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Новости
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Вместо того, чтобы спасать людей от энергетического кризиса, власти фабрикуют дела за события 2014 года, - Порошенко

Вместо того, чтобы спасать людей от энергетического кризиса, власти фабрикуют дела за события 2014 года, - Порошенко

Украина стоит на пороге масштабной энергетического кризиса, однако Офис Зеленского больше интересует преследование "Европейской Солидарности" за события 2014 года.

Об этом у Офиса Генпрокурора заявил лидер партии "ЕС" Петр Порошенко, информирует Цензор.НЕТ.  Вместе с народными депутатами от "Европейской Солидарности" и "Голоса" Порошенко требовал в ОГП встречи с генпрокурором Венедиктовой.

"В стране царит энергетический кризис. В стране, как сегодня сообщили СМИ, в 10 раз меньше энергетического угля на электростанциях, чем должно быть. Минимальный объем, который сегодня должен был быть, составляет 2 миллиона 850 тыс. тонн. Сегодня 660 тыс. тонн. Это означает, что страна к началу отопительного сезона остается возможно без электричества", - отметил Порошенко.

"Ситуация кардинально отличается от того, какой она была в 2014 году. В то время, когда мальчики из "95 Квартала" танцевали на корпоративах перед сепаратистами в Горловке, Украина, добровольцы, волонтеры, бойцы Вооруженных сил защищали нашу землю. А правительство и я как Президент вынужден был спасать ситуацию в условиях, которые им и не снились ", - напомнил Порошенко.

"В ноября 2014 года этот вопрос был вынесен на заседание СНБО, где были даны исчерпывающие поручения всем необходимым структурам, включая правительство, Минтопэнерго, чтобы обеспечить углем и взять его где угодно. В том числе взять уголь в украинских государственных шахтах, которые зарегистрированы в Украине на освобожденной территории или в Киеве. На которых работают украинские граждане, где выплачивается заработная плата шахтерам, для того, чтобы они не умерли с голоду или не взяли винтовку и не пошли за деньги России в наемники ", - отметил лидер "ЕС".

Вместо того, чтобы спасать людей от энергетического кризиса, власти фабрикуют дела за события 2014 года, - Порошенко 01

Также читайте: Депутаты от оппозиции требуют от генпрокурора Венедиктовой расследовать "вагнергейт", - Порошенко

Он также напомнил, что с ноября 2014 года были приостановлены поставки электроэнергии из России, тогда как Зеленский их восстановил.

"С ноября 2015 была прекращена покупка российского газа, и с тех пор никто не слышал, что Украина ворует газ. Сразу же после оккупации была отключена и закрыта вся банковская система на оккупированных территориях. Для того, чтобы не дать возможность делать хакерские атаки, манипулировать и воровать украинские деньги. Ни одного отделения, по крайней мере таков был приказ СНБО, выполненный Нацбанком. И ни одного счета не было открыто. Хочу отметить, что за попытку фабриковать и фальсифицировать дела будет заплачена очень большая цена теми, кто это сейчас делает ", - заявил пятый Президент.

"Почему за последние 2,5 года на 3 млрд 100 млн долларов купили российского угля? И разве это с вашей точки зрения не является финансированием страны-агрессора? Разве не является финансированием оккупированных территорий и терроризма, когда кум Зеленского - председатель "Укрэксимбанка" - точно не без согласования с Зеленским - выделяет 60 млн долларов предприятию, имеющему отношение к угольной отрасли, которое работает на оккупированной территории? 60 млн долларов государственного банка ", - возмутился Порошенко.

"Мы спасали страну в 2014-2019 годах. Выплата пенсий, которая и сейчас происходит для 600 тыс. пенсионеров, проживающих на оккупированной территории - это тоже финансирования терроризма? Как и выплата зарплат людям, которые тогда работали на украинских государственных предприятиях, платили налоги, НДС, налог на прибыль, налог на доходы физических лиц и могли прокормить свою семью? Это совсем не то, что вы сейчас делаете, сотрудничая с Россией ", - подчеркнул Порошенко.

Также читайте: Порошенко призвал Зеленского объяснить украинцам ситуацию с офшорами и "вагнергейтом"

Автор: 

Порошенко Петр (19606) энергетика (2565) уголь (1001) Европейская Солидарность (1055)


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Топ комментарии
+42
За какие грехи?может ты жалеешь,что мы выкрутились в 2014м и твоя семейка не передохла от холода-у вас все впереди с зекрысой в презах )
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13.10.2021 20:27
+39
Это сказано хорошо, со вкусом.

