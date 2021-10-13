РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5496 посетителей онлайн
Новости Судебная реформа
986 7

Страха перед Этическим советом понять не могу. Если люди честные, то им бояться нечего, - судья ВС Ткачук

Страха перед Этическим советом понять не могу. Если люди честные, то им бояться нечего, - судья ВС Ткачук

В Совете Судей очень во многих вопросах заигрались.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ заявил судья Верховного Суда Олег Ткачук.

"Я вообще не могу понять, почему такой страх перед этим Этическим советом. Если люди вели себя честно, добросовестно, порядочно, а из тех кого я знаю в ВСП большинство таких, то им бояться нечего. Если у кого-то есть проблемы, то это проблемы его совести и своей ответственности. Ты видишь, что есть проблемы - значит, скажи "до свидания", - подчеркнул он.

По словам Ткачука, если бы он мог повлиять на те процессы, которые происходят в Совете судей, то Этический совет был бы уже сформирован.

"Тем более, что хотя Совету судей нужно направить в Этический совет трех членов, на самом деле, при условии командировки хотя бы одного судьи, вопрос был бы разблокирован. Тем более, что по этому поводу и Пленум Верховного Суда замечаний не имел. А в Совете Судей очень во многих вопросах заигрались. И в этом. И с отбором кандидатов в судьи Конституционного Суда. Закон же определяет, что выбирает судей КС съезд судей. А они не допускают на съезд судей всех кандидатов. Они отбирают их по каким-то критериям, определили по своему усмотрению", - подчеркнул судья.

В то же время, по словам Ткачука, он не будет подаваться на конкурс в Этический совет.

Интервью с судьей Верховного Суда Олегом Ткачуком читайте здесь.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Ткачук об отборе кандидатов на должности судей КС: Совет Судей голосовал до тех пор, пока не проходил согласованный человек, это противно

Автор: 

судебная реформа (1802) Совет Судей (69) Ткачук Олег (21)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ой **** какие вы там все честные...
показать весь комментарий
13.10.2021 16:40 Ответить
Смешно...а много ли там честных?
показать весь комментарий
13.10.2021 16:43 Ответить
Честный судья? Мираж.
показать весь комментарий
13.10.2021 16:45 Ответить
Ещё один лицемер а-ля Верещук, которая была мэром равы-Русской и якобы не знает что-такое взятка.
показать весь комментарий
13.10.2021 16:55 Ответить
Всі оці наші ради,атестаціі,конкурси давно перетворились на елементарний збір бабла...Кожен,хто йде на таку раду чи атестацію достеменно знає,скільки йому треба заплатити...І якщо ти чесний,то тобі дійсно боятись не потрібно,бо ти гарантовано таку раду не пройдеш і можеш впевнено збирати манатки...
показать весь комментарий
13.10.2021 17:14 Ответить
тому що в Укрiанi iнколи рiзна правда.
показать весь комментарий
13.10.2021 19:36 Ответить
Суд - дело Божие (с)
Безбожники будут судить криво, они просто не могут разобраться, где ложь, а где правда
показать весь комментарий
14.10.2021 06:51 Ответить
 
 