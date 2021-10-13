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Путин об украинской ГТС: Изношена на 85% и может "лопнуть совсем". Для наращивания транзита ее нужно привести в нормативное состояние

Путин об украинской ГТС: Изношена на 85% и может

Наращивать транзит российского газа через Украину опасно, из-за износа ее газотранспортная система якобы может "лопнуть совсем", и Европа останется совсем без данного канала поставок.

В этом пытался уверить президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания "Российской энергетической недели", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Он утверждает, что в 2021 году поставки российского газа через Украину превысят обязательства по долгосрочному контракту на 10%.

"Изношенность ГТС Украины составляет 80-85%. Прежде чем прокачивать, необходимо привести эту систему в нормативное состояние", - сказал он.

Путин заявил, что Россия готова сохранить контракт на прокачку через ГТС Украины после 2024 года и даже увеличить его, но нужно понимание объемов: "Мы готовы сохранить этот контракт, если будут обеспечены экономические и экологические условия. Готовы - нужно все считать".

Читайте также: Песков о транзите газа через Украину: Будет коммерческое предложение - все продолжит работать

Президент утверждает, что отношения РФ и Украины испортились после того как "в 2008 году мы не могли поднять закачанный там газ".

Путин заявил также, что административные барьеры, препятствующие скорейшему запуску "Северного потока 2", пока не преодолены.

Он также выразил уверенность, что запуск магистрали существенно понизит напряженность и цены на европейском энергетическом рынке.

Автор: 

ГТС (994) путин владимир (31325) Транзит газа (371)


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Топ комментарии
+41
Значит скоро следует ждать теракта на газопроводе...
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13.10.2021 15:53
+22
когда звучит подобное - быть беде. москали что то планируют.
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13.10.2021 15:54
+21
В Киеве школьники проучили учительницу за пророссийские взгляды -
школьники прямо на уроке начали петь песню со словами: "Батько наш - Бандера, Україна - мати, ми за Україну підем воювати".
https://www.youtube.com/watch?v=P9_b7NHkcro


Учительница пожаловалась руководству на психологическое давление и сообщила, что больше не хочет преподавать в школе. Даже не готова доработать несколько лет до пенсии.
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13.10.2021 16:02
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Значит скоро следует ждать теракта на газопроводе...
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13.10.2021 15:53 Ответить
скоро ожидать продажи газпрому, как это произошло в беларуси.
по г+г только не покажут
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13.10.2021 15:55 Ответить
Только хотел об этом написать. Надо быть готовыми.
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13.10.2021 15:57 Ответить
ой да ладно изношена просим 300 млрд долларов США кто больше??? Путин сученный просто хочет ГТС ДАРОМ и 2/3 УКРАИНЫ ДАРОМ... Вова Путин сам изношен на 99% кому ты нужен то прости Гоподи! кроме самой Смерти?!
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13.10.2021 16:04 Ответить
А на России разве не изношены
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13.10.2021 16:20 Ответить
Загальний фонд бюджету недоотримав 83,8 мільярда за 3 квартали!
Невиконання плану надходжень до бюджету зростає щомісяця.
МВФ погіршив прогноз зростання ВВП України.
Слуги олігархів ведуть країну в прірву! Нелох хоче піднести ослаблену Неньку х..лу на блюдці!

Підготовка до газової капітуляції почалась:
Віце-прем'єрка з питань євро- та євроатлантичної інтеграції О. Стефанішина: "Домовлятися з РФ щодо газу нам треба буде обов'язково".
За Порошенка про обов'язковість "домовленостей" з агресором-окупантом мова не йшла.
Зеленський - ворог.

Баба і кіт:
Вже тиждень, як журналісти показали фільм, в якому є ознаки корупційних дій з боку мільярдера Зеленського.
Але досі немає жодної реакції ані від НАБУ, ані від прокуратури.
Може, вони соромляться?

Хатуль Мадан:
Спитали у знайомого, який у міськвиконкомі працює, що там чуть про опалювальний сезон....каже, одягайтесь тепліше...
- Ще пластиковими пляшками з кіпяточком можна обкладуватись

Йозеф Кнехт:
Зеленський попросив панікерів припинити нагнітання ситуації. Режим надзвичайної ситуації поки лише у трьох областях. Це штатна ситуація, а не ось це все. І взагалі,холодні батареї корисні.

