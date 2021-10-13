Оккупанты отказываются открывать КПВВ "Станица Луганская" даже для уязвимых категорий граждан, - Украинская делегация в ТКГ

Очередное заседание Трехсторонней контактной группы прошло в режиме видеоконференции 13 октября.

Как отмечается в сообщении пресс-службы Украинской делегации ТКГ, ее возглавлял заместитель главы делегации, председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества, "слуга народа" Александр Мережко, передает Цензор.НЕТ.

"Наша делегация призвала российскую сторону выяснить перечень возможных мер для восстановления возможности, прежде всего, инвалидам и пенсионерам, а также другим уязвимым категориям украинских граждан пересекать линию разграничения и получать пенсии и предназначенную им помощь на КПВВ "Станица Луганская", и не ограничивать возможности для вакцинации граждан на данном КПВВ", - говорится в сообщении.

Как отметил заместитель главы Украинской делегации Александр Мережко, Украина предлагает увеличить возможности для вакцинации пенсионеров и других граждан на КПВВ "Станица Луганская".

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В тоже время сообщается, что российская сторона продолжает препятствовать пересечению линии соприкосновения гражданами, проживающими на временно оккупированных территориях.

"Так, ими (российской стороной. - Ред.) был закрыт единственный действующий в Луганской области КПВВ "Станица Луганская", что дополнительно усложняет социально-экономическое положение наших граждан в условиях эпидемии COVID-19. К сожалению, представители российских оккупационных администраций на временно оккупированных территориях в Луганской области не согласились с предложением рассмотреть какие-либо меры, которые бы позволили пенсионерам пересекать линию разграничения" - отмечено в сообщении.

Кроме того, в Украинской делегации продолжают настаивать на необходимости скорейшего освобождения всех удерживаемых в связи с конфликтом лиц, а также на строгом соблюдении режима прекращения огня.

Следующее заседание ТКГ запланировано на 27 октября.

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