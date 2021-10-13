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Украина отменит мораторий на экспорт леса-кругляка в Евросоюз в обмен на 600 млн евро, - журналист Винничук

Украина отменит мораторий на экспорт леса-кругляка в Евросоюз в обмен на 600 млн евро, - журналист Винничук

Евросоюз относится к Украине как к сырьевой базе.

Об этом сообщил журналист Юрий Винничук, передает Цензор.НЕТ.

"Украина отменит мораторий на экспорт леса-кругляка в Евросоюз в обмен на 600 млн евро. Такой вывод следует из совместного заявления, которое вчера на саммите Украина-ЕС подписали президент Владимир Зеленский, президент Европейского совета Шарль Мишель и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен", - заявил он.

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"В 2015 году Украина запретила экспорт необработанной древесины (леса-кругляка) на 10 лет. На страны ЕС приходилось 70% экспорта леса из Украины. По всему периметру границы со странами ЕС были построены деревообрабатывающие заводы, которые ориентировались на сырье из наших Карпат. Они импортировали лес как сырье из Украины и изготавливали из него мебель, паркет, ламинат. То есть продукт с добавленной стоимостью, производство которого создает больше рабочих мест и налогов. В то же время спрос со стороны деревообрабатывающих компаний из ЕС стимулировал заготовителей опустошать украинские Карпаты. После запрета полностью остановить поставки леса в ЕС не удалось, кругляк вывозился контрабандой под видом дров. На использовании незаконно срубленного леса украинских Карпат для производства мебели поймали даже подрядчиков IKEA. Однако контрабандные объемы не удовлетворяют в полной мере деревообрабатывающую промышленность ЕС. ЕС требует леса-кругляка в значительно больших масштабах, чем могут обеспечить украинские контрабандисты. К тому же новости о том, что промышленность ЕС стимулирует незаконную вырубку лесов в Украине и контрабанду негативно влияли на имидж Союза и дают повод зеленым для критики. Поэтому в 2019 ЕС инициировал процедуру разрешения спора вокруг моратория путем арбитражного разбирательства и направил запрос о создании Арбитражной группы. В декабря 2020 года Арбитражная группа представила свое решение. Признали, что мораторий был несовместим с Соглашением об ассоциации Украины с ЕС", - напомнил журналист.

"А чтобы Украина сняла запрет на экспорт леса ЕС привязал это решение к выделению макрофинансовой помощи. И вот 12 октября на саммите Украина-ЕС озвучивается заявление, что Евросоюз выделит нам второй транш макрофинансовой помощи в размере 600 млн евро. Первый транш на 600 млн евро мы получили в декабря 2020 года без каких-либо конкретных условий, ведь была пандемия COVID-19. Но второй транш был привязан к ряду требований, включая успешное сотрудничество с МВФ, судебную реформу и мораторий на экспорт леса. Одна вчера ЕС согласился перечислить Украине помощь несмотря на то, что сам МВФ не считает выполнение программы удовлетворительным. Вместе с этим в совместное заявление Украины и ЕС во время саммита вписали пункт об "урегулировании торговых раздражителей, таких как мораторий на экспорт древесины, применение мер, необходимых для выполнения соответствующего постановления Арбитражной группы". Той Арбитражной группы, которая признала, что "украинский запрет на вывоз всей необработанной древесины несовместим с Соглашением об ассоциации", - пояснил Винничук.

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"Помог ли Украине мораторий? Нет однозначного ответа. Незаконная вырубка Карпат продолжается, контрабанда леса едет в ЕС. С другой стороны мы видим рост переработки необработанной древесины внутри Украины. Однако следует констатировать, что пока ЕС относится к Украине как к сырьевой базе. Союз ограничивает экспорт украинской продукции с добавленной стоимостью. В то же время в Украину из ЕС поставляется только продукция с добавленной стоимостью", - акцентировал журналист.

"ЕС ключевой торговый партнер Украины с долей 40,7% в 2020 году. Посмотрим на структуру экспорта из Украины в страны ЕС. Что мы туда продавали в 2020 году?

чёрные металлы - доля экспорта 13,5%;

-электрические машины - 11,9%;

-жиры и масла - 9,9%;

-зерновые культуры - 9,6%;

руда, шлак - 7,8%;

-семена и плоды масличных растений-6,7%;

-древесина и изделия из древесины - 5,3%;

мебель - 3,5%.

Также стоит добавить экспорт рабочей силы, ведь в странах ЕС работает около 5 млн человек. Экономики стран Восточной Европы значительно зависят от притока украинских трудовых мигрантов.