ТСН:
Про вкусный борщ без мяса мы тебе, дорогой телевизороголовй зритель, уже рассказывали. Сегодня ты услышишь, почему просранная подготовка к отопительному сезону и пустые газохранилища - это полезно. Не переключайся и помни - Порошенко барыга!

Дід Микола:
ЗАДАЧА.
ДАНО:
Україна планує закупити електрички Stadler вдвічі дорожче, аніж їх закупила Швейцарія.
ЗНАЙТИ:
1. На скільки знову зростуть статки представників ЗЕвлади?
2. Скільки ще нових квартир, земельних ділянок, машин і т.і. придбають їхні мами, родичі, коханки?

Мене не дивує, що Зе до 2019 обкрадав Україну, ухиляючись від податків, допомагаючи Бені виводити вкрадені гроші.
Мене не дивує, що Зе і після 2019 робить подібне з іще більшим розмахом.
Мене дивує, як люди при такій масі інфи могли повірити в прастова чєстнава парня із народа.

КиївМіськБудда:
Спочатку вони брешуть про відсутність кумівства і офшорів, про боротьбу з олігархією і корупцією, про зниження тарифів і підвищення зарплат.
А потім хочуть, що ми вірили в дурників, які погрожують найсильнішій людині планети Вірастюку і олімпійському чемпіону з боротьби Беленюку.

Валерій Прозапас:
Вася Вірастюк то яскраве уособлення нашого малоросійського обивателя.
- А чого воєнноє положеніє нє ввєлі?
А чого пріказ наступать нє дали? Парасюк он танк просив!
Ми б померли, а Крим не віддали!
Я б теж пішов, але вони мене недостойні і ще там криві дула кума каже (вона знає).
- Вася, БУ! п..да тобі.
- ААААА! Караул! Ааааа! (дзвонить мамі і в міліцію)
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13.10.2021 16:05 Ответить
Диверсию на земле крупную устроить сложно, вот если на СП1 или СП2, то задолбаешься под водой ремонтировать.
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13.10.2021 16:09 Ответить
Не теракта а "планових ремонтних робіт" внаслідок яких буде "тимчасово неможливо здійснювати транзит газу через Українську ГТС".
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13.10.2021 16:50 Ответить
шелудивый пуйло несет какую то кремлядскую чушь.... все козыри в его руках, дай полный напор газа и посмотри, докажи свою правоту, а не несешь всякую каличную ахинею.
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13.10.2021 17:36 Ответить
А крыссиный зомбоящик скажет что Украина взорвала собственный газопровод, и дауны в это поверят
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13.10.2021 17:55 Ответить
когда звучит подобное - быть беде. москали что то планируют.
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13.10.2021 15:54 Ответить
цянь (бреше)
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13.10.2021 15:55 Ответить
так это у вас завод типа лопнул, из-за которого ограничили поставки газа
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13.10.2021 15:56 Ответить
Это тот ротом своим говорит, которы Ху.. ло?
Из Залесья ЧМО?...
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13.10.2021 15:56 Ответить
диво дивное - ху@ло об украинской экологии "озаботилось"))))))))))))))))
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13.10.2021 15:56 Ответить
Бреше Ху*ло як завжди

