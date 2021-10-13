Командир Союза обороны Эстонии Юхтеги о рекомендации НАТО отменить срочную службу в армии: После войны на Донбассе Латвия и Литва поняли, что им тоже нужны резервные войска

Эстония, несмотря на рекомендации НАТО, отказалась отменять срочную службу в армии, а Литва и Латвия отменили призыв. Однако после агрессии России против Украины и Литва, и Латвия думают над возобновлением срочной службы.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал командир Кайтселийта (Союза обороны Эстонии), бригадный генерал Рихо Юхтеги.

Он рассказал, что в Литве и Латвии есть организации территориальной обороны, подобные Кайтселийту.

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"Но между нами есть разница. Скажем, в Эстонии есть срочная служба, в резерве которой – достаточно большое количество людей, которых можно вызывать, если что-то случится. И вот когда страны Балтии вступили в НАТО, в Североатлантическом союзе дали совет сократить срочную службу. Но если Литва с Латвией так и поступили, то мы ответили, что не будем так делать; нам нужно иметь армию в резерве. И – сохранили срочную службу. Почему я вам об этом говорю? Потому что после грузинской войны, а затем и после войны на Донбассе, и Латвия, и Литва поняли, что им тоже нужно иметь резервные войска. Но дальше они пошли разными путями. Литва возвратилась к идее о том, чтобы иметь срочную службу. А в Латвии решили, что их Земесардзе, которые являются аналогом нашей организации, и будет тем самым резервом. В этом смысле наши полномочия – шире, чем у наших коллег. У Кайтселийта есть и детские, и женская организация. И помимо военной подготовки, мы занимаемся и цивильной деятельностью", - рассказал Юхтеги.

Он отметил, что поначалу со стороны НАТО было много непонимания, что такое Кайтселийт и для чего он нужен.

"Но сейчас многие натовские страны нас поддерживают. Многие страны принялись их создавать, а в некоторых такие организации уже были. Скажем, в Дании. ... Но, как я сказал, многие другие страны развивают похожие организации. Например, Польша сейчас практически с нуля развивает свою территориальную оборону. И за пару лет подняли численность организации на 25 тысяч!" - акцентировал Юхтеги.

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