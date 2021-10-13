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Новости Агрессия России против Украины
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Оккупанты отказываются открывать КПВВ "Станица Луганская" даже для уязвимых категорий граждан, - Украинская делегация в ТКГ

Оккупанты отказываются открывать КПВВ

Очередное заседание Трехсторонней контактной группы прошло в режиме видеоконференции 13 октября.

Как отмечается в сообщении пресс-службы Украинской делегации ТКГ, ее возглавлял заместитель главы делегации, председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества, "слуга народа" Александр Мережко, передает Цензор.НЕТ.

"Наша делегация призвала российскую сторону выяснить перечень возможных мер для восстановления возможности, прежде всего, инвалидам и пенсионерам, а также другим уязвимым категориям украинских граждан пересекать линию разграничения и получать пенсии и предназначенную им помощь на КПВВ "Станица Луганская", и не ограничивать возможности для вакцинации граждан на данном КПВВ", - говорится в сообщении.

Как отметил заместитель главы Украинской делегации Александр Мережко, Украина предлагает увеличить возможности для вакцинации пенсионеров и других граждан на КПВВ "Станица Луганская".

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В тоже время сообщается, что российская сторона продолжает препятствовать пересечению линии соприкосновения гражданами, проживающими на временно оккупированных территориях.

"Так, ими (российской стороной. - Ред.) был закрыт единственный действующий в Луганской области КПВВ "Станица Луганская", что дополнительно усложняет социально-экономическое положение наших граждан в условиях эпидемии COVID-19. К сожалению, представители российских оккупационных администраций на временно оккупированных территориях в Луганской области не согласились с предложением рассмотреть какие-либо меры, которые бы позволили пенсионерам пересекать линию разграничения" - отмечено в сообщении.

Кроме того, в Украинской делегации продолжают настаивать на необходимости скорейшего освобождения всех удерживаемых в связи с конфликтом лиц, а также на строгом соблюдении режима прекращения огня.

Следующее заседание ТКГ запланировано на 27 октября.

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Автор: 

россия (95683) Донбасс (26956) пункт пропуска (676) Трехсторонняя контактная группа (842) КПВВ (330)


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Топ комментарии
+4
Да и хрен с ними... Тоже мне горюшко нашли.
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13.10.2021 20:50
+3
Кормильцы Украины не смогут теперь приехать за пенсией и картошкой.Пусть переходят на репу-скрепный овощ.
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13.10.2021 20:54
+2
не, ну на...ера нам, гражданам Украины то ордло!? и на...хера нам та держава що проти украiнцев - капец...
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13.10.2021 20:54
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Да и хрен с ними... Тоже мне горюшко нашли.
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13.10.2021 20:50 Ответить
Кормильцы Украины не смогут теперь приехать за пенсией и картошкой.Пусть переходят на репу-скрепный овощ.
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13.10.2021 20:54 Ответить
не, ну на...ера нам, гражданам Украины то ордло!? и на...хера нам та держава що проти украiнцев - капец...
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13.10.2021 20:54 Ответить
и правильно а то бандеровцы ковидом по заражают!
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13.10.2021 20:55 Ответить
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13.10.2021 20:58 Ответить
у них там картоха уже за 100 руплей перевалила, вангую что если запустить пенсюков к нам за пенсию, они ее сразу тут в картофельные биткойны вложат, и повезут перепродавать невыездным))
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13.10.2021 21:16 Ответить
Идиоты!Что это вы землями разбрасываетесь?Вернуть все домой.Это раз.Кого на "гиляку" а кому "подяка"разберемся потом .Это два.Путин ***** вовеки веков.Это три.Я все сказал.
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13.10.2021 21:26 Ответить
Они звали русьге мир, пусть теперь вкушают его в полной мере. Приятного аппетита, рабы
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13.10.2021 21:42 Ответить
Следующее заседание ТКГ запланировано на 27 октября. Окупанты опять старую алкоголичку майю пришлют?
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13.10.2021 22:44 Ответить
А можливо там міст в аварійному стані, щось із конструкцій повикрадали, як в свій час лавочки? Вот "ординці"і ввели заборону, "турбуються" за безпеку людей.
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14.10.2021 08:11 Ответить
Пусть сидят в своей ДЛыНыРе!!! С каких делов я со своих налогов и отчислений должен содержать сепаратистов и мразей призывающих войну в мою страну?! Они же звали Путина! Они хотели сдохнуть в Росиюшке! Так пусть дохнут!
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14.10.2021 11:15 Ответить
 
 