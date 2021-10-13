Украина отменит мораторий на экспорт леса-кругляка в Евросоюз в обмен на 600 млн евро, - журналист Винничук
Евросоюз относится к Украине как к сырьевой базе.
Об этом сообщил журналист Юрий Винничук, передает Цензор.НЕТ.
"Украина отменит мораторий на экспорт леса-кругляка в Евросоюз в обмен на 600 млн евро. Такой вывод следует из совместного заявления, которое вчера на саммите Украина-ЕС подписали президент Владимир Зеленский, президент Европейского совета Шарль Мишель и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен", - заявил он.
"В 2015 году Украина запретила экспорт необработанной древесины (леса-кругляка) на 10 лет. На страны ЕС приходилось 70% экспорта леса из Украины. По всему периметру границы со странами ЕС были построены деревообрабатывающие заводы, которые ориентировались на сырье из наших Карпат. Они импортировали лес как сырье из Украины и изготавливали из него мебель, паркет, ламинат. То есть продукт с добавленной стоимостью, производство которого создает больше рабочих мест и налогов. В то же время спрос со стороны деревообрабатывающих компаний из ЕС стимулировал заготовителей опустошать украинские Карпаты. После запрета полностью остановить поставки леса в ЕС не удалось, кругляк вывозился контрабандой под видом дров. На использовании незаконно срубленного леса украинских Карпат для производства мебели поймали даже подрядчиков IKEA. Однако контрабандные объемы не удовлетворяют в полной мере деревообрабатывающую промышленность ЕС. ЕС требует леса-кругляка в значительно больших масштабах, чем могут обеспечить украинские контрабандисты. К тому же новости о том, что промышленность ЕС стимулирует незаконную вырубку лесов в Украине и контрабанду негативно влияли на имидж Союза и дают повод зеленым для критики. Поэтому в 2019 ЕС инициировал процедуру разрешения спора вокруг моратория путем арбитражного разбирательства и направил запрос о создании Арбитражной группы. В декабря 2020 года Арбитражная группа представила свое решение. Признали, что мораторий был несовместим с Соглашением об ассоциации Украины с ЕС", - напомнил журналист.
"А чтобы Украина сняла запрет на экспорт леса ЕС привязал это решение к выделению макрофинансовой помощи. И вот 12 октября на саммите Украина-ЕС озвучивается заявление, что Евросоюз выделит нам второй транш макрофинансовой помощи в размере 600 млн евро. Первый транш на 600 млн евро мы получили в декабря 2020 года без каких-либо конкретных условий, ведь была пандемия COVID-19. Но второй транш был привязан к ряду требований, включая успешное сотрудничество с МВФ, судебную реформу и мораторий на экспорт леса. Одна вчера ЕС согласился перечислить Украине помощь несмотря на то, что сам МВФ не считает выполнение программы удовлетворительным. Вместе с этим в совместное заявление Украины и ЕС во время саммита вписали пункт об "урегулировании торговых раздражителей, таких как мораторий на экспорт древесины, применение мер, необходимых для выполнения соответствующего постановления Арбитражной группы". Той Арбитражной группы, которая признала, что "украинский запрет на вывоз всей необработанной древесины несовместим с Соглашением об ассоциации", - пояснил Винничук.
"Помог ли Украине мораторий? Нет однозначного ответа. Незаконная вырубка Карпат продолжается, контрабанда леса едет в ЕС. С другой стороны мы видим рост переработки необработанной древесины внутри Украины. Однако следует констатировать, что пока ЕС относится к Украине как к сырьевой базе. Союз ограничивает экспорт украинской продукции с добавленной стоимостью. В то же время в Украину из ЕС поставляется только продукция с добавленной стоимостью", - акцентировал журналист.
"ЕС ключевой торговый партнер Украины с долей 40,7% в 2020 году. Посмотрим на структуру экспорта из Украины в страны ЕС. Что мы туда продавали в 2020 году?
чёрные металлы - доля экспорта 13,5%;
-электрические машины - 11,9%;
-жиры и масла - 9,9%;
-зерновые культуры - 9,6%;
руда, шлак - 7,8%;
-семена и плоды масличных растений-6,7%;
-древесина и изделия из древесины - 5,3%;
мебель - 3,5%.
