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Умер первый директор ЧАЭС Брюханов, которого приговорили к 10 годам колонии после аварии

Умер первый директор ЧАЭС Брюханов, которого приговорили к 10 годам колонии после аварии

Виктор Брюханов скончался в возрасте 85 лет. Он был одним из шести людей, которых судили после аварии на ЧАЭС.

Об этом сообщило государственное предприятие "Чернобыльская АЭС", информирует Цензор.НЕТ.

Брюханов ранее перенес несколько инсультов.

Он был назначен директором ЧАЭС еще до постройки станции, в 1970 году, и возглавлял сначала ее строительство, а потом и работу. После аварии его приговорили к 10 годам лишения свободы.

"Все защищали честь своих мундиров! Только меня никто не защитил. Я считаю так: если бы система защиты реактора была нормально сконструирована, то аварии бы не произошло", – говорил Брюханов на суде, сообщает "Настоящее время".

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Брюханов отбыл половину срока и осободился условно-досрочно. После освобождения устроился на работу в "Укринтерэнерго".

Автор: 

смерть (9232) ЧАЭС (567)


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Топ комментарии
+9
Там большой вопрос сам ли он повесился. Во всяком случае его записи "случайно" стерлись в нужных местах.
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13.10.2021 20:41
+7
Сейчас стало модно выгораживать виновных преступников в аварии на ЧАЭС.
Легасов - допустил к строительству косячный проект реактора с несовершенной системой остановки.
Брюханов - пофигист, самоустранился и разрешил карьеристу Дятлову дорваться до преступного эксперемента.
Дятлов - жополиз и карьерист, мечтавший занять должность директора и для этого запустивший преступный эксперемент над реактором.
Три кацапа - три убийцы десятков тысяч украинцев.
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13.10.2021 20:23
+6
Академик Легасов курировавший тогда ядерную энергетику дохлого Сссра,повесился в своей москальской квартире ровно через 2 года после взрыва в Чернобыле 26 апреля 1988 года...Похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище...
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13.10.2021 20:07
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Стрілочник
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13.10.2021 20:00 Ответить
Брюханов ЛИЧНО давал разрешение на проведение этого гребаного эксперимента.
У него был адвокат, как и полагается.
Только ответить ему было нечего.
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13.10.2021 20:31 Ответить
А ты бы ********* на его месте и заявил "решение партии ошибочно...проведение экперимента запрещаю..должность ФИО подпись печать руководителя предприятия..
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13.10.2021 20:36 Ответить
Дело в том, что на Курской АЭС делать эти испытания отказались. А Брюханову обещали звезду героя и орден Ленина для станции.
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13.10.2021 20:40 Ответить
ваш и мой комментарий - очередное доказательство того, что каждый судит по себе.
Я в свое время отказался выполнять приказ, который, я был убежден, был вреден для людей.
Не ОПАСЕН, как в случае с игрищами мирным атомом на АЭС, заметьте (!) - а всего лишь, возможно, вреден.
Да, приказ начальства за меня выполнили другие. Но моя совесть осталась чиста - Я сделал все что было в моих силах.
Мне было все равно, что за этим последует - я был готов ко всему. Я умею отвечать за свои слова и поступки.
Через неделю мне сказали писать заявление об уходе, я не обиделся, не удивился, это было ожидаемо.
Это называется ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.
Вам этого не понять.
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13.10.2021 22:56 Ответить
У них были инструкции. Они действовали по инструкциям. Но реактор работал не так как должен был согласно инструкциям. В тот момент никто ещё не понимал почему. Понадобилось огромное расследование чтоб найти причину (а именно, что при расчётах реактора допустили ошибку и параметры реактора не соответствовали расчётам). Виноват тот кто производил расчёты.
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13.10.2021 20:41 Ответить
Дятлов прекрасно знал недостатки реактора, у его лучшего друга Ситникова за 3 года перед этим реактор на 50% скакнул на ровном месте. Этот реактор был изначально нестабилен, сложно управляем. И было 4 нарушения инструкций, это подробно написано. Кстати, никто из обвиняемых не возражал на суде против этих доводов.
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13.10.2021 20:47 Ответить
А академіка Долежалч, конструктора першого реактора цього типу, взагалі не згадали. Можливо, через вік. Цьому на момент аварії було 87
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13.10.2021 21:11 Ответить
Доллежаль был великим цабе с кучей наград как у выставочной собаки. Судить его - что дальше, закрывать к керам все совковые АЭС с РБМК? не, лучше анально покарать подходящих стрелочников
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13.10.2021 23:21 Ответить
"при расчётах реактора допустили ошибку и параметры реактора не соответствовали расчётам)"
- эти слова не соответствуют действительности.
Ну этот минимальное, что можно сказать.
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13.10.2021 23:09 Ответить
Академик Легасов курировавший тогда ядерную энергетику дохлого Сссра,повесился в своей москальской квартире ровно через 2 года после взрыва в Чернобыле 26 апреля 1988 года...Похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище...
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13.10.2021 20:07 Ответить
хоть один поступил как порядочный человек.
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13.10.2021 20:31 Ответить
есть видос, где он с хохотом рассказывает ликвидаторам, что радиация у четвертого реактора совсем не вредна
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13.10.2021 23:22 Ответить
Там большой вопрос сам ли он повесился. Во всяком случае его записи "случайно" стерлись в нужных местах.
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13.10.2021 20:41 Ответить
На лаві повинен бути не тільки Брюханов, аде й академіки, які втюхівали цей реактор та політики, які на це повелися. І справа не тільки у системі захисту, але й у відсутності культури безпеки яка призвела до купи порушень. А ось це і є вина директора.
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13.10.2021 20:07 Ответить
Книга Чернобыльская тетрадь
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13.10.2021 20:09 Ответить
Браво. Согласен, лучшая вещь на эту тему.
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13.10.2021 20:31 Ответить
https://booksonline.com.ua/view.php?book=104528 ЧЕРНОБЫЛЬСКАЯ ТЕТРАДЬ

