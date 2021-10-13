РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11667 посетителей онлайн
Новости Репрессии в оккупированном Крыму
1 220 6

Замглавы Меджлиса Джелял об условиях содержания в психбольнице оккупированного Симферополя: Распорядок соответствует СИЗО, еда чуть лучше, дважды приходили врачи

Замглавы Меджлиса Джелял об условиях содержания в психбольнице оккупированного Симферополя: Распорядок соответствует СИЗО, еда чуть лучше, дважды приходили врачи

Арестованный в оккупированном Симферополе замглавы Меджлиса Нариман Джелял, направленный российским следствием на психиатрическую экспертизу, рассказал адвокату Николаю Полозову об условиях содержания в клинике.

Об этом защитник сообщил Крым.Реалии, передает Цензор.НЕТ.

"Сейчас он находится в пятиместной камере с другими арестантами Симферопольского СИЗО. Нариман говорит, что распорядок дня, в принципе, соответствует следственному изолятору. С той разницей, что в больнице чуть лучше еда, а во время прогулки можно увидеть солнце, а не только бетонные стены", - рассказал Полозов.

Он отметил, что "чуть сложнее" стало передавать передачи Джелялу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Полозов объяснил, зачем оккупанты отправили замглавы Меджлиса Джеляла в психбольницу: Прячут от общественности - он планировал выступить на "суде"

"Например, сегодня у меня с моей коллегой Эмине Авамилевой не приняли теплые вещи для нашего подзащитного. Хотя в больнице еще не топят. За все это время к нему дважды приходили врачи и задавали вопросы, также провели медицинское обследование, но не сообщили о результатах", - сообщил адвокат.

Полозов уточнил, что сейчас психиатрическую больницу охраняют сотрудники российской ФСИН, хотя раньше этим занималась полиция, а нововведение появилось с апреля 2021 года и для того, чтоб сейчас попасть на территорию учреждения, необходимо взять разрешение у начальника СИЗО либо его заместителя.

Напомним, российские силовики в оккупированном Крыму 3-4 сентября задержалипятерых крымских татар: Азиза Ахтемова, Асана Ахтемова, Наримана Джеляла, Эльдара Одаманова и Шевкета Усеинова.

Более суток о них ничего не было известно. Десятки человек, в числе которых родственники, журналисты и адвокаты, пришли к зданию ФСБ с требованием дать информацию о задержанных. Более 50 из них были арестованы бойцами ОМОНа, в том числе журналисты "Крымской солидарности" и "Граней.ру" Айдера Кадырова и Нури Абдурешитова, на которых ясно были видны удостоверения СМИ, висевшие на шее.

Также читайте: Карательная практика в "лучших" советских традициях", - МИД о принудительной доставке Джеляла в психиатрическую лечебницу

Оккупанты обвиняют замглавы Меджлиса Наримана Джеляла и братьев Азиза и Асана Ахтемовых в повреждении газопровода в районе Перевального. Позже обвинение переквалифицировали с пособничества в диверсии на совершение диверсии (часть 1 статьи 281 УК РФ).

Автор: 

Крым (26412) психбольница (156) крымские татары (2718) Полозов Николай (459) Джелял Нариман (51)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
в совдэпию вернулись...
показать весь комментарий
13.10.2021 23:13 Ответить
Вся рабсея это совдепия. Но это не самое главное. 73% наших избирателей зеледента самая закоренелая совдепия... Столько жизней своих патриоты положили за независимость Украины, а у них генетическая память о колбасе по 2,20...
показать весь комментарий
13.10.2021 23:23 Ответить
молодняк дебила выбрал...йим и смоктаты...
показать весь комментарий
13.10.2021 23:27 Ответить
Держись Джелял!
надежда - есть!
весь мир твоей смелостью
крайне уже... озабочен
показать весь комментарий
13.10.2021 23:20 Ответить
А почему это в Крыму до сих пор не топят? Как же так?? ************ пропагандоны над нами смеются и рассказывают что мы все перемерзним, а сами не могут обеспечить Крым теплом?
показать весь комментарий
14.10.2021 00:09 Ответить
Та наверное там еще тепло вот и не надо топить
показать весь комментарий
14.10.2021 04:46 Ответить
 
 