Вместо того, чтобы спасать людей от энергетического кризиса, власти фабрикуют дела за события 2014 года, - Порошенко
Украина стоит на пороге масштабной энергетического кризиса, однако Офис Зеленского больше интересует преследование "Европейской Солидарности" за события 2014 года.
Об этом у Офиса Генпрокурора заявил лидер партии "ЕС" Петр Порошенко, информирует Цензор.НЕТ. Вместе с народными депутатами от "Европейской Солидарности" и "Голоса" Порошенко требовал в ОГП встречи с генпрокурором Венедиктовой.
"В стране царит энергетический кризис. В стране, как сегодня сообщили СМИ, в 10 раз меньше энергетического угля на электростанциях, чем должно быть. Минимальный объем, который сегодня должен был быть, составляет 2 миллиона 850 тыс. тонн. Сегодня 660 тыс. тонн. Это означает, что страна к началу отопительного сезона остается возможно без электричества", - отметил Порошенко.
"Ситуация кардинально отличается от того, какой она была в 2014 году. В то время, когда мальчики из "95 Квартала" танцевали на корпоративах перед сепаратистами в Горловке, Украина, добровольцы, волонтеры, бойцы Вооруженных сил защищали нашу землю. А правительство и я как Президент вынужден был спасать ситуацию в условиях, которые им и не снились ", - напомнил Порошенко.
"В ноября 2014 года этот вопрос был вынесен на заседание СНБО, где были даны исчерпывающие поручения всем необходимым структурам, включая правительство, Минтопэнерго, чтобы обеспечить углем и взять его где угодно. В том числе взять уголь в украинских государственных шахтах, которые зарегистрированы в Украине на освобожденной территории или в Киеве. На которых работают украинские граждане, где выплачивается заработная плата шахтерам, для того, чтобы они не умерли с голоду или не взяли винтовку и не пошли за деньги России в наемники ", - отметил лидер "ЕС".
Он также напомнил, что с ноября 2014 года были приостановлены поставки электроэнергии из России, тогда как Зеленский их восстановил.
"С ноября 2015 была прекращена покупка российского газа, и с тех пор никто не слышал, что Украина ворует газ. Сразу же после оккупации была отключена и закрыта вся банковская система на оккупированных территориях. Для того, чтобы не дать возможность делать хакерские атаки, манипулировать и воровать украинские деньги. Ни одного отделения, по крайней мере таков был приказ СНБО, выполненный Нацбанком. И ни одного счета не было открыто. Хочу отметить, что за попытку фабриковать и фальсифицировать дела будет заплачена очень большая цена теми, кто это сейчас делает ", - заявил пятый Президент.
"Почему за последние 2,5 года на 3 млрд 100 млн долларов купили российского угля? И разве это с вашей точки зрения не является финансированием страны-агрессора? Разве не является финансированием оккупированных территорий и терроризма, когда кум Зеленского - председатель "Укрэксимбанка" - точно не без согласования с Зеленским - выделяет 60 млн долларов предприятию, имеющему отношение к угольной отрасли, которое работает на оккупированной территории? 60 млн долларов государственного банка ", - возмутился Порошенко.
"Мы спасали страну в 2014-2019 годах. Выплата пенсий, которая и сейчас происходит для 600 тыс. пенсионеров, проживающих на оккупированной территории - это тоже финансирования терроризма? Как и выплата зарплат людям, которые тогда работали на украинских государственных предприятиях, платили налоги, НДС, налог на прибыль, налог на доходы физических лиц и могли прокормить свою семью? Это совсем не то, что вы сейчас делаете, сотрудничая с Россией ", - подчеркнул Порошенко.
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Злочинам мальдівсько-сліпотрастового юди і зеленого дегенерата, якого твій петя привів до влади своїм життям по-новому, немає терміну давності. Вітаю петерасто-зебільних гоїв, що після крові Майдану приводять до влади цих пейсатих упирів
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3697408.html Ну чё разнылись? Сказал же вам дружбан ЗЕли, Комаровский, что холодные батареи - это благо!
Ситуация с запасом угля на складах государственной компании "Центрэнерго" критическая и отстает от нормы в 10 раз.
Об этом говорится в статье издания "Экономическая правда".
"Государственная компания сейчас работает с минимальным составом - 4 блока на все три ТЭС.
И каждая станция имеет большие проблемы с обеспечением углем. Суммарные запасы на складах самого "Центрэнерго" с начала октября увеличились на 12% - до 72 тыс. тонн.
Впрочем, этот показатель все равно в 10 раз меньше необходимого ", - говорится в статье
An oligarch who cooperated with any government and bought himself political positions and preferences. Rly?
inb4 No, you're a Ze-bot, you are Katsap, you are Olgino!!!
I'm just an outsider who came looking for specific information and stayed for a comment or two out of interest.