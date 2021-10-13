Венедиктова: Руководство АП в 2014-2015 гг. содействовало торговле углем с оккупантами
Генпрокурор Ирина Венедиктова утверждает, что руководство Администрации Президента в 2014-2015 гг давало госслужащим поручения по организации торговли углем с оккупантами.
Об этом генеральный прокурор Ирина Венедиктова пишет в колонке для издания "Украинская правда", сообщает Цензор.НЕТ.
Венедиктова не упоминает фамилию Медведчука, называя его "подозреваемым" и "народным депутатом".
По словам генпрокурора, Медведчук обсуждал с руководителями государственных органов РФ поставки угля из России при посредничестве принадлежащих ему компаний. А также говорил с россиянами о возобновлении поставок электроэнергии в оккупированной Крым в конце 2015 г. К этим вопросам, как утверждает Венедиктова, причастны и тогдашние руководители Администрации Президента Украины.
"У следствия и прокуроров есть данные, законно полученные в ходе проведения следственных действий, о том, что руководство Администрации Президента не только обсуждало во время телефонных переговоров абсолютно конкретные факты реализации преступного плана, но и выдавало достаточно четкие поручения ряду официальных должностных лиц в украинских органах власти", - пишет генпрокурор.
Напомним, 8 октября главе политсовета "ОПЗЖ" Виктору Медведчук сообщили о подозрении по новому делу о государственной измене и финансировании терроризма. Прокуратура хотела отправить его под арест, в качестве альтернативы предлагала залог в 1 млрд грн.
12 октября Печерский райсуд Киева отправил Медведчука под круглосуточный домашний арест до 7 декабря.
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Зеля отменил! Уже гуд!
С 27 сентября 2014 года на Украине вступил в силу закон о создании в Крыму свободной экономической зоны сроком на 10 лет. В частности, согласно принятому закону, на территории СЭЗ «Крым» не взимались общегосударственные налоги и сборы.
Законом Украины от 1 июля 2021 года № СЭЗ «Крым» отменяется; документ вступает в силу с 21 ноября 2021 года.
Кому належали підприємства, в яких купувалось вугілля?
01.02.2021, 13:50
https://www.google.com/amp/s/biz.liga.net/amp/ekonomika/tek/novosti/tri-ukrainskie-kompanii-gotovyatsya-pokupat-***************-v-rossii-v-fevrale
Щось тут у прокурворші не стикується.