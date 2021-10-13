ВОЗ сообщает о самой низкой с начала года смертности от коронавируса в мире

Смертность в результате пандемии COVID-19 снижается и находится на самом низком уровне с начала года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайте ВОЗ.

Это характерно для большинства регионов мира, кроме Европы.

"Количество еженедельных смертей в результате COVID-19 продолжает уменьшаться и сейчас находится на самом низком уровне. Но это все еще недопустимо высокий уровень - почти 50 тысяч смертей в неделю, а реальное их число, безусловно, выше", - сказал на брифинге генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

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Он уточнил, что смертность в результате пандемии COVID-19 снижается во всех регионах, кроме Европы, где несколько стран сейчас столкнулись с новой волной пандемии коронавируса.

"Конечно же, смертность выше в странах и группах населения с наименьшим доступом к вакцинам. Как вы знаете, 56 стран, которые были фактически исключены из глобального рынка вакцин, не смогли добится цели вакцинации 10% своего населения до конца сентября", - добавил Гебрейесус.

Как отмечается, три страны мира до сих пор вообще не начали COVID-вакцинацию населения - Бурунди, Эритрея и Северная Корея.

Отметим, что в мире по состоянию на утро 13 октября подтвердили 239 481 625 случаев заражения коронавирусом. В частности зафиксированы 4 881 590 смертей, выздоровели 216 844 181 человек.

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