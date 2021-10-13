Умер первый директор ЧАЭС Брюханов, которого приговорили к 10 годам колонии после аварии

Виктор Брюханов скончался в возрасте 85 лет. Он был одним из шести людей, которых судили после аварии на ЧАЭС.

Об этом сообщило государственное предприятие "Чернобыльская АЭС", информирует Цензор.НЕТ.

Брюханов ранее перенес несколько инсультов.

Он был назначен директором ЧАЭС еще до постройки станции, в 1970 году, и возглавлял сначала ее строительство, а потом и работу. После аварии его приговорили к 10 годам лишения свободы.

"Все защищали честь своих мундиров! Только меня никто не защитил. Я считаю так: если бы система защиты реактора была нормально сконструирована, то аварии бы не произошло", – говорил Брюханов на суде, сообщает "Настоящее время".

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Брюханов отбыл половину срока и осободился условно-досрочно. После освобождения устроился на работу в "Укринтерэнерго".