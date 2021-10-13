В Украине создадут Центр сертификации продукции из стали и сплавов
Центр будет создан на базе "Украинского НИИ специальных сталей, сплавов и ферросплавов". Его передали в управление Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины.
Решение о передаче принял Кабинет Министров, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минстратегпрома.
На базе НИИ собираются создать Центр сертификации продукции из специальных сталей, сплавов и металлургического материаловедения. Этот центр будет оценивать продукцию украинских предприятий на соответствие требованиям технических регламентов.
"Его появление станет залогом успешного и безопасного ведения бизнеса, выхода на внешние рынки. Создание Центра уменьшит временные и материальные затраты отечественных предприятий, ведь раньше сертификацию приходилось делать за рубежом", - отмечают в министерстве.
"УкрНИИспецсталь" выбрали для создания центра с учетом материальной и научно-технической базы, а также 55-летнего опыта деятельности в этой сфере.
"Работа Центра должна способствовать увеличению экспорта конкурентоспособной, сертифицированной по международным стандартам металлопродукции из специальных сталей и сплавов, а также изготовленных из них изделий, импортозамещению соответствующих видов продукции, прежде всего для нужд оборонно-промышленного комплекса", - добавили в министерстве.
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Знакомый хотел получить сертификат на регулятор света, лет 15 тому назад Требовалось 2000 долл.Доллар был оеоло 8 грн...
Та, як на мене, тут нічого такого складного, аби обладнання для випробувань було.