День защитников и защитниц Украины: в КГГА предупредили о возможных изменениях в работе общественного транспорта в Киеве. СХЕМЫ

Завтра из-за запланированных мероприятий в центре Киева общественный транспорт изменит маршруты.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент транспортной инфраструктуры КГГА в Facebook.

Так, 14 октября возможны изменения в работе троллейбусов маршрутов №№ 5, 7, 8, 17 и автобусов маршрутов № 24, 114 и 118.

В центральной части города запланированы массовые мероприятия.

С 13:00 ч. до окончания мероприятий возможно временное приостановление движения троллейбусов маршрутов № 5, 7, 8 и 17 и автобусов маршрутов № 24, 114 и 118.

В случае запрета движения транспорта по маршруту мероприятий, движение маршрутов будет организовано:

троллейбусы: № 5, 7, 8 и 17 соответственно от ул. Белицкой, ул. Чернобыльской, ул. Смелянской, пл. Космонавтов до ул. Тараса Шевченко по действующим маршрутам, далее - ул. Леонтовича - ул. Богдана Хмельницкого - ул. Пирогова - ул. Тараса Шевченко, дальше по действующим маршрутам;

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автобусы:№ 24 и 114 соответственно от Национального музея истории Украины во II мировой войне и ул. Милославской до ул. Крещатик по действующим маршрутам, далее - ул. Михайловская - ул. Большая Житомирская - ул. Владимирская - ул. Богдана Хмельницкого - ул. Пирогова - ул. Тараса Шевченко - ул. Симона Петлюры - железнодорожный вокзал "Центральный" - ул. Симона Петлюры - бульвар Тараса Шевченко - ул. Леонтовича - ул. Богдана Хмельницкого - ул. Владимирская, далее по действующим маршрутам";

№ 118 от ст "Черниговская" до ул. Бассейной по действующему маршруту, далее - ул. Эспланадная - ул. Саксаганского (в обратном направлении - ул. Жилянская - ул. Шота Руставели) - площадь Победы, далее по действующим маршруту;









