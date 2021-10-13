К вопросу прививок третьей дозой Минздрав вернется, когда от COVID-19 вакцинируют более 50% населения, - Ляшко
Министерство здравоохранения пока что не будет принимать решение о прививках бустерной дозой, поскольку большая часть взрослого населения в Украине до сих пор не вакцинирована.
Об этом министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил в интервью hromadske, передает Цензор.НЕТ.
Пока что, по словам министра, количество людей, получивших первую и вторую дозу, не позволяет разрабатывать стратегии по поводу того, как усилить защиту этих вакцинированных.
"Наша цель - увеличить количество привитых людей. Когда достигнем ее и будет более 50%, желательно 70% привитых - тогда будем рассматривать другие стратегии вакцинации подростков и вопрос бустерной дозы", - заявил Ляшко.
Сейчас в Украине по крайней мере первую дозу против коронавируса получили около 20% взрослого населения. В целом сделали почти 14 миллионов прививок: из них 7,6 миллиона людей получили первую прививку, а полностью вакцинировались - 6,2 миллиона.
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Подробности от американского вирусолога здесь: https://adult.noodlemagazine.com/watch/6724790_456247458
Сильнейший удар по иммунитету! Невакцинированный легко бы справился с простудой,а вакцинированный попадает на больничную койку,что для вас как манна небесная, включите в статистику, как ковидных. Вместо того,чтобы летом объяснять людям и проводить спокойную вакцинацию, готовить персонал, обучать врачей инфекционных отделений,завозить новое оборудование, вы их просто перепрофилировали, оставив 2- 3 отделения на область, и сейчас показываете переполненные больницы.
Сильнейший бронхит и беспрерывный кашель.Тогда я даже думал,что не выживу.
Сейчас,я твердо усвоил.Пусть хоть увольняют, только пусть запишут в трудовой по причине чего я уволен,но принудительно, да ещё в сезон разгула ОРВИ, я вакцинироваться не буду. Смениться власть,и миллионами судебных исков будут завалены суды.Пускай пишут официальные,с печатями бумаги, почему меня не пускают куда-то, или в чем то ограничивают.