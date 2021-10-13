Скачок цен на газ в Европе: Еврокомиссия пока не обсуждала, как "Северный поток-2" повлияет на ситуацию

Еврокомиссия на совещании по теме высоких цен на энергоносители в среду не обсуждала, как на ситуацию может повлиять газопровод "Северный поток 2".

Об этом заявила еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мы сегодня не обсуждали процедуры, связанные с "Северным потоком 2", - сказала она на пресс-конференции, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.

Симсон пояснила, что в настоящее время вопросы, связанные с газопроводом, находятся в ведении властей ФРГ.

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