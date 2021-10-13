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Спикер МИД Николенко о работе Украины над задержанием Поклонской: Спрятаться не получится даже в Африке

Спикер МИД Николенко о работе Украины над задержанием Поклонской: Спрятаться не получится даже в Африке

Украина работает над задержанием Натальи Поклонской, которая разыскивается за государственную измену. Сегодня российский президент назначил Поклонскую послом в африканском островном государстве Кабо-Верде.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в комментарии РБК-Украина сказал представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

"Бывшая прокурор российской оккупационной администрации в Крыму разыскивается за государственную измену против нашего государства. Она находится под санкциями Украины, ЕС, США, Канады и Японии. Спрятаться не получится даже в Африке", - заявил он.

Николенко отметил, что украинский МИД уже поднял перед правительством Кабо-Верде вопрос преступной деятельности Поклонской.

Как известно, в течение февраля-марта 2014 года, находясь в Крыму, Поклонская способствовала оккупации полуострова. Она также фигурирует еще в нескольких делах, в том числе по делу "крымских террористов", по которому приговор в свое время получил режиссер Олег Сенцов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путин назначил Поклонскую послом РФ в африканскую республику Кабо-Верде

После оккупации Поклонская получила должность "прокурора" Крыма, а затем стала депутатом Государственной думы РФ от партии "Единая Россия"

Автор: 

Африка (279) МИД (6967) Поклонская Наталия (184) Николенко Олег (301)


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Топ комментарии
+25
Ви в себе під боком Медведчука закрити не можете за державну зраду,ківа в вас науковець
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13.10.2021 16:59
+12
і що ви тій дурепі упоротій зробите - практично ..., одне бла бла бла на вуха зЄбілів
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13.10.2021 17:01
+10
А махровий плагіатор Шкарлет - міністр науки і освіти
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13.10.2021 17:23
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Ви в себе під боком Медведчука закрити не можете за державну зраду,ківа в вас науковець
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13.10.2021 16:59 Ответить
А махровий плагіатор Шкарлет - міністр науки і освіти
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13.10.2021 17:23 Ответить
ребята! через неделю-другую уже и ловить некого будет...
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13.10.2021 17:00 Ответить
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13.10.2021 17:00 Ответить
і що ви тій дурепі упоротій зробите - практично ..., одне бла бла бла на вуха зЄбілів
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13.10.2021 17:01 Ответить
Неужели арестуют? Не успеет даже видио с негром заснять!
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13.10.2021 17:04 Ответить
ВидИо?)
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13.10.2021 17:51 Ответить
ждем новую порцию видосиков с поклонской и крепкими горячими черными парнями.
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13.10.2021 17:06 Ответить
Вы своих предателей задержите уроды.
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13.10.2021 17:14 Ответить
А кто решиться её задержать? Арест посла это повод для войны. Абы шото ляпнуть
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13.10.2021 17:15 Ответить
А то вроде мы вашу мразь здесь не мочим
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13.10.2021 17:50 Ответить
ойц. неужели? ) из-за криворотой шмары никто воевать не будет.

арестуют как гражданку Украины, совершившую тягчайшие преступления против собственной страны, в любой стране Европы. В Лиссабоне, например.
из паРаши на Кабо-Верде прямых полетов нет.
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13.10.2021 20:14 Ответить
Ну, на крайняк, досвід рееміграції Чауса Україна має...
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13.10.2021 18:02 Ответить
Тяжело будет ее с аквалангом 600 км только до африканского берега тянуть.
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13.10.2021 18:28 Ответить
У нас Бойко,Медведчук,Мураев, и ко. Откровенные шпионы и диверсанты,а виновата какая то прибацанная дура.
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13.10.2021 18:27 Ответить
хвойду також на цугундер!
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13.10.2021 20:11 Ответить
Якщо-то гайда
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13.10.2021 19:09 Ответить
хвойду кривороту потрiбно оголосити в мiжнародний розшук та пiймати!
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13.10.2021 20:11 Ответить
какая мерзкая *******
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13.10.2021 22:51 Ответить
...как в том анекдоте: "ручки тоненьки, ножки тоненькие"
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13.10.2021 22:51 Ответить
Пересiчним лугандоняно-крысчанам хутя отвел чукотско-корякские резервации. А этой Африку подавай... ти ба... Там хоть свет есть? чи как в крысме, отключают на пару с водой
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13.10.2021 20:11 Ответить
Наша Няша громко плачет -
света нет у Няши значит.
Тише, Няшенька, не плачь,
лучше дай , как просит хач...

Громче Няша наша плачет -
Няшу шлют в Кабо-Вердаче...
Тише, Няшенька, не плачь -
негр окучит, а не хач.
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13.10.2021 20:42 Ответить
Она просто ДУРА! Ловить надо ушлых предателей, которые и сейчас в Украине себя не плохо чувствуют!
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13.10.2021 20:51 Ответить
В нас могла б депутатом від ОПЗЖ або слуги народу стати
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13.10.2021 20:51 Ответить
 
 