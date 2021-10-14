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Новости Коронавирус и карантин
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Румынские врачи написали открытое письмо с просьбой о помощи из-за вспышки COVID-19

Румынские врачи написали открытое письмо с просьбой о помощи из-за вспышки COVID-19

Румынские врачи 13 октября опубликовали открытое письмо под названием "Крик отчаяния", поскольку перегруженная система здравоохранения страны находится на грани из-за распространения коронавирусной инфекции.

Неправительственная организация "Колледж врачей Бухареста" заявила, что медицинская система "достигла предела", а низкие показатели вакцинации показывают "провал доверия", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.

13 октября в Румынии, которая имеет один из самых низких уровней вакцинации в Евросоюзе, зафиксированы 442 смерти и почти 17 тысяч новых подтвержденных случаев COVID-19 (население Румынии составляет более 19 миллионов человек).

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил 13 октября, что его страна поможет Румынии лечить 50 пациентов с COVID-19, которые нуждаются в интенсивной терапии. Комиссар ЕС по вопросам урегулирования кризисов Янез Ленарчич заявил на прошлой неделе, что ЕС направит в Румынии 250 кислородных генераторов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ВОЗ сообщает о самой низкой с начала года смертности от коронавируса в мире

Автор: 

карантин (16729) Румыния (1098) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+17
Провал доверия? Да что они знают о провале доверия?
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14.10.2021 00:52
+14
Наши придурки от власти ведет нашу страну тем же путем. Зато бабло пилят, аж гай шумит.
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14.10.2021 00:39
+7
Осадча, яка була єдиним журналістом,допущеним на вечірку в Трускавці опублікувала звідти відео.В кадр потрапив DJ-сет від Арахамія і «космічний» танець Мар'яни Безуглої.
Видовище не для людей зі слабкими нервами, бо це за наші гроші вони,замість роботи, відвисають і танцюють.
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14.10.2021 01:03
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Правила форума Совет форумчан
Наши придурки от власти ведет нашу страну тем же путем. Зато бабло пилят, аж гай шумит.
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14.10.2021 00:39 Ответить
Но шанс на то, что киевский ЖД вокзал станет по-спокойней, есть...
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14.10.2021 00:41 Ответить
Неурядова організація "Коледж лікарів Бухареста" заявила, що медична система "досягла межі"
За бабло любая подобная организация будет катать такие заявы.
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14.10.2021 10:16 Ответить
какой у них % вакцинации?
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14.10.2021 00:43 Ответить
"имеет один из самых низких уровней вакцинации в Евросоюзе" Источник:
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14.10.2021 00:48 Ответить
% вакцинированных (полностью)
28,8 %
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14.10.2021 01:09 Ответить
больше чем у нас, и смертность в пересчете на кол-во населения выше чуть ли не в 2 раза... не пойму, что происходит.
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14.10.2021 01:11 Ответить
Не ясно почему к второй годовщине пандемии в Европе врачи вынуждены писать письма отчаяния, а не получать кислородные станции и тд вовремя, какие у них еще могли остаться проволочки после истории в Италии, да и есть зеленые, не нагруженные страны. Очень все похоже на искуственные вбросы с целью поднять тот самый процент вакцинации.
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14.10.2021 01:31 Ответить
Кругом мировые заговоры!!! Главное посмотреть под правильным углов и - Опа!! Вот он - мировой заговор!!!
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14.10.2021 09:05 Ответить
А по сути это просто долбо...бизм правительства и населения.
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14.10.2021 09:06 Ответить
я не побоюсь это слова. русофобство!
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14.10.2021 10:21 Ответить
Ещё не вечер.
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14.10.2021 10:14 Ответить
Скорее всего через пару недель у нас будет то же самое
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14.10.2021 11:52 Ответить
Только письма никто писать не будет. Будут массовые увольнения медиков. Так, как и было во время прошлой волны
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14.10.2021 14:40 Ответить
Что непонятно? причина смертности -непроверенная до конца вакцина.уровень смертности в Европе ниже не за счёт вакцинации,а за счёт общих условий жизни.продукты вода воздух стрессы.организмы крепче.
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14.10.2021 16:50 Ответить
Провал доверия? Да что они знают о провале доверия?
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14.10.2021 00:52 Ответить
Осадча, яка була єдиним журналістом,допущеним на вечірку в Трускавці опублікувала звідти відео.В кадр потрапив DJ-сет від Арахамія і «космічний» танець Мар'яни Безуглої.
Видовище не для людей зі слабкими нервами, бо це за наші гроші вони,замість роботи, відвисають і танцюють.
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14.10.2021 01:03 Ответить
збиговисько свідків "зеленого пакращення"
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14.10.2021 13:20 Ответить
Вітаємо!!!
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14.10.2021 00:59 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=Xg72z08aTXY https://www.youtube.com/watch?v=Xg72z08aTXY


Måneskin - Beggin'
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14.10.2021 01:00 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=BC19kwABFwc https://www.youtube.com/watch?v=BC19kwABFwc


Dua Lipa - Love Again
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14.10.2021 01:09 Ответить
а Україну спасає велике будівництво доріг. Поки що.. чи вже ні?
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14.10.2021 01:33 Ответить
Им просто не повезло, у них нет чемпиона мира по борьбе с коронавирусом😁
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14.10.2021 09:02 Ответить
А какие шикарные протесты были 2 недели назад!

