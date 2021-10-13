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Новости Агрессия России против Украины Война
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Ждем от США шага навстречу Украине в обеспечении средствами ПВО и ПРО, - Таран

Ждем от США шага навстречу Украине в обеспечении средствами ПВО и ПРО, - Таран

Украина ожидает от Соединенных Штатов шага навстречу в обеспечении новыми образцами, в первую очередь это касается средств противовоздушной (ПВО) и противоракетной обороны (ПРО).

Об этом сообщил сегодня журналистам министр обороны Украины Андрей Таран, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Относительно новых образцов. Да, мы ожидаем от Соединенных Штатов шага нам навстречу в обеспечении новыми образцами, в первую очередь это касается средств противовоздушной обороны и противоракетной обороны, которых, к сожалению, в Украине на данное время нет", - сказал Таран.

Министр указал, что в ходе визита в Украину министра обороны США Ллойда Остина они планируют обсудить имплементацию тех договоренностей, тех договоров, которые были подписаны в Вашингтоне.

"Потому что договоренности на бумаге - это одно, а их имплементация - это уже другой шаг, шаг вперед. Мы подписали эти документы, подготовили предложения о начале их реализации, и сейчас планируем обсудить именно пути реализации, в каком направлении мы пойдем, и что именно будем делать в соответствии с теми документами, которые были подписаны", - пояснил Таран.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина может получить от США новые системы ПВО, в частности, "Железный купол", - ОП

Автор: 

ПВО (2777) Пентагон (1462) ПРО (282) США (26853) Таран Андрей (267) Остин Ллойд (420)


