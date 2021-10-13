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Новости Агрессия России против Украины
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Проводится спасательная операция на одном из судов. Угрозы жизни экипажа и потери корабля нет, - ВМС Украины

Проводится спасательная операция на одном из судов. Угрозы жизни экипажа и потери корабля нет, - ВМС Украины

Одно из судов ВМС Украины в акватории Черного моря получило повреждение. Проводится спасательная операция. Угрозы жизни экипажа нет.

Об этом сообщается на странице в Фейсбук ВМС ВС Украины, информирует Цензор.НЕТ.

"В результате резкого ухудшения погодных условий, возникла аварийная ситуация, в результате которой получило повреждения судно национального флота. После оценки обстановки, было принято решение о постановке судна на якорь с целью обеспечения проведения мероприятий по борьбе за живучесть", - говорится в сообщении.

В настоящее время ВМС проводит поисково-спасательную операцию, к которой привлечены корабли и катера в количестве 8 единиц и 4 единицы воздушных судов. Также налажено взаимодействие с казенным предприятием "Морская поисково-спасательная служба" Министерства инфраструктуры, Госпогранслужбой, ГСЧС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Судно ВМС терпит бедствие у острова Змеиный, - Забродский

"Угрозы жизни личного состава нет. Угрозы потери судна нет. Сейчас продолжается операция по оказанию помощи аварийному кораблю и возвращению его в пункт постоянной дислокации", - подчеркивается в сообщении.

Как сообщил нардеп Михаил Забродский, восле острова Змеиный терпит бедствие судно размагничивания ВМС Украины U-811 "Балта".

Проводится спасательная операция на одном из судов. Угрозы жизни экипажа и потери корабля нет, - ВМС Украины 01

Автор: 

ВМС (1474) Змеиный (180) корабль (2042) оборона (5214) Черное море (1485)


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Топ комментарии
+10
Подлодку Курск успешно спасли...,на Донбассе бросают мины с беспилотников минируя поля ...,в море забросить мину можно с любого мавзолейного говносудна...,Путлер ненавидит Украину...пляшем отсюда....,
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13.10.2021 22:04
+6
На одном из судов (в ВМФ- кораблей) . "На одном из суден" выглядит так:
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13.10.2021 21:57
+4
Если у Боширова или Петрова на лбу есть шишка, это это кто то из них ударился во время ныряния. Наверное размагнитится хотели.
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13.10.2021 23:37
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сУдно і суднО - це різні судА і сУдна ...
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13.10.2021 21:56 Ответить
Є в Одеському морському порту океанський буксир SAR Сапфір, якщо вже такий монстр не може потягнути Балту на буксирі в порт, то Балта налетіла на скелю і міцно за неї зачепилась. Тільки так можна пояснити чому корабель Балта поставили на якоря. У нас в ВМСУ досвідчених командирів які вміють рятувати кораблі немає, отже потрібно терміново залучати цивільних фахівців і передавати їм керівництво рятувальними роботами!
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13.10.2021 22:32 Ответить
как правило панику побымают те ,
кто хочет первым сообщить худшее
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13.10.2021 21:56 Ответить
блин,скажите руководству вмс,шо у судна есть погремуха...
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13.10.2021 21:56 Ответить
их руководство знает токо то , что судно... где -то плавает
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13.10.2021 22:02 Ответить
На одном из судов (в ВМФ- кораблей) . "На одном из суден" выглядит так:
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13.10.2021 21:57 Ответить
Корабель - плавзасіб який має на борту озброєння. На судні розмагнітнення його не повинно бути.
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13.10.2021 23:09 Ответить
Но сУдно всё равно не суднО.
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13.10.2021 23:18 Ответить
Тому і судА, не сУдна.
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13.10.2021 23:31 Ответить
Уже исправили. Это был вольный перевод с украинского.
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13.10.2021 23:23 Ответить
Ну вот всё и проясняется.
"Пострадавшая в столкновении с неизвестным объектом атомная подводная лодка (АПЛ) США USN-22 Connecticut 8 октября вернулась в базу на острове Гуам. Началась оценка ее повреждений, но уже объявлено, что реактор не пострадал."
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13.10.2021 21:59 Ответить
Так что прояснилось то?
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13.10.2021 22:46 Ответить
Подлодку Курск успешно спасли...,на Донбассе бросают мины с беспилотников минируя поля ...,в море забросить мину можно с любого мавзолейного говносудна...,Путлер ненавидит Украину...пляшем отсюда....,
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13.10.2021 22:04 Ответить
Не путлер, а *****, да ещё и с большой буквы, не путай
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13.10.2021 22:47 Ответить
скорее всего путлер забросил на о. Змеиный причал о который ударилась кормой Балта при неумелом маневрировании на швартовке
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13.10.2021 23:44 Ответить
... І пошуково-рятувальна служба...
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14.10.2021 13:02 Ответить
Я, по жизни, люблю море с берега, корабли на картинках, а войну по радио и не понимаю что, собственно, единственное на нашем флоте судно размагничивания размагничивало возле острова Змеиный. Или это военная тайна?
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13.10.2021 23:03 Ответить
Размагничивание применяют, в частности, как средство противодействия магнитным минам противника. Возможно именно это понадобилось для наших кораблей возле Змеиного. И, скорее всего, не против таких мин времен II мировой.
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14.10.2021 09:47 Ответить
Если у Боширова или Петрова на лбу есть шишка, это это кто то из них ударился во время ныряния. Наверное размагнитится хотели.
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13.10.2021 23:37 Ответить
 
 