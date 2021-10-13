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Венедиктова: Руководство АП в 2014-2015 гг. содействовало торговле углем с оккупантами

Венедиктова: Руководство АП в 2014-2015 гг. содействовало торговле углем с оккупантами

Генпрокурор Ирина Венедиктова утверждает, что руководство Администрации Президента в 2014-2015 гг давало госслужащим поручения по организации торговли углем с оккупантами.

Об этом генеральный прокурор Ирина Венедиктова пишет в колонке для издания "Украинская правда", сообщает Цензор.НЕТ.

Венедиктова не упоминает фамилию Медведчука, называя его "подозреваемым" и "народным депутатом".

По словам генпрокурора, Медведчук обсуждал с руководителями государственных органов РФ поставки угля из России при посредничестве принадлежащих ему компаний. А также говорил с россиянами о возобновлении поставок электроэнергии в оккупированной Крым в конце 2015 г. К этим вопросам, как утверждает Венедиктова, причастны и тогдашние руководители Администрации Президента Украины.

Читайте: Песков о домашнем аресте Медведчука: Кремль вряд ли сможет ему чем-то помочь

"У следствия и прокуроров есть данные, законно полученные в ходе проведения следственных действий, о том, что руководство Администрации Президента не только обсуждало во время телефонных переговоров абсолютно конкретные факты реализации преступного плана, но и выдавало достаточно четкие поручения ряду официальных должностных лиц в украинских органах власти", - пишет генпрокурор.

Напомним, 8 октября главе политсовета "ОПЗЖ" Виктору Медведчук сообщили о подозрении по новому делу о государственной измене и финансировании терроризма. Прокуратура хотела отправить его под арест, в качестве альтернативы предлагала залог в 1 млрд грн.

12 октября Печерский райсуд Киева отправил Медведчука под круглосуточный домашний арест до 7 декабря.

Автор: 

Администрация Президента (1581) Медведчук Виктор (1789) уголь (1001) Венедиктова Ирина (726)


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Топ комментарии
+36
это когда покупали уголь у предприятий, зарегистрированных и платящих наог в Украине? Бянядиктова, ты тупорылая, кого ты хочешь на..ть?
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13.10.2021 17:02
+26
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13.10.2021 17:08
+20
Опять бла-бла-бла! Где хоть какие то результаты работы этого швондера в юбке. Одна балаканина!
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13.10.2021 17:01
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Страница 2 из 2
Петя сделал СЭЗ Крыму!
Зеля отменил! Уже гуд!
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13.10.2021 18:47 Ответить
ты понимаешь что такое крымская сэз и зачем она ? ))) напиши двумя словами.
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13.10.2021 18:50 Ответить
https://ru.krymr.com/a/sez-krym-verhovnaya-rada-otmena/31336442.html Прекрасно понимаю . И это как раз реальный плюс в копилку Зеленского.
С 27 сентября 2014 года на Украине вступил в силу закон о создании в Крыму свободной экономической зоны сроком на 10 лет. В частности, согласно принятому закону, на территории СЭЗ «Крым» не взимались общегосударственные налоги и сборы.
Законом Украины от 1 июля 2021 года № СЭЗ «Крым» отменяется; документ вступает в силу с 21 ноября 2021 года.
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13.10.2021 20:43 Ответить
Коли Поляки очистять країну від зеленої дрисні, як ти.
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13.10.2021 17:52 Ответить
Які нафіг «поляки»?! Цей кацап зайшов під польською проксі, а сидить він «за парєбрікам». Це свиня кацапська-баньте і не парьтесь лишній раз.
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13.10.2021 17:59 Ответить
Та ти шо?
Кому належали підприємства, в яких купувалось вугілля?
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13.10.2021 17:39 Ответить
Зелена курва, не створюй димову завісу, займися краще справами містечкових виродків і їх поплічників, які лежать у тебе під носом, починаючи з бабусі Бені і її внучка Зелі.
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13.10.2021 17:45 Ответить
Украина возобновила импорт электроэнергии из России