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Топ комментарии
+17
Старьій маразматик. Дайте техзадание КБ ЛУЧ, АРТЕМУ и КБ ЮЖНОЕ. Профинансируйте те несчастньіе 100 млн доларов и через три года у нас будет ПВО ближнего и среднего радиуса. 5000 человек при работе и повод задуматься врагу по применению авиации и БПЛА
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13.10.2021 15:05
+12
В тяжелое для Украины время Россия, которая заявляла, что она братский народ, напала на Украину, оккупировала часть ее территории. В это время другой народ из-за океана протянул руку помощи Украине, идет осуждение военной помощи Украине. Вот как в трудную минуту выясняется, кто на самом деле братский народ для Украины. Спасибо Америка.
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13.10.2021 15:03
+12
Роіська ніколи не була братнім народом. Навіть дружнім.
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13.10.2021 15:44
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Забавное повторение истории. Спустя менее, чем 100 лет, нарисовалась новая ось. Если в прошлый раз в страны оси входили Германия, Италия и Япония, то сейчас - па-рашка, Иран и Китай... Итог этого союза будет аналогичный...
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13.10.2021 15:00 Ответить
Китай -- это предатель в партизанском отряде. Себе на уме.
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13.10.2021 16:22 Ответить
Ну вот они и собрались в кучу. Родственные души.
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13.10.2021 16:37 Ответить
Стая товарищей или террариум друзей.
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13.10.2021 16:41 Ответить
Еще один требователь...Требуй у рабсии убираться из Донбасса и Крыма.
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13.10.2021 15:00 Ответить
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13.10.2021 16:23 Ответить
Заліщук вирішить ВСЕ.... Хе-хе...
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13.10.2021 17:45 Ответить
Ждите, клоуны, дырку от бублика.
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13.10.2021 15:02 Ответить
В тяжелое для Украины время Россия, которая заявляла, что она братский народ, напала на Украину, оккупировала часть ее территории. В это время другой народ из-за океана протянул руку помощи Украине, идет осуждение военной помощи Украине. Вот как в трудную минуту выясняется, кто на самом деле братский народ для Украины. Спасибо Америка.
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13.10.2021 15:03 Ответить
Роіська ніколи не була братнім народом. Навіть дружнім.
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13.10.2021 15:44 Ответить
Це наші ісконні вороги.
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13.10.2021 15:49 Ответить
ждём от США...?
улыбнуло
страна которая входит в десятку по продаже вооружений- ждёт...
а вы не акуйели
почему нет своих новых ПВО и ПРО?
за деньги от проданного ?
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13.10.2021 15:05 Ответить
бо те деньги успешно освоены офшорами
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13.10.2021 16:09 Ответить
"Луч" и "Южмаш" подготовили проектные образцы. Но Зелени проще трындеть чем реально делать.
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13.10.2021 16:25 Ответить
И кстати, "Лучу" на 2022 год МО не заказало ни одного экземпляра ПТРК. Ни одного !
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13.10.2021 16:26 Ответить
и купол железный закажи
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13.10.2021 15:05 Ответить
Старьій маразматик. Дайте техзадание КБ ЛУЧ, АРТЕМУ и КБ ЮЖНОЕ. Профинансируйте те несчастньіе 100 млн доларов и через три года у нас будет ПВО ближнего и среднего радиуса. 5000 человек при работе и повод задуматься врагу по применению авиации и БПЛА
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13.10.2021 15:05 Ответить
наша страна ??? 3 года??? ее ж ведут в союз таежный!! не дотянем....
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13.10.2021 15:08 Ответить
С каких это пор 100 млн долларов стали несчастными?... Это ж как сладко можно дербануть и потом на них квартирок, машинок, проституток и наркоты понакупить! А вы со своими несчастными ракетами
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13.10.2021 15:20 Ответить
Ждун
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13.10.2021 15:06 Ответить
Воно дуже дороге,щоб таку територію покрити.Краще вже нарощувати авіацію і ракети.
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13.10.2021 15:06 Ответить
Або своє розробляти.
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13.10.2021 15:06 Ответить
баран-таран - в Украине есть заводы, которые могут это дело производить... делайте кооперацию с американцами и производите... но нет... надо ссаться, сраться, стонать, сопли пускать - помогите... да если Украина сама себе не поможет - никто ей не поможет... но так как министэр обороны военный разветчик и даже ротой не командовал, то и будет оно сопли свои зеленые пускать...
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13.10.2021 15:10 Ответить
Вы правы. Сопли пускают говнокомандующие при этом сливая инфо по вагнеровцам. Если бы вагнеровцев закрыли, то каждая мразь бы знала что агрессия против Украины наказуема.
Но говнокомандующим это не выгодно. Выгодны закупки оружия и откаты..
Помимо мрази кацапской у нас внутри страны враги окопались!
И эти гниды даже похуже. Потому что народ свой продали!
Потому что молодые парни гибнут каждый день, пока эта мразь карманы набивает!
За такое по законам военного времени судить нужно..
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13.10.2021 16:08 Ответить
я б не давав, тому що Зермаки так і дивляться убік паРаши....вони не українська влада, та й суспільство українське дуже волатильне і незріле
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13.10.2021 15:11 Ответить
Грустно но честно
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13.10.2021 15:33 Ответить
Військові США затвердили контракт з компанією Dynetics на будівництво прототипів системи протиповітряної та протиракетної оборони "Незламний щит".
В рамках контракту вартістю $ 247 млн ​​компанія Dynetics побудує для військових 16 пускових установок і 60 ракет-перехоплювачів.
Військові США для захисту від крилатих ракет сьогодні використовують ізраїльський протиракетний комплекс "Iron Dome" ("Залізний купол").
Але це тимчасове рішення, поки військові не прийняли на озброєння одну з розробок, що створюються за програмою IFPC (Indirect Fires Protection Capability).
"Незламний щит" може діяти в діапазоні 360 градусів, вражати кілька цілей одночасно і підходить для інтеграції з єдиною системою управління комплексами протиповітряної та протиракетної оборони.
(Ілюстрація від компанії Dynetics на тему "Enduring Shield" ("Незламний щит")