Что ЕС продает Украине?

-ядерные реакторы, котлы, машины - 13,3%;

-средства наземного транспорта, кроме железнодорожного - 11,6%;

-электрические машины и оборудование - 8,4%;

-фармацевтическая продукция - 7,7%;

-энергетические материалы - 6,9%;

-пластмасса, полимерные материалы - 5,7%;

-разнообразная химическая продукция - 3,4%;

-бумага и картон - 2,5%", - резюмировал Винничук.

Украина отменит мораторий на экспорт леса-кругляка в Евросоюз в обмен на 600 млн евро, - журналист Винничук 01
Украина отменит мораторий на экспорт леса-кругляка в Евросоюз в обмен на 600 млн евро, - журналист Винничук 02
Украина отменит мораторий на экспорт леса-кругляка в Евросоюз в обмен на 600 млн евро, - журналист Винничук 03
Украина отменит мораторий на экспорт леса-кругляка в Евросоюз в обмен на 600 млн евро, - журналист Винничук 04
Украина отменит мораторий на экспорт леса-кругляка в Евросоюз в обмен на 600 млн евро, - журналист Винничук 05

Автор: 

вырубка (160) лес (631) мораторий (170) Евросоюз (17151) Юрий Винничук (41)


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Топ комментарии
+27
Продажні бариги, немає вже лісу ані у карпатах а ні у степах. Щорічна посуха 3 місяці поспіль влітку випалює землю. А скоти ненажерливі продовжуються знущатися з землі.
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13.10.2021 16:49
+25
Зелёные, валите в отставку.
Для Украины это дешевле и безопасней.
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13.10.2021 16:48
+24
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13.10.2021 16:46
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13.10.2021 16:46 Ответить
Звісно друге. Потрібно НЕОДМІННО ввести мораторій на вивіз металолому, а ліс кругляк то таке. 600 млн звісно це кредит?
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13.10.2021 16:51 Ответить
600 млн это не кредит, а взятка.
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13.10.2021 17:15 Ответить
Відміняти заборону на експорт лісу не можна ні за які гроші! Хай будують тут меблеві фабрики і не вийо.уються!
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13.10.2021 18:46 Ответить
Венгрия покупает газ в России ,а вот кругляк давай с Украины .Да чувствую ,что ближайшие еще 200-300 лет тоой державы как УКРАИНА не предвидится. ХОХЛЫ продадут.
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13.10.2021 18:33 Ответить
"В 2015 году Украина запретила экспорт необработанной древесины (леса-кругляка) на 10 лет. На страны ЕС приходилось 70% экспорта леса из Украины. "