Слушали пропагандонов антикваксеров-русошвайнов совковых? ну тогда все закономерно - где россия - там разруха!

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14.10.2021 09:14 Ответить
13 жовтня в Румунії, яка має один із найнижчих рівнів вакцинації в Євросоюзі ...

не менше 1 дози:

russia34%
Albania34%
Romania32%
Belarus24%
Ukraine18%

Вірменія12%

https://ourworldindata.org/covid-vaccinations
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14.10.2021 09:15 Ответить
в Украине происходит то же самое - здесь ожидали какого-то знака свыше, спутник или еще что - когда было масса вариантов, свободных пунктов вакцинации, времени и возможностей - тусили п морям, слушали пропагандонов про чипирование, билла гейтса, мировой заговор, ополоумевших бабок в очереди и на скамейках... ну то к ним теперь и обращайтесь за помощью!
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14.10.2021 09:18 Ответить
природний відбір...особисто я дуже цьому радію...нарешті тисячі цих недоумків віддадуть Господу душі
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14.10.2021 13:19 Ответить
Владелец румынского клуба ФКСБ Георге Бекали запретил проводить вакцинацию футболистов от коронавирусной инфекции в своей команде. «Если бы у меня на столе рядом с вакциной лежал пистолет, я бы предпочёл, чтобы меня застрелили. В ФКСБ не будет вакцинации», - приводит слова Бекали журналист Эммануэль Рошу на своей странице в «Твиттере».

https://www.championat.com/football/news-4482679-vladelec-rumynskogo-kluba-fksb-zapretil-vakcinirovat-igrokov-svoej-komandy.html?utm_source=copypaste
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14.10.2021 17:25 Ответить
У Румунії станом на сьогодні повну вакцинацію пройшло 29,08%, а в Україні - 15,16%
https://index.minfin.com.ua/ua/reference/coronavirus/vaccination/
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14.10.2021 10:21 Ответить
Це просто грипп. Мі усі переблєєм. Від вакцини помирають більше. ЩХворіють лише азиати. Ви того віруса хочь раз в бачили? І у нас на роботі ніхто не бачив.

Яких маразмів я тільки не чув. Все закономірно. Нецивілізовані дебіли печерного уровня розвитку мають поступово вимерти, і їх місце займуть більш розвинені і розумні люди. Проблема в тому що дебіли швидко розмножуються.

Знаю людину, що ходила і розповідав що ковід це просто грип, що вакцинація це погано. Так ось, коли захворів, то він швидко зателефонував знайомому головлікарю в своєму улусі, і його швидко госпіталізвали в лікарню, хоча іншим казали місць немає. Тобто, ще і чиєсь місце зайняв. Причому, людина непогана, але така поведінка гидотна.

Ще знаю великих антивакцинаторів і прогриппістів, яки як повалялись з цією гадістю вдома чи у лікарні, потім ще побігли вакцинуватись. Але для інших продовжують брехати про якийсь грип. Це гідотні істоти.
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14.10.2021 10:24 Ответить
Ну я перехворів 2 рази того року весною важче і цього року вже легше, і не побіг вакцинуватись, не кажу що не потрібно вакцинуватись тим хто не хворів або важко хворів, але судячи по вакцинованих знайомих від яких я доречі і заразився перехворіли ми одинаково....

Вакцинуватись потрібно людям у яких хронічні захворювання і слабкий імунітет вони важко хворіють ....але я просто думаю що їм більше треба змінити свій стиль життя , тому що вакцина імунітету не добавить... прийде інший штамп або новий вірус і там уже вакцина буде безсила.......
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14.10.2021 10:36 Ответить
І добавлю після першого разу зробив для себе висновок що треба щось змінити, почніть займатись спортом, небагато ж потрібно часу, краще висипатись і менше жерти хімії.... ну хто живе не в екологічній зоні типу центру міста переїдьте нах... на окраїну... повірте воно того варто....
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14.10.2021 10:43 Ответить
я лично много знаю спортсменов, егов и фитнесс тренеров, которые ушли из жизни от ковид19, тут избирательность вируса не поймешь, но если есть у вас хроническое, то бьет он именно туда. Рт пищи тоже ни чего не зависит, как толстяк 150 кг знакомый, переболел в легкой форме, короче я бес понятия.
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14.10.2021 14:27 Ответить
З цим ніколи не знаете як перехворієте. Це як радиація. Хтось давно помер, а хтось й досі живе хоча і з хворобами.
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15.10.2021 14:42 Ответить
і як хтось має дізнатись,що у нього ДОСТАТНІЙ імунітет проти штаму "дельта"?
Коронавирус: новый лямбда-вариант опаснее дельта-мутации?



Согласно японскому исследованию, лямбда-вариант коронавируса из Южной Америки не только более заразен, но и более устойчив к антителам, чем все прочие. Пора ли начинать его бояться?
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14.10.2021 17:30 Ответить
напиши его данные, сократим это поголовье скота
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14.10.2021 14:22 Ответить
це все не правда. Коронавірусу немає, його придумав Біл Гейтс або поработити православних. Не щепіться і не носите масок, швидше попадете на прийом до Господа
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14.10.2021 13:18 Ответить
 
 