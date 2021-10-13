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Избившим до смерти полицейского подросткам из Чернигова сообщили еще об одном подозрении

Избившим до смерти полицейского подросткам из Чернигова сообщили еще об одном подозрении

Кроме убийства, их теперь подозреваю в покушении на убийство двух лиц по предварительному сговору группой лиц.

Об этом сообщает Черниговская областная прокуратура, информирует Цензор.НЕТ.

"Четырем жителям Чернигова, которые подозреваются в убийстве сотрудника полиции, сообщили о новом подозрении в неоконченном покушении на убийство двух лиц по предварительному сговору группой лиц (ч.3 ст.15 п.1, п.12 ч. 2 ст.115 УК Украины)", - сказано в сообщении.

Ранее им уже сообщили о подозрении в умышленном убийстве, совершенном по предварительному сговору группой лиц.

Читайте: Руководство патрульной полиции Черниговщины отстранили после убийства подростками полицейского

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 2 октября около 1:00 ночи на улице Независимости в Чернигове группа молодых людей избила двух сотрудников полиции. Оба полицейских находились в отпуске и были одеты в гражданскую одежду.

По предварительным данным, одному из полицейских нанесли более 20 ударов в голову, и он умер на месте происшествия. Второго полицейского злоумышленники избили и в бессознательном состоянии ограбили. Мужчину госпитализировали с телесными повреждениями.

Автор: 

Нацполиция (16498) убийство (6492) Чернигов (886)


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Топ комментарии
+41
А я работаю в школе..... мне 59 лет.... и меня ничего не удивляет. Если бы вам пришлось поговорить с мамами учеников... Но для этого нужны крепкие нервы. Через 10 лет в школе вообще не будет учителей... просто будут бояться этих ********* и их мамаш
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13.10.2021 21:41
+17
вэлкам на нары, лучшие годы просидят в клетке, потом выйдут готовыми бандитами, ничего не умеющими в жизни, еще кого то убьют или ограбят - и по новой, до самого конца. Пока не сдохнут от тубика
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13.10.2021 21:34
+17
Смысл я уловил, но в деталях не согласен. В природе нет таких животных, которые бьют лежачих лапами по голове. Хребет сломать или горло перегрызть, это да. А издеваться и мучать как эти твари, нет в природе такого. Просто это не животные. Это биомусор. И логичней всего было бы этот мусор утилизировать, как не подлежащий переработке.
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13.10.2021 22:11
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Он им тоже наверное сделал замечание как в новосте ниже про маршрутку? Или просто быканул, бо забыл, что в отпуске и не при исполнении?
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13.10.2021 21:33 Ответить
вэлкам на нары, лучшие годы просидят в клетке, потом выйдут готовыми бандитами, ничего не умеющими в жизни, еще кого то убьют или ограбят - и по новой, до самого конца. Пока не сдохнут от тубика
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13.10.2021 21:34 Ответить
вот поэтому зря отменили смертную казнь! глаз за глаз, жизнь за жизнь! Прикольно бы было посмотреть на реакцию этих пацанов , если бы им предложили одному из четырех быть казненным за убитого....
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13.10.2021 21:46 Ответить
да они уже готовые бандиты, так что нары их только пошлифуют. остервенение, с каким лупили по голове - это особый дар. или опасная для социума болезнь. и не имеет значения, даже если мент был наглым и неправым. убийство - это другой уровень. тем более с особой злобой.
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13.10.2021 22:38 Ответить
Это если выйдут.
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14.10.2021 07:23 Ответить
Уже видео были,где видно,что полицай сам начал быковать первым кидаться. Но избивать до смерти - лишнее конечно.
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13.10.2021 21:37 Ответить
Видео этих отморозков видел? Там не избиение. Там казнь. Казнь лютая, с садистской жестокостью. И все под хи-хи, ха-ха.
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13.10.2021 22:17 Ответить
Баран, по твоему шёл полицай, увидел шнырей и давай быковать?
Полицаи в свободное от работы время, переодеваются в гражданку и ходят по улицам и быкуют?

