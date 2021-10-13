Украина отменит мораторий на экспорт леса-кругляка в Евросоюз в обмен на 600 млн евро, - журналист Винничук

Евросоюз относится к Украине как к сырьевой базе.

Об этом сообщил журналист Юрий Винничук, передает Цензор.НЕТ.

"Украина отменит мораторий на экспорт леса-кругляка в Евросоюз в обмен на 600 млн евро. Такой вывод следует из совместного заявления, которое вчера на саммите Украина-ЕС подписали президент Владимир Зеленский, президент Европейского совета Шарль Мишель и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен", - заявил он.

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"В 2015 году Украина запретила экспорт необработанной древесины (леса-кругляка) на 10 лет. На страны ЕС приходилось 70% экспорта леса из Украины. По всему периметру границы со странами ЕС были построены деревообрабатывающие заводы, которые ориентировались на сырье из наших Карпат. Они импортировали лес как сырье из Украины и изготавливали из него мебель, паркет, ламинат. То есть продукт с добавленной стоимостью, производство которого создает больше рабочих мест и налогов. В то же время спрос со стороны деревообрабатывающих компаний из ЕС стимулировал заготовителей опустошать украинские Карпаты. После запрета полностью остановить поставки леса в ЕС не удалось, кругляк вывозился контрабандой под видом дров. На использовании незаконно срубленного леса украинских Карпат для производства мебели поймали даже подрядчиков IKEA. Однако контрабандные объемы не удовлетворяют в полной мере деревообрабатывающую промышленность ЕС. ЕС требует леса-кругляка в значительно больших масштабах, чем могут обеспечить украинские контрабандисты. К тому же новости о том, что промышленность ЕС стимулирует незаконную вырубку лесов в Украине и контрабанду негативно влияли на имидж Союза и дают повод зеленым для критики. Поэтому в 2019 ЕС инициировал процедуру разрешения спора вокруг моратория путем арбитражного разбирательства и направил запрос о создании Арбитражной группы. В декабря 2020 года Арбитражная группа представила свое решение. Признали, что мораторий был несовместим с Соглашением об ассоциации Украины с ЕС", - напомнил журналист.

"А чтобы Украина сняла запрет на экспорт леса ЕС привязал это решение к выделению макрофинансовой помощи. И вот 12 октября на саммите Украина-ЕС озвучивается заявление, что Евросоюз выделит нам второй транш макрофинансовой помощи в размере 600 млн евро. Первый транш на 600 млн евро мы получили в декабря 2020 года без каких-либо конкретных условий, ведь была пандемия COVID-19. Но второй транш был привязан к ряду требований, включая успешное сотрудничество с МВФ, судебную реформу и мораторий на экспорт леса. Одна вчера ЕС согласился перечислить Украине помощь несмотря на то, что сам МВФ не считает выполнение программы удовлетворительным. Вместе с этим в совместное заявление Украины и ЕС во время саммита вписали пункт об "урегулировании торговых раздражителей, таких как мораторий на экспорт древесины, применение мер, необходимых для выполнения соответствующего постановления Арбитражной группы". Той Арбитражной группы, которая признала, что "украинский запрет на вывоз всей необработанной древесины несовместим с Соглашением об ассоциации", - пояснил Винничук.

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"Помог ли Украине мораторий? Нет однозначного ответа. Незаконная вырубка Карпат продолжается, контрабанда леса едет в ЕС. С другой стороны мы видим рост переработки необработанной древесины внутри Украины. Однако следует констатировать, что пока ЕС относится к Украине как к сырьевой базе. Союз ограничивает экспорт украинской продукции с добавленной стоимостью. В то же время в Украину из ЕС поставляется только продукция с добавленной стоимостью", - акцентировал журналист.

"ЕС ключевой торговый партнер Украины с долей 40,7% в 2020 году. Посмотрим на структуру экспорта из Украины в страны ЕС. Что мы туда продавали в 2020 году?

чёрные металлы - доля экспорта 13,5%;

-электрические машины - 11,9%;

-жиры и масла - 9,9%;

-зерновые культуры - 9,6%;

руда, шлак - 7,8%;

-семена и плоды масличных растений-6,7%;

-древесина и изделия из древесины - 5,3%;

мебель - 3,5%.

Также стоит добавить экспорт рабочей силы, ведь в странах ЕС работает около 5 млн человек. Экономики стран Восточной Европы значительно зависят от притока украинских трудовых мигрантов.

Что ЕС продает Украине?

-ядерные реакторы, котлы, машины - 13,3%;

-средства наземного транспорта, кроме железнодорожного - 11,6%;

-электрические машины и оборудование - 8,4%;

-фармацевтическая продукция - 7,7%;

-энергетические материалы - 6,9%;

-пластмасса, полимерные материалы - 5,7%;

-разнообразная химическая продукция - 3,4%;

-бумага и картон - 2,5%", - резюмировал Винничук.









