Мемориальную доску бойцу ДУК "Правый сектор" Евгению Ворошило открыли на Днепропетровщине. ФОТО

Сегодня, 13 октября, в городе Каменское Днепропетровской области, на фасаде коммунального учреждения "Учебно-воспитательный комплекс №3" состоялось торжественное открытие мемориальной доски в честь выпускника школы, бойца ДУК "Правый сектор" Евгения Ворошило (позывной Джек).

Об этом говорится на Фейсбук-странице УВК №3, сообщает Цензор.НЕТ.

Евгений Ворошило, 29.04.1981 года рождения, уроженец г. Кринички Днепропетровской области, был бойцом 1-й отдельной штурмовой роты Добровольческого Украинский Корпуса "Правый Сектор".

Погиб Евгений 30.08.2016 года около 18.30 в районе Авдеевской промзоны Донецкой области в результате смертельного пулевого ранения, нанесенного российским снайпером.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Мемориальные доски погибшим воинам Владимиру Ковалю и Илье Павлову открыли в Хмельницком. ФОТОрепортаж