Задрало это стадо зебильное - население.
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13.10.2021 22:46 Ответить
Нікого не оправдую але знаю ситуацію коли п'яний мєнт вирішив ,,підрозказати'' п'яній компанії молоді, ті до речі нікого не чіпали, що це мєнт знали тому не нахабнвли але мєнт таки вимолив те на що заслуговував, причому так, по легкому аби відчепився, результат від 6 до 8 (( наврят чи там хтось з тих хто бив чекав зумисно на цих ,,жертв'' а от коли випросили то ситуація вийшла з під контролю, так що???
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14.10.2021 08:15 Ответить
🤝
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14.10.2021 09:11 Ответить
так що??? или КАКАЯ РАЗНИЦА . Тебе уже пора готовиться на нары!!!
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14.10.2021 10:43 Ответить
Пора исправлять законодательство!!! Удар ногой по голове прировнять к применению оружия с целью убийства, то есть покушение на убийство Распространяйте эту информацию кому не безразлично!
У нас за год сотни если не тысячи людей становятся инвалидами после ударов ногами по голове.Эти каратисты уже достали. Карате было придумано чтоб побеждать вооружённых людей а у нас его используют как оружие против невооруженных. Все клубы на учет!!!
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14.10.2021 10:57 Ответить
А я работаю в школе..... мне 59 лет.... и меня ничего не удивляет. Если бы вам пришлось поговорить с мамами учеников... Но для этого нужны крепкие нервы. Через 10 лет в школе вообще не будет учителей... просто будут бояться этих ********* и их мамаш
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13.10.2021 21:41 Ответить
На жаль ти правий. Зараз дітей ніхто не виховує.
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13.10.2021 21:47 Ответить
шо виростили тe i маєтe.
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13.10.2021 21:52 Ответить
Вот подростки спокойно сидят. Парень нагнулся над девушкой которой плохо.
Дальше подходит пьяный мент и сходу бьет парня который его не видит. Все остальное- демагогия на уровне бабок у подъезда

https://tsn.ua/ru/********/smert-policeyskogo-posle-izbieniya-v-chernigove-v-seti-pokazali-video-draki-1880974.html
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15.10.2021 14:40 Ответить
страна пионерия...мож сотрудникам скинуться и нанять свежего тренера по физподготовке и самообороне?
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13.10.2021 21:51 Ответить
Кто сможет лежащего бить ногами поголовье? Только животное в человеческом теле.
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13.10.2021 21:58 Ответить
Смысл я уловил, но в деталях не согласен. В природе нет таких животных, которые бьют лежачих лапами по голове. Хребет сломать или горло перегрызть, это да. А издеваться и мучать как эти твари, нет в природе такого. Просто это не животные. Это биомусор. И логичней всего было бы этот мусор утилизировать, как не подлежащий переработке.
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13.10.2021 22:11 Ответить
Если он не животные, брось в него камень первым.
Полностью согласен с Вами обоими.
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13.10.2021 22:16 Ответить
вы обижаете животных.
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13.10.2021 22:22 Ответить
Вынужденно.
Они, как не крути, всё же животные... и даже - млекопитающие.
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13.10.2021 22:28 Ответить
они не животные. они - твари.
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13.10.2021 22:41 Ответить
Можно и так.
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13.10.2021 22:41 Ответить
Сидіти будуть довго. Хтось з них, можливо, і до кінця життя.
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13.10.2021 22:05 Ответить
Судя по рассказам родителей этих "детей", полицейских никто не бил.
Получается они сами бились об асфальт.
Но "дети" оказались "не дураками".
Они сняли своё "алиби" на телефон.
"Хорошие детки" из благополучных семей!
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13.10.2021 22:14 Ответить
ну и вдобавок, что-то забрали у второго, который к ним "типа ********", ну ангелы просто.
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13.10.2021 22:21 Ответить
Вот про то, кто к кому и из-за чего до...ся, история пока умалчивает.
Удивляет поведение реформированной патрульной полиции.
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13.10.2021 22:26 Ответить
"Молдова.
Закон о легализации был принят в Молдове в связи с тем, что правительство не справлялось с массовыми беспорядками, захлестнувшими страну. Уже через год после разрешения ситуации стабилизировалась, уровень преступности упал на 40%.

Закон о легализации оружия принят в 1994 году
Право на владение и ношение оружия гражданин Молдовы получает в 18 лет, но только если нет медицинских противопоказаний. Людям с непогашенной судимостью, нарушавшим общественный порядок или тем, которые ранее потерял оружие, лицензию уже никто не выдаст.

Интересно, что в законе не прописано можно ли носить оружие скрыто или открыто. Так что любой житель Молдовы может совершенно открыто красоваться с пистолетом в кобуре.

