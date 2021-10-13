Печерский суд отказал адвокату судьи Аблова в ходатайстве о закрытии дела пленок ОАСК

13 октября судья Печерского суда Александр Соколов отказал адвокату судьи Окружного административного суда Евгения Аблова в ходатайстве о закрытии дела пленок ОАСК.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает источник в правоохранительных органах.

Адвокат Аблова подал в Печерский суд ходатайство закрыть дело в отношении его подзащитного, которое расследуется по фактам вмешательства Евгения Аблова, а также друих судей ОАСК в деятельность Высшего совета правосудия и Высшей квалификационной комиссии судей путем назначения в эти органы подконтрольных лиц, а также с целью избежать квалификационного оценивания.

Напомним, 17 июля 2020 года детективы НАБУ сообщили о подозрении председателю Окружного административного суда города Киева, его заместителю и еще пяти судьям этого суда, а также председателю Государственной судебной администрации Украины.

21 июля в НАБУ сообщили, что в рамках уголовного производства, по которому Национальное антикоррупционное бюро проводило обыски в Окружном административном суде столицы, о подозрениях сообщили уже 12 лицам.

11 августа НАБУ объявило в розыск председателя ОАСК Вовка, его заместителя, трех судей этого суда и двух экс-членов ВСП.

Высший совет правосудия рассмотрел вопрос временного отстранения от должностей судей ОАСК. Он принял решение вернуть генеральному прокурору Ирине Венедиктовой ходатайство о временном отстранении от осуществления правосудия судьи главы ОАСК Павла Вовка в связи с привлечением к уголовной ответственности.

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Также ВСП принял решение отказать в удовлетворении ходатайства об отстранении от совершения правосудия заместителя главы ОАСК Евгения Аблова, мотивировав это тем, что доказательства, которыми обосновано подозрение, выдвинутое судье Евгению Аблову, получены способом, не соответствующим требованиям Уголовного процессуального кодекса Украины, - без разрешения суда на использование результатов негласных следственных (розыскных) действий, полученных во время расследования другого уголовного производства.

В удовлетворении ходатайства об отстранении судьи ОАСК Игоря Качура было отказано в связи с отсутствием надлежащего обоснования выдвинутых ему подозрений, ходатаство касательно судьи ОАСК Алексея Огурцова - возвращено генпрокурору без рассмотрения в связи с нарушением порядка уведомления судьи о подозрении.

6 сентября 2021 года Высший антикоррупционный суд, в котором должно было состояться судебное заседание по избранию меры пресечения заместителю председателя Окружного административного суда Киева, принял решение о его принудительном доставке в суд. Следственный судья Антикорсуда постановил осуществить привод подозреваемого на судебное заседание на 12:45 15 сентября.

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