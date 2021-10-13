ВОЗ сообщает о самой низкой с начала года смертности от коронавируса в мире
Смертность в результате пандемии COVID-19 снижается и находится на самом низком уровне с начала года.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайте ВОЗ.
Это характерно для большинства регионов мира, кроме Европы.
"Количество еженедельных смертей в результате COVID-19 продолжает уменьшаться и сейчас находится на самом низком уровне. Но это все еще недопустимо высокий уровень - почти 50 тысяч смертей в неделю, а реальное их число, безусловно, выше", - сказал на брифинге генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.
Он уточнил, что смертность в результате пандемии COVID-19 снижается во всех регионах, кроме Европы, где несколько стран сейчас столкнулись с новой волной пандемии коронавируса.
"Конечно же, смертность выше в странах и группах населения с наименьшим доступом к вакцинам. Как вы знаете, 56 стран, которые были фактически исключены из глобального рынка вакцин, не смогли добится цели вакцинации 10% своего населения до конца сентября", - добавил Гебрейесус.
Как отмечается, три страны мира до сих пор вообще не начали COVID-вакцинацию населения - Бурунди, Эритрея и Северная Корея.
Отметим, что в мире по состоянию на утро 13 октября подтвердили 239 481 625 случаев заражения коронавирусом. В частности зафиксированы 4 881 590 смертей, выздоровели 216 844 181 человек.
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Как племя дикарей латинской америки от науковцив которые вроде бы были все здоровы и не кашляли
насчет малеванной статистики подойди в ковидную больницу, там люди плачут и умоляют просят забрать в больницу под кислород за любые деньги, но мест уже нет.
А як це так? І яка ситуація в Ефіопії наприклад з вірусом?
А мы ПОРТИМ ЕВРОПЕ ВСЮ СТАТИСТИКУ!
...
Повбивав би усіх "Майстрів спорту по боротьбі з Ковідом".
Ходите и дальше без масок, идиоты.