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С начала суток войска РФ трижды нарушили режим "тишины" на Донбассе, потерь нет, - штаб ООС

С начала суток войска РФ трижды нарушили режим

С начала суток российско-оккупационные войска трижды открывали огонь на Донбассе. Потерь среди личного состава украинских воинов нет.

Об этом в Facebook сообщает пресс-центр штаба ООС, информирует Цензор.НЕТ.

Вблизи Шумов оккупанты вели огонь из стрелкового оружия.

Возле Попасной вооруженные формирования РФ обстреливали позиции украинских воинов из ручных противотанковых гранатометов.

В районе Катериновки оккупанты вели огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

Украинские защитники открывали ответный огонь и заставили противника прекратить огневую активность.

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Автор: 

обстрел (27366) Донбасс (26956) наемники рф (2087) операция Объединенных сил (6766)


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тихої ночки, синочки !

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13.10.2021 17:58 Ответить
І знову той "режим зеленьскої тиші".
Бережи вас Господь, рідненькі.
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13.10.2021 18:01 Ответить
 
 