"Ситуация кардинально отличается от того, какой она была в 2014 году. В то время, когда мальчики из "95 Квартала" танцевали на корпоративах перед сепаратистами в Горловке, Украина, добровольцы, волонтеры, бойцы Вооруженных сил защищали нашу землю. А правительство и я как Президент вынужден был спасать ситуацию в условиях, которые им и не снились ", - напомнил Порошенко. Источник:
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13.10.2021 20:23
+37
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13.10.2021 20:20
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зато иван ти рятував сектор хвиля вч ?
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13.10.2021 21:03 Ответить
ого такої оце да на пряме питання де ти воював Відопвідь у дусі маньки з Кривого Рогу котра у Козіні бігала та істерила
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13.10.2021 22:06 Ответить
текст от яроша из кривого рога того что у сепаров сидел в азове вешался а от киві получил убд
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13.10.2021 21:04 Ответить
Як він піклувався про «Мальдіви»?
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13.10.2021 21:18 Ответить
оце да бевзь не в змозі дати нормальне посилання а дае вереск на відпочинок Презедента за свій рахунок
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13.10.2021 22:08 Ответить
нагадую зебіле що
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13.10.2021 22:12 Ответить
Нормальне посилання це яке ж ? Sapienti sat, рошеномізке, sapienti sat
Злочинам мальдівсько-сліпотрастового юди і зеленого дегенерата, якого твій петя привів до влади своїм життям по-новому, немає терміну давності. Вітаю петерасто-зебільних гоїв, що після крові Майдану приводять до влади цих пейсатих упирів
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18.10.2021 17:59 Ответить
что общего между зебилами и русн'й и те и те не знают законов Украины
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13.10.2021 21:15 Ответить

https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3697408.html Ну чё разнылись? Сказал же вам дружбан ЗЕли, Комаровский, что холодные батареи - это благо!

Ситуация с запасом угля на складах государственной компании "Центрэнерго" критическая и отстает от нормы в 10 раз.
Об этом говорится в статье издания "Экономическая правда".
"Государственная компания сейчас работает с минимальным составом - 4 блока на все три ТЭС.
И каждая станция имеет большие проблемы с обеспечением углем. Суммарные запасы на складах самого "Центрэнерго" с начала октября увеличились на 12% - до 72 тыс. тонн.
Впрочем, этот показатель все равно в 10 раз меньше необходимого ", - говорится в статье
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13.10.2021 21:16 Ответить
В усіх негараздах винен Порошенко !!!)))
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13.10.2021 21:22 Ответить
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13.10.2021 21:18 Ответить
Ось тільки лице цієї влади зовсім не українське.
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13.10.2021 22:01 Ответить
Там і запаси метану предостатні!
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14.10.2021 07:54 Ответить
Мабуть тому його затерли модератори...
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14.10.2021 10:23 Ответить
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13.10.2021 21:43 Ответить
петя! пропетлять за прошлые преступления тебе не удастся! сидеть тебе, если ни при этой так при следующей власти!
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14.10.2021 03:31 Ответить
Петины преступления вы уже 2.5 года ищите а вот Зелины преступления каждый день вылазят новые и с доказательствами.Бот из зеленой ботофермы, скажи когда судить Зелю за преступления будем？
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14.10.2021 06:34 Ответить
I would understand if it were about someone else. But Poroshenko? Who do you have to be to support him? Do you think people have just forgotten all of the last 10 years? The man is so discredited that any argument for him is ridiculous. He is so corrupt and incompetent that even those who write positive comments about him here (for a fee of course, no one can be THAT delusional)) should do so with embarrassment, no matter how unprincipled and corrupt they may be.
An oligarch who cooperated with any government and bought himself political positions and preferences. Rly?
inb4 No, you're a Ze-bot, you are Katsap, you are Olgino!!!
I'm just an outsider who came looking for specific information and stayed for a comment or two out of interest.
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14.10.2021 07:42 Ответить
Та він первий вискочить з криками "Зелю на нари" після закінчення "епохи найвеличнішого"!
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14.10.2021 07:58 Ответить
Главное преступление Порошенко за 5 лет....обосрал Новороссию от Харькова до Одессы причем не имея даже нормального оружия....,такого позорра РАБссия не выдержит....,Ольга ********* свидетель СкреПОНОС из вонючей ее пасти льется 8 лет.... Мировой рекорд мавзолейного гофна...
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14.10.2021 07:54 Ответить
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14.10.2021 08:02 Ответить
Дрожит Сывочёла Свыня!
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14.10.2021 11:09 Ответить
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