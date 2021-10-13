Путин об украинской ГТС: Изношена на 85% и может "лопнуть совсем". Для наращивания транзита ее нужно привести в нормативное состояние

Наращивать транзит российского газа через Украину опасно, из-за износа ее газотранспортная система якобы может "лопнуть совсем", и Европа останется совсем без данного канала поставок.

В этом пытался уверить президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания "Российской энергетической недели", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Он утверждает, что в 2021 году поставки российского газа через Украину превысят обязательства по долгосрочному контракту на 10%.

"Изношенность ГТС Украины составляет 80-85%. Прежде чем прокачивать, необходимо привести эту систему в нормативное состояние", - сказал он.

Путин заявил, что Россия готова сохранить контракт на прокачку через ГТС Украины после 2024 года и даже увеличить его, но нужно понимание объемов: "Мы готовы сохранить этот контракт, если будут обеспечены экономические и экологические условия. Готовы - нужно все считать".

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Президент утверждает, что отношения РФ и Украины испортились после того как "в 2008 году мы не могли поднять закачанный там газ".

Путин заявил также, что административные барьеры, препятствующие скорейшему запуску "Северного потока 2", пока не преодолены.

Он также выразил уверенность, что запуск магистрали существенно понизит напряженность и цены на европейском энергетическом рынке.