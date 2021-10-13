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Новости Агрессия России против Украины
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Мемориальную доску бойцу ДУК "Правый сектор" Евгению Ворошило открыли на Днепропетровщине. ФОТО

Сегодня, 13 октября, в городе Каменское Днепропетровской области, на фасаде коммунального учреждения "Учебно-воспитательный комплекс №3" состоялось торжественное открытие мемориальной доски в честь выпускника школы, бойца ДУК "Правый сектор" Евгения Ворошило (позывной Джек).

Об этом говорится на Фейсбук-странице УВК №3, сообщает Цензор.НЕТ.

Мемориальную доску бойцу ДУК Правый сектор Евгению Ворошило открыли на Днепропетровщине 01

Евгений Ворошило, 29.04.1981 года рождения, уроженец г. Кринички Днепропетровской области, был бойцом 1-й отдельной штурмовой роты Добровольческого Украинский Корпуса "Правый Сектор".

Мемориальную доску бойцу ДУК Правый сектор Евгению Ворошило открыли на Днепропетровщине 02

Погиб Евгений 30.08.2016 года около 18.30 в районе Авдеевской промзоны Донецкой области в результате смертельного пулевого ранения, нанесенного российским снайпером.

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Мемориальную доску бойцу ДУК Правый сектор Евгению Ворошило открыли на Днепропетровщине 03

Автор: 

Каменское Днепродзержинск (122) мемориальная доска (219) Ян Осока (1501) Днепропетровская область (3997)


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Топ комментарии
+9
2014 р. Початок війни.
Так було. Слава Героям України !!!
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13.10.2021 19:51
+8
ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ ГЕРОЮ
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13.10.2021 19:28
+3
Слава первым добровольцам. Не власть. Они отдали за Украину свои жизни. Власть - ничто.
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13.10.2021 19:27
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Слава первым добровольцам. Не власть. Они отдали за Украину свои жизни. Власть - ничто.
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13.10.2021 19:27 Ответить
А другим добровольцям, які загинули за державу, поки ви в тирнетах друкуєте, не слава ?
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13.10.2021 19:29 Ответить
А за будущих добровольцев ,тяжело было напомнить ?
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13.10.2021 19:32 Ответить
Читайте, що пишете.
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13.10.2021 20:03 Ответить
ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ ГЕРОЮ
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13.10.2021 19:28 Ответить
слугам назло...
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13.10.2021 19:36 Ответить
2014 р. Початок війни.
Так було. Слава Героям України !!!
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13.10.2021 19:51 Ответить
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13.10.2021 20:20 Ответить
Вот кстати хорошее подтверждение происхождения фамилии Ворошило(в)
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14.10.2021 00:35 Ответить
...а еще Свердло(в)
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14.10.2021 00:35 Ответить
 
 