а при зеЛохе офшорном - разрешат.. деньги на уничтожении Украинских лесов для зеленского НЕ пахнут
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13.10.2021 17:25 Ответить
Та возить то хай возять.
Краще вже офіційно ніж нелегально і без податків.
Головне щоб ці гроші пускали в тому числі і на нові насадження.
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13.10.2021 16:46 Ответить
Эти деньги точно уйдут в офшоры. А новые насаждения будут только на бумаге.
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13.10.2021 16:57 Ответить
ты с рождения дебил, или курсы какие оканчивал? Трускавец, не?
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13.10.2021 17:05 Ответить
Україна по кількості лісів (16%) території займає одне з найнищих позицій -прряд з південноафриканськими напівпустельним країнами !!!! То ви хочете,разом з дітьми і внуками жити у справжній пустелі???? Воістину -українці скалічена недонація!!! НАЖАЛЬ!!
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13.10.2021 18:40 Ответить
Зелёные, валите в отставку.
Для Украины это дешевле и безопасней.
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13.10.2021 16:48 Ответить
Їх виносить треба. Бажано ногами вперед - щоб іншим наука була.
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13.10.2021 16:54 Ответить
Не подорвись, вынося!
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13.10.2021 17:12 Ответить
Шкуры продажные.. без мозгов.
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13.10.2021 17:05 Ответить
Продажні бариги, немає вже лісу ані у карпатах а ні у степах. Щорічна посуха 3 місяці поспіль влітку випалює землю. А скоти ненажерливі продовжуються знущатися з землі.
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13.10.2021 16:49 Ответить
"В обмін на 600 млн"
Пам'ятаєте як в шоу Зе висміював політиків та казав про Україну що вона виглядає як "шльонд..а" яка бере з різних сторін,але прийшовши в політику його уряд саме те й робить,що претворює країну на самі знаєте що..
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13.10.2021 16:49 Ответить
Так весь миллиард деревьев, которые Гундосик не посадил, вывезут.
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13.10.2021 16:50 Ответить
Лес-кругляк возили всегда. Но раньше кроме него возили строевой лес под видом кругляка. Таможня естественно его оформляла как кругляк. Меньше налоги и меньше пошлина.
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13.10.2021 16:51 Ответить
Какой там мораторий!
С Одессы сообщают, что составы с кругляком идут в порт.
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13.10.2021 16:51 Ответить
Да нахрена нам леса, вырубайте все к чертовой матери. Мы в качестве сырьевого придатка только европе и нужны. Вступать в ЕС нужно, но не для того, чтобы нас грабили, а для развития.
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13.10.2021 16:51 Ответить
Всю казну выгребли теперь как туземцы за бусы торгуют власть уродов могильщики страны идут по трупам
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13.10.2021 16:53 Ответить
А зеленська ссссска вже мільярд дерев посадив ?
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13.10.2021 16:53 Ответить
який спритний вуйко Василь - контробандист Лісу...., ну а всі інші - держморди звичайно до цього не причетні ...
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13.10.2021 16:56 Ответить
***, Карпаты и так уже голые ...на московию, там тайга, пусть обращаются...
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13.10.2021 16:57 Ответить
Может експортировать молодую веселую команду реформаторов?
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13.10.2021 16:58 Ответить
У меня вопрос про контрабанду леса. Т.е.,раз есть мораторий на экспорт, то любой кругляк, пересекающий кордон - контрабанда? Но позвольте, трайлер с кругляком в бензобаке авто не спрячешь, это не сотня пачек сигарет. Т.е., вся таможня на западном направлении полностью коррумпирована?
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13.10.2021 16:58 Ответить
Таможня без СБУ и МВД самостоятельно не может пропустить не законный транзит, а СБУ и МВД без указаний с самого верха тоже рисковать не будут, а после того как контрабанду пропускают получают откат.
600 миллионов евро пойдут на дороги где 50% - 300 миллн. украдут, а народ Украины останется без 300 милл. евро без рабочих мест и с варварской вырубкой лесов после чего из за потопов вообще не отдохнуть не жить в Украине будет невозможно,- все делается что бы население вымерло. Пора отзывать "избранников" народа и по закону с конфискацией награбленного.
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13.10.2021 17:20 Ответить
Ага
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13.10.2021 17:37 Ответить
Европе мы нужны как сырьевой придаток?.. Минуточку, что-то я не допонял, так это европейцы виноваты нам в нашей тотальной контрабанде? Или Европа нам виновата, что деревообрабатывающие заводы не у нас, а у них? Или это европейцы на карман взятки в Киеве принимают, что-бы дербанить леса? А Карпаты нам тоже ЕС должен охранять или как? Может уже хватит с больной головы на здоровую?
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13.10.2021 16:59 Ответить
Минуточку, что-то я не допонял, так это европейцы виноваты нам в нашей тотальной контрабанде?
Совершенно с вами согласен. Я и Канту так за обедом так говорил:
Вы,простите договоритесь, что у вас и приёмки металлолома (в 90-стых) были виноваты что чугунные люки пиз воровали." А потом прижали скупки, и перестали люки трогать.
Завтра Евросоюзу потребуются шишки сосновые, и перестанут лес рубить. Мешками тягать будут.
Польский пан не просит сигареты дешевые, а их прут. И что интересно. С той стороны выдачи нет. Там ввоз безакцизных товаров не преступление. Там верховенство, этого, как его? О,,,, права. Хе-хе.
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13.10.2021 18:28 Ответить
А Карпаты нам тоже ЕС должен охранять или как? Может уже хватит с больной головы на здоровую?
"Где Москва, и где Багдад"? Где ЕС и где Карпаты? Вот ледники в Арктике тают, и в Амазонии леса пропадают, эт проблема, даже хе-хе НАТО подключается вместе с Греттой. А Карпаты - это на другой карте.
Или действуем по явропейски? Шоб в Швейцарии электромобили не вонючие ездили Китай должен свинец и кадмий плавить?
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13.10.2021 18:38 Ответить
Ну как зеЛеные знатно вам зеЛя в рты срет?чавкайте!скоро добавочка будет
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13.10.2021 17:02 Ответить
продают сыр качественный а на прилавках пальма...не не скостство это?
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13.10.2021 17:04 Ответить
гиганты мысли у руля ...вам тех денег не хватит , чтоб устранить последствия вырубки леса
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13.10.2021 17:07 Ответить
От Запада ничего нового: ЕС не хочет давать Украине надежд на вступление в Союз - Neue Zürcher Zeitung
13 октября, 2021Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2021/10/%d0%be%d1%82-%d0%b7%d0%b0%d0%bf%d0%b0%d0%b4%d0%b0-%d0%bd%d0%b8%d1%87%d0%b5%d0%b3%d0%be-%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%b5%d1%81-%d0%bd%d0%b5-%d1%85%d0%be%d1%87%d0%b5%d1%82-%d0%b4%d0%b0%d0%b2.html#respond Комментарии: 0





