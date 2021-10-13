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Новости
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В Украине создадут Центр сертификации продукции из стали и сплавов

В Украине создадут Центр сертификации продукции из стали и сплавов

Центр будет создан на базе "Украинского НИИ специальных сталей, сплавов и ферросплавов". Его передали в управление Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины.

Решение о передаче принял Кабинет Министров, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минстратегпрома.

На базе НИИ собираются создать Центр сертификации продукции из специальных сталей, сплавов и металлургического материаловедения. Этот центр будет оценивать продукцию украинских предприятий на соответствие требованиям технических регламентов.

"Его появление станет залогом успешного и безопасного ведения бизнеса, выхода на внешние рынки. Создание Центра уменьшит временные и материальные затраты отечественных предприятий, ведь раньше сертификацию приходилось делать за рубежом", - отмечают в министерстве.

"УкрНИИспецсталь" выбрали для создания центра с учетом материальной и научно-технической базы, а также 55-летнего опыта деятельности в этой сфере.

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"Работа Центра должна способствовать увеличению экспорта конкурентоспособной, сертифицированной по международным стандартам металлопродукции из специальных сталей и сплавов, а также изготовленных из них изделий, импортозамещению соответствующих видов продукции, прежде всего для нужд оборонно-промышленного комплекса", - добавили в министерстве.

Автор: 

Кабмин (14030) Минстратегпром (63)


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Топ комментарии
+4
Очередная кормушка...
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13.10.2021 16:01
+2
Задрали. Центр сертификации попугаичьего корма. Центр сертификации центров сертификации. Центр сертификации центра сертификации центров сертификации. Я жду создания центра сертификации д...*******. Хочу что б у них был правовой статус.
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13.10.2021 16:08
+1
Нормальна справа щоб не сертифіковувати продукцію за кордоном. Тим більше, що Україна іще з совдепа славилася своїм потенціалом в галузях металургії та матеріалознавства.

Та, як на мене, тут нічого такого складного, аби обладнання для випробувань було.
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13.10.2021 16:09
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Очередная кормушка...
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13.10.2021 16:01 Ответить
точняк место для очередной сосны....
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13.10.2021 16:12 Ответить
о , норм тема , деньжат накосить на ровном месте ...
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13.10.2021 16:03 Ответить
Точно!
Знакомый хотел получить сертификат на регулятор света, лет 15 тому назад Требовалось 2000 долл.Доллар был оеоло 8 грн...
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13.10.2021 16:21 Ответить
Для папки Ленки ?Не набольшой стройке стране шлаком помогает.
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13.10.2021 16:07 Ответить
Задрали. Центр сертификации попугаичьего корма. Центр сертификации центров сертификации. Центр сертификации центра сертификации центров сертификации. Я жду создания центра сертификации д...*******. Хочу что б у них был правовой статус.
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13.10.2021 16:08 Ответить
Нормальна справа щоб не сертифіковувати продукцію за кордоном. Тим більше, що Україна іще з совдепа славилася своїм потенціалом в галузях металургії та матеріалознавства.

Та, як на мене, тут нічого такого складного, аби обладнання для випробувань було.
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13.10.2021 16:09 Ответить
Ой, дайте и мне чего-нибудь сертифицировать!
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13.10.2021 16:10 Ответить
Если ты как минимум не сосед Зеленского по подъезду, то не дадут(
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13.10.2021 17:23 Ответить
Замена газовой трубе.....
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13.10.2021 16:20 Ответить
Добивають виробників.
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13.10.2021 17:45 Ответить
 
 