Добровольцами готовы быть около 2% граждан, - командир Союза обороны Эстонии Юхтеги
В Союза обороны Эстонии входят 25 тысяч человек, при населении Эстонии около 1,2 млн чел.
Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал командир Кайтселийта (Союза обороны Эстонии), бригадный генерал Рихо Юхтеги.
Он рассказал, что на данный момент в Кайтселийт входит около 25 тысяч граждан Эстонии.
"В Эстонии живет около 1,2 млн людей. Мы считаем, что добровольцами готовы быть около 2%. Это хороший процент. Если же говорить о раскладе внутри этих 25 тысяч, то 7 тысяч из них дети, 15 тысяч – мужчины и 3 тысячи – женщины", - добавил он.
Подробнее читайте в интервью командира Союза обороны Эстонии (Кайтселийт) бригадного генерала Рихо Юхтеги: "Ваши войска сделали большой шаг вперед".
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