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Новости Коронавирус и карантин
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К вопросу прививок третьей дозой Минздрав вернется, когда от COVID-19 вакцинируют более 50% населения, - Ляшко

К вопросу прививок третьей дозой Минздрав вернется, когда от COVID-19 вакцинируют более 50% населения, - Ляшко

Министерство здравоохранения пока что не будет принимать решение о прививках бустерной дозой, поскольку большая часть взрослого населения в Украине до сих пор не вакцинирована.

Об этом министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил в интервью hromadske, передает Цензор.НЕТ.

Пока что, по словам министра, количество людей, получивших первую и вторую дозу, не позволяет разрабатывать стратегии по поводу того, как усилить защиту этих вакцинированных.

"Наша цель - увеличить количество привитых людей. Когда достигнем ее и будет более 50%, желательно 70% привитых - тогда будем рассматривать другие стратегии вакцинации подростков и вопрос бустерной дозы", - заявил Ляшко.

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Сейчас в Украине по крайней мере первую дозу против коронавируса получили около 20% взрослого населения. В целом сделали почти 14 миллионов прививок: из них 7,6 миллиона людей получили первую прививку, а полностью вакцинировались - 6,2 миллиона.

Автор: 

карантин (16729) Ляшко Виктор (1364) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+14
Перед 5-й..
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13.10.2021 18:56
+12
Ревакцинируйте те 20%. Местные "эксперты", "авторитетно" заявляют, что вирус страшный-страшный и всем неколотым гаплык. Можете не успеть.
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13.10.2021 18:51
+6
у тех кто кололся в июне, иммунитет закончится в январе. И смысл тогда был этого всего???
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13.10.2021 18:46
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у тех кто кололся в июне, иммунитет закончится в январе. И смысл тогда был этого всего???
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13.10.2021 18:46 Ответить
Смысл в том,чтоб нанести непоправимый вред организму жижилизацией.
Подробности от американского вирусолога здесь: https://adult.noodlemagazine.com/watch/6724790_456247458
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13.10.2021 20:49 Ответить
Ревакцинируйте те 20%. Местные "эксперты", "авторитетно" заявляют, что вирус страшный-страшный и всем неколотым гаплык. Можете не успеть.
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13.10.2021 18:51 Ответить
А 4-й дозой когда ширятся будем ?
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13.10.2021 18:55 Ответить
Перед 5-й..
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13.10.2021 18:56 Ответить
Всё правильно. Добровольно вакцинировать 80-90% как в цивилизованных странах. Несогласных добровольно ликвидировать.
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13.10.2021 19:01 Ответить
Кончені і недолугі. Наступна зупинка - СІЗО
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13.10.2021 19:09 Ответить
у дитини у школі Харкова - вже гаплик - перші-пёяті класи через один мають дитину з підтвердженим ковідом. сьогодні вчителька вже майже без голосу вела уроки... на зупинках та у транспорті то тут то там чути розмови телефоном, що в когось зненацька, то сильний бронхіт то двубічне запалення то хтось шукає ковідну лікарню.... неймвірний успіх зоопрку змінюється на пошуки лікарні або лікаря, який допоможе у лікуванні...
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13.10.2021 19:42 Ответить
Хочеться спросить эту "умнейшую говорящую голову". Как влияет на распространение короновируса то,что в 21 веке в век электронных коммуникаций ,бюджетников обязали принести в свои организации бумажные сертификаты,копии паспорта и идентификационные коды, и вся эта масса,ринулась в семейные поликлиники,где в общем коридоре,больные, небольные,вакцинированные, невакцинированные,кто то пришел за направлением... Складывается впечатление,что для этой власти главное так достать народ,что бы кроме короновируса он больше ни о чем не задумывался.
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13.10.2021 20:16 Ответить
Ляшко вакцинируй себе мозг!
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13.10.2021 20:49 Ответить
Можно впевненно сказати, що цієї цифри в 50% ви ніколи не досягнете ,бо ті люди що першими зробили щеплення в Україні вже через місяц потребуватимуть бустерну дозу і так все поколу.Тому треба розуміти уряд профанов все про7рав та втратив важливий час.
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13.10.2021 21:09 Ответить
Хе-хе. кацапы-антиваксеры взвыли в борьбе за своё право сдохнуть Но, почему-то, на Украинском сайте
