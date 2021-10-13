Ткачук об отборе кандидатов на должности судей КС: Совет Судей голосовал до тех пор, пока не проходил согласованный человек, это противно

Одна из групп в Совете судей хочет изменить регламент допуска кандидатов на должности судей Конституционного Суда.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ заявил судья Верховного Суда Олег Ткачук.

"Чтобы контролировать этот процесс и не допустить на съезд только тех судей, которые, по чьему-то мнению, будут хорошими. К сожалению, так и произошло. Не был принято регламента этого фарса, но фактически те члены Совета судей, с которыми я разговаривал, которые понимают свою задачу в Совете судей, честно отстаивают позиции судей, говорили мне, что по отдельным кандидатурам проводились переголосования, пока не проходил согласованный, как говорят кандидат. Мне все это противно и неприятно", - объяснил Ткачук.

По его словам, судьи не могут быть участниками тайных сходок и выполнять чужую волю.

"Они либо закону служат, либо действуют по командам сверху, сбоку или снизу. Где же здесь независимость. И если в Совете Судей так они работают, то какое их участие в рассмотрении судебных дел. Человек или честный и порядочный, или не судья. В какой-то момент призыв говорить правду и быть честными бывшие "соратники" посчитали таким, что противоречит их представлениям об авторитете судебной власти. Мне сейчас немного смешно от этого, но я думаю, что они тогда видимо были убеждены, что судебная власть и судебная система строится по повелению одной женщины. Вы ее видели. Это женщина с завязанными глазами. Фемида. Для меня же более приемлемы принципы христианской морали", - подчеркнул судья.

Интервью с судьей Верховного Суда Олегом Ткачуком читайте здесь.

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