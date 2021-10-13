Умер первый директор ЧАЭС Брюханов, которого приговорили к 10 годам колонии после аварии
Виктор Брюханов скончался в возрасте 85 лет. Он был одним из шести людей, которых судили после аварии на ЧАЭС.
Об этом сообщило государственное предприятие "Чернобыльская АЭС", информирует Цензор.НЕТ.
Брюханов ранее перенес несколько инсультов.
Он был назначен директором ЧАЭС еще до постройки станции, в 1970 году, и возглавлял сначала ее строительство, а потом и работу. После аварии его приговорили к 10 годам лишения свободы.
"Все защищали честь своих мундиров! Только меня никто не защитил. Я считаю так: если бы система защиты реактора была нормально сконструирована, то аварии бы не произошло", – говорил Брюханов на суде, сообщает "Настоящее время".
Брюханов отбыл половину срока и осободился условно-досрочно. После освобождения устроился на работу в "Укринтерэнерго".
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У него был адвокат, как и полагается.
Только ответить ему было нечего.
Я в свое время отказался выполнять приказ, который, я был убежден, был вреден для людей.
Не ОПАСЕН, как в случае с игрищами мирным атомом на АЭС, заметьте (!) - а всего лишь, возможно, вреден.
Да, приказ начальства за меня выполнили другие. Но моя совесть осталась чиста - Я сделал все что было в моих силах.
Мне было все равно, что за этим последует - я был готов ко всему. Я умею отвечать за свои слова и поступки.
Через неделю мне сказали писать заявление об уходе, я не обиделся, не удивился, это было ожидаемо.
Это называется ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.
Вам этого не понять.
- эти слова не соответствуют действительности.
Ну этот минимальное, что можно сказать.
Кто же такие Брюханов и Фомин? Что это за люди, что за специалисты?
Познакомился я с Виктором Петровичем Брюхановым зимой 1971 года, приехав на площадку строительства АЭС, в поселок Припять..
о это случилось через пятнадцать лет. А в течение этих пятнадцати лет произошли важные события, главным образом в кадровой политике на АЭС. Эту политику проводил и Брюханов. Она-то и привела, на мой взгляд, к 26 апреля 1986 года…
С первых же месяцев работы на Чернобыльской атомной станции (до нее я много лет работал начальником смены АЭС на другой станции) я приступил к формированию персонала цехов и служб. Предлагал Брюханову кандидатуры с многолетним стажем работы на атомных станциях. Как правило, Брюханов прямо не отказывал, но и на работу не принимал, исподволь предлагая или даже проводя на эти должности работников тепловых станций. Говорил при этом, что, по его мнению, на АЭС должны работать опытные станционники, хорошо знающие мощные турбинные системы, распредустройства и линии выдачи мощности.
С большим трудом, через голову Брюханова, заручившись поддержкой Главатомэнерго, мне удалось укомплектовать реакторный и спецхимический цеха нужными специалистами. Брюханов комплектовал турбинистов и электриков. Примерно в конце 1972 года на Чернобыльскую АЭС пришли работать Н. М. Фомин и Т. Г. Плохий. Первого Брюханов предложил на должность начальника электроцеха, второго - на должность заместителя начальника турбинного цеха. Оба эти человека прямые кандидатуры Брюханова, а Фомин, электрик по опыту работы и образованию, был выдвинут на Чернобыльскую атомную станцию с Запорожской ГРЭС (тепловая станция), до которой работал в Полтавских энергосетях. Называю эти две фамилии, ибо с ними через пятнадцать лет будут связаны две крупнейшие аварии в Балаково и Чернобыле…
Как заместитель главного инженера по эксплуатации я беседовал с Фоминым и предупредил его, что атомная станция предприятие радиоактивное и чрезвычайно сложное. Крепко ли он подумал, оставив электроцех Запорожской ГРЭС?
После моего отъезда из Припяти на работу в Москву Брюханов стал активно продвигать Плохия и Фомина в руководящий эшелон Чернобыльской АЭС. Впереди шел Плохий. Он стал со временем заместителем главного инженера по эксплуатации, затем главным инженером. В этой должности он долго не задержался и по предложению Брюханова был выдвинут главным инженером на строящуюся Балаковскую АЭС, станцию с водо-водяным реактором, проекта которого он не знал, а в итоге, в июне 1985 года во время пусконаладочных работ, из-за халатности и разгильдяйства, допущенных эксплуатационным персоналом под его руководством, и грубого нарушения технологического регламента произошла авария, при которой живьем сварились четырнадцать человек. Трупы из кольцевых помещений вокруг шахты реактора вытаскивали к аварийному шлюзу и складывали к ногам бледного как смерть некомпетентного главного инженера…
А тем временем на Чернобыльской АЭС Брюханов продолжал двигать по службе Фомина. Тот прошел семимильными шагами должности заместителя главного инженера по монтажу и эксплуатации и вскоре заменил Плохия на посту главного инженера. Тут следует отметить, что Минэнерго СССР не поддерживало кандидатуру Фомина. На эту должность предлагали В. К. Бронникова, опытного реакторщика. Но Бронникова не утвердили в Киеве, называя его обыкновенным технарем. Мол-де, Фомин - жесткий, требовательный руководитель. Хотим его. И Москва уступила. Кандидатуру Фомина согласовали с отделом ЦК КПСС, и дело было решено. Цена этой уступки известна…
Тут бы надо было остановиться, осмотреться, задуматься над балаковским опытом, усилить бдительность и осторожность, но…
Тут необходимо добавить еще одну деталь, которая не нашла отражения ни в одном из технических отчетов о происшедшем. Вот эта деталь: режим с выбегом ротора генератора, используемый в одной из подсистем быстродействующей системы аварийного охлаждения реактора (САОР), планировался заранее и не только нашел отражение в программе испытаний, но и был подготовлен технически. За две недели до эксперимента на панели блочного щита управления четвертого энергоблока была врезана кнопка «МПА» (максимальной проектной аварии), сигнал от нажатия которой задействовали лишь во вторичные электроцепи, но без контрольно-измерительных приборов и насосной части. То есть сигнал от этой кнопки был чисто имитационный и проходил «мимо» всех основных уставок и блокировок атомного реактора. Это была серьезная ошибка.
