили что не будут заключать контракт с Рашей. Так надеюсь доходчиво?
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13.10.2021 16:01 Ответить
Да мне плевать то что они сказали. По факту они покупают российский газ и это факт. Выполнят они свои обещания или нет - это совсем не факт. Я много слышал обещаний политиков и очень часто они не выполнялись. Украина тоже отказалась от Российского газа, но за тот "не российский" газ которые вы используете деньги получает газпром. Самообманом не надо заниматься.
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14.10.2021 07:12 Ответить
Вы реально такой идиот, или только прикидываетесь? Да они еще покупают рашенский вонюий газ, хотя и гораздо меньше. Никто с этим и не спорит. Они выполняют заключенный ранее контракт как положено. Но они уже заключили новые контракты на 2023 год и уже зафрахтовали газовозы. И ваши бредовые фантазии что и как будет можете оставить при себе и засунуть их в причитающиеся им место. И не считайте весь европейский газ своим. Вы реально поставляете в Европу только 30% от потребляемого ей газа. И эта доля и количество падает каждый год. А Украина для "эксперда" закрывает 50% потребления газом собственной добычи. Поэтому не тешьте себя своими влажными фантазиями. Надеюсь это доходчиво для "эксперда"?
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14.10.2021 11:01 Ответить
Я никуда никакой газ не поставляю. У польши по заключённым контрактам газа сильно не хватит и эту проблему им предстоить решать. Может найдут варианты, а может будут покупать газпромовский. Обещаниям на словах я не верю. Неважно сколько Украина перекрыват собственным газом, важно то что вы платите деньги гаспрому(через посредников). Это именно ты оплачиваешь содержание сепаратистов потребляя Российский газ, это ты хочешь быть транзитёром и помогать России получать деньги за сырьё.
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14.10.2021 11:07 Ответить
Газ по норвежскому газопроводу плюс СПГ покроют как раз около половины польских потребностей. Плюс из сейчас ЕС жёстко нагибает по прекращению использования бурого угля, которого у поляков до хрена.
Тяжко им будет без российского газа, ну посмотрим.
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13.10.2021 16:05 Ответить
Назовите число газовозов которые обеспечат поставка 180 миллиардов (замещение кацапского газа) СПГ
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13.10.2021 14:59 Ответить
1 газовоз, это обычно 90 млн кубов газа (после регазификации). Итого, для перевозки 180 млрд кубов газа понадобилось бы около 2000 рейсов газовозов.
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13.10.2021 15:28 Ответить
Не так -- 1 тыс.тонн. СПГ это 1.5 млн.кубов. Есть газовозы и на 70 тыс.тонн и на 260 тыс.тонн, и читал про более 300 тыс.тонн. Но утверждать про последние не буду.
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13.10.2021 16:04 Ответить
СПГ представляет собой жидкость без запаха и цвета, плотностью 0,41-0,5 кг/л в зависимости от температуры, давления, и содержания высших алканов
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B6%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%B0%D0%B7#:~:text=%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%A1%D0%9F%D0%93%20%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B8%D1%82%20%D0%BD%D0%B0%2085,%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%8B%2C%20%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B4%D0%B0%20%D1%83%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%20%D0%B8%20%D1%82 .

Самые большие газовозы серии Q-max берут на борт максимально 267 000 куб. м СПГ, т.е. около 134 тыс. тонн.
https://www.wikiwand.com/ru/Q-Max

1 тонна СПГ - это примерно 1,38 тыс м3 природного газа после регазификации

https://neftegaz.ru/tech-library/energoresursy-toplivo/141460-szhizhennyy-prirodnyy-gaz-spg-tekhnologii-szhizheniya/

134 000 тонн х 1380 = 185 млн кубов регазифицированного газа. Это столько перевозит Q-max.

Но Q-max, это монстры среди газовозов, их всего построено 14 штук, а газовозы, скажем Yamalmax, таскающие СПГ из Сабетты, вмещают в себя 172 000 кубов СПГ, это около 120 млн кубов регазифицированного газа.
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13.10.2021 17:09 Ответить
Самые большие газовозы серии "Прелюдия" выпускает Южная Корея. Длина - 488 метров, на 100 больше Q-max. Пока сдан и трудится только один для Австралии.
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13.10.2021 18:04 Ответить
А может 1800 миллиардов? Или 1800 триллионов?
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13.10.2021 15:01 Ответить
Он там, где подумали и заключили долгосрочные контракты. Как Польша.
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13.10.2021 16:05 Ответить
скачок наскок и хлопок -
как фуйло любит эти слова
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13.10.2021 14:50 Ответить
Продажные импотенты
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13.10.2021 14:50 Ответить
Уже нет необходимости обсуждать. Уже "Северный поток 2" повлек рост цен на газ. Уже Путин вьет вереки с Германии.
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13.10.2021 14:51 Ответить
Газпром в этом году ставит рекорды по объёму проданного газа. Каким образом СП2 влияет на рост цен, учитывая, что он ещё даже и не запущен?
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15.10.2021 23:26 Ответить
а что может помешать вводить глубже даже после запуска СП-2?...
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13.10.2021 14:52 Ответить
Причем тут СВ-2?
Если россия хочет суперприбыли + прогнуть Европу + нагадить Украине, то СВ или без СВ, с украинским транзитом или без него - они это сделают.
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13.10.2021 14:55 Ответить
Евро страусы зароют свои головы в песок - им не привыкать.

