Главные новости 13 октября: увольнение Бурбы, Украина в лидерах по смертности от COVID-19

Бутусов говорит, что Бурбу уволили с воинской службы, Минобороны отрицает, Стефанчук обещает "не цепляться за регламентные закорючки", Украина вошла в пятерку мировых лидеров по смертности от коронавируса

Увольнение Бурбы

По данным главреда Цензор.НЕТ Юрия Бутусова, Бурба написал рапорт на увольнение, потому что министр обороны Таран требовал, чтобы тот не давал ВСК показания по делу о "вагнеровцах". Бутусов утверждает, что Бурба лично подтвердил ему правдивость информации об увольнении. В Минобороны говорят, что приказа об увольнении Бурбы не было.

Также, по данным Бутусова, уволен бывший первый замглавы СБУ Баранецкий - он тоже был на совещании в ОП, на котором операцию решили перенести, и она сорвалась.

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"Я думаю, что мы не будем цепляться за какие-то закорючки регламентные", - заявил новый председатель Верховной Рады.

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Речь идет о торговле углем с оккупантами, захватившими часть Донбасса, которую курировал Медведчук.

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В поездах с 21 октября будут проверять наличие сертификата о вакцинации или свежего ПЦР-теста. Приложение для считывания COVID-сертификатов поставили и на планшеты полицейских. Власти хотят расширить перечень лиц, для которых вакцинация является обязательной, добавив туда чиновников, соцработников и сотрудников стратегических предприятий.