Разрешения на оружие выдает МВД республики, вся информация передается в государственный регистр. На каждое новое приобретение необходимо получать новое разрешение. Число таких разрешений законом не ограничено."
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14.10.2021 00:54 Ответить
Вот видео где мент первым подошел и ударил

https://tsn.ua/ru/********/smert-policeyskogo-posle-izbieniya-v-chernigove-v-seti-pokazali-video-draki-1880974.html
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15.10.2021 14:38 Ответить
А до этого первого видео, вообще, что-то происходило?

А, я понял...
Даже если было, но видео нет, то ничего не было.
Если бы не было видео с избиение ногами лежащих в крови, то и самого избиения бы не было.
Я вас правильно понял?
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15.10.2021 14:44 Ответить
Посеред міста .зламаті соплякам ноги.БАТЬКАМ руки. Щоб кожна .....нехороша...скотина знала ПОКАРАННЯ В КРАІНІ ОЧІКУЄ КОЖНОГО
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13.10.2021 22:17 Ответить
от покарання і прийшло до оборотня
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14.10.2021 07:48 Ответить
"Молдова.
Закон о легализации был принят в Молдове в связи с тем, что правительство не справлялось с массовыми беспорядками, захлестнувшими страну. Уже через год после разрешения ситуации стабилизировалась, уровень преступности упал на 40%.

Закон о легализации оружия принят в 1994 году
Право на владение и ношение оружия гражданин Молдовы получает в 18 лет, но только если нет медицинских противопоказаний. Людям с непогашенной судимостью, нарушавшим общественный порядок или тем, которые ранее потерял оружие, лицензию уже никто не выдаст.

Интересно, что в законе не прописано можно ли носить оружие скрыто или открыто. Так что любой житель Молдовы может совершенно открыто красоваться с пистолетом в кобуре.

Разрешения на оружие выдает МВД республики, вся информация передается в государственный регистр. На каждое новое приобретение необходимо получать новое разрешение. Число таких разрешений законом не ограничено."
показать весь комментарий
14.10.2021 00:54 Ответить
Получається так,якщо поліцай без форми,то він все рівно поліцай?

Нагадайте мені скільки дали сроку тим поліцаям,які застрелили дитину на дитячій площадці?
Скільки дали поліцаям в Кагарлику,які гвалтували дівчину?
Зрозуміло,що злочин скоєно,потрібно понести покарання,але!!!
Стаття яку вмінили цим злочинцям не підходить до їхнього злочину.
Нанесення тяжких тілесних пошкоджень,розбій,а не навмисне вбивство,і замах на навмисне вбивство!
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14.10.2021 08:52 Ответить
Закон: сидите нікого не чіпаєте, підходить хер і по рилу бо він поліцай- ЦІЛУЙТЕ НОГИ. Відгребли за діло тут навіть їжаку зрозуміло , а що зажмурився, так життя друзі бентежне. Знав би де впаду соломи підстелив би.
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14.10.2021 09:25 Ответить
С каждым годом всё больше этих тварей рожают . Кто их рожает и от кого? По их поведению даже в фото и видео видно, что это уже законченные ...лядки, которые ничего хорошего в жизни не сделают. Конченные
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14.10.2021 09:29 Ответить
А сколько у нас людей убивают, калечат, насилуют в полицейских участках? А сколько подобного происходит с участием полицаев в не рабочее время? А сколько людей сбито-убито в ДТП с пьяными полицаями?! Много участников ОПГ "Національна поліція України" притягнуто до відповідальності?! В лучшем случае их увольняют, а они через полгода по суду восстанавливаются! И дальше грабят, насилуют, убивают прикрываясь ксивой и формой! Так что кто опаснее трое пьяных молодых отморозков или двое пьяных сознательных полицаев, которые от вседозволенности и безнаказанности чувствуют себя богами стоящими выше простых граждан Украины?!
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14.10.2021 11:11 Ответить
"А сколько у нас людей убивают, калечат, насилуют в полицейских участках?" - и сколько?
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14.10.2021 16:47 Ответить
Видео там где пьяный мент первым подходит и бьет малолетку на улице сами загуглите или кинуть линк?
https://tsn.ua/ru/********/smert-policeyskogo-posle-izbieniya-v-chernigove-v-seti-pokazali-video-draki-1880974.html
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15.10.2021 14:36 Ответить
 
 