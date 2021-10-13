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Депутаты от оппозиции требуют от генпрокурора Венедиктовой расследовать "вагнергейт", - Порошенко

Депутаты от оппозиции требуют от генпрокурора Венедиктовой расследовать

Народные депутаты из фракций "Европейская Солидарность" и "Голос" требуют от Офиса Генерального прокурора обеспечить полноценное, беспристрастное расследование срыва спецоперации по задержанию боевиков ЧВК Вагнера.

Об этом заявил лидер "ЕС" Петр Порошенко, информирует Цензор.НЕТ. Вместе с депутатами Порошенко прибыл в Офис генпрокурора для неотложного приема у Венедиктовой.

"Сегодня группа оппозиционных депутатов из "Европейской Солидарности" и "Голоса" пришла в Офис Генерального прокурора, требуя неотложной встречи с Генеральным прокурором в соответствии с Законом "О статусе народного депутата". Нас интересовали несколько важнейших событий Украины, на которые мы видим отсутствие реагирования со стороны правоохранительных органов, следственных органов и высшего руководства государства. Речь идет о расследовании дела Вагнера, о возможной государственной измене, о разглашении государственной тайны и об отсутствии каких-либо следственных действий уже более 14 месяцев", - напомнил Порошенко.

Пятый Президент напомиил, что лично санкционировал начало спецоперации по "вагнеровцам", которая была сорвана после совещания в кабинете Зеленского.

Депутаты от оппозиции требуют от генпрокурора Венедиктовой расследовать вагнергейт, - Порошенко 01

"Была упущена возможность не просто привлечь к ответственности убийц, не просто обменять их, освободив украинских заложников из тюрем Путина. А посадить руководство страны-агрессора на скамью подсудимых в Гааге. К сожалению, в силу обстоятельств, которые Генеральная прокуратура отказывается прояснить, сбросив это на ВСК, следственные действия не проводятся", - подчеркнул Порошенко.

Также читайте: "ЕС" подала в Офис генпрокурора два заявления о преступлениях окружения Зеленского, - Герасимов

"Следственные действия вынуждены были заменить честные журналисты CNN, Bellingcat, и украинские журналисты, которые доказывают сегодня эту информацию. Власть на это не реагирует ", - констатировал Порошенко.

"Уже более 1,5 года прошло с тех пор, как мы узнали о том, что возможна измена в Офисе президента. Ответов никаких нет. Временная следственная комиссия не отвечает на эти вопросы. Правоохранительные органы молчат и не отвечают. Поэтому я поддерживаю это заявление, которое сегодня было подано для того, чтобы все-таки правоохранительные органы начали что-то делать и начали отвечать на те вопросы ", - заявил народный депутат из фракции "Голос" Роман Костенко.

"Кроме того, начинают преследовать непосредственных участников этой операции. Рассказывают о том, что Бурба был уволен. Люди, которые непосредственно участвовали, а затем дали показания этой комиссии, до сих пор не имеют охраны. Хотя мы на этом настаивали. И их фамилии преданы огласке через средства массовой информации. Мы считаем, что так делать неприемлемо. И мы как оппозиционные фракции сделаем все, чтобы защитить наших разведчиков и наших военнослужащих ", - отмечает Костенко.

Народный депутат Михаил Забродский отметил, что Генпрокурор не нашла возможности пообщаться с депутатами.

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Депутаты от оппозиции требуют от генпрокурора Венедиктовой расследовать вагнергейт, - Порошенко 02

"У нас было конкретный вопрос о том, почему в течение суток не регистрируется заявление о немного другом аспекте этого дела, связанном с разглашением государственной тайны. Речь идет о заявлении высшего руководства государства о том, что руководству соседней страны была передана информация об операции с непонятной мотивацией и непонятными целями. Но сегодня мы ответа не услышали, будем надеяться на скорейшую встречу, на скорейший ответ Генерального прокурора ", - заявил Забродский.

