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Новости Коронавирус и карантин
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ВОЗ сообщает о самой низкой с начала года смертности от коронавируса в мире

ВОЗ сообщает о самой низкой с начала года смертности от коронавируса в мире

Смертность в результате пандемии COVID-19 снижается и находится на самом низком уровне с начала года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайте ВОЗ.

Это характерно для большинства регионов мира, кроме Европы.

"Количество еженедельных смертей в результате COVID-19 продолжает уменьшаться и сейчас находится на самом низком уровне. Но это все еще недопустимо высокий уровень - почти 50 тысяч смертей в неделю, а реальное их число, безусловно, выше", - сказал на брифинге генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В ВОЗ надеются, что скоро человечество преодолеет 60% пути в борьбе с пандемией коронавируса

Он уточнил, что смертность в результате пандемии COVID-19 снижается во всех регионах, кроме Европы, где несколько стран сейчас столкнулись с новой волной пандемии коронавируса.

"Конечно же, смертность выше в странах и группах населения с наименьшим доступом к вакцинам. Как вы знаете, 56 стран, которые были фактически исключены из глобального рынка вакцин, не смогли добится цели вакцинации 10% своего населения до конца сентября", - добавил Гебрейесус.

Как отмечается, три страны мира до сих пор вообще не начали COVID-вакцинацию населения - Бурунди, Эритрея и Северная Корея.

Отметим, что в мире по состоянию на утро 13 октября подтвердили 239 481 625 случаев заражения коронавирусом. В частности зафиксированы 4 881 590 смертей, выздоровели 216 844 181 человек.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Украина - в пятерке лидеров в мире по суточной смертности от COVID-19. ИНФОГРАФИКА

Автор: 

ВОЗ (777) карантин (16729) смертность (268) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+6
А у нас чо? Малюют статистику получается?
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13.10.2021 22:21
+5
А у нас потерпевший взял под личный контроль, и понеслась... как обычно.
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13.10.2021 22:25
+3
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13.10.2021 23:36
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А у нас чо? Малюют статистику получается?
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13.10.2021 22:21 Ответить
А у нас потерпевший взял под личный контроль, и понеслась... как обычно.
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13.10.2021 22:25 Ответить
С зели не спросят. Там некто Ляшко рулит. По этому все вопросы к Виктору.
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13.10.2021 22:26 Ответить
Там каждый квартал кто-то новый рулит. Пока потерпевший дольше всех задержался на своей табуретке, так что...
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13.10.2021 22:28 Ответить
Зеля укатал бабки в асфальт. Его кодло не болеет, а значит вакцинация имеет смысл, но я все равно колоться не буду, уж прости. Бедолага Поляков и тот от метадона кони двинул, а не от каронавириса, значит вакцина работает, но все равно стремно колоться
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13.10.2021 22:37 Ответить
А что ты меня уговариваешь? Я ж не прокурор
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13.10.2021 22:46 Ответить
ну то хотя бы не осуждай
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13.10.2021 22:50 Ответить
Бог простит.
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13.10.2021 22:51 Ответить
)))
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13.10.2021 22:54 Ответить
Кто тебе сказал что его кодло не болеет...Как раз они все переболели в числе из первых..еще до того как вакцина появилась ..ибо катались по забуграм...и с учетом витаминчиков, нормального питания и уровня медобслуживания почти никто не сдох..за исключением двоих Гепа и Черный...
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13.10.2021 23:29 Ответить
У нас просто люди не глупы, они против вакцинации генетической мутью и новомодными чипами. К сожалению проходимцы попадаются и какой то процент населения вакцинирован, а так бы стали в один ряд с Северной Кореей, Бурунди и Эритреей - эти страны достойнейшие из достойных, и мы могли быть их братьями по дебилизмух такой шанс просран. А то что много мрет народу то пустяк, главное всем доказать что нам вирусы до сраки.
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13.10.2021 22:31 Ответить
Главное иметь возможность проверить или официальная статистика - это истина. А если такой возможности нету, то для каждого истина, то во что он лично верит, доверяет и может проверить, а не смотреть циферки из инетернета... Вот представьте ситуацию: вы отшельник - у вас нету интернета, нету телевизора, вы харчуетесь подножным кормом. Какой там нахрен каранавирис? Что за бредни ваще? отож...
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13.10.2021 22:34 Ответить
"вы отшельник - у вас нету интернета, нету телевизора, вы харчуетесь подножным кормом" - тогда до КОВИДа вообще дожить шансов мало. Можно всё закончить на аппендиците, например...
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13.10.2021 22:56 Ответить
Та нет..сдохнешь от инфекции первого проходящего туриста и вовсе не обязательно ковидного...
Как племя дикарей латинской америки от науковцив которые вроде бы были все здоровы и не кашляли
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13.10.2021 23:33 Ответить
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13.10.2021 23:36 Ответить
У них 50% от куру ласты клеит...веселая смерть каннибалов
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13.10.2021 23:44 Ответить
так то они просто туристов готовить не умели.
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14.10.2021 10:12 Ответить
а у нас мудрий нарид верит в то, что вакцинация это плохо
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13.10.2021 22:37 Ответить
А у нас из-за антиваксеров смертность высокая, мы оказались тупее цыган в Румынии.

