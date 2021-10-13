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Новости Коронавирус и карантин
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Ляшко: Вспышка COVID-19 в Украине сейчас, как в Италии в начале эпидемии

Ляшко: Вспышка COVID-19 в Украине сейчас, как в Италии в начале эпидемии

Штамм коронавируса "Дельта" показывает такой же стремительный рост заболевших, как было в начале пандемии в Италии.

Об этом министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил в эфире "ТСН", сообщает Цензор.НЕТ.

"Сегодня "Дельта" показывает такой стремительный рост, какой был в начале эпидемии в Италии. Сегодня мы работаем на всех мощностях. И видим, что госпитализированные - это тяжелые пациенты или кислородозависимые. Это - еще хуже, чем это было весной в нашей стране", - сказал он.

Ляшко подчеркнул, что система здравоохранения пока справляется с наплывом заболевших.

"Мы еще принимаем пациентов. Мы знаем, как расширять больницы. Каждый из регионов имеет свои способности, но система "не резиновая", - подчеркнул министр.

Он призвал украинцев вакцинироваться.

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Автор: 

вакцина (3815) карантин (16729) Ляшко Виктор (1364) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+17
что вы сделали, чтобы не было такого, как в Италии? почему сейчас все стало еще хуже, чем год назад? половина быдланов ходит без масок.... и всем все по х*
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13.10.2021 23:12
+14
Передайте господину Ляшко, что бы он обеспечил ОБЯЗАТЕЛЬНУЮ вакцинацию двумя дозами вакцины 100% всех мед работников и работников мед учреждений от министра до уборщицы не зависимо от форм собственности. Пока этого не произойдет, веры населения к вакцинации не добавится. А он "дурко безмозглое" на вопрос - Почему вы не внесли в список обязательной вакцинации мед работников, ответил что в этом случае придется медработников которые отказываются вакцинироваться отстранять от работы и тогда наступит коллапс мед. системы. Т.е. медики шантажируют страну коллапсом и не хотят вакцинироваться ( ну так получается) и при этом призывают население вакцинироваться.. Да вы что.. Какого же вы тогда результата ожидаете... Т.е если учителей отстранить то коллапс не наступит образовательный, а если медиков то наступит.. Супер.. При том что у населения выработанный десятилетиями синдром недоверия к мед системе и медикам в принципе, к вакцинам тем более, подобные заявления да и сама постановка вопроса об отказе медиков вакцинироваться вызовет только дополнительные страхи перед вакцинацией.. Ну и какого тогда они ждут результата от обычного рядового обывателя если сама мед система не может вакцинировать своих служащих по причине их отказа...Вы уж сначала у себя разберитесь в системе.. хотя бы...
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13.10.2021 23:27
+11
Короновирус доказал, что всем миром можно умело манипулировать через страх. Просто контролируя средства массовой информации, научные круги и медицину.
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13.10.2021 23:35
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Ган-дон
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19.10.2021 19:36 Ответить
ЗЕленые бездари. Вас ждут удобные камеры.
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19.10.2021 19:37 Ответить
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