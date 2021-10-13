ДТП с Трухиным: депутата еще не допросили, видео аварии не нашли, - ГБР

Государственное бюро расследований допросило по делу о ДТП с участием "слуги народа" Александра Трухина более 10 свидетелей, но не его самого. Видео момента аварии у следствия тоже до сих пор нет.

Об этом говорится в ответе ГБР на запрос "Украинской правды", сообщает Цензор.НЕТ.

В Бюро отметили, что сейчас выясняют, кто был за рулем попавшего в аварию автомобиля. Для этого изъяли видеозаписи движения транспортных средств, которые по времени фиксации были приближены к времени ДТП. Но записи, на которой зафиксирован сам момент ДТП, в уголовном производстве по-прежнему нет.

Бюро допросило более десяти свидетелей аварии. Самого Трухина, по словам ГБР, пригласят на допрос после проведения экспертиз и получения заключений экспертов.

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"Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается. Наряду с другими мерами, направленными на установление всех обстоятельств правонарушения, устанавливаются дополнительные свидетели происшествия, другие видеозаписи события и источники информации о нем, которые могут быть использованы в качестве доказательств в уголовном производстве", - добавили в ГБР.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, авария с участием машины нардепа от партии "Слуга народа" Александра Трухина произошла 23 августа, в 15:45 на Бориспольской трассе под Киевом. По данным СМИ, Трухин за рулем Audi не соблюдал безопасную дистанцию и на большой скорости въехал в автомобиль Ford, который, в свою очередь, протаранил автомобиль Daewoo.

По данным свидетелей, Трухин имел признаки алкогольного опьянения, но официального подтверждения этому нет. В результате ДТП травмы получили шесть человек, среди которых двое детей.

Позднее более 30 медиа сначала разместили, а потом удалили информацию том, что нардеп попал в ДТП.

В полиции сообщили, что расследование ДТП поручено ГБР. Бюро уже получило материалы дела и обещает провести объективное расследование.

7 сентября "слуга народа" Трухин прокомментировал ДТП и заявил: "Я себя не считаю виноватым. Я не был пьян".

ГБР до сих пор не установило, находился ли народный депутат за рулем автомобиля.