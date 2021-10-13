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Новости Пьяное ДТП "Слуги народа" Трухина
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ДТП с Трухиным: депутата еще не допросили, видео аварии не нашли, - ГБР

ДТП с Трухиным: депутата еще не допросили, видео аварии не нашли, - ГБР

Государственное бюро расследований допросило по делу о ДТП с участием "слуги народа" Александра Трухина более 10 свидетелей, но не его самого. Видео момента аварии у следствия тоже до сих пор нет.

Об этом говорится в ответе ГБР на запрос "Украинской правды", сообщает Цензор.НЕТ.

В Бюро отметили, что сейчас выясняют, кто был за рулем попавшего в аварию автомобиля. Для этого изъяли видеозаписи движения транспортных средств, которые по времени фиксации были приближены к времени ДТП. Но записи, на которой зафиксирован сам момент ДТП, в уголовном производстве по-прежнему нет.

Бюро допросило более десяти свидетелей аварии. Самого Трухина, по словам ГБР, пригласят на допрос после проведения экспертиз и получения заключений экспертов.

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"Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается. Наряду с другими мерами, направленными на установление всех обстоятельств правонарушения, устанавливаются дополнительные свидетели происшествия, другие видеозаписи события и источники информации о нем, которые могут быть использованы в качестве доказательств в уголовном производстве", - добавили в ГБР.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, авария с участием машины нардепа от партии "Слуга народа" Александра Трухина произошла 23 августа, в 15:45 на Бориспольской трассе под Киевом. По данным СМИ, Трухин за рулем Audi не соблюдал безопасную дистанцию и на большой скорости въехал в автомобиль Ford, который, в свою очередь, протаранил автомобиль Daewoo.

По данным свидетелей, Трухин имел признаки алкогольного опьянения, но официального подтверждения этому нет. В результате ДТП травмы получили шесть человек, среди которых двое детей.

Позднее более 30 медиа сначала разместили, а потом удалили информацию том, что нардеп попал в ДТП.

В полиции сообщили, что расследование ДТП поручено ГБР. Бюро уже получило материалы дела и обещает провести объективное расследование.

7 сентября "слуга народа" Трухин прокомментировал ДТП и заявил: "Я себя не считаю виноватым. Я не был пьян".

ГБР до сих пор не установило, находился ли народный депутат за рулем автомобиля.

Автор: 

ДТП (7679) Трухин Александр (145)


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Топ комментарии
+57
я вот смотрю на т.н. Трухина и думаю:

"откуда в Украине такой антисеметизм... ?"
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13.10.2021 19:08
+32
открытая ссанина в глаза...
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13.10.2021 19:09
+31
Сцут народу в глаза и даже не кроются. Там не просто полно. Там камера на камере, включая систему "безопасный город", где хорошо видно и водителя и номер машины.
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13.10.2021 19:25
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Известная тактика. Затягивать пока не забудется.
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14.10.2021 09:45 Ответить
Немного по-другому:затягивать,умышленно совершая кучу мелких несоответствий установленному порядку расследования.Потом из-за этих несоответствий,естественно,дело в суде разваливается.И все.Вот мы типа и старались,и расследовали,и обвиняли,но суд решил по-другому.И офигенно переваливаем вину на коррумпированные суды.Давно пора уже признать,что у нас коррумпировано ВСЁ:от судей до работников детсадиков.И хз,как это и изменить,ведь почти каждый из нас в душе мечтает оказаться на месте этих коррупционеров,а проклинает их и требует справедливости не из-за убеждений,а из зависти
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14.10.2021 10:47 Ответить
Устанавливают,кто был за рулем,не спросив у хозяина машины?Гениальная манера расследования.Точнее,все мы понимаем,-тупой способ замять.
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14.10.2021 10:38 Ответить
Берегут г-на Трухина, что бы чего на допросе не сказал, а потом видео вылезет, как было на самом деле. А так все подчистится, все урегулируется, под занавес народный депутат на белой лошади, в белом костюме, подпишет что он невиновник и все хорошо. Что бы не как в Эксимбанке, журналистов не трогали, мы хорошие, видео есть-извините, раскаиваемся..
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14.10.2021 11:51 Ответить
Это видео дорого стоит и возможно уже продано владельцем.
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14.10.2021 13:39 Ответить
Даже сам Трухин не может сказать где он был, что вы пристали?
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14.10.2021 12:01 Ответить
...да и вообще, неясно: было ли ДТП... скорее всего , экипаж Фольксавагена оклеветал трухина из личной неприязни к му****ам...
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14.10.2021 12:02 Ответить
Откуда у такого яркого представителя богомизбранного народа заштатная фамилия из российской глубинки?
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14.10.2021 12:13 Ответить
И еще! Как он умудрился при этом оказаться народным депутатом от партии "СН", да еще и в аварию попасть, "поцеловав" в зад впереди едущую машину?
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14.10.2021 12:17 Ответить
Так это совсем просто, когда позаливал свои бесстыжие зеньки спиртным. Ведь хороша поговорка - "пьяному море по колено".
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14.10.2021 19:17 Ответить
І я не я, і Труха не моя...
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14.10.2021 13:31 Ответить
Не отвлекайте проФФесионалов, они сейчас расследуют покушение на Шерифа😁😁😁😁😁
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14.10.2021 17:03 Ответить
Райкин: " А унутри у него труха"...
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14.10.2021 18:22 Ответить
Так здесь и ребёнку ясно, просто хотят замять это ДТП. Покрывают этого депутата-алкаша, вот и всё, уж больно это старается делать клоун со своим корешом - ермаком.
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14.10.2021 19:11 Ответить
"Видео момента аварии у следствия тоже до сих пор нет." И не будет.... С труха СЦЫКЛО. С самого начала признался бы,штраф,ремонт оплатил и все дела. Зажал деньгУ, копеечную,для него. Привык отмазками дела решать. Жену( с трупом )отмазал.....
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14.10.2021 19:25 Ответить
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