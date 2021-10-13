Замглавы Меджлиса Джелял об условиях содержания в психбольнице оккупированного Симферополя: Распорядок соответствует СИЗО, еда чуть лучше, дважды приходили врачи

Арестованный в оккупированном Симферополе замглавы Меджлиса Нариман Джелял, направленный российским следствием на психиатрическую экспертизу, рассказал адвокату Николаю Полозову об условиях содержания в клинике.

Об этом защитник сообщил Крым.Реалии, передает Цензор.НЕТ.

"Сейчас он находится в пятиместной камере с другими арестантами Симферопольского СИЗО. Нариман говорит, что распорядок дня, в принципе, соответствует следственному изолятору. С той разницей, что в больнице чуть лучше еда, а во время прогулки можно увидеть солнце, а не только бетонные стены", - рассказал Полозов.

Он отметил, что "чуть сложнее" стало передавать передачи Джелялу.

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"Например, сегодня у меня с моей коллегой Эмине Авамилевой не приняли теплые вещи для нашего подзащитного. Хотя в больнице еще не топят. За все это время к нему дважды приходили врачи и задавали вопросы, также провели медицинское обследование, но не сообщили о результатах", - сообщил адвокат.

Полозов уточнил, что сейчас психиатрическую больницу охраняют сотрудники российской ФСИН, хотя раньше этим занималась полиция, а нововведение появилось с апреля 2021 года и для того, чтоб сейчас попасть на территорию учреждения, необходимо взять разрешение у начальника СИЗО либо его заместителя.

Напомним, российские силовики в оккупированном Крыму 3-4 сентября задержалипятерых крымских татар: Азиза Ахтемова, Асана Ахтемова, Наримана Джеляла, Эльдара Одаманова и Шевкета Усеинова.

Более суток о них ничего не было известно. Десятки человек, в числе которых родственники, журналисты и адвокаты, пришли к зданию ФСБ с требованием дать информацию о задержанных. Более 50 из них были арестованы бойцами ОМОНа, в том числе журналисты "Крымской солидарности" и "Граней.ру" Айдера Кадырова и Нури Абдурешитова, на которых ясно были видны удостоверения СМИ, висевшие на шее.

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Оккупанты обвиняют замглавы Меджлиса Наримана Джеляла и братьев Азиза и Асана Ахтемовых в повреждении газопровода в районе Перевального. Позже обвинение переквалифицировали с пособничества в диверсии на совершение диверсии (часть 1 статьи 281 УК РФ).