ЕС разочарован застоем реформ в Украине. Президент Зеленский разочарован отсутствием перспектив вступления в ЕС. Отношения между Брюсселем и Киевом охладели.


Об этом пишет швейцарское издание https://www.nzz.ch/international/vom-westen-nichts-neues-die-eu-will-der-ukraine-keine-beitritts-hoffnungen-machen-ld.1650029?reduced=true Neue Zürcher Zeitung .

Сокрушительный доклад по Украине опубликовала в конце сентября Европейская счетная палата. Более 20 лет ЕС поддерживает страну в проведении политических реформ и борьбе с коррупцией. Но, несмотря на все усилия, влияние олигархов и продажных госслужащих на Украине не уменьшилось ни на йоту.

- https://www.economics-prorok.com/2021/08/%D0%BA-%D1%81%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B-%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%B2%D1%8B%D0%B7.html К сожалению для Украины, Зеленский вызывает на Западе только отвращение

Аудиторы подвергли критике тот факт, что ЕС не разработал эффективную стратегию против злоупотребления властью на высоком уровне.

По оценкам Брюсселя, объем средств ЕС, поступивших Украине с 2014 года, составляет около 15 млрд евро. Будучи крупнейшим донором, ЕС все еще надеется стабилизировать своего «стратегического партнера» в политическом плане и теснее привязать его к Западу. Однако страна очень далека от реальной перспективы вступления в ЕС, о которой грезит президент Украины Владимир Зеленский.

- https://www.economics-prorok.com/2021/09/%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0-%D0%B2%D1%8B%D1%8F%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B0-%D1%87%D1%82%D0%BE-%D0%B5%D0%B5-%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B3%D0%B8-%D0%BD%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3.html Европа выяснила, что ее деньги не помогают в борьбе с коррупцией Украине - Süddeutsche Zeitung

Основная проблема, пожаловался министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью британскому изданию The Independent, заключается в том, что у ЕС отсутствует политическая воля для того, чтобы предложить Украине хотя бы перспективу членства. В противном случае ситуация могла бы выглядеть совершенно иначе. Его страна даже прописала цель вступления в ЕС (а также членства в НАТО) в своей конституции.

Отношения между Брюсселем и Украиной охладели; этого не смог скрыть даже саммит, на котором Зеленский, председательница Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Европейского совета Шарль Мишель обменялись во вторник в Киеве множеством теплых слов.

Вместе они создали партнерство, основанное на взаимной дружбе, восторгалась фон дер Ляйен. «Мы очень близки друг к другу и становимся все ближе». Однако в отношении верховенства закона и борьбы с коррупцией еще есть над чем работать. Зеленский тоже высоко оценил двусторонние отношения и одновременно напомнил, что Украина заслуживает «европейской перспективы».

- https://www.economics-prorok.com/2021/08/%D0%BA-%D1%81%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B-%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%B2%D1%8B%D0%B7.html К сожалению для Украины, Зеленский вызывает на Западе только отвращение

Лидеры ЕС и Зеленский смогли договориться о подписании нескольких соглашений, включая соглашение об интеграции Украины в европейское воздушное пространство. Киев надеется таким образом расширить авиасообщение со странами ЕС. По вопросу энергетической безопасности фон дер Ляйен и Мишель пообещали украинскому президенту неограниченную поддержку.

В связи с напряженными отношениями с Россией трана-агрессор - согласно Закону Украины от 20.02.18) Украина с 2015 года не закупает природный газ напрямую у своего восточного соседа. С тех пор газ закупается через посреднические компании.

Поставки осуществляются в основном из Словакии. Киев недоволен строительством газопровода «Северный поток-2», который напрямую соединит Германию и Россию и не очень вписывается в рамки неограниченной солидарности, в которой ЕС всегда заверяет Украину в конфликте с Москвой.

