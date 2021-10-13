Волонтер Юсупова приглашает поздравить с Днем защитников Украины раненых в Киевском военном госпитале. ФОТО

Волонтер Наталия Юсупова собирает средства на приобретение квадракоптера для отправки на передовую. Также она призывает 14 октября поздравить раненных военнослужащих, проходящих лечение в Киевском военном госпитале.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу волонтера в Фейсбук.

"Каждый мясяц я отправляю на фронт квадрокоптер, планшеты, лекарства и прочее. Это то, что очень нужно. Кто хочет присоединиться к сбору средств на квадрокоптер, публикую карточки", - написала Юсупова.

Карточки для помощи 5375 4115 0267 5353 или 5375 4141 2065 9130 Монобанк.

"Сейчас в киевском госпитале лечат ранены без глаз, без конечностей, с онко заболеваниями, контуженных и многих других. Я завтра буду в госпитале с 12:00 до 17 и буду встречать всех, кто хочет поздравить военных. Из потребностей это кофе, чай, сладости, печенье, соки, фрукты. Из одежды можно футболки и кофты на замках. Приносите детские рисунки, мы их отправляем на передовую", - сообщила волонтер.

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