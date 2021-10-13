К вопросу прививок третьей дозой Минздрав вернется, когда от COVID-19 вакцинируют более 50% населения, - Ляшко

Министерство здравоохранения пока что не будет принимать решение о прививках бустерной дозой, поскольку большая часть взрослого населения в Украине до сих пор не вакцинирована.

Об этом министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил в интервью hromadske, передает Цензор.НЕТ.

Пока что, по словам министра, количество людей, получивших первую и вторую дозу, не позволяет разрабатывать стратегии по поводу того, как усилить защиту этих вакцинированных.

"Наша цель - увеличить количество привитых людей. Когда достигнем ее и будет более 50%, желательно 70% привитых - тогда будем рассматривать другие стратегии вакцинации подростков и вопрос бустерной дозы", - заявил Ляшко.

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Сейчас в Украине по крайней мере первую дозу против коронавируса получили около 20% взрослого населения. В целом сделали почти 14 миллионов прививок: из них 7,6 миллиона людей получили первую прививку, а полностью вакцинировались - 6,2 миллиона.