Поломок та аварій на газогонах в Росії значно більше, ніж в Україні
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13.10.2021 15:56 Ответить
Х#йло намекнуло что его террористы готовы взорвать газовую трубу в любой момент...
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13.10.2021 15:57 Ответить
Легче ведро гвоздей в трубу кинуть. или песка. Только зачем?
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13.10.2021 17:07 Ответить
каци провели аудит нашей газотранспортной системы ?
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13.10.2021 15:57 Ответить
Из бункера сначала вылези, старичок-новичок.
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13.10.2021 15:57 Ответить
А откуда ***** знает?
Казлина диверсию готовит, падаль.
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13.10.2021 15:58 Ответить
Уверен Коболевы-Витренки хорошо ухаживают за кормилицей.
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13.10.2021 15:58 Ответить
кацапа,а тебе то какая польза от прёмгаза,что ты так штаны рвешь? когда в последний раз получал дивиденты и по сколько на акцию?
или ты переживаешь,шоб миллеры с ****** не обнищали?
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13.10.2021 16:24 Ответить
снова та же песня , как всё в Украине "плохо" , хоть бы ремикс забабахал
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13.10.2021 15:58 Ответить
Ну вот почему до достройки СП-2 украинская ГТС вполне всех удовлетворяла? Вот данные 2014 года - Сравнительной анализ аварийности на магистральных газопроводах Украины и России свидетельствует о том, что количество больших аварий на 1 тыс. км магистралей на территории Российской Федерации в 7,77 раз больше, чем в Украине. Таким образом, украинская ГТС является намного надежнее российской. ***** и есть *****...
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13.10.2021 15:58 Ответить
У нас самая лучшая труба в мире. Качайте газ пожалуста. Смешно.
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13.10.2021 16:05 Ответить
Скучный ты Миша. И тупой , как все пригожинцы. холопы они и на ботоферме холопы
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13.10.2021 16:15 Ответить
Ясно, скоро взорвут и скажут, что сама лопнула.
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13.10.2021 16:01 Ответить
В Киеве школьники проучили учительницу за пророссийские взгляды -
школьники прямо на уроке начали петь песню со словами: "Батько наш - Бандера, Україна - мати, ми за Україну підем воювати".
https://www.youtube.com/watch?v=P9_b7NHkcro


Учительница пожаловалась руководству на психологическое давление и сообщила, что больше не хочет преподавать в школе. Даже не готова доработать несколько лет до пенсии.
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13.10.2021 16:02 Ответить
Рад за подрастающее поколение
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13.10.2021 16:16 Ответить
І взагалі не платити їй пенсію.
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13.10.2021 20:12 Ответить
выросло поколение дыбилов
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14.10.2021 07:48 Ответить
и это правда, на трубе и газе только наживалась разная шваль, влаживать не влаживали, все равно, накравшись выезжали в другие страны
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13.10.2021 16:05 Ответить
Ну все ,почалося , а до 13-го года им то сыр не нравился ,то мясо . А потом из кремля доноситься, давайте дружить , но можем повторить, как в Венгрии или Чехословакии . ***** не ,как не поймёт, что проблема в нем и руских ,а не в соседях которые просто хотят жить свободно а не как на расие https://novayagazeta.ru/articles/2021/10/11/razrabotchiki-18
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13.10.2021 16:07 Ответить
А труба "Ямал - Европа" к которой подключен СП-2, тоже не первой свежести (1999 года постройки). Только в отличии от него, Уренгой - Помары - ужгород строили все таки лучшие специалисты СССР, а не рукожопые кацапы и вороватые московские упыри
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13.10.2021 16:11 Ответить
Поляки кстати тянули трубу в 1979-82 гг примерно через Харьков, рядом в смысле. Всё злато поскупали в ювелирных магазинах города тогда. Девки продавщицы щеголяли в джинсовой одежде в тех магазинах. По нормам продаж в ювелирке было не более 5 наименований в одни руки. Как авто польское отъезжало от магазина, половина витрин под стклом пустая была. Обручалки покупали майонезными банками. Но для плану продаж годилось. Было и такое тогда. А наш народ справки с Загса нес чтоб купить кольца к свадьбе.
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13.10.2021 16:24 Ответить
Какое отношение имеет ваш комментарий к аварийности ГТС. ?
Да делали справки из ЗАГС. Потому что обручалки в Салоне стоили дешевле, чем в ювелирке. Но рыжье всегда можно было купить. Вопрос был лишь в ассортименте .
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13.10.2021 16:35 Ответить
Да нахлынули воспоминания по газу и прочему. По части той эпохи. Больше отвлекатся не буду с генеральной линии темы. Не комильфо оказалось.
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13.10.2021 22:17 Ответить
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13.10.2021 16:14 Ответить
Так ***** о мавзолее и мечтает, когда подохнет. А вот у администрации мавзолея появится сложная проблема, даже две. Как положить это *****? Рядом с Члениным, в обнимку? А может в отдельном стекляном террариуме?
А что написать на мавзолее, та еще задача. Есть варианты :
Членин и *****. А может такая надпись,без и : Членин *****.

