Ляшко: Вспышка COVID-19 в Украине сейчас, как в Италии в начале эпидемии
Штамм коронавируса "Дельта" показывает такой же стремительный рост заболевших, как было в начале пандемии в Италии.
Об этом министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил в эфире "ТСН", сообщает Цензор.НЕТ.
"Сегодня "Дельта" показывает такой стремительный рост, какой был в начале эпидемии в Италии. Сегодня мы работаем на всех мощностях. И видим, что госпитализированные - это тяжелые пациенты или кислородозависимые. Это - еще хуже, чем это было весной в нашей стране", - сказал он.
Ляшко подчеркнул, что система здравоохранения пока справляется с наплывом заболевших.
"Мы еще принимаем пациентов. Мы знаем, как расширять больницы. Каждый из регионов имеет свои способности, но система "не резиновая", - подчеркнул министр.
Он призвал украинцев вакцинироваться.
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