Автор: 

Порошенко Петр (19606) ЧВК Вагнер (1332) Голос партия (499) Европейская Солидарность (1055)


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Топ комментарии
+32
Давите зекрысу)
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13.10.2021 17:56
+22
Не раскачивайте лодку ...нашу хрипастую крысу тошнит...
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13.10.2021 18:04
+19
Это в ход пошёл уже тяжёлый калибр - зебилы подайте голос как люся арестович с бтр что пом 2 подорвал
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13.10.2021 17:57
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Давите зекрысу)
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13.10.2021 17:56 Ответить
Криса огризається. Знову справами проти Порошенка.Тими самими, до речі.
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13.10.2021 18:05 Ответить
це таке перетягування канату "вагнергейт- справа Медведчука" на знищення Пороха. МАЦКВА ради цього й медведчуком не перймається, бо уХйуло на іздохє, а от Пороха клянуть знову все жорсткіе. На Разумкова мають ********* надію. Олігархи до Притули тулять націоналістичну ідею й кладуть в нього свої яйця . й де ті викормлені БЄНЯМИ-СВОБОДА та ПРАВИЙ СЕКТОР?
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13.10.2021 18:57 Ответить
Это в ход пошёл уже тяжёлый калибр - зебилы подайте голос как люся арестович с бтр что пом 2 подорвал
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13.10.2021 17:57 Ответить
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13.10.2021 19:07 Ответить
Рашоботы и подоляшавки! ФАС!!! Только интеллектуальнее, шваль, без методичек.
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13.10.2021 17:58 Ответить
Нема таких.
Самі ківушки лишились.
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13.10.2021 18:04 Ответить
какой там интеллект)

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13.10.2021 18:07 Ответить
Ну откуда интеллект у нетрадиционных
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13.10.2021 18:33 Ответить
Не раскачивайте лодку ...нашу хрипастую крысу тошнит...
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13.10.2021 18:04 Ответить
Військові злочинці мають сидіти за гратами. Істина! Але реально ніхто їх не збирається саджати туди. Не дивлячись на те, що на їхніх руках кров десятків тисяч українських громадян. Що ж це за влада, яка 13 місяців не розслідує злиття інформації про операцію із захоплення 34 вагнерівців-убивць?
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13.10.2021 18:16 Ответить
Напомните, єто єтот же мальчік про Кличко шутки прідумивал?

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13.10.2021 18:17 Ответить
Неужели они свой финиш предвидят? На каштанах или до Ростова успеют добежать?
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13.10.2021 18:21 Ответить
Каштаны этой зекрысы у Дерьмака в кулаке зажаты. А вот бежать ему как раз некуда, кроме отремонтированного Лукьяновского СИЗО. Только оно это не понимает. Ну тем ему это событие сюрпризнее будет.
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13.10.2021 18:40 Ответить
В общем после серии взаимных обвинений крайним сделают наверное Ляшко-того который с вилами.
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13.10.2021 18:20 Ответить
Собственно, поэтому сегодня Венедиктова про уголь резко заговорила.

А про киноиндустрию ЗЕ уже в должности президента в Роисе Венедиктова не хочет вспомнить?
А про торговлю электроэнергией с Роисей при ЗЕ?
А про отмывание ЗЕ преступных денег Коломойского?
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13.10.2021 18:59 Ответить
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13.10.2021 19:03 Ответить
Розумков каже що хлопці втомилися від офшорів,а мені не комільфо з ними йти на дно...
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13.10.2021 19:16 Ответить
Мне нравятся межпартийные войны. Это заставляет всех быть честнее.
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13.10.2021 19:20 Ответить
Конечно там в
вагнергейт ну уже и признания президента .Чистая статья госизмена нашему президенту Зеленскому. Мечта посадить президента за решетку был бы праздник
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13.10.2021 20:06 Ответить
Винигрет скис, а Парахнявый всё роется... Хотя для Свына это нормально в гнилье рыться!
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14.10.2021 11:13 Ответить
 
 