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13.10.2021 16:38 Ответить
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13.10.2021 16:43 Ответить
Ох и рожа, пипец... Вызывает стойкое отвращение и рвотный рефлекс. Ну не может у человека быть такая рожа. Как будто рожу и жопу поменяли местами... И вот эту жопу заплывшую ботоксом не могут на место поставить!!!
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13.10.2021 17:59 Ответить
это прямая угроза возможных терактов на украинской ГТС, хотя трубопроводы на территории московии взрываются пару раз в месяц
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13.10.2021 16:15 Ответить
изношена вся магистраль, а теракт будет только на украинском куске трубы....

вот жеж москали.....
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13.10.2021 16:18 Ответить
***** сам уже изношен на 85 % а все еще лезет в презеденты.
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13.10.2021 16:19 Ответить
а сколько раз за время царювання ***** срывалась поставка газа по вине Украины?и сколько раз по вине скрепостана?
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13.10.2021 16:19 Ответить
***** знову причину шукає щоб ціну та значимість СП2 підняти
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13.10.2021 16:23 Ответить
А хто робив експертизу? Це так само як один народ. Треба щось брехати.
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13.10.2021 16:24 Ответить
***** моль мавзолєйна
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13.10.2021 16:24 Ответить
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13.10.2021 16:34 Ответить
Украинская ГТС про путина: "***** изношено на 99,999...% и от ботокса может лопнуть совсем"
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13.10.2021 16:34 Ответить
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13.10.2021 16:35 Ответить
Как-то ночью в мавзолей
Пробрался одинокий гей
И теперь у Ильича
Вывих правого плеча...
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13.10.2021 16:36 Ответить
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13.10.2021 16:38 Ответить
Сами пели, что он живой! Получайте!
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13.10.2021 17:02 Ответить
начинается газовый шантаж, а нынешняя власть "жует сопли"
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13.10.2021 16:43 Ответить
откуда цифры про изношеность?
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13.10.2021 16:45 Ответить
как откуда?! от больных фантазий *****. откуда ж еще
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13.10.2021 16:50 Ответить
Ну це зрозуміло, а от дійсний стан того трубопровода який ? Гадаю що такої інформації в відкритих джерелах, зась.
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13.10.2021 16:52 Ответить
впевнений що все i близько не так погано як ото намалювало в своiй хворiй i брехливiй уявi *****
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13.10.2021 16:55 Ответить
Я якщо поміркувати - коли останній раз Ви бачили новини про техногенну катастрофу на українській ГТС? Зараз інформацыя дуже швидко та вільно поширюэться. Таку не пмітити дуже важко.
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13.10.2021 17:33 Ответить
На жаль гугл памятає все добре задав йому питання.
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13.10.2021 17:40 Ответить
Ну і як?
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13.10.2021 17:41 Ответить
Украинская газотранспортная система почти в 8 раз надежнее, чем российская
18.06.2014, 21:55:11

Сравнительной анализ аварийности на магистральных газопроводах Украины и России свидетельствует о том, что количество больших аварий на 1 тыс. км магистралей на территории Российской Федерации в 7,77 раз больше, чем в Украине. Таким образом, украинская ГТС является намного надежнее российской.

Такой вывод сделан в результате исследования, проведенного экспертами ПАО «Укртрансгаз» на основе собственных данных и информации, опубликованной ОАО «Газпром».

В расчет брались лишь аварии, которые привели к разгерметизации и приостановке транспортировки. Подсчитывалось количество нештатных ситуаций в обеих странах на тысячу километров магистралей в течение 1996-2014 годов.

За последние 10 лет на украинских магистральных газопроводах произошло 5 крупных аварий по сравнению с около 200 авариями на магистральных газопроводах ОАО «Газпром».

