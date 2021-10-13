В СБУ сообщили о перехвате беспилотника войск РФ, но не уточнили, что речь идет о падении БПЛА в марте 2021 года, - журналист

СБУ опубликовала информацию о перехвате беспилотника наемников РФ, однако не уточнила, что речь идет о случае, который произошел еще в марте 2021 года.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Facebook пишет журналист, основатель проекта InformNapalm Роман Бурко.

Так, он отметил, что о перехвате беспилотника российско-оккупационных войск сообщалось еще 9 марта 2021 года.

"Те же фотки, тот же БПЛА с пометкой ФСБ РФ и номером 704, только еще в марте InformNapalm сразу идентифицировал его как "Гранат-1" несмотря на ошибку в идентификации в источниках публикации фото, которое распространяли СМИ. И вот прошло полгода как СБУ выкатывает сенсационную новость, что они "разоблачили" и провели целую "экспертизу", чтобы определить, что это "Гранат-1". Ну и нигде не обозначая, что речь идет о старом случай падения БПЛА, а не новом", - говорится в сообщении.

"Зачем этот пафос и имитация бурной деятельности со стороны официальных учреждений? Ведь это проверяется очень легко, фотки довольно заметны и все, кто читал материалы InformNapalm помнят эти фото с пламенем на корпусе БПЛА", - подытожил журналист.

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