Дело об убийстве Гандзюк: райсуд Киева оставил Мангера и Левина под стражей

Днепровский районный суд Киева продлил меры пресечения обвиняемым в организации нападения на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк.

Решение суд принял на заседании 13 октября, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Facebook "Кто заказал Катю Гандзюк".

Отмечается, что экс-глава Херсонского областного совета Владислав Мангер и бывший помощник депутата Херсонского областного совета Алексей Левин будут оставаться под стражей до 11 декабря.

Напомним, 31 июля 2018 года на советника херсонского городского главы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой. Гандзюк попала в реанимационное отделение. 4 ноября активистка скончалась в больнице.

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6 июня 2019 года суд вынес приговоры исполнителям убийства Гандзюк - они получили от 3 до 6,5 лет заключения. Отдельно судят Игоря Павловского, которого следствие считает посредником между заказчиками и исполнителями убийства. Подозреваемыми в заказе и организации нападения являются Владислав Мангер и Алексей Левин.

В июне 2020 года досудебное расследование по делу убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк было продлено до 29 июля.

12 августа Киевский апелляционный суд закрепил дело Владислава Мангера и Алексея Левина за Днепровским районным судом Киева.

На одном из заседаний свидетели по делу - бывший член "Правого сектора" Павел Пилипенко и бизнесмен Сергей Брага - дали показания в суде о причастности главы Херсонского облсовета Владислава Мангера и его пособника Алексея Левина к заказу нападения на активистку Екатерину Гандзюк.

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