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Ткачук об отборе кандидатов на должности судей КС: Совет Судей голосовал до тех пор, пока не проходил согласованный человек, это противно

Ткачук об отборе кандидатов на должности судей КС: Совет Судей голосовал до тех пор, пока не проходил согласованный человек, это противно

Одна из групп в Совете судей хочет изменить регламент допуска кандидатов на должности судей Конституционного Суда.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ заявил судья Верховного Суда Олег Ткачук.

"Чтобы контролировать этот процесс и не допустить на съезд только тех судей, которые, по чьему-то мнению, будут хорошими. К сожалению, так и произошло. Не был принято регламента этого фарса, но фактически те члены Совета судей, с которыми я разговаривал, которые понимают свою задачу в Совете судей, честно отстаивают позиции судей, говорили мне, что по отдельным кандидатурам проводились переголосования, пока не проходил согласованный, как говорят кандидат. Мне все это противно и неприятно", - объяснил Ткачук.

По его словам, судьи не могут быть участниками тайных сходок и выполнять чужую волю.

"Они либо закону служат, либо действуют по командам сверху, сбоку или снизу. Где же здесь независимость. И если в Совете Судей так они работают, то какое их участие в рассмотрении судебных дел. Человек или честный и порядочный, или не судья. В какой-то момент призыв говорить правду и быть честными бывшие "соратники" посчитали таким, что противоречит их представлениям об авторитете судебной власти. Мне сейчас немного смешно от этого, но я думаю, что они тогда видимо были убеждены, что судебная власть и судебная система строится по повелению одной женщины. Вы ее видели. Это женщина с завязанными глазами. Фемида. Для меня же более приемлемы принципы христианской морали", - подчеркнул судья.

Интервью с судьей Верховного Суда Олегом Ткачуком читайте здесь.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Все суды должны быть антикоррупционными, дайте только возможность нормально работать, - судья Верховного Суда Ткачук

Автор: 

КС (2248) Совет Судей (69) Ткачук Олег (21)


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Топ комментарии
+6
Жоден наш суддя не викликає ні поваги ні довіри.
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13.10.2021 15:09
+3
Поздно пить Боржоми! Разгребайте все прелести диктатуры!
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13.10.2021 15:09
+2
Судебная система Украины полностью прогнила и своей трупной вонью уничтожает Украину и отравляет украинский народ
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13.10.2021 15:47
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Правила форума Совет форумчан
Жоден наш суддя не викликає ні поваги ні довіри.
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13.10.2021 15:09 Ответить
https://www.bbc.com/ukrainian/features-russian-42454196 Александр Мамалуй сейчас работает в Верховном суде в Киеве.
Есть еще достойные судьи в Украине!
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13.10.2021 19:30 Ответить
Поздно пить Боржоми! Разгребайте все прелести диктатуры!
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13.10.2021 15:09 Ответить
Это пока не диктатура. Это попытка провести диктатуру. А какой она будет зависит он активной части населения., Янык тоже пытался. И рука уже на стоп-кране.
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13.10.2021 16:15 Ответить
пративные
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13.10.2021 15:21 Ответить
Судебная система Украины полностью прогнила и своей трупной вонью уничтожает Украину и отравляет украинский народ
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13.10.2021 15:47 Ответить
і чия в цьому вина - хто той "біогумус" що перегнивае ....
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13.10.2021 15:55 Ответить
У этого гумуса дна нет. Там дети подростают, а их тоже нужно куда пристроить...
Тут уже поколения работают в Системе и уходить они не собираются.
Это даже не спрут еще. Спрутик такой хороший из 300 семей.
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13.10.2021 21:49 Ответить
Это уже не имеет никакого значения.
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13.10.2021 16:11 Ответить
"Людина чесна і порядна,або не суддя.""Для мене же більш прийнятні принципи християнської моралі." Судячи з прийнятого рішення ,в моїй справі, судді Ткачука Олега це явно його не стосується. Єдине,що судді ВС вміють це рвати на грудях сорочку і говорити,які вони доброчесні і справедливі судді,а насправді топчуться і плюють на закони і Коституцію України,ігнорують міжнародне право. ВС перетворився на лотерейний клуб,де в кожного судді своя правда і закон,а попасти на доброчесного суддю у ВС важче чим зірвати джек-пот в лотерею.
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13.10.2021 16:27 Ответить
 
 