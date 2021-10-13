Мемориальную доску воину 53-й ОМБр Юрию Малькову открыли в Кривом Роге. ФОТО

Сегодня, 13 октября, в городе Кривой Рог Днепропетровской области состоялось торжественное открытие мемориальной доски воину 53 -й отдельной механизированной бригады ВСУ Юрию Малькову (позывной Оптовик). Памятный знак установили в школе №78, где погибший учился.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на местное издания "Первый городской".

Юрий Мальков, 25.08.1986 года рождения, младший сержант, командир отделения 43-го отдельного мотопехотного батальона 53-й отдельной механизированной бригады, погиб 01.05.2017 года в районе пгт Луганское Бахмутского района Донецкой области во время артиллерийского обстрела позиций ВСУ российскими войсками.





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Почтить воина пришли около сотни горожан. Среди них родные Юрия Малькова, представители районной власти, городские депутаты, сослуживцы, педагоги школы. Мемориальную доску освятил военный капеллан Алексей Лупин.





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