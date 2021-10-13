Мемориальную доску бойцу ДУК "Правый сектор" Евгению Ворошило открыли на Днепропетровщине. ФОТО
Сегодня, 13 октября, в городе Каменское Днепропетровской области, на фасаде коммунального учреждения "Учебно-воспитательный комплекс №3" состоялось торжественное открытие мемориальной доски в честь выпускника школы, бойца ДУК "Правый сектор" Евгения Ворошило (позывной Джек).
Об этом говорится на Фейсбук-странице УВК №3, сообщает Цензор.НЕТ.
Евгений Ворошило, 29.04.1981 года рождения, уроженец г. Кринички Днепропетровской области, был бойцом 1-й отдельной штурмовой роты Добровольческого Украинский Корпуса "Правый Сектор".
Погиб Евгений 30.08.2016 года около 18.30 в районе Авдеевской промзоны Донецкой области в результате смертельного пулевого ранения, нанесенного российским снайпером.
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