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Новости Агрессия России против Украины
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Мемориальную доску воину 53-й ОМБр Юрию Малькову открыли в Кривом Роге. ФОТО

Мемориальную доску воину 53-й ОМБр Юрию Малькову открыли в Кривом Роге. ФОТО

Сегодня, 13 октября, в городе Кривой Рог Днепропетровской области состоялось торжественное открытие мемориальной доски воину 53 -й отдельной механизированной бригады ВСУ Юрию Малькову (позывной Оптовик). Памятный знак установили в школе №78, где погибший учился.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на местное издания "Первый городской".

Юрий Мальков, 25.08.1986 года рождения, младший сержант, командир отделения 43-го отдельного мотопехотного батальона 53-й отдельной механизированной бригады, погиб 01.05.2017 года в районе пгт Луганское Бахмутского района Донецкой области во время артиллерийского обстрела позиций ВСУ российскими войсками.

Мемориальную доску воину 53-й ОМБр Юрию Малькову открыли в Кривом Роге 01
Мемориальную доску воину 53-й ОМБр Юрию Малькову открыли в Кривом Роге 02

Смотрите: Мемориальную доску погибшему в зоне ООС офицеру 30-й ОМБр Дмитрию Бортнику открыли на Житомирщине. ФОТО

Почтить воина пришли около сотни горожан. Среди них родные Юрия Малькова, представители районной власти, городские депутаты, сослуживцы, педагоги школы. Мемориальную доску освятил военный капеллан Алексей Лупин.

Мемориальную доску воину 53-й ОМБр Юрию Малькову открыли в Кривом Роге 03
Мемориальную доску воину 53-й ОМБр Юрию Малькову открыли в Кривом Роге 04

Также смотрите: Мемориальную доску украинским воинам Игорю Пащенко и Олегу Ребенку открыли в Чернигове. ФОТОрепортаж

Автор: 

Кривой Рог (1403) мемориальная доска (219) Ян Осока (1501) 53 отдельная механизированная бригада (119)


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Вічна пам'ять Герою
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13.10.2021 21:16 Ответить
ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ ГЕРОЮ
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13.10.2021 21:27 Ответить
Заплакало небо. Верба похилилась.
Замовкли вітри, тільки мати молилась.
Героя душа відлітала на небо,
упав він в бою, Україно, за тебе.
А поруч, з очима від болю, сумними,
Схилились його бойові побратими.
Помститись клялись вони, взявшись за зброю.
І грім прогримів тричі - СЛАВА ГЕРОЮ!!!
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13.10.2021 22:41 Ответить
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13.10.2021 23:20 Ответить
Вічна пам'ять, людська шана та земний уклін полеглим за Батьківщину Героям...
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14.10.2021 10:51 Ответить
 
 