Также стоит добавить экспорт рабочей силы, ведь в странах ЕС работает около 5 млн человек. Экономики стран Восточной Европы значительно зависят от притока украинских трудовых мигрантов.
Что ЕС продает Украине?
-ядерные реакторы, котлы, машины - 13,3%;
-средства наземного транспорта, кроме железнодорожного - 11,6%;
-электрические машины и оборудование - 8,4%;
-фармацевтическая продукция - 7,7%;
-энергетические материалы - 6,9%;
-пластмасса, полимерные материалы - 5,7%;
-разнообразная химическая продукция - 3,4%;
-бумага и картон - 2,5%", - резюмировал Винничук.
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а при зеЛохе офшорном - разрешат.. деньги на уничтожении Украинских лесов для зеленского НЕ пахнут
Краще вже офіційно ніж нелегально і без податків.
Головне щоб ці гроші пускали в тому числі і на нові насадження.
Для Украины это дешевле и безопасней.
Пам'ятаєте як в шоу Зе висміював політиків та казав про Україну що вона виглядає як "шльонд..а" яка бере з різних сторін,але прийшовши в політику його уряд саме те й робить,що претворює країну на самі знаєте що..
С Одессы сообщают, что составы с кругляком идут в порт.
600 миллионов евро пойдут на дороги где 50% - 300 миллн. украдут, а народ Украины останется без 300 милл. евро без рабочих мест и с варварской вырубкой лесов после чего из за потопов вообще не отдохнуть не жить в Украине будет невозможно,- все делается что бы население вымерло. Пора отзывать "избранников" народа и по закону с конфискацией награбленного.
Совершенно с вами согласен. Я и Канту так за обедом так говорил:
Вы,простите договоритесь, что у вас и приёмки металлолома (в 90-стых) были виноваты что чугунные люки
пизворовали." А потом прижали скупки, и перестали люки трогать.
Завтра Евросоюзу потребуются шишки сосновые, и перестанут лес рубить. Мешками тягать будут.
Польский пан не просит сигареты дешевые, а их прут. И что интересно. С той стороны выдачи нет. Там ввоз безакцизных товаров не преступление. Там верховенство, этого, как его? О,,,, права. Хе-хе.
"Где Москва, и где Багдад"?Где ЕС и где Карпаты? Вот ледники в Арктике тают, и в Амазонии леса пропадают, эт проблема, даже хе-хе НАТО подключается вместе с Греттой. А Карпаты - это на другой карте.
Или действуем по явропейски? Шоб в Швейцарии электромобили не вонючие ездили Китай должен свинец и кадмий плавить?
13 октября, 2021Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2021/10/%d0%be%d1%82-%d0%b7%d0%b0%d0%bf%d0%b0%d0%b4%d0%b0-%d0%bd%d0%b8%d1%87%d0%b5%d0%b3%d0%be-%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%b5%d1%81-%d0%bd%d0%b5-%d1%85%d0%be%d1%87%d0%b5%d1%82-%d0%b4%d0%b0%d0%b2.html#respond Комментарии: 0
ЕС разочарован застоем реформ в Украине. Президент Зеленский разочарован отсутствием перспектив вступления в ЕС. Отношения между Брюсселем и Киевом охладели.
Об этом пишет швейцарское издание https://www.nzz.ch/international/vom-westen-nichts-neues-die-eu-will-der-ukraine-keine-beitritts-hoffnungen-machen-ld.1650029?reduced=true Neue Zürcher Zeitung .
Сокрушительный доклад по Украине опубликовала в конце сентября Европейская счетная палата. Более 20 лет ЕС поддерживает страну в проведении политических реформ и борьбе с коррупцией. Но, несмотря на все усилия, влияние олигархов и продажных госслужащих на Украине не уменьшилось ни на йоту.
- https://www.economics-prorok.com/2021/08/%D0%BA-%D1%81%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B-%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%B2%D1%8B%D0%B7.html К сожалению для Украины, Зеленский вызывает на Западе только отвращение
Аудиторы подвергли критике тот факт, что ЕС не разработал эффективную стратегию против злоупотребления властью на высоком уровне.