Кто же такие Брюханов и Фомин? Что это за люди, что за специалисты?

Познакомился я с Виктором Петровичем Брюхановым зимой 1971 года, приехав на площадку строительства АЭС, в поселок Припять..

о это случилось через пятнадцать лет. А в течение этих пятнадцати лет произошли важные события, главным образом в кадровой политике на АЭС. Эту политику проводил и Брюханов. Она-то и привела, на мой взгляд, к 26 апреля 1986 года…

С первых же месяцев работы на Чернобыльской атомной станции (до нее я много лет работал начальником смены АЭС на другой станции) я приступил к формированию персонала цехов и служб. Предлагал Брюханову кандидатуры с многолетним стажем работы на атомных станциях. Как правило, Брюханов прямо не отказывал, но и на работу не принимал, исподволь предлагая или даже проводя на эти должности работников тепловых станций. Говорил при этом, что, по его мнению, на АЭС должны работать опытные станционники, хорошо знающие мощные турбинные системы, распредустройства и линии выдачи мощности.

С большим трудом, через голову Брюханова, заручившись поддержкой Главатомэнерго, мне удалось укомплектовать реакторный и спецхимический цеха нужными специалистами. Брюханов комплектовал турбинистов и электриков. Примерно в конце 1972 года на Чернобыльскую АЭС пришли работать Н. М. Фомин и Т. Г. Плохий. Первого Брюханов предложил на должность начальника электроцеха, второго - на должность заместителя начальника турбинного цеха. Оба эти человека прямые кандидатуры Брюханова, а Фомин, электрик по опыту работы и образованию, был выдвинут на Чернобыльскую атомную станцию с Запорожской ГРЭС (тепловая станция), до которой работал в Полтавских энергосетях. Называю эти две фамилии, ибо с ними через пятнадцать лет будут связаны две крупнейшие аварии в Балаково и Чернобыле…

Как заместитель главного инженера по эксплуатации я беседовал с Фоминым и предупредил его, что атомная станция предприятие радиоактивное и чрезвычайно сложное. Крепко ли он подумал, оставив электроцех Запорожской ГРЭС?

