Командир Союза обороны Эстонии Юхтеги об украинской армии: "Я с вашими ребятами в бой пошел бы"

Украинские военные - очень хорошие специалисты.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ заявил командир Кайтселийта (Союза обороны Эстонии), бригадный генерал Рихо Юхтеги.

Он рассказал, что приехал в Украину посмотреть на учения

"Несколько лет назад я уже был на подобных учениях – и мне было интересно посмотреть на то, какие изменения произошли с тех пор", - пояснил бригадный генерал.

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"Ваши войска сделали большой шаг вперед. Скажу так: конечно, членство в НАТО для Украины – это вопрос политический. Но я бы с вашими ребятами в бой пошел бы. Да и несколько лет назад – тоже пошел бы. Потому что ребята – хорошие. Но что еще важно – я иногда вспоминаю мудрые слова известного эстонского певца Яака Йоалы; он их произнес, когда был на Байконуре, и ему показали там Аллею героев. Йоала сказал: "Да, герои нужны там, где не хватает специалистов". И это то, чем сейчас занимаемся – воспитанием специалистов. Я вижу, что ваши военные уже сегодня – очень хорошие специалисты", - добавил Юхтеги.

Подробнее читайте в интервью командира Союза обороны Эстонии (Кайтселийт) бригадного генерала Рихо Юхтеги: "Ваши войска сделали большой шаг вперед".