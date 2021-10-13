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Новости
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НАБУ еще в мае закрыло дело о злоупотреблениях в Минздраве при закупке вакцин от COVID-19 при министре Степанове, - СМИ

НАБУ еще в мае закрыло дело о злоупотреблениях в Минздраве при закупке вакцин от COVID-19 при министре Степанове, - СМИ

Национальное антикоррупционное бюро закрыло уголовное производство относительно вероятного злоупотребления должностными лицами Министерства здравоохранения при закупке вакцин от COVID-19 при министре Максиме Степанове.

Об этом сообщили в НАБУ на запрос УП, передает Цензор.НЕТ.

"17.05.2021 указанное уголовное производство закрыто на основании п.2.ч.1 ст. 284 УПК (установлено отсутствие в деянии состава уголовного преступления. - УП)", - говорится в ответе.

Никаких деталей по делу и роли Степанова в нем НАБУ не сообщило.

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Напомним, 10 февраля стало известно, что Национальное антикоррупционное бюро расследует закупку вакцин против коронавируса.

Позже Максим Степанов заявил, что подозрения относительно махинаций с закупками вакцин против COVID-19 беспочвенны, Минздрав предоставит НАБУ документы о переговорах с поставщиками вакцин.

Автор: 

вакцина (3815) Минздрав (4901) закупки (759) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608)


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Топ комментарии
+10
Курточка за 650 000 гривен защитит не только от холодной батареи в квартире, а еще от каранавириси, проверено Степаном Максимовым
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13.10.2021 21:38
+8
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13.10.2021 21:50
+4
Ось дивись яка річ. Вчора вдень був у сімейній амбулаторії. Вона на другому поверху. Зрозуміло, натовп з людей десь 30 у чергах до лікарів. Підіймається медсестра у захисному костюмі, окулярах та щитку з КОВІДного відділення, що знаходиться на першому поверсі, проходить через увесь коридор, повз усіх людей, заходить у кабінет, виносить звідти портативний апарат що робить кардіограму, уходить. Десь за 10- 12 хвилин це все повторюється, тільки цього разу вона той апарат занесла назад. І вгадай хто винен у розповсюдженні КОВІДу...? Звісно невакциновані громадяни. І до того ж, найцікавіше, все це розміщене у пологовому будинку.
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13.10.2021 22:13
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Правила форума Совет форумчан
🤣
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13.10.2021 21:35 Ответить
Курточка за 650 000 гривен защитит не только от холодной батареи в квартире, а еще от каранавириси, проверено Степаном Максимовым
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13.10.2021 21:38 Ответить
Значит и НАБУ СТАЛИ КОРРУПЦИОНЕРАМИ!
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13.10.2021 21:47 Ответить
Наївне. Чому це стало? А хіба не було?
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13.10.2021 21:49 Ответить
Все остались при пОльтах...
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13.10.2021 21:37 Ответить
Валера, будь здоров. Какой твой прогноз ( я имею ввиду что сб-вс статистика идет на спат, а впереди 4 выходных) по поводу смертности от короны, на сколько цыфра упадет? Ведь не 2 дня а 4, буде абсолютный минимум или нет?
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13.10.2021 21:43 Ответить
К чему этот вопрос на Цензоре? Тебе интересно - сходи посчитай.
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13.10.2021 21:47 Ответить
Я к тому, что зебилы тупо малюют статистику, по другому объяснить нельзя, ведь 4 дня это не 2. Ну в понедельник нас рассудит только время
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13.10.2021 21:52 Ответить
Они может и малюют, а больнички наполняются реальными пациентами. И морги...
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13.10.2021 21:55 Ответить
ну посмотрим. главное как в том радянском фильме: "Дожить до понеделика")))
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13.10.2021 22:00 Ответить
Ведь с этим каранавирисам каждый день как последний, ой вей
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13.10.2021 22:06 Ответить
Ось дивись яка річ. Вчора вдень був у сімейній амбулаторії. Вона на другому поверху. Зрозуміло, натовп з людей десь 30 у чергах до лікарів. Підіймається медсестра у захисному костюмі, окулярах та щитку з КОВІДного відділення, що знаходиться на першому поверсі, проходить через увесь коридор, повз усіх людей, заходить у кабінет, виносить звідти портативний апарат що робить кардіограму, уходить. Десь за 10- 12 хвилин це все повторюється, тільки цього разу вона той апарат занесла назад. І вгадай хто винен у розповсюдженні КОВІДу...? Звісно невакциновані громадяни. І до того ж, найцікавіше, все це розміщене у пологовому будинку.
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13.10.2021 22:13 Ответить
Я первый раз когда пошел записыватся к семейному врачу в ближайшую ко мне поликлинику и увидел чергу к этому терапефту, то сказал, ну его нах и ушел. Потом таки нашел врача километров за 10 от дома, чисто для галки, если вдруг нужно будет открыть больничный по какой-либ причине. У нас не просто коллапс сейчас в медицине у нас просто 3.14...
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13.10.2021 22:18 Ответить
Я підписав договір ще 2019 року, про всяк випадок, вчора це стало мені в нагоді. А ось як я потрапив туди вчора, то анекдот. По роботі я застрахований на медичні послуги, страховка так собі, багато ліків доводиться купувати за власний рахунок, проте є одна суттєва перевага: нас обслуговують у медичному центрі де зовсім мало людей, та відповідно немає черг. І ось вчора мені там лікар каже: наш медцентр ще не підключено до системи електронних лікарняних, ми ще в черзі! Паперових лікарняних вже немає, тому йди до свого сімейного лікаря та оформлюй лікарняний. Тобто ці зелені діджіталізатори срані, є ціле міністерство цифрової трансформації, що вони роблять знають тільки вони.
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13.10.2021 22:30 Ответить
наймите редактора заголовков с админправами..
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13.10.2021 21:40 Ответить
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13.10.2021 21:50 Ответить
домовилися,все як завжди..
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13.10.2021 22:08 Ответить
Степанов откупился, сволочь
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13.10.2021 22:46 Ответить
Класс!
По степановско-богатыревскому контракту до сих пор ни вакцины, ни денег назад, но состава преступления НЕТ?
Вы не охренели?
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14.10.2021 00:13 Ответить
 
 