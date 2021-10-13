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"Аэропорт в Днепре вполне реально построить уже к концу следующего года", - Ярославский

Сегодня Александр Ярославский побывал на строительной площадке Международного аэропорта "Днепр", где его группа DCH возводит аэровокзальный комплекс. Местным журналистам, которые снимали репортаж о ходе работ, удалось задать ему несколько вопросов.

Об этом сообщают Українські Новини, передает Цензор.НЕТ.

Александр Ярославский рассказал, что по состоянию на сегодняшний день уже удалось пройти несколько важных этапов строительства. Общестроительные работы по пассажирскому терминалу проделаны на 30 %. Сейчас бетонные работы и установка металлоконструкций идут на отметке 3.0, рабочие приступили к прокладке инженерных сетей. Для здания административно-бытового корпуса завершена подготовка свайного поля, идет заливка ростверков – верхней части фундамента, распределяющего нагрузку несущих конструкций. А на площадке, где строится VIP-терминал, начали забивать сваи.

В проект создания аэровокзального комплекса Международного аэропорта "Днепр" DCH уже инвестировала более 200 млн.грн.

"Работы идут ударными темпами, я ежеминутно и ежечасно контролирую строительство терминального комплекса. Кроме того, сейчас решился вопрос по строительству аэродрома, на площадку заходит мощный оператор – Onur. Уверен, что мы можем закончить строительство аэропорта в конце следующего, 2022-го, года. И Украина получит еще один роскошный аэропорт", - сказал Ярославский.

Как известно, компания Onur Construction International победила в тендере на строительство аэродрома в Международном аэропорту "Днепр". Согласно условиям торгов, подрядчик должен построить 3,2 км взлетно-посадочной полосы, рулежные дорожки, перрон и необходимую взлетно-посадочную инфраструктуру. По информации днепровских СМИ, Onur уже подписала договор и планирует выйти на стройплощадку в начале следующей недели.

Аэропорт в Днепре вполне реально построить уже к концу следующего года, - Ярославский 01

Автор: 

аэропорт (1510) Днепр (4427) Ярославский Александр (182)


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Топ комментарии
+8
Велике будівництво я розумію... Зелені дають ще Ярославському державні кошти попиляти.
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13.10.2021 22:17
+7
Там папа Беня потребовал построить ему гешефт за деньги бюджета

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13.10.2021 22:19
+4
Двоим -- Бене и Ярославскому.
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13.10.2021 22:19
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А зачем строить аэропорт, если в него будт впускать только вакцинированных?
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13.10.2021 22:13 Ответить
Там папа Беня потребовал построить ему гешефт за деньги бюджета

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13.10.2021 22:19 Ответить
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13.10.2021 22:21 Ответить
Я не против аэропортов, пусть строят, но когда нарид будет зимой мерзнуть в своих хрущевках - им будет не до полетов))))
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13.10.2021 22:24 Ответить
Там такая штука -- аэропорт то вроде как государственный, но (тут фанфары и барабанная дробь) терминал то Бенин. Схемка в стиле Бени.
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13.10.2021 22:29 Ответить
Это как гаишнику на день рождения подарить шлагбаум на международной трассе.
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13.10.2021 22:31 Ответить
А какая разница кто БЕНЯфициар? Главное услугу получить, мы то на что влияем, разве, что афганца закинуть в самолет, которых тут навезли хоть зуем жуй сметуны, *****, не хотят сметать не разу, так, что похер...
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13.10.2021 22:49 Ответить
"Керівником АМКУ стала Ольга Піщанська, подруга дружини президента Олени Зеленської.
Також Ольга є https://www.5.ua/polityka/zelenskyi-perepysav-svoiu-italiisku-firmu-na-sponsorku-sluhy-narodu-zmi-217121.html рідною сестрою Світлани Піщанської , "сусідки" Володимира Зеленського з Кривого Рогу, директорки його італійської компанії та за сумісництвом спонсорки "Слуги народу".

"Приватна обслуга: як АМКУ "пробачив" компаніям Коломойського штрафів на майже 5 мільярдів гривень"
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13.10.2021 23:28 Ответить
зима - пора строїти (будувати)
це як весна - саджати
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13.10.2021 22:16 Ответить
Чеснок сажают в зиму и ничего, растёт.
Современные технологии позволяют строить круглогодично и сажать тоже.
Были бы желание и воля.
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13.10.2021 22:24 Ответить
Беня от удовольствия потирает руки и подсчитывает гешефт.
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13.10.2021 22:16 Ответить
Велике будівництво я розумію... Зелені дають ще Ярославському державні кошти попиляти.
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13.10.2021 22:17 Ответить
Двоим -- Бене и Ярославскому.
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13.10.2021 22:19 Ответить
Та Беня поза конкурсом взагалі!
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13.10.2021 22:33 Ответить
Да, я написал выше. Ему там "золотой шлагбаум" вручили.
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13.10.2021 22:36 Ответить
При Овоще Ярославский осваивал бюджет успешно и теперь при организме присосался
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13.10.2021 22:38 Ответить
дойку для ярославсого будують...
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13.10.2021 22:18 Ответить
Сто раз печатал---Ярославский к ЕВРО-12 по футболу полностью перестроил старый аэропорт Харькова. С начала войны востановил производство тягачей военных на ХТЗ. Работает производство. Этот тендер он выиграл давно. Он если берётся--то сделает. Много сделал в своё время для футбольного клуба *Металлист* пока шапкокрадовская свора всё не угробила с курченко во главе. Он потерял клуб и деньги. Вроде пытаются всё востановить. Там сложно с ФИФА. Нам эпоха шапкокрада нанесла ущерба на много лет вперёд, за деньги вообще стоит молчать---цифры астрономические потеряны. Другие уже бы давно за сравнительно не большие деньги наняли бы крепких килеров и те бы перестреляли всех лет 5 назад. Можно посмеятся конечно---да как бы плакать не пришлось. Страна и общество отброшены на много времени назад за все события с января 2010г начиная как быдло выбрало урку. С того момента страна в лучшем случае стоит. Это же видно во всём.
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13.10.2021 22:44 Ответить
Так харьковский бандюк и фсб-шный зиц-председатель Ярославский - твой кумир?
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14.10.2021 02:17 Ответить
*...ворона пёрднула во всё воронье горло---кал выпал---но ворона догнала.....*. вольная импровизация по мотивам . И. А. Крылова. Из раннего.
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14.10.2021 20:01 Ответить
Альфонс...
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13.10.2021 23:23 Ответить
Кто смотрел фильм ширли мырли начало фильма про аэропорт ,такая ситуация везде все наглядно
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14.10.2021 07:27 Ответить
а бабосы со своих офшоров на постройку он пустит? )))
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14.10.2021 11:02 Ответить
А что строили в Днепре 2012 году ,Киеве Львове Харькове

,
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14.10.2021 13:19 Ответить
 
 