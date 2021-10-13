НАБУ еще в мае закрыло дело о злоупотреблениях в Минздраве при закупке вакцин от COVID-19 при министре Степанове, - СМИ

Национальное антикоррупционное бюро закрыло уголовное производство относительно вероятного злоупотребления должностными лицами Министерства здравоохранения при закупке вакцин от COVID-19 при министре Максиме Степанове.

Об этом сообщили в НАБУ на запрос УП, передает Цензор.НЕТ.

"17.05.2021 указанное уголовное производство закрыто на основании п.2.ч.1 ст. 284 УПК (установлено отсутствие в деянии состава уголовного преступления. - УП)", - говорится в ответе.

Никаких деталей по делу и роли Степанова в нем НАБУ не сообщило.

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Напомним, 10 февраля стало известно, что Национальное антикоррупционное бюро расследует закупку вакцин против коронавируса.

Позже Максим Степанов заявил, что подозрения относительно махинаций с закупками вакцин против COVID-19 беспочвенны, Минздрав предоставит НАБУ документы о переговорах с поставщиками вакцин.