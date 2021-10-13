Кремль пытается заставить ЕС сертифицировать "Северный поток-2", поэтому оговаривает украинскую ГТС, - Макогон

Кремль ставит под сомнение техническое состояние украинской ГТС с целью заставить ЕС как можно быстрее сертифицировать "Северный поток - 2".

Такое мнение высказал в Facebook генеральный директор "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон, передает Цензор.НЕТ.

"Оператор ГТС Украины проводит масштабную программу модернизации ГТС. В этом году мы значительно увеличили инвестиции - за 8 месяцев профинансированы почти 4,6 млрд грн на ремонт, диагностику, техническое обслуживание и капитальные инвестиции.

Строится 2 новых компрессорных станции "Бар" и "Яготин", а еще 8 мы планируем закончить до 2025 года. Наш план развития предусматривает инвестиции в объеме 1,5 млрд долл. в следующие 10 лет", - подчеркивает он.

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Макогон отмечает, что статистика инцидентов свидетельствует, что "российским коллегам тоже следует увеличить инвестиции в поддержку собственной ГТС".

"Северный поток - это лишь незначительная часть российской ГТС, которая требует ежедневного внимания. Поэтому средства, которые были потрачены на избыточный Северный поток 2, можно было бы потратить на обновление российской ГТС", - уверен он.