Поскольку началом максимальной проектной аварии считается разрыв всасывающего или напорного коллектора диаметром 800 миллиметров в прочно-плотном боксе, то уставками на срабатывание аварийной защиты (АЗ) и системы САОР являлись:
- снижение давления на всасывающей линии главных циркуляционных насосов,
- снижение перепада «нижние водяные коммуникации - барабаны-сепараторы»,
- повышение давления в прочно-плотном боксе.
При достижении этих уставок в нормальном случае срабатывает аварийная защита (АЗ). Все 211 штук поглощающих стержней падают вниз, врубается охлаждающая вода от емкостей САОР, включаются аварийные насосы техводоснабжения и разворачиваются дизель-генераторы надежного электропитания. Включаются также насосы аварийной подачи воды из бассейна-барбатера в реактор. То есть средств защиты более чем достаточно, если они задействованы и сработают в нужный момент…
Так вот - все эти защиты и надо было завести на кнопку «МПА». Но они, к великому сожалению, были выведены из работы из опасения теплового удара по реактору, то есть поступления холодной воды в горячий реактор. Эта хилая мысль, видимо, загипнотизировала и руководство АЭС (Брюханов, Фомин, Дятлов), и вышестоящие организации в Москве. Таким образом была нарушена святая святых атомной технологии. Ведь если максимальная проектная авария была предусмотрена проектом, значит, она могла произойти в любой момент. И кто же давал в таком случае право лишать реактор всех предусмотренных проектом и правилами ядерной безопасности защит? Никто не давал. Сами себе разрешили…
Но спрашивается, почему безответственность Госатомэнергонадзора, Гидропроекта и Союзатомэнерго не насторожила директора Чернобыльской АЭС Брюханова и главного инженера Фомина? Ведь по несогласованной программе работать нельзя. Кто же такие Брюханов и Фомин?
ну и так далее - читайте, полезно.
Але більше важливе питання: хто й навіщо приховував як саму аварію, так і її наслідки?
Навіть офіційні "недорозслідування" вказують на кремлядів, що тоді були при владі... От за що нам такий "сусід"???? Краще б там до цих пір були болота та дикуни, як на час Хрещення Руси!
Але ще є й інші. Таку аварію можна було зробити раніше на території московії (здається на Лєнінградський АЕС двома роками раніше), але вона (аварія) повинна була статися саме в Україні. Московити ніколи не забудуть, що "вікно в Європу" та "належність до європейської культури" народів древньої Тартарії - цілком завдячує перепису історії цієї території, вкраденою у Русів (Русинів) з початку 16ст. н.е. такім собі Петром І.
Никогда не следует недооценивать предсказуемость тупизны.
(С)
Легасов - допустил к строительству косячный проект реактора с несовершенной системой остановки.
Брюханов - пофигист, самоустранился и разрешил карьеристу Дятлову дорваться до преступного эксперемента.
Дятлов - жополиз и карьерист, мечтавший занять должность директора и для этого запустивший преступный эксперемент над реактором.
Три кацапа - три убийцы десятков тысяч украинцев.
Мо, будь они трезвые, ничего бы не случилось.
шиза как она есть.
После чернобыля тоже выжил...
на первых блоках Армянской и Чернобыльской АЭС в 1982 году, о которых
вскользь было упомянуто в передовой "Правды" уже после избрания Генеральным
секретарем ЦК КПСС Ю. В. Андропова. Кроме того, косвенное упоминание об
аварии на первом блоке Ленинградской АЭС имело место в марте 1976 года на
партактиве Минэнерго СССР, где выступил Председатель Совета Министров СССР
А. Н. Косыгин. Он, в частности, сказал тогда, что правительства Швеции и
Финляндии сделали правительству СССР запрос относительно повышения
радиоактивности над их странами."
Медведев, Чернобыльская тетрадь.
Утечек радиации не было, как минимум.
9 сентября 1982 года на ЧАЭС произошла первая авария - во время пробного пуска 1-го энергоблока разрушился один из технологических каналов реактора, была деформирована графитовая кладка активной зоны. Пострадавших не было, ликвидация последствий ЧП заняла около трех месяцев.
Это интересное кино чтобы освежить память. В отличие от рецензируемого фильма.
Рекомендую.
https://www.youtube.com/hashtag/badcomedian #BadComedian
https://www.youtube.com/watch?v=6U9HYTyTlVw&t=729s [BadComedian] - Чернобыль (РОССИЙСКИЙ ОТВЕТ HBO)