насчет малеванной статистики подойди в ковидную больницу, там люди плачут и умоляют просят забрать в больницу под кислород за любые деньги, но мест уже нет.
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14.10.2021 13:11 Ответить
Украина это Европа. Украина, Россия ,Румыния Болгария , портят статистику . Слава Антиваксерам.
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14.10.2021 13:19 Ответить
стопудово ссыклобородько нашаманил на мировом уровне...
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13.10.2021 22:23 Ответить
и теперь ему все должны...
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13.10.2021 22:24 Ответить
Это характерно для большинства регионов мира, кроме Европы. Источник:
А як це так? І яка ситуація в Ефіопії наприклад з вірусом?
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13.10.2021 22:32 Ответить
Это они за Европу отсталых посчитали, нехотели открыто говорить :нас, москалей и белорусов, территории огромные , да и людей много мрет. Только у нас вакцины есть, а люди не хотят, а у москалей и белорусов правительство бахнутое и из-за своих политических игр и доказательства что во всем лучше, колят народ неэффективным средством, вместо закупки действеных средств.
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13.10.2021 22:38 Ответить
Кругом, мля, сніжаєЦА, а в нас навпаки подимаєЦА...
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13.10.2021 22:40 Ответить
Не от Ковида, они "по жизни" уже свихнувшийся.
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13.10.2021 22:59 Ответить
А мы... А мы...
А мы ПОРТИМ ЕВРОПЕ ВСЮ СТАТИСТИКУ!
...
Повбивав би усіх "Майстрів спорту по боротьбі з Ковідом".
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13.10.2021 22:58 Ответить
Ну я к примеру не брал на себя обязательства улучшать статистику Европы.
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14.10.2021 13:33 Ответить
Намекаешь на то, что портишь статистику США?
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14.10.2021 15:25 Ответить
Та мне статистика Штатов так же как-то тоже безразлична. Я и им ничего не обязывался в отношении статистики делать.
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14.10.2021 16:05 Ответить
В Европе? Где больше всех сделали уколов? Как так? Больше прививок - больше смертность?
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13.10.2021 23:05 Ответить
сейчас Украина сделает геберейесусу статистику по чемпионству.
Ходите и дальше без масок, идиоты.
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13.10.2021 23:09 Ответить
А місцеві виродки все нагнітають обстановку, відпрацьовуючи свої 30 сріблеників, - занадто мало українського люду ще ширнулось, не виконується план по валу...
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14.10.2021 06:27 Ответить
....тссс, ВОЗ : мы в Украине живем на отдельном глобусе и солнце у нас квадратное (ВОЗ, умоляю, не пали КОНТОРУ из картона)
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14.10.2021 07:28 Ответить
 
 