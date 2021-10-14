Румынские врачи написали открытое письмо с просьбой о помощи из-за вспышки COVID-19

Румынские врачи 13 октября опубликовали открытое письмо под названием "Крик отчаяния", поскольку перегруженная система здравоохранения страны находится на грани из-за распространения коронавирусной инфекции.

Неправительственная организация "Колледж врачей Бухареста" заявила, что медицинская система "достигла предела", а низкие показатели вакцинации показывают "провал доверия", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.

13 октября в Румынии, которая имеет один из самых низких уровней вакцинации в Евросоюзе, зафиксированы 442 смерти и почти 17 тысяч новых подтвержденных случаев COVID-19 (население Румынии составляет более 19 миллионов человек).

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил 13 октября, что его страна поможет Румынии лечить 50 пациентов с COVID-19, которые нуждаются в интенсивной терапии. Комиссар ЕС по вопросам урегулирования кризисов Янез Ленарчич заявил на прошлой неделе, что ЕС направит в Румынии 250 кислородных генераторов.

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