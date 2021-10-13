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Новости Агрессия России против Украины
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В СБУ сообщили о перехвате беспилотника войск РФ, но не уточнили, что речь идет о падении БПЛА в марте 2021 года, - журналист

В СБУ сообщили о перехвате беспилотника войск РФ, но не уточнили, что речь идет о падении БПЛА в марте 2021 года, - журналист

СБУ опубликовала информацию о перехвате беспилотника наемников РФ, однако не уточнила, что речь идет о случае, который произошел еще в марте 2021 года.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Facebook пишет журналист, основатель проекта InformNapalm Роман Бурко.

Так, он отметил, что о перехвате беспилотника российско-оккупационных войск сообщалось еще 9 марта 2021 года.

"Те же фотки, тот же БПЛА с пометкой ФСБ РФ и номером 704, только еще в марте InformNapalm сразу идентифицировал его как "Гранат-1" несмотря на ошибку в идентификации в источниках публикации фото, которое распространяли СМИ. И вот прошло полгода как СБУ выкатывает сенсационную новость, что они "разоблачили" и провели целую "экспертизу", чтобы определить, что это "Гранат-1". Ну и нигде не обозначая, что речь идет о старом случай падения БПЛА, а не новом", - говорится в сообщении.

"Зачем этот пафос и имитация бурной деятельности со стороны официальных учреждений? Ведь это проверяется очень легко, фотки довольно заметны и все, кто читал материалы InformNapalm помнят эти фото с пламенем на корпусе БПЛА", - подытожил журналист.

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Автор: 

беспилотник (3646) СБУ (19931) наемники рф (2087)


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Топ комментарии
+12
Просто шоу от квартала 95
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13.10.2021 16:09
+10
Він просто довго падав.
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13.10.2021 16:09
+8
У зебилов все через сраку
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13.10.2021 16:10
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зп нужно же чем-то оправдывать бравым парням...
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13.10.2021 16:07 Ответить
Просто шоу от квартала 95
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13.10.2021 16:09 Ответить
Він просто довго падав.
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13.10.2021 16:09 Ответить
У зебилов все через сраку
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13.10.2021 16:10 Ответить
Ну сейчас Зеле по зарез нужны хорошие новости. Сплошной квартал со страной.
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13.10.2021 16:11 Ответить
Я одразу звернув увагу який він ржавий всередині. Явно десь довго валявся. Ну прямо як у пісні:
"Мы сильные, мы бравые,
У нас торпеды ржавые,
Не трогай нас, и дольше проживёшь!" Сергей Трофимов "Подлодка"

Брешіть, хлопці, і далі. Веселіть народ.
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13.10.2021 21:48 Ответить
Так это бакановцы рапортовали? Давно уже были эти кадры с батарейкой от ФСБ РФ. Лохторат офшорников этого не помнит конечно.
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13.10.2021 16:12 Ответить
"Те же фотки, тот же БПЛА с пометкой ФСБ РФ и номером 704, только еще в марте InformNapalm сразу идентифицировал его как "Гранат-1" несмотря на ошибку в идентификации в источниках публикации фото, которое распространяли СМИ. Источник: https://censor.net/ru/n3293800

Этот бурко такой смешной)))
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13.10.2021 16:13 Ответить
служба брехунiв Украины СБУ
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13.10.2021 16:14 Ответить
Ты Ольгинский, пацанчик ?
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13.10.2021 16:25 Ответить
Раз нет прямой ссылки, значит нет и доверия. Уж сколько можно повторять.
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13.10.2021 16:17 Ответить
от Бутко . вот ведь гад глазастый лишил несколько офицеров СБУ заслуженных орденов и прочих плюшек
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13.10.2021 16:27 Ответить
С чего это, вдруг, они лишаться? Все выдадут.
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13.10.2021 16:54 Ответить
Походу, служба безпеки України - хвора, причому тяжкохвора і захворіла вона не сьогодні...
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13.10.2021 17:11 Ответить
 
 