Ляшко: Вспышка COVID-19 в Украине сейчас, как в Италии в начале эпидемии

Штамм коронавируса "Дельта" показывает такой же стремительный рост заболевших, как было в начале пандемии в Италии.

Об этом министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил в эфире "ТСН", сообщает Цензор.НЕТ.

"Сегодня "Дельта" показывает такой стремительный рост, какой был в начале эпидемии в Италии. Сегодня мы работаем на всех мощностях. И видим, что госпитализированные - это тяжелые пациенты или кислородозависимые. Это - еще хуже, чем это было весной в нашей стране", - сказал он.

Ляшко подчеркнул, что система здравоохранения пока справляется с наплывом заболевших.

"Мы еще принимаем пациентов. Мы знаем, как расширять больницы. Каждый из регионов имеет свои способности, но система "не резиновая", - подчеркнул министр.

Он призвал украинцев вакцинироваться.

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