После моего отъезда из Припяти на работу в Москву Брюханов стал активно продвигать Плохия и Фомина в руководящий эшелон Чернобыльской АЭС. Впереди шел Плохий. Он стал со временем заместителем главного инженера по эксплуатации, затем главным инженером. В этой должности он долго не задержался и по предложению Брюханова был выдвинут главным инженером на строящуюся Балаковскую АЭС, станцию с водо-водяным реактором, проекта которого он не знал, а в итоге, в июне 1985 года во время пусконаладочных работ, из-за халатности и разгильдяйства, допущенных эксплуатационным персоналом под его руководством, и грубого нарушения технологического регламента произошла авария, при которой живьем сварились четырнадцать человек. Трупы из кольцевых помещений вокруг шахты реактора вытаскивали к аварийному шлюзу и складывали к ногам бледного как смерть некомпетентного главного инженера…

А тем временем на Чернобыльской АЭС Брюханов продолжал двигать по службе Фомина. Тот прошел семимильными шагами должности заместителя главного инженера по монтажу и эксплуатации и вскоре заменил Плохия на посту главного инженера. Тут следует отметить, что Минэнерго СССР не поддерживало кандидатуру Фомина. На эту должность предлагали В. К. Бронникова, опытного реакторщика. Но Бронникова не утвердили в Киеве, называя его обыкновенным технарем. Мол-де, Фомин - жесткий, требовательный руководитель. Хотим его. И Москва уступила. Кандидатуру Фомина согласовали с отделом ЦК КПСС, и дело было решено. Цена этой уступки известна…

Тут бы надо было остановиться, осмотреться, задуматься над балаковским опытом, усилить бдительность и осторожность, но…
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13.10.2021 20:38 Ответить
Но что же происходило на четвертом энергоблоке Чернобыльской АЭС 25 апреля?

Тут необходимо добавить еще одну деталь, которая не нашла отражения ни в одном из технических отчетов о происшедшем. Вот эта деталь: режим с выбегом ротора генератора, используемый в одной из подсистем быстродействующей системы аварийного охлаждения реактора (САОР), планировался заранее и не только нашел отражение в программе испытаний, но и был подготовлен технически. За две недели до эксперимента на панели блочного щита управления четвертого энергоблока была врезана кнопка «МПА» (максимальной проектной аварии), сигнал от нажатия которой задействовали лишь во вторичные электроцепи, но без контрольно-измерительных приборов и насосной части. То есть сигнал от этой кнопки был чисто имитационный и проходил «мимо» всех основных уставок и блокировок атомного реактора. Это была серьезная ошибка.

Поскольку началом максимальной проектной аварии считается разрыв всасывающего или напорного коллектора диаметром 800 миллиметров в прочно-плотном боксе, то уставками на срабатывание аварийной защиты (АЗ) и системы САОР являлись:

- снижение давления на всасывающей линии главных циркуляционных насосов,

- снижение перепада «нижние водяные коммуникации - барабаны-сепараторы»,

- повышение давления в прочно-плотном боксе.

При достижении этих уставок в нормальном случае срабатывает аварийная защита (АЗ). Все 211 штук поглощающих стержней падают вниз, врубается охлаждающая вода от емкостей САОР, включаются аварийные насосы техводоснабжения и разворачиваются дизель-генераторы надежного электропитания. Включаются также насосы аварийной подачи воды из бассейна-барбатера в реактор. То есть средств защиты более чем достаточно, если они задействованы и сработают в нужный момент…

Так вот - все эти защиты и надо было завести на кнопку «МПА». Но они, к великому сожалению, были выведены из работы из опасения теплового удара по реактору, то есть поступления холодной воды в горячий реактор. Эта хилая мысль, видимо, загипнотизировала и руководство АЭС (Брюханов, Фомин, Дятлов), и вышестоящие организации в Москве. Таким образом была нарушена святая святых атомной технологии. Ведь если максимальная проектная авария была предусмотрена проектом, значит, она могла произойти в любой момент. И кто же давал в таком случае право лишать реактор всех предусмотренных проектом и правилами ядерной безопасности защит? Никто не давал. Сами себе разрешили…

Но спрашивается, почему безответственность Госатомэнергонадзора, Гидропроекта и Союзатомэнерго не насторожила директора Чернобыльской АЭС Брюханова и главного инженера Фомина? Ведь по несогласованной программе работать нельзя. Кто же такие Брюханов и Фомин?

ну и так далее - читайте, полезно.
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13.10.2021 20:40 Ответить
Цап-відбувайло. Главные виновники сидели в мацкве.
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13.10.2021 20:12 Ответить
он тоже виноват. Другие директора аэс отказались, а он хотел выслужиться перед начальством.
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13.10.2021 20:32 Ответить
Зрозуміло, що без його підпису ніяких випробувань не було б.... Але звідки прийшов наказ? І хто насправді керував проведенням випробувань (або експеременту в деяких джерелах)?

