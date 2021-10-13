"Ощадбанк" последний раз продлил срок действия карт переселенцев, которые не могут получить новые из-за карантинных ограничений

Выпущенные для внутренне перемещенных лиц карточки "Ощадбанка", у которых закончился срок действия, будут действовать до 1 января 2022 года.

Об этом Укринформу сообщили в пресс-службе финучреждения, передает Цензор.НЕТ.

С момента объявления карантина из-за COVID-19 (в марте 2020 года) "Ощадбанк" несколько раз продлевал действие платежных карточек внутренне перемещенных лиц, срок действия которых истек (до 1 марта, 1 мая, 1 октября 2021 года).

Это было сделано, поскольку в определенный период ограничивалась работа транспорта, и люди не могли добраться до отделений банка, пояснили в пресс-службе.

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Начиная с 1 января 2022 года "Ощадбанк" прекратит автоматическое продление срока действия платежных карточек ВПЛ.

"Ощадбанк" перевыпускает карточки по графику и доставляет их к своим отделений, пока транспортное сообщение работает, отделения работают в штатном режиме, говорится в сообщении.

Специально для клиентов из числа внутренне перемещенных лиц, которые обслуживаются в отделениях Донецкой и Луганской областей, еще в июне 2020 года была создана электронная очередь, которая дает возможность удобно получать перевыпущенные карты.

В ближайшее время банк осуществит рассылку SMS-сообщений клиентам, карточки которых были искусственно продлены. Дата и конкретное время, когда нужно получить перевыпущенную карточку, будут указаны в тексте этого SMS.

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Если клиент захочет выбрать другое время визита, ему будет доступна возможность записаться в отделение онлайн одним из следующих способов: через официальный сайт "Ощадбанка", в чат-боте приложений "Телеграмм" или "Мессенджер", в контакт-центре по бесплатному номеру: 0800210800.

Как отметили в "Ощадбанке", решение принято и ради безопасности граждан, которые вынуждены находиться на временно оккупированных территориях, ведь есть информация о нередких случаях негуманного присвоения третьими лицами карточек и снятие средств не верифицированными лицами.