Путин об украинской ГТС: Изношена на 85% и может "лопнуть совсем". Для наращивания транзита ее нужно привести в нормативное состояние
Наращивать транзит российского газа через Украину опасно, из-за износа ее газотранспортная система якобы может "лопнуть совсем", и Европа останется совсем без данного канала поставок.
В этом пытался уверить президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания "Российской энергетической недели", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
Он утверждает, что в 2021 году поставки российского газа через Украину превысят обязательства по долгосрочному контракту на 10%.
"Изношенность ГТС Украины составляет 80-85%. Прежде чем прокачивать, необходимо привести эту систему в нормативное состояние", - сказал он.
Путин заявил, что Россия готова сохранить контракт на прокачку через ГТС Украины после 2024 года и даже увеличить его, но нужно понимание объемов: "Мы готовы сохранить этот контракт, если будут обеспечены экономические и экологические условия. Готовы - нужно все считать".
Президент утверждает, что отношения РФ и Украины испортились после того как "в 2008 году мы не могли поднять закачанный там газ".
Путин заявил также, что административные барьеры, препятствующие скорейшему запуску "Северного потока 2", пока не преодолены.
Он также выразил уверенность, что запуск магистрали существенно понизит напряженность и цены на европейском энергетическом рынке.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
по г+г только не покажут
Невиконання плану надходжень до бюджету зростає щомісяця.
МВФ погіршив прогноз зростання ВВП України.
Слуги олігархів ведуть країну в прірву! Нелох хоче піднести ослаблену Неньку х..лу на блюдці!
Підготовка до газової капітуляції почалась:
Віце-прем'єрка з питань євро- та євроатлантичної інтеграції О. Стефанішина: "Домовлятися з РФ щодо газу нам треба буде обов'язково".
За Порошенка про обов'язковість "домовленостей" з агресором-окупантом мова не йшла.
Зеленський - ворог.
Баба і кіт:
Вже тиждень, як журналісти показали фільм, в якому є ознаки корупційних дій з боку мільярдера Зеленського.
Але досі немає жодної реакції ані від НАБУ, ані від прокуратури.
Може, вони соромляться?
Хатуль Мадан:
Спитали у знайомого, який у міськвиконкомі працює, що там чуть про опалювальний сезон....каже, одягайтесь тепліше...
- Ще пластиковими пляшками з кіпяточком можна обкладуватись
Йозеф Кнехт:
Зеленський попросив панікерів припинити нагнітання ситуації. Режим надзвичайної ситуації поки лише у трьох областях. Це штатна ситуація, а не ось це все. І взагалі,холодні батареї корисні.
ТСН:
Про вкусный борщ без мяса мы тебе, дорогой телевизороголовй зритель, уже рассказывали. Сегодня ты услышишь, почему просранная подготовка к отопительному сезону и пустые газохранилища - это полезно. Не переключайся и помни - Порошенко барыга!
Дід Микола:
ЗАДАЧА.
ДАНО:
Україна планує закупити електрички Stadler вдвічі дорожче, аніж їх закупила Швейцарія.
ЗНАЙТИ:
1. На скільки знову зростуть статки представників ЗЕвлади?
2. Скільки ще нових квартир, земельних ділянок, машин і т.і. придбають їхні мами, родичі, коханки?
Мене не дивує, що Зе до 2019 обкрадав Україну, ухиляючись від податків, допомагаючи Бені виводити вкрадені гроші.
Мене не дивує, що Зе і після 2019 робить подібне з іще більшим розмахом.
Мене дивує, як люди при такій масі інфи могли повірити в прастова чєстнава парня із народа.
КиївМіськБудда:
Спочатку вони брешуть про відсутність кумівства і офшорів, про боротьбу з олігархією і корупцією, про зниження тарифів і підвищення зарплат.
А потім хочуть, що ми вірили в дурників, які погрожують найсильнішій людині планети Вірастюку і олімпійському чемпіону з боротьби Беленюку.
Валерій Прозапас:
Вася Вірастюк то яскраве уособлення нашого малоросійського обивателя.
- А чого воєнноє положеніє нє ввєлі?
А чого пріказ наступать нє дали? Парасюк он танк просив!
Ми б померли, а Крим не віддали!
Я б теж пішов, але вони мене недостойні і ще там криві дула кума каже (вона знає).
- Вася, БУ! п..да тобі.
- ААААА! Караул! Ааааа! (дзвонить мамі і в міліцію)
Из Залесья ЧМО?...
Поломок та аварій на газогонах в Росії значно більше, ніж в Україні
Казлина диверсию готовит, падаль.
или ты переживаешь,шоб миллеры с ****** не обнищали?
школьники прямо на уроке начали петь песню со словами: "Батько наш - Бандера, Україна - мати, ми за Україну підем воювати".
https://www.youtube.com/watch?v=P9_b7NHkcro
Учительница пожаловалась руководству на психологическое давление и сообщила, что больше не хочет преподавать в школе. Даже не готова доработать несколько лет до пенсии.
Да делали справки из ЗАГС. Потому что обручалки в Салоне стоили дешевле, чем в ювелирке. Но рыжье всегда можно было купить. Вопрос был лишь в ассортименте .
А что написать на мавзолее, та еще задача. Есть варианты :
Членин и *****. А может такая надпись,без и : Членин *****.
вот жеж москали.....
Пробрался одинокий гей
И теперь у Ильича
Вывих правого плеча...
18.06.2014, 21:55:11
Сравнительной анализ аварийности на магистральных газопроводах Украины и России свидетельствует о том, что количество больших аварий на 1 тыс. км магистралей на территории Российской Федерации в 7,77 раз больше, чем в Украине. Таким образом, украинская ГТС является намного надежнее российской.
Такой вывод сделан в результате исследования, проведенного экспертами ПАО «Укртрансгаз» на основе собственных данных и информации, опубликованной ОАО «Газпром».
В расчет брались лишь аварии, которые привели к разгерметизации и приостановке транспортировки. Подсчитывалось количество нештатных ситуаций в обеих странах на тысячу километров магистралей в течение 1996-2014 годов.
За последние 10 лет на украинских магистральных газопроводах произошло 5 крупных аварий по сравнению с около 200 авариями на магистральных газопроводах ОАО «Газпром».
утянуто отсюда https://www.naftogaz.com/www/3/nakwebru.nsf/0/87A5EC0320200403C2257CFB00681371
На жаль гугл памятає все добре задав йому питання
и, каков результат вашего запроса?! "нет, ты, скажи я жду" (не моё)
мне прекрасно известно, что на гтс Украины были аварии в этом 2021 году. но в вопросе надежности всегда важны НЕ единичные аварии, а статистика. а, статистика, как раз утверждает, что гтс Украины надежнее, чем трубы от грязьпрома на эрэфии.
уже и на самой эрэфии НЕ скрывают печальное состояние труб от грязьпрома "Трубы горят - стареющие газопроводы в тени строек века "Газпрома" https://www.interfax.ru/business/644278
https://www.rbc.ru/business/07/08/2021/610d4ee29a79473cb5d6251a https://www.rbc.ru/business/07/08/2021/610d4ee29a79473cb5d6251a
но, это же авария на грязьпроме! поэтому для, тебя, - "это другое"
Ты, нарасти - и отойди
чудова промова.
https://youtu.be/EWdDStlnmxc