Ждать ли в скором времени движения на зачерствелых фронтах? Всего за несколько часов до саммита Зеленский говорил с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном о ситуации в зоне конфликта на востоке Украины. По словам Киева, они обсудили возможный саммит с президентом России Владимиром Путиным в так называемом «нормандском формате». Согласно заявлению Кремля, ранее Меркель и Макрон также беседовали с Путиным по телефону.
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13.10.2021 17:19 Ответить
Куди наші дурні не підуть кругом їх взують. ЕС носяться з нами тільки за наші ресурси.
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13.10.2021 17:23 Ответить
Решили: "Леса Украине не нужны"?
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13.10.2021 17:32 Ответить
Нужна экспортная пошлина на восстановление лесного покрова в восточно-северной части Украины.Дуб уже истреблен.
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13.10.2021 17:38 Ответить
А вивезуть на 600 млрдів євро.
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13.10.2021 17:43 Ответить
2019. Стадіон. Дебати. Питання №9.

Куди поділися наші карпатські ліси?

2020. "В Україні в 7 разів зросла незаконна вирубка лісів"

"Торік обсяги незаконної вирубки лісу зросли майже в сім разів - до 118 тисяч кубометрів з 17,7 тисячі кубометрів роком раніше."

2021.

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13.10.2021 17:49 Ответить
пі-до-ра-си.
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13.10.2021 17:50 Ответить
0.6 млрд долл в масштабе страны-копейки. это все разойдется по карманам и всем хорошо ********** сырье увезут потом нам изделие из кругляка втридорога запулят. а за другую сторону и говорить противно
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13.10.2021 17:56 Ответить
Вова "ни разу не барыга" ... Это другое 😂
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13.10.2021 17:57 Ответить
Если правительство говорит что мораторий на вывоз древесины не помог потому что вывозили под видом дров, то запретите вывоз и дров тоже. В чем проблема. А разрешив экспорт древесины с нашим беззаконием останемся в пустыне через пару десятков лет. И потопы на западноукраинских реках сначала будут сильные , а потом исчезнут вместе с реками. Осадки то тоже зависят от лесистости. Чернозем сдуют ветры. Задерживать их нечем будет. Но нынешной власти наплевать. Они то все равно уедут из Украины. Даже если не в Лондон, а в Тель-Авив. Евреи лес не рубят а усиленно засаживают на своих землях.
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13.10.2021 17:59 Ответить
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13.10.2021 18:15 Ответить
Надо отправить Зеленского со своим 95 кварталом в Европу.
Пусть там сажает миллиард деревьев, пока его самого не посадили, и потом пилит эти деревья на кругляк.
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13.10.2021 18:16 Ответить
Спочатку візьміть ці лями, а потім протягом пари років витратять стільки ж на усунення наслідків повеней. Де те РНБО, що дбає за інтереси держави?
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13.10.2021 18:19 Ответить
мораторий останется.
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13.10.2021 18:22 Ответить
К власти пришли воры и лжецы каких не видела Украина
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13.10.2021 18:37 Ответить
Уже видела. Неужели память такая короткая?
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13.10.2021 19:23 Ответить
Барыга-2.
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13.10.2021 19:22 Ответить
Вырежут лес на миллионы. Пройдет дождь и смоет дороги на миллиарды.
Дебелуватый бизнес, как по мне.
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13.10.2021 19:27 Ответить
А почему хитромудрая европа свой лес не пилит? А ну да! Они не хотят катаклизмов, потопов, и всякой хрени! Правильно а папуасы пусть пилят свой в обмен на кредит. Просто отличное решение! Зеля ты просто мего мозг!
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13.10.2021 19:29 Ответить
та кому ти це розповідаєш шо там не пилять, на карті Франції та Німеччини важко знайти місце без вирубок на сотні кілометрів
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13.10.2021 21:04 Ответить
Головне не дати зеленим втекти з України.Україна їх породила, Україна їх і закопає.
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13.10.2021 20:53 Ответить
Вова пилит зелень... и там и тут.
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13.10.2021 21:53 Ответить
Продажні уроди, крч Україна лишається сировинним придатком Європи 🤬
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13.10.2021 22:06 Ответить
Національний Корпус


@national_corps

·
https://twitter.com/national_corps/status/1448284776721485830 5 ч



Вова-Дровосєк: під чергові фанфари "дипломатичних перемог", Зє скромно зняв мораторій на вивіз кругляка в ЄС. Навряд чи віртуальний мільярд нових дерев президента замінить той мільярд, який найближчим часом відправиться на меблеві фабрики в Румунію і Італію.
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13.10.2021 22:09 Ответить
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14.10.2021 00:11 Ответить
 
 