По оценкам Брюсселя, объем средств ЕС, поступивших Украине с 2014 года, составляет около 15 млрд евро. Будучи крупнейшим донором, ЕС все еще надеется стабилизировать своего «стратегического партнера» в политическом плане и теснее привязать его к Западу. Однако страна очень далека от реальной перспективы вступления в ЕС, о которой грезит президент Украины Владимир Зеленский.
- https://www.economics-prorok.com/2021/09/%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0-%D0%B2%D1%8B%D1%8F%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B0-%D1%87%D1%82%D0%BE-%D0%B5%D0%B5-%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B3%D0%B8-%D0%BD%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3.html Европа выяснила, что ее деньги не помогают в борьбе с коррупцией Украине - Süddeutsche Zeitung
Основная проблема, пожаловался министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью британскому изданию The Independent, заключается в том, что у ЕС отсутствует политическая воля для того, чтобы предложить Украине хотя бы перспективу членства. В противном случае ситуация могла бы выглядеть совершенно иначе. Его страна даже прописала цель вступления в ЕС (а также членства в НАТО) в своей конституции.
Отношения между Брюсселем и Украиной охладели; этого не смог скрыть даже саммит, на котором Зеленский, председательница Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Европейского совета Шарль Мишель обменялись во вторник в Киеве множеством теплых слов.
Вместе они создали партнерство, основанное на взаимной дружбе, восторгалась фон дер Ляйен. «Мы очень близки друг к другу и становимся все ближе». Однако в отношении верховенства закона и борьбы с коррупцией еще есть над чем работать. Зеленский тоже высоко оценил двусторонние отношения и одновременно напомнил, что Украина заслуживает «европейской перспективы».
- https://www.economics-prorok.com/2021/08/%D0%BA-%D1%81%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B-%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%B2%D1%8B%D0%B7.html К сожалению для Украины, Зеленский вызывает на Западе только отвращение
Лидеры ЕС и Зеленский смогли договориться о подписании нескольких соглашений, включая соглашение об интеграции Украины в европейское воздушное пространство. Киев надеется таким образом расширить авиасообщение со странами ЕС. По вопросу энергетической безопасности фон дер Ляйен и Мишель пообещали украинскому президенту неограниченную поддержку.
В связи с напряженными отношениями с Россией (страна-агрессор - согласно Закону Украины от 20.02.18) Украина с 2015 года не закупает природный газ напрямую у своего восточного соседа. С тех пор газ закупается через посреднические компании.
Поставки осуществляются в основном из Словакии. Киев недоволен строительством газопровода «Северный поток-2», который напрямую соединит Германию и Россию и не очень вписывается в рамки неограниченной солидарности, в которой ЕС всегда заверяет Украину в конфликте с Москвой.
Ждать ли в скором времени движения на зачерствелых фронтах? Всего за несколько часов до саммита Зеленский говорил с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном о ситуации в зоне конфликта на востоке Украины. По словам Киева, они обсудили возможный саммит с президентом России Владимиром Путиным в так называемом «нормандском формате». Согласно заявлению Кремля, ранее Меркель и Макрон также беседовали с Путиным по телефону.
Куди поділися наші карпатські ліси?
2020. "В Україні в 7 разів зросла незаконна вирубка лісів"
"Торік обсяги незаконної вирубки лісу зросли майже в сім разів - до 118 тисяч кубометрів з 17,7 тисячі кубометрів роком раніше."
2021.
Пусть там сажает миллиард деревьев, пока его самого не посадили, и потом пилит эти деревья на кругляк.
Дебелуватый бизнес, как по мне.
@national_corps
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https://twitter.com/national_corps/status/1448284776721485830 5 ч
Вова-Дровосєк: під чергові фанфари "дипломатичних перемог", Зє скромно зняв мораторій на вивіз кругляка в ЄС. Навряд чи віртуальний мільярд нових дерев президента замінить той мільярд, який найближчим часом відправиться на меблеві фабрики в Румунію і Італію.