01.02.2021, 13:50



https://www.google.com/amp/s/biz.liga.net/amp/ekonomika/tek/novosti/tri-ukrainskie-kompanii-gotovyatsya-pokupat-***************-v-rossii-v-fevrale
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13.10.2021 17:51 Ответить
В результаті сидить в тюрязі Семенченко, який цю торгівлю блокував.
Щось тут у прокурворші не стикується.
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13.10.2021 17:52 Ответить
как только Порох обвиняет ЗЕленых предателей в сотрудничестве с оккупантами, как тут же выскакивает на 200% карманный прокурор ЗЕленой шоблы и начинает вкидывать в информ-пространство фейковую инфу про фейковые "преступления" папередников ... делом Шеремета ей некогда заниматься, там уже всем все понятно - посадили невиновных патриотов, дальше уже не интересно ...
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13.10.2021 18:14 Ответить
странно. ВСЕ мнения ОТЛИЧНЫЕ от "мнения" порохоботов, в СПАМЕ!!! это "свобода слова" а ля порошенко петя??!!
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13.10.2021 18:23 Ответить
а ты когда срешь - подтирайся, может и тереть будут меньше
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13.10.2021 19:20 Ответить
А чего ты ноешь? Ты же тут пишешь, что Пороха ненавидит подавляющее число украинцев. Кто же тебя, дебила, в спам то отправляет?
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13.10.2021 19:28 Ответить
ps. Неужели Лахтинские?
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13.10.2021 19:29 Ответить
Повторяю вопрос для дебила. Вас большинство но вас кто то спамит. Ответить можешь без своих выдуманных воспоминаний?
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13.10.2021 21:02 Ответить
Вообще-то суду требуются "не полученные следствием данные", а надлежащие доказательства виновности конкретного лица. А так это сейчас похоже на разговоры ОБС на лавочке возле подъезда.
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13.10.2021 18:23 Ответить
Вы сперва ответьте на вопрос - ЛИЧНО вы готовы платить коммуналку с ЮАРовского уголька или в два раза меньше с ОРДЛОвского?
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13.10.2021 18:25 Ответить
А зарплаты дыровским снайперам то же пох откуда берутся ?
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13.10.2021 19:11 Ответить
Ты не про их зарплаты. Ты мне скажи - готов платить коммуналку в два раза больше, и всем твоим родственникам?
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14.10.2021 16:20 Ответить
Ой і коротка пам'ять у Венедиктової мабуть забула що грошей не було на закупку вугілля за кордоном, а купляли бо інакше вимерзли б як суслики. Підприємства платили податки а люди які застригли там мали роботу. Вже після 2015 го пішла хвиля блокування зв'язків та торгівлі. А ЗЕ в цей час танцював і смішив російську публіку, а Венедиктова мабуть сиділа та хлопала у ладошки...
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13.10.2021 18:50 Ответить
в неї не пам'ять коротка, а поводок, який тримає ЄрЗе
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13.10.2021 19:32 Ответить
"Даёшь за тонну угля с ордло смерть украинского бойца!" - коротко о воплях петросянов. И они причисляют себя к патриотам. Лицемеры как их главный.
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13.10.2021 19:12 Ответить
ослюкович, то зачем, вернее по чем, говоришь хрипатый отдал отвоеванну ю землю рашкованам назад?
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13.10.2021 19:22 Ответить
"після 2015 го пішла хвиля блокування зв'язків та торгівлі"...кто блокировал и кто разгонял блокирующих ?...избирательная у вас память однако.
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13.10.2021 19:13 Ответить
так кто сейчас покупает электроэнергию в рахе? Зепил, ау, не слышу ответа
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13.10.2021 19:23 Ответить
генпрокурор бенядиктовна , откеля битум дорожный,для "велыкого крадивныцтва" и ляктричество "герусное"?
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13.10.2021 19:45 Ответить
А шефир торгует скотами в россии. И шо?
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13.10.2021 19:54 Ответить
Сейчас с Рашки покупать будем электроэнергию тоже визжать так будешь?
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13.10.2021 20:36 Ответить
У меня есть предложение. Нанять говорящую голову Зеленского из бомжей и, тогда, этой голове не придётся выплачивать огромные зарплаты, выдавать госдачи и снабжать кучей привилегий за госсчёт. Разницы в эффективности смены говорящих голов Зеленского никто и не заметит, а экономия получится существенной.
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13.10.2021 21:21 Ответить
А уголь закупал Ахметов с РФ кузбасский с 2014 года по 19 включительно?Это нормально у фашистов и окккупантов покупать уголь???
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13.10.2021 23:59 Ответить
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