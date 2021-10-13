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Новости Агрессия России против Украины
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Командир Союза обороны Эстонии Юхтеги об украинской армии: "Я с вашими ребятами в бой пошел бы"

Командир Союза обороны Эстонии Юхтеги об украинской армии:

Украинские военные - очень хорошие специалисты.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ заявил командир Кайтселийта (Союза обороны Эстонии), бригадный генерал Рихо Юхтеги.

Он рассказал, что приехал в Украину посмотреть на учения

"Несколько лет назад я уже был на подобных учениях – и мне было интересно посмотреть на то, какие изменения произошли с тех пор", - пояснил бригадный генерал.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Добровольцами готовы быть около 2% граждан, - командир Союза обороны Эстонии Юхтеги

"Ваши войска сделали большой шаг вперед. Скажу так: конечно, членство в НАТО для Украины – это вопрос политический. Но я бы с вашими ребятами в бой пошел бы. Да и несколько лет назад – тоже пошел бы. Потому что ребята – хорошие. Но что еще важно – я иногда вспоминаю мудрые слова известного эстонского певца Яака Йоалы; он их произнес, когда был на Байконуре, и ему показали там Аллею героев. Йоала сказал: "Да, герои нужны там, где не хватает специалистов". И это то, чем сейчас занимаемся – воспитанием специалистов. Я вижу, что ваши военные уже сегодня – очень хорошие специалисты", - добавил Юхтеги.

Подробнее читайте в интервью командира Союза обороны Эстонии (Кайтселийт) бригадного генерала Рихо Юхтеги: "Ваши войска сделали большой шаг вперед".

Автор: 

армия (8497) НАТО (10002) Эстония (1430) ВСУ (6624)


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Топ комментарии
+12
"герои нужны там, где не хватает специалистов" - ничего более меткого про РККА не слышал.
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13.10.2021 17:11
+8
Много наших "специалистов", которые годами штаны протирали в армии, милиции, СБУ почему-то в 2014 не спешили на фронт, а некоторые из них так и не попали. Зато по бумажкам, у них всё хорошо и они и дальше готовы "служить", получать зарплату и пенсию. И наоборот, немало народу совсем не знакомого с военным делом ломанулись на фронт без разговоров, обучаясь на ходу и внесли свой достойный вклад, в том числе и с потерей здоровья и жизни. Так что всё не так однозначно. Сегодня, к сожалению, идёт отток хороших кадров и замена их заробитчанами и это серьёзная проблема
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13.10.2021 17:19
+6
Идея как раз в том, чтобы в мирное время готовить специалистов по уничтожению русско-мирской заразы, чтобы в нужный момент ради этого не приходилось умирать тысячам необученных героев.
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13.10.2021 17:34
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Правила форума Совет форумчан
"герои нужны там, где не хватает специалистов" - ничего более меткого про РККА не слышал.
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13.10.2021 17:11 Ответить
Много наших "специалистов", которые годами штаны протирали в армии, милиции, СБУ почему-то в 2014 не спешили на фронт, а некоторые из них так и не попали. Зато по бумажкам, у них всё хорошо и они и дальше готовы "служить", получать зарплату и пенсию. И наоборот, немало народу совсем не знакомого с военным делом ломанулись на фронт без разговоров, обучаясь на ходу и внесли свой достойный вклад, в том числе и с потерей здоровья и жизни. Так что всё не так однозначно. Сегодня, к сожалению, идёт отток хороших кадров и замена их заробитчанами и это серьёзная проблема
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13.10.2021 17:19 Ответить
Идея как раз в том, чтобы в мирное время готовить специалистов по уничтожению русско-мирской заразы, чтобы в нужный момент ради этого не приходилось умирать тысячам необученных героев.
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13.10.2021 17:34 Ответить
это не те специалисты...
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13.10.2021 17:53 Ответить
Ну откуда ты диванный "иксперд иванов" можешь знать про отток или приток в ВСУ? Такие смешные форумные клоуны рассказывают про "заробитчан" ну пойди ты заработай, сходи в 503бат марш.бросок 60км., заработаешь как раз. У меня в рай.центре точно такое же ....(не буду оскорблять) селищный голова, верещит про "заробитчан" как только вопрос заходит о выделении земли или соц. выплатах.
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13.10.2021 18:12 Ответить
соберитесь как то в темное время суток - та повесьте этого вашего "голову" на столбе за голову!

следующий верещать не будет 100%
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13.10.2021 22:57 Ответить
Учитывая буйство общих "соседей", сослагательное наклонение кажется не таким уж и "сослагательным"
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13.10.2021 17:22 Ответить
дякуємо, пане Генерал !

а нам не завадило б організувати щось на кшталт
"Кайтселійт"
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13.10.2021 17:59 Ответить
Ребята у нас хорошие. Власть не очень...
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13.10.2021 19:30 Ответить
Цікаво, де цей "генерал" воював, де набув такого колосального військового досвіду, що він являє собою, як військовий, офіцер, що дає оцінку українським військовим з точки зору старшого і кращого у всіх відношеннях. Українська армія воює уже більше шести років проти армії РФ. А де і з ким воювала армія Естонії? Якщо така існує... В кабінетах, указками на плакатах і муляжах та за чужими спинами? Він, бачте, "пішов би у бій з українськими військовими"(!). Ну-у, ощасливив, тепер ми спокійні ...А пішли би наші бійці у бій з таким зманіженим "*******-теоретиком"?
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13.10.2021 19:58 Ответить
він - пан Генерал, а далі роби висновки сам....
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13.10.2021 20:16 Ответить
Забулисьте додати "весільний". А далі - по тексту...
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13.10.2021 20:49 Ответить
Эстонцы крутые бойцы - в 1918-1920 гг. надавали по заднице и красным и местным немцам и впервые !!!!!!! получили Державу, которой они никогда за тысячи лет до того не имели !

в отличие от украинцев, кстати, которые просирали независимость множество раз, начиная с Руси
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13.10.2021 20:22 Ответить
 
 