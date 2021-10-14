Румынские врачи написали открытое письмо с просьбой о помощи из-за вспышки COVID-19
Румынские врачи 13 октября опубликовали открытое письмо под названием "Крик отчаяния", поскольку перегруженная система здравоохранения страны находится на грани из-за распространения коронавирусной инфекции.
Неправительственная организация "Колледж врачей Бухареста" заявила, что медицинская система "достигла предела", а низкие показатели вакцинации показывают "провал доверия", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.
13 октября в Румынии, которая имеет один из самых низких уровней вакцинации в Евросоюзе, зафиксированы 442 смерти и почти 17 тысяч новых подтвержденных случаев COVID-19 (население Румынии составляет более 19 миллионов человек).
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил 13 октября, что его страна поможет Румынии лечить 50 пациентов с COVID-19, которые нуждаются в интенсивной терапии. Комиссар ЕС по вопросам урегулирования кризисов Янез Ленарчич заявил на прошлой неделе, что ЕС направит в Румынии 250 кислородных генераторов.
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За бабло любая подобная организация будет катать такие заявы.
28,8 %
Видовище не для людей зі слабкими нервами, бо це за наші гроші вони,замість роботи, відвисають і танцюють.
Måneskin - Beggin'
Dua Lipa - Love Again
Слушали пропагандонов антикваксеров-русошвайнов совковых? ну тогда все закономерно - где россия - там разруха!
не менше 1 дози:
russia34%
Albania34%
Romania32%
Belarus24%
Ukraine18%
Вірменія12%
https://ourworldindata.org/covid-vaccinations
https://www.championat.com/football/news-4482679-vladelec-rumynskogo-kluba-fksb-zapretil-vakcinirovat-igrokov-svoej-komandy.html?utm_source=copypaste
https://index