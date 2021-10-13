Страха перед Этическим советом понять не могу. Если люди честные, то им бояться нечего, - судья ВС Ткачук
В Совете Судей очень во многих вопросах заигрались.
Об этом в интервью Цензор.НЕТ заявил судья Верховного Суда Олег Ткачук.
"Я вообще не могу понять, почему такой страх перед этим Этическим советом. Если люди вели себя честно, добросовестно, порядочно, а из тех кого я знаю в ВСП большинство таких, то им бояться нечего. Если у кого-то есть проблемы, то это проблемы его совести и своей ответственности. Ты видишь, что есть проблемы - значит, скажи "до свидания", - подчеркнул он.
По словам Ткачука, если бы он мог повлиять на те процессы, которые происходят в Совете судей, то Этический совет был бы уже сформирован.
"Тем более, что хотя Совету судей нужно направить в Этический совет трех членов, на самом деле, при условии командировки хотя бы одного судьи, вопрос был бы разблокирован. Тем более, что по этому поводу и Пленум Верховного Суда замечаний не имел. А в Совете Судей очень во многих вопросах заигрались. И в этом. И с отбором кандидатов в судьи Конституционного Суда. Закон же определяет, что выбирает судей КС съезд судей. А они не допускают на съезд судей всех кандидатов. Они отбирают их по каким-то критериям, определили по своему усмотрению", - подчеркнул судья.
В то же время, по словам Ткачука, он не будет подаваться на конкурс в Этический совет.
Интервью с судьей Верховного Суда Олегом Ткачуком читайте здесь.
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