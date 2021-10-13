Проводится спасательная операция на одном из судов. Угрозы жизни экипажа и потери корабля нет, - ВМС Украины
Одно из судов ВМС Украины в акватории Черного моря получило повреждение. Проводится спасательная операция. Угрозы жизни экипажа нет.
Об этом сообщается на странице в Фейсбук ВМС ВС Украины, информирует Цензор.НЕТ.
"В результате резкого ухудшения погодных условий, возникла аварийная ситуация, в результате которой получило повреждения судно национального флота. После оценки обстановки, было принято решение о постановке судна на якорь с целью обеспечения проведения мероприятий по борьбе за живучесть", - говорится в сообщении.
В настоящее время ВМС проводит поисково-спасательную операцию, к которой привлечены корабли и катера в количестве 8 единиц и 4 единицы воздушных судов. Также налажено взаимодействие с казенным предприятием "Морская поисково-спасательная служба" Министерства инфраструктуры, Госпогранслужбой, ГСЧС.
"Угрозы жизни личного состава нет. Угрозы потери судна нет. Сейчас продолжается операция по оказанию помощи аварийному кораблю и возвращению его в пункт постоянной дислокации", - подчеркивается в сообщении.
Как сообщил нардеп Михаил Забродский, восле острова Змеиный терпит бедствие судно размагничивания ВМС Украины U-811 "Балта".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
кто хочет первым сообщить худшее
"Пострадавшая в столкновении с неизвестным объектом атомная подводная лодка (АПЛ) США USN-22 Connecticut 8 октября вернулась в базу на острове Гуам. Началась оценка ее повреждений, но уже объявлено, что реактор не пострадал."