"Ці побоювання ми сприймаємо всерйоз і проводимо розслідування", - сказала єврокомісарка з питань енергетики Кадрі Сімсон, відповідаючи на питання депутатів у Європарламенті. Вона додала, що, згідно з першими оцінками ЄК, Росія виконує всі довгострокові контракти, "але при цьому додаткових поставок не проводить".

Також в середу канцлерка ФРН Анґела Меркель (Angela Merkel) також заявила, що російська сторона виконує всі контракти на поставку енергоносіїв до Європи."
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13.10.2021 14:57 Ответить
а может СП-2 это такая многоходовочка ес
фуйло о ней знает и винтит цену на газ
а ес дотянет до последнего и кинет фуйла-
возьмут газ у норвегов и сжиженый у США
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13.10.2021 14:59 Ответить
Фуйло с этого дела сейчас не имеет прибыли. Всё достаётся европейским барыгам которые толкают газ в Азию, и биржевым спекулянтам, которые вынуждены закрывать шорты.
С лагом в пол года пройдут Стокгольмские суды и евробюрократы повесят на Газпром штрафы, чтобы выйти без убытков.
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13.10.2021 15:07 Ответить
Кончился сезон ураганов в США. Теперь они начнут наращивать добычу своего газа и цены через пару месяцев стабилизируются. Но надо учитывать, что себестоимость добычи ихнего сланцевого газа выше 200$? А ещё сжижение, разжижение, транспортировка удвоят эти цены. Путин может новую подлянку кинуть. Во время глубокого провала цен, завалит рынок газом дешевле себестоимости, и тогда США снова заморозят свои буровые, после чего снова создастся дефицит. У попа была собака он её любил, она съела кусок сала он её убил, убил закопал, крест поставил написал, у попа была собака....
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13.10.2021 15:09 Ответить
скачок цен - это монопольный сговор... и участники сговора должны быть не просто наказаны, а уйти в десятикратный убыток в сравнении с полученной прибылью...
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13.10.2021 15:11 Ответить
Чей? Газпром увеличил поставки на 8 млрд кубометров. Выполняет все долгосрочные контрактные обязательства. За то с рынка перенаправили в Азию 16 млрд кубометров, США и Норвегия.

Кого наказывать???
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13.10.2021 18:19 Ответить
уасья... вася... посмотрите затулина в разговоре с Цимбалюком...
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13.10.2021 20:21 Ответить
Вчера выступал эксперт и сказал, что благодаря скачку цен Газпром заработает дополнительно 16-20 миллиардов долларов. Это больше стоимости СП 2.
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13.10.2021 15:13 Ответить
Слабо зажигает Ваш эксперт. При росте цены на 100 баксов выручка Газпрома за год увеличивается на 20 ярдов. Сейчас цены выросли где-то на 300 баксов и до весны не уменьшатся. Куда только Газпром эти баксы складывать станет?
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13.10.2021 16:00 Ответить
Кста, СП-2 стоил меньше 9 ярдов.
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13.10.2021 16:00 Ответить
Немецкая фрау-кацапоотсос уже рвет жопу за пуйла и кацапов или только готовится?
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13.10.2021 16:39 Ответить

Хроника одного *********** 16.‎10.‎2021

Уходя в 2019 году президент Порошенко оставил за собой заполненные на 98,6% (29,57 млрд. кубометров газа) газовые хранилища в которых газ нерезидентов (чужой) составлял 32,6%.

На третьем году правления *********** ЗеЛупы, состоянием на 01.10.2021 г. Украина имеет заполненные на 58,86% (17,66 млрд кубометров газа ) газовые хранилища из которых 42,4% - это чужой газ.

За два года 2\3 газа было разбазарено и отдано олигархическим структурам. Украине и населению остались лишь долги.

https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html
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17.10.2021 03:25 Ответить
 
 