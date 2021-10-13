С начала суток войска РФ трижды нарушили режим "тишины" на Донбассе, потерь нет, - штаб ООС

С начала суток российско-оккупационные войска трижды открывали огонь на Донбассе. Потерь среди личного состава украинских воинов нет.

Об этом в Facebook сообщает пресс-центр штаба ООС, информирует Цензор.НЕТ.

Вблизи Шумов оккупанты вели огонь из стрелкового оружия.

Возле Попасной вооруженные формирования РФ обстреливали позиции украинских воинов из ручных противотанковых гранатометов.

В районе Катериновки оккупанты вели огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

Украинские защитники открывали ответный огонь и заставили противника прекратить огневую активность.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ТКГ о провокации российских оккупантов на Донбассе: Осуществляли разведку с повязками СЦКК. Задержан наемник Андрей Косяк - гражданин РФ. ФОТО