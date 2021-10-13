Журналисты нашли СБУшника Новикова, который пытался сорвать показ фильма об офшорах Зеленского. ВИДЕО
Александр Новиков пытался сорвать показ фильма-расследования "Офшор 95". Теперь он говорит, что "Решал рабочие вопросы".
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Слідство.Інфо".
Два высокопоставленных источника в КГГА подтвердили, что за день до показа им позвонил мужчина, представившийся сотрудником СБУ. И попытался сорвать премьеру фильма об офшорах президента Зеленского и его окружения.
"Звонили людям, которые имеют отношение к Малой опере. И, по сути, просили не проводить это мероприятие, предупреждая о потенциальной какую-то ответственности, если оно будет проведено. Физически не угрожали, а с намеками, что могут быть проблемы, если произойдет этот показ", - рассказал советник мэра Алексей Гриценко.
Номер, с которого звонили киевским чиновникам, приложения для идентификации определяют как "Александр Новиков СБУ". Этот же телефон указан при регистрации банковского счета на имя Александра Новикова.
"Я с угрозами не звонил. Честно говорю. У меня есть рабочие вопросы, а рабочие вопросы - это рабочие вопросы. А с угрозами не звонил", - сказал Новиков журналистам.
В СБУ на вопросы "Слідства" по сути не ответили, ограничившись заявлениями, что "не вмешиваются в деятельность журналистов".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
- Могу одним словом.
- ...?
- Б##дство!
Ганапольський на "Прямий" перебив Тараса Чорновола, який казав про ймовірну вербовку ФСБ Зеленського - "Ця тема не для моєї передачі".
Це пораженська позиція опозиційного ЗМІ, яке боїться навіть розглядати вірогіднішу версію про цілком ймовірну вербовку Москвою буратіна з КВК.
На Москві нікому з чужинців не дадуть розвинути бізнес без ФСБшного даху. А Зеленському навіть з держбюджету РФ гроші виділяли на його проекти.
До речі, Коломойський у 1980-ті перші свої мільйони заробив теж на Москві. Здогадайтесь, під чим патронатом...