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13.10.2021 21:34 Ответить
Статистика пока остановилась на первой половине твоего высера - болеют и дохнут в подавляющем и категорическом большинстве антиваксеры
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13.10.2021 22:16 Ответить
Сколько заболевают и находятся в реанимации вакцинированных-статистика засекречена, но у каждого есть вакцинированные друзья и знакомые, и у каждого,кто то из вакцинированных лежит с короновирусом. О себе. Коллектив сотрудников 50 чел. Массовый отказ, только двое изьявили желание и вакцинировались AstraZeneca, теперь из всего коллектива, только эти двое с короновирусом, остальные,как работали,так и работают, можно с казать, что переболели все в легкой форме, ну немного насморка, и все... Естественный иммунитет это огромная сила, и держать его постоянной вакцинацией в напряжении, это чревато огромными проблемами со здоровьем. Не вакцинировались бы,ничего бы и не было бы. Ограничилось бы на уровне сезонных ОРВИ.
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14.10.2021 08:40 Ответить
А вот и кацапчик-верун в заговор рептилоидов против марсиан!
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17.10.2021 18:37 Ответить
Моя семья вся переболела ! 4 человека. Я с воспалением легких. Другие с 39 температурой! Я на 5 день был выписан--умничал в больнице как врач, с коллеги денег не могли взять... Кто прививался из знакомых большинство умерло!
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14.10.2021 19:04 Ответить
О! Еще один кацапчик из ларца! Ваш спутник вектор не вакцина! Так что вы не привитые
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17.10.2021 18:36 Ответить
Пфайзер! Молдаван ты приезжий!
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17.10.2021 22:24 Ответить
Хе-хе. кацап выучил новое слово! Файзер - это человеческая вакцина, а вам, лаптям, тока скотомицин спутник-вектор
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17.10.2021 22:26 Ответить
Якраз Пфайзер є мавпячя вакцина , для телепнів на кшалт тебе! Якщо ти такий щирий та пересічний, а не провокатор шпіленний,то чого ж кацапською дряпаєш? Тобі аби сернути , а не виразити думку!? Аби насрати...
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17.10.2021 22:31 Ответить
Хе-хе. Палишься, винторогий
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17.10.2021 22:32 Ответить
Х-е-хе? Здувся? Нема клепки на більше?
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17.10.2021 22:39 Ответить
Ты, лапоть, даже не надулся. Твои байки из кремлевского склепа прокатят разве что в одноглазниках
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17.10.2021 22:42 Ответить
т.е. никогда?
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13.10.2021 22:13 Ответить
И ещё из личного! Родственница_пенсионерка, напуганная телевизором после долгих раздумий две недели назад решилась и пошла ширнулась Пфайзером. Сейчас сильнейший бронхит! Ещё раз попытаюсь достучаться до идиотов.В сезон разгула респираторно-вирусных инфекций любая вакцинация,об этом написано в медицинских учебниках ещё с советских времён, категоричеси не проводиться!
Сильнейший удар по иммунитету! Невакцинированный легко бы справился с простудой,а вакцинированный попадает на больничную койку,что для вас как манна небесная, включите в статистику, как ковидных. Вместо того,чтобы летом объяснять людям и проводить спокойную вакцинацию, готовить персонал, обучать врачей инфекционных отделений,завозить новое оборудование, вы их просто перепрофилировали, оставив 2- 3 отделения на область, и сейчас показываете переполненные больницы.
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14.10.2021 16:13 Ответить
И ещё!В начале 2000х я работал в одном производственном предприятии. Осень, месяц уже не помню,но не зима.Люди начали болеть,идти на больничный, и руководитель предприятия распорядился провести прививку против гриппа.Согнали всех, не спрашивая в санчасть, и поголовно ширнули. Так тяжело я ещё никогда не болел!
Сильнейший бронхит и беспрерывный кашель.Тогда я даже думал,что не выживу.
Сейчас,я твердо усвоил.Пусть хоть увольняют, только пусть запишут в трудовой по причине чего я уволен,но принудительно, да ещё в сезон разгула ОРВИ, я вакцинироваться не буду. Смениться власть,и миллионами судебных исков будут завалены суды.Пускай пишут официальные,с печатями бумаги, почему меня не пускают куда-то, или в чем то ограничивают.
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14.10.2021 16:29 Ответить
Треба мати або мізки , або медичну освіту! А вони мають курячі мізки й йдуть на вакцинацію як корови у хліву!
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17.10.2021 22:33 Ответить
 
 