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Новости Агрессия России против Украины
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Командир Союза обороны Эстонии Юхтеги о рекомендации НАТО отменить срочную службу в армии: После войны на Донбассе Латвия и Литва поняли, что им тоже нужны резервные войска

Командир Союза обороны Эстонии Юхтеги о рекомендации НАТО отменить срочную службу в армии: После войны на Донбассе Латвия и Литва поняли, что им тоже нужны резервные войска

Эстония, несмотря на рекомендации НАТО, отказалась отменять срочную службу в армии, а Литва и Латвия отменили призыв. Однако после агрессии России против Украины и Литва, и Латвия думают над возобновлением срочной службы.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал командир Кайтселийта (Союза обороны Эстонии), бригадный генерал Рихо Юхтеги.

Он рассказал, что в Литве и Латвии есть организации территориальной обороны, подобные Кайтселийту.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Добровольцами готовы быть около 2% граждан, - командир Союза обороны Эстонии Юхтеги

"Но между нами есть разница. Скажем, в Эстонии есть срочная служба, в резерве которой – достаточно большое количество людей, которых можно вызывать, если что-то случится. И вот когда страны Балтии вступили в НАТО, в Североатлантическом союзе дали совет сократить срочную службу. Но если Литва с Латвией так и поступили, то мы ответили, что не будем так делать; нам нужно иметь армию в резерве. И – сохранили срочную службу. Почему я вам об этом говорю? Потому что после грузинской войны, а затем и после войны на Донбассе, и Латвия, и Литва поняли, что им тоже нужно иметь резервные войска. Но дальше они пошли разными путями. Литва возвратилась к идее о том, чтобы иметь срочную службу. А в Латвии решили, что их Земесардзе, которые являются аналогом нашей организации, и будет тем самым резервом. В этом смысле наши полномочия – шире, чем у наших коллег. У Кайтселийта есть и детские, и женская организация. И помимо военной подготовки, мы занимаемся и цивильной деятельностью", - рассказал Юхтеги.

Он отметил, что поначалу со стороны НАТО было много непонимания, что такое Кайтселийт и для чего он нужен.

"Но сейчас многие натовские страны нас поддерживают. Многие страны принялись их создавать, а в некоторых такие организации уже были. Скажем, в Дании. ... Но, как я сказал, многие другие страны развивают похожие организации. Например, Польша сейчас практически с нуля развивает свою территориальную оборону. И за пару лет подняли численность организации на 25 тысяч!" - акцентировал Юхтеги.

Подробнее читайте в интервью командира Союза обороны Эстонии (Кайтселийт) бригадного генерала Рихо Юхтеги: "Ваши войска сделали большой шаг вперед".

Автор: 

армия (8497) Латвия (1338) Литва (2475) НАТО (10002) призыв (743) Эстония (1430)


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Net , srochnuju sluzhbu nenado vastanavlivatj , prinuditelna vzjatij v armiju ruskij i v spinu mozhet zhahnutj v moment X . Toka dabravolna , i s proverkoi kazhdava poca !
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13.10.2021 17:41 Ответить
Дружная у вас страна.
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13.10.2021 19:18 Ответить
Резервні війська їм допоможуть, як мертвому припарки. Естонія, Латвія і Литва у військовому відношення нічого собою не являють, крім транзитної території і "гарматного м"яса". Московсько-білоруська рать проходить Прибалтику транзитом до Кенігсберга, навіть не розвертаючись у бойові порядки. Пустопорожнє патякання "весільних" генералів...
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13.10.2021 20:28 Ответить
 
 