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13.10.2021 15:17 Ответить
а с каких пор "Железный купол" используется для перехвата крылатых ракет?
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13.10.2021 15:38 Ответить
https://mil.in.ua/uk/news/ssha-rozgortayut-zaliznyj-kupol-na-guami/
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13.10.2021 15:42 Ответить
там сказано що крилаті ракети становлять загрозу, де сказано що "Залізний купол" здатний ефективно їм протидіяти? і коли взагалі "Залізний купол" був задіяний в перехваті крилатих ракет?
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13.10.2021 15:53 Ответить
Вы неправильно поняли! Железный купол это просто пусковая а управляет ею ПВО. Не путайте один патрон с батальоном. ПВО это род войск и железный купол может стать одним из винтиков это сложней и дорогой системы. Он может быть объектовой ПВО ( автономно) и не более.
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13.10.2021 15:55 Ответить
США уже сказали что они ждут от Украины!
Так что в порядке очереди.
Пока жид коломойский будет править в Украине через своих марионеток, никаких поставок серьезных вооружений не будет.
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13.10.2021 15:29 Ответить
Каламойша конечно же влияет на вислюка но, мне кажется есть и другие каналы управления из параши.
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13.10.2021 15:32 Ответить
Поставки будут. И именно по той причине, которую вы назвали. Пока война выгодна, она не прекратится
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13.10.2021 16:13 Ответить
Наверное дождетесь только после отставки тарана.....
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13.10.2021 15:33 Ответить
І тірана.
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13.10.2021 15:55 Ответить
А что с .....ДРЛО?.......так и затихло?
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13.10.2021 15:36 Ответить
Вы хоть приблизительно представляете сколько он стоит,? Он есть только у США а остальным это не по карману. Только не путайте Авакс с ааиадровами других стран.
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13.10.2021 16:02 Ответить
https://youtu.be/grKNGBQnYDY
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13.10.2021 15:37 Ответить
Цензор, зачем размещать на фото израильский "Железный купол"?
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13.10.2021 15:39 Ответить
Як воно здатне "файно белькотіти" на публіку! Генерала Бурбу,падло запроданське, вигнало зі служби в ЗСУ на догоду "Жителям Олімпу" та й ще там щось патякає про конкретну допомогу зі сторони США засобами ППО і ПРО? Через таких "міністрів оборони" через рік від США будемо генералів випрошувати у якості військової допомоги. Чому воно не белькоче, про те, яку шкоду заподіяло Україні отими відставками генералів Бурба,на скільки я знаю, вже не перший генерал,якого "турнули" зі служби. Погони із такого"міністра"-геть і під трибунал!
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13.10.2021 16:22 Ответить
кому давать??? Здесь уже год выясняют, кто же в ОПе слил операцию с Вагнеровцами 😂... И сем лет выясняют, куда делись 5.5 млрд.дол. с ПриватБанка....
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13.10.2021 16:29 Ответить
tZE inform


@tZEinform

·
https://twitter.com/tZEinform/status/1448274497623166978 15 мин



"Ждем от США шага навстречу Украине в обеспечении средствами ПВО и ПРО, - Таран" В среде "зеленых человечков" стало модно тролить США.
Зададим вопрос министру обороны у которого под конец года государственный оборонный заказ предусмотренный в бюджете 2021 г. подтвержден государственными контрактами на 69% - А У ВАС ЕСТЬ ДЕНЬГИ ?
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13.10.2021 16:31 Ответить
Жесть.Кто этим дебилам тексты пишет?"Ждем от США обеспечения нас,после того как мы все у себя разворовали".Конченый и офигевший народ у корыта.Твари,надеюсь вас посадят когдато,пость и в 99 лет,но надеюсь посадят за то,что вы с Украиной делаете.
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13.10.2021 16:31 Ответить
Таран ждет от США средства ПВО.
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13.10.2021 16:50 Ответить
Чекай хера в дупу, разом з зеленим та судовою мафією, просто дібіл якийсь.
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13.10.2021 17:23 Ответить
Как бы ещё не дождался "прилета" Мери Поппинс с зонтиком прямо в кресло министра.
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13.10.2021 18:31 Ответить
Нафига нам 2 комплекса железных купола за миллиарды долларов, если за эти деньги можно отремонтировать и модернизировать все наши комплексы С-300, буки, тунгусски, шилки ,кубы и другие ПВО. И защита будет покрывать всю Украину, а не 2 участка земли. Еще и на нептуны останется.
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13.10.2021 21:15 Ответить
 
 