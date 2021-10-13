Избившим до смерти полицейского подросткам из Чернигова сообщили еще об одном подозрении

Кроме убийства, их теперь подозреваю в покушении на убийство двух лиц по предварительному сговору группой лиц.

Об этом сообщает Черниговская областная прокуратура, информирует Цензор.НЕТ.

"Четырем жителям Чернигова, которые подозреваются в убийстве сотрудника полиции, сообщили о новом подозрении в неоконченном покушении на убийство двух лиц по предварительному сговору группой лиц (ч.3 ст.15 п.1, п.12 ч. 2 ст.115 УК Украины)", - сказано в сообщении.

Ранее им уже сообщили о подозрении в умышленном убийстве, совершенном по предварительному сговору группой лиц.

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Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 2 октября около 1:00 ночи на улице Независимости в Чернигове группа молодых людей избила двух сотрудников полиции. Оба полицейских находились в отпуске и были одеты в гражданскую одежду.

По предварительным данным, одному из полицейских нанесли более 20 ударов в голову, и он умер на месте происшествия. Второго полицейского злоумышленники избили и в бессознательном состоянии ограбили. Мужчину госпитализировали с телесными повреждениями.