утянуто отсюда https://www.naftogaz.com/www/3/nakwebru.nsf/0/87A5EC0320200403C2257CFB00681371
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13.10.2021 17:48 Ответить
2014 рік. Хотілося щось би не таке стареньке.
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13.10.2021 18:08 Ответить


На жаль гугл памятає все добре задав йому питання



и, каков результат вашего запроса?! "нет, ты, скажи я жду" (не моё)
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13.10.2021 18:24 Ответить
Я понимаю что ты можешь только в "яндекс", бо в гугле забанили тебя. Скажу так, вторая по счету ссылка говорит что в январе 2021-го был прорыв.
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13.10.2021 20:18 Ответить
Слава Богу, я, еще могу везде и по всякому.
мне прекрасно известно, что на гтс Украины были аварии в этом 2021 году. но в вопросе надежности всегда важны НЕ единичные аварии, а статистика. а, статистика, как раз утверждает, что гтс Украины надежнее, чем трубы от грязьпрома на эрэфии.

уже и на самой эрэфии НЕ скрывают печальное состояние труб от грязьпрома "Трубы горят - стареющие газопроводы в тени строек века "Газпрома" https://www.interfax.ru/business/644278
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13.10.2021 22:29 Ответить
кстати, тот же гугл первой строчкой выдает: "Как авария на заводе «Газпрома» связана с поставками в Европу. Карта"

https://www.rbc.ru/business/07/08/2021/610d4ee29a79473cb5d6251a https://www.rbc.ru/business/07/08/2021/610d4ee29a79473cb5d6251a


но, это же авария на грязьпроме! поэтому для, тебя, - "это другое"
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13.10.2021 23:17 Ответить
Факт остаёться фактом. Аналитика про аварийность 7-ми летней давности. За 7 лет ситуация могла как стать лучьше, так остаться на прежнем уровне, но так-же и стать хуже. А этого никто с знающих не говорит, вот только ты один. Мне же прокачка газа далека и в ней я профан, спросил, так как интересно. Ну и на том спасибо, хоть за беседу.
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14.10.2021 02:02 Ответить
ПНХ
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13.10.2021 16:47 Ответить
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13.10.2021 16:49 Ответить
Хай Пині пильнується, щоб сам не тріс.
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13.10.2021 16:52 Ответить
якщо ху..ло таке каже, то скоро почнуть підривати українську ГТС ..для цього і північний поток будували
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13.10.2021 16:55 Ответить
...ко-ко-ко-ко-ко...Путин об украинской ГТС: Изношена на 85% и может "лопнуть совсем" ...а чё это такое делаетца...
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13.10.2021 17:27 Ответить
Ну подобные заявления ***** неудивительны. Теперь отказ от украинской ГТС дело времени. Точнее срок известен - 2024 год. В этом году заканчивается действие контракта на прокачку Украиной кацапского газа. После этого под разного рода предлогами вплоть до диверсий будут отказываться от этого. Это было ожидаемо и так скорее всего и будет.
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13.10.2021 17:31 Ответить
"Наращивать транзит российского газа через Украину опасно, из-за износа ее газотранспортная система якобы может "лопнуть совсем"

Ты, нарасти - и отойди
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13.10.2021 17:44 Ответить
А приводити в нормативний стан повинні відпускники з Росії.
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13.10.2021 17:45 Ответить
60 процентов территории крыссии не газифицировано. Вот это истинный факт, а насчёт изношенности украинской ГТС - очередной пьяный бред кремлёвского фюрера!
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13.10.2021 18:02 Ответить
панове, прошу прослухати промову президента Естонii.

чудова промова.



https://youtu.be/EWdDStlnmxc
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13.10.2021 18:27 Ответить
лічьна па трубах лазило, куйло плєшьіве? 😂😁🤣
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13.10.2021 19:43 Ответить
у деда ***** уже 85% мозга изношено и ничего, живет както. Свинопсня за него даже голосует. Только часто воет на Украину, но ничего, все привыкли
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13.10.2021 19:49 Ответить
Украина за прокачку берёт 30$ за 1000 кубометров. Есть труба на 1000 км короче по которой транспортировка на много дешевле. И всё. Лошадь сдохла, надо с неё слезать, а не лечить и пришпоривать.
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13.10.2021 22:46 Ответить
 
 