Ждем от США шага навстречу Украине в обеспечении средствами ПВО и ПРО, - Таран
Украина ожидает от Соединенных Штатов шага навстречу в обеспечении новыми образцами, в первую очередь это касается средств противовоздушной (ПВО) и противоракетной обороны (ПРО).
Об этом сообщил сегодня журналистам министр обороны Украины Андрей Таран, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Относительно новых образцов. Да, мы ожидаем от Соединенных Штатов шага нам навстречу в обеспечении новыми образцами, в первую очередь это касается средств противовоздушной обороны и противоракетной обороны, которых, к сожалению, в Украине на данное время нет", - сказал Таран.
Министр указал, что в ходе визита в Украину министра обороны США Ллойда Остина они планируют обсудить имплементацию тех договоренностей, тех договоров, которые были подписаны в Вашингтоне.
"Потому что договоренности на бумаге - это одно, а их имплементация - это уже другой шаг, шаг вперед. Мы подписали эти документы, подготовили предложения о начале их реализации, и сейчас планируем обсудить именно пути реализации, в каком направлении мы пойдем, и что именно будем делать в соответствии с теми документами, которые были подписаны", - пояснил Таран.
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улыбнуло
страна которая входит в десятку по продаже вооружений- ждёт...
а вы не акуйели
почему нет своих новых ПВО и ПРО?
за деньги от проданного ?
Но говнокомандующим это не выгодно. Выгодны закупки оружия и откаты..
Помимо мрази кацапской у нас внутри страны враги окопались!
И эти гниды даже похуже. Потому что народ свой продали!
Потому что молодые парни гибнут каждый день, пока эта мразь карманы набивает!
За такое по законам военного времени судить нужно..
В рамках контракту вартістю $ 247 млн компанія Dynetics побудує для військових 16 пускових установок і 60 ракет-перехоплювачів.
Військові США для захисту від крилатих ракет сьогодні використовують ізраїльський протиракетний комплекс "Iron Dome" ("Залізний купол").
Але це тимчасове рішення, поки військові не прийняли на озброєння одну з розробок, що створюються за програмою IFPC (Indirect Fires Protection Capability).
"Незламний щит" може діяти в діапазоні 360 градусів, вражати кілька цілей одночасно і підходить для інтеграції з єдиною системою управління комплексами протиповітряної та протиракетної оборони.
(Ілюстрація від компанії Dynetics на тему "Enduring Shield" ("Незламний щит")
Так что в порядке очереди.
Пока жид коломойский будет править в Украине через своих марионеток, никаких поставок серьезных вооружений не будет.
@tZEinform
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"Ждем от США шага навстречу Украине в обеспечении средствами ПВО и ПРО, - Таран" В среде "зеленых человечков" стало модно тролить США.
Зададим вопрос министру обороны у которого под конец года государственный оборонный заказ предусмотренный в бюджете 2021 г. подтвержден государственными контрактами на 69% - А У ВАС ЕСТЬ ДЕНЬГИ ?