Але більше важливе питання: хто й навіщо приховував як саму аварію, так і її наслідки?

Навіть офіційні "недорозслідування" вказують на кремлядів, що тоді були при владі... От за що нам такий "сусід"???? Краще б там до цих пір були болота та дикуни, як на час Хрещення Руси!
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13.10.2021 20:14 Ответить
устроить катастрофу на АЭС и перевести европу на газ - такова задача ссср и горбатого- спасти ссср. однако спасти ссср не удалось, но ***** продолжает "великое дело" империи...
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13.10.2021 20:25 Ответить
Це один з варіянтів... І, після скорочення споживання енергії від АЕС в Єаропі, можливо найвирогідніший.
Але ще є й інші. Таку аварію можна було зробити раніше на території московії (здається на Лєнінградський АЕС двома роками раніше), але вона (аварія) повинна була статися саме в Україні. Московити ніколи не забудуть, що "вікно в Європу" та "належність до європейської культури" народів древньої Тартарії - цілком завдячує перепису історії цієї території, вкраденою у Русів (Русинів) з початку 16ст. н.е. такім собі Петром І.
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13.10.2021 20:54 Ответить
почему 86г. а не другой? падение цен на нефть, как главного источника поддержки недолугой экономики, в середине 80-х стало очевидным. плюс ненужный афган, гонка вооружений а также несчастная Олимпиада...
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13.10.2021 22:29 Ответить
вы слишком большого мнения о всего лишь долбодятлах и их безответственности.
Никогда не следует недооценивать предсказуемость тупизны.
(С)
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13.10.2021 22:59 Ответить
Спешили здать в эксплуатацию ко конституции дохлого Сссра 5 декабря 1977 года,но не успели,первый энергоблок приняли к запуску 14 декабря...,а 24 мая 1978 года первый энергоблок Чернобыля запустили все же с горем пополам...,и с большими недоделками,которые исправляли по ходу пьесы...,все как всегда...впрочем...
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13.10.2021 20:20 Ответить
Сейчас стало модно выгораживать виновных преступников в аварии на ЧАЭС.
Легасов - допустил к строительству косячный проект реактора с несовершенной системой остановки.
Брюханов - пофигист, самоустранился и разрешил карьеристу Дятлову дорваться до преступного эксперемента.
Дятлов - жополиз и карьерист, мечтавший занять должность директора и для этого запустивший преступный эксперемент над реактором.
Три кацапа - три убийцы десятков тысяч украинцев.
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13.10.2021 20:23 Ответить
Ну, ты забыл сказать, что персонал станции не просыхал вообще, а перед Пасхой надрался до чертиков.
Мо, будь они трезвые, ничего бы не случилось.
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13.10.2021 20:31 Ответить
причем тут национальность? типа там украинцев на реакторе не было? не неси чушь.
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13.10.2021 20:33 Ответить
Среди основных виновников нет пожалуй украинцев. Разве что Копчинский и тот не украинец, пожалуй.
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13.10.2021 20:44 Ответить
то есть был заговор поляков и русских против украинцев?
шиза как она есть.
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13.10.2021 23:03 Ответить
т.е. никакого заговора кацапов против украинцев не существует? правда, кацап?
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14.10.2021 01:02 Ответить
Нет, это был приговор совковой системе. В которой, кстати, первый украинец во главе страны появился на 4 десятке ее существования - в 1954 году. А до этого "странным образом" украинец не был лидером страны. Так что шиза у тебя наверное все же есть )))
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14.10.2021 02:53 Ответить
Легасов никакого отношения к проекту РБМК не имел. Когда его пускали они был даже не зам директора института проектанта. Там вина Александова и Доллежаля среди конструкторов.
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13.10.2021 20:43 Ответить
Долежалч (кстати, родом из Украины, папа чех, мама русская) вообще не вспомнили. Может, из-за возраста. Ему на момент аварии было 87. Всего прожил 102 года
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13.10.2021 21:15 Ответить
Доллежаль
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13.10.2021 21:41 Ответить
Да, Доллежаль
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13.10.2021 22:23 Ответить
Дятлов до чернобыля получил 3-ю !!!!! степень лучевой болезни задолго до Чернобыля на АПЛ..выжил !!! и при этом сумел штампонуть сына, который в 17 лет умер от онкологии...тоже до чернобыля...
После чернобыля тоже выжил...
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13.10.2021 20:46 Ответить
Брюханов комунякакарьерист -с должности нач ЦЦР\цех централизов ремонта котлов\ славянской ГРЭС пересел в кресло директора ЧАЭС Дятлов-технарь и спец с большой буквы Реактор РБМК-1000 гомно Утвердил экскримент сам акад АлександрОв Экскримент \10 рублёвая рацуха Донбастехэнерго в девичестве ОРГРЭС \вынашивался с пяток лет и должен был проведен на многострадальной Ленинградской АЭС -не срослось Чернобыльцы\руководство \ решило добавить ещё одну медальку
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13.10.2021 20:53 Ответить
Чернобыль был третим по счету в Сссре дохлом после чЛенинградской и Курской АЭС,так что крысы кремлевские строили и проектировали это дерьмо...
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13.10.2021 20:35 Ответить
А что вы знаете об аварии в Чернобыле 9 сентября 1982 года? а ничего...а она была на 1-м энергоблоке и очень тяжелая кстати...
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13.10.2021 20:39 Ответить
пруфы плз
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13.10.2021 20:52 Ответить
"Все аварии на АЭС в СССР остались вне гласности, за исключением аварий
на первых блоках Армянской и Чернобыльской АЭС в 1982 году, о которых
вскользь было упомянуто в передовой "Правды" уже после избрания Генеральным
секретарем ЦК КПСС Ю. В. Андропова. Кроме того, косвенное упоминание об
аварии на первом блоке Ленинградской АЭС имело место в марте 1976 года на
партактиве Минэнерго СССР, где выступил Председатель Совета Министров СССР
А. Н. Косыгин. Он, в частности, сказал тогда, что правительства Швеции и
Финляндии сделали правительству СССР запрос относительно повышения
радиоактивности над их странами."
Медведев, Чернобыльская тетрадь.
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13.10.2021 23:04 Ответить
эта авария была не особо опасной или как вы пишете "очень тяжелой".
Утечек радиации не было, как минимум.
9 сентября 1982 года на ЧАЭС произошла первая авария - во время пробного пуска 1-го энергоблока разрушился один из технологических каналов реактора, была деформирована графитовая кладка активной зоны. Пострадавших не было, ликвидация последствий ЧП заняла около трех месяцев.
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13.10.2021 23:05 Ответить
Директор-административная должность. "Свадебный генерал" в контексте технологии производства электроэнергии из атома. Настоящие виновники умерли давным давно.
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13.10.2021 20:52 Ответить
Как раз из сотрудников станции это ключевая должность по ответственности. Именно он допустил назначение гл. инж. тепловика, что уже лютое несоответствие. Именно он сам у себя принял станцию с кучей нарушений (был зам. главы комиссии по приемке). Именно он подписывал программу испытаний и свою вину в аварии в части халатности, даже сам не отрицал на суде.
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13.10.2021 22:33 Ответить
Оба заключительные аккорды Совдепа, взрыв на чернобыльской АЭС, и гибель пассажирского флагмана "Адмирал Нахимов" в 1986 г произошли из-за неспособности наших руководителей с партийными билетами в минуту опасности к решительным действиям и брать ответственность на себя.
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13.10.2021 21:53 Ответить
ваших руководителей, ага
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14.10.2021 01:05 Ответить
Самое смешное. что японцы тоже умудрились начудить...на фоне психоза подрыва аварийных дизельгенераторов (которые должны были обеспечетить подачу охлаждающей жидкости в случае аварии) террористами...они их установили под землей..и их банально залило водой
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13.10.2021 23:03 Ответить
Бэдкомедиан сделал неплохой разбор фильма Чернобыль российского производства, где довольно интересно осветил реальные события в Чернобыле.
Это интересное кино чтобы освежить память. В отличие от рецензируемого фильма.
Рекомендую.
https://www.youtube.com/hashtag/badcomedian #BadComedian
https://www.youtube.com/watch?v=6U9HYTyTlVw&t=729s [BadComedian] - Чернобыль (РОССИЙСКИЙ ОТВЕТ HBO)
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13.10.2021 23:08 Ответить
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14.10.2021 02:58 Ответить
 
 