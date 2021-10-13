С начала суток войска РФ трижды нарушили режим "тишины" на Донбассе, потерь нет, - штаб ООС
С начала суток российско-оккупационные войска трижды открывали огонь на Донбассе. Потерь среди личного состава украинских воинов нет.
Об этом в Facebook сообщает пресс-центр штаба ООС, информирует Цензор.НЕТ.
Вблизи Шумов оккупанты вели огонь из стрелкового оружия.
Возле Попасной вооруженные формирования РФ обстреливали позиции украинских воинов из ручных противотанковых гранатометов.
В районе Катериновки оккупанты вели огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.
Украинские защитники открывали ответный огонь и заставили противника прекратить огневую активность.
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