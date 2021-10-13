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Кремль пытается заставить ЕС сертифицировать "Северный поток-2", поэтому оговаривает украинскую ГТС, - Макогон

Кремль пытается заставить ЕС сертифицировать

Кремль ставит под сомнение техническое состояние украинской ГТС с целью заставить ЕС как можно быстрее сертифицировать "Северный поток - 2".

Такое мнение высказал в Facebook генеральный директор "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон, передает Цензор.НЕТ.

"Оператор ГТС Украины проводит масштабную программу модернизации ГТС. В этом году мы значительно увеличили инвестиции - за 8 месяцев профинансированы почти 4,6 млрд грн на ремонт, диагностику, техническое обслуживание и капитальные инвестиции.

Строится 2 новых компрессорных станции "Бар" и "Яготин", а еще 8 мы планируем закончить до 2025 года. Наш план развития предусматривает инвестиции в объеме 1,5 млрд долл. в следующие 10 лет", - подчеркивает он.

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Макогон отмечает, что статистика инцидентов свидетельствует, что "российским коллегам тоже следует увеличить инвестиции в поддержку собственной ГТС".

"Северный поток - это лишь незначительная часть российской ГТС, которая требует ежедневного внимания. Поэтому средства, которые были потрачены на избыточный Северный поток 2, можно было бы потратить на обновление российской ГТС", - уверен он.

Автор: 

ГТС (994) Макогон Сергей (54) Оператор ГТС (87)


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Топ комментарии
+6
С одной стороны экспертиза долгий и затратный процесс. С другой стороны ничего это не даст. Будь даже ГТС новой риторику х@йла это не изменит. Так что бессмысленно в этом направлении что либо делать да и бесполезная трата времени. Даже если она самая наиновейшая это не заставит кацапов ее использовать. С точки зрения бизнеса они имеют право использовать свои транспортные пути для поставки газа, если таковые уже построены и имеются в наличии. Ведь Европа никоим образом не оплачивает транспортировку. Точнее она покупает газ у кацапов на своей границе. Оплату транзита всегда на себя брала кацапия. Посему она может на этом основании сказать, что вот свои мощности построены будем их использовать. Ведь к примеру никто человека не может заставить перевозить груз на грузовом такси, если собственная грузовая машина стоит под окнами.
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13.10.2021 20:40
+4
закажите экспертизу международную и утрите жыдоугробурятов раз и назавжды...
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13.10.2021 20:31
+4
начинать надо с забора до небес и визового режима...
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13.10.2021 20:47
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Правила форума Совет форумчан
закажите экспертизу международную и утрите жыдоугробурятов раз и назавжды...
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13.10.2021 20:31 Ответить
С одной стороны экспертиза долгий и затратный процесс. С другой стороны ничего это не даст. Будь даже ГТС новой риторику х@йла это не изменит. Так что бессмысленно в этом направлении что либо делать да и бесполезная трата времени. Даже если она самая наиновейшая это не заставит кацапов ее использовать. С точки зрения бизнеса они имеют право использовать свои транспортные пути для поставки газа, если таковые уже построены и имеются в наличии. Ведь Европа никоим образом не оплачивает транспортировку. Точнее она покупает газ у кацапов на своей границе. Оплату транзита всегда на себя брала кацапия. Посему она может на этом основании сказать, что вот свои мощности построены будем их использовать. Ведь к примеру никто человека не может заставить перевозить груз на грузовом такси, если собственная грузовая машина стоит под окнами.
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13.10.2021 20:40 Ответить
начинать надо с забора до небес и визового режима...
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13.10.2021 20:47 Ответить
Набутылочник виртуальный, ты задолбал своей кремлевской пропагандой!
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14.10.2021 01:11 Ответить
В чем пропаганда? В реальном взгляде на положение вещей? Или лучше самообманом заниматься?
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14.10.2021 01:23 Ответить
Хреновым танцорам на РАБссии вечно что то мешает.... вчера Украина начала насильно отбирать газ у говноедов ГрязьПрома..., типа болгаркой вскрыли магистральный трубопровод и нагло в него вварились газосваркой.... это типа я в своей квартире решил соседу дать свой газ за сотку баксов...,вскрыл трубу поставил тройник перед вентилем и дело в шляпе...
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13.10.2021 22:00 Ответить
Откуда у тебя эта информация? Что это, о чём это ты пишешь?
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13.10.2021 22:15 Ответить
Нашёл у кого спрашивать. Это местный дурачок
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14.10.2021 00:01 Ответить
Набутылочник, тебе до этого "дурачка" срать кровавым поносом лет 150
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14.10.2021 01:12 Ответить
О-о! Ты вероятно тот самый «отец - сенатор» о котором наш дурачок постоянно талдычи?! Пришёл защищать своё недоразумение?
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14.10.2021 02:00 Ответить
Он и сам такой. Но у него другая разновидность шизофрении. Его кроме стеклянного фаллоса ни какие другие вопросы не интересуют. Очевидно, инвалид импотент, сосед сенатора. Их палаты по коридору напротив наискосок.
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14.10.2021 08:13 Ответить
Это точно.Похоже,что кроме русофобии в его голову больше ничего не помещается...
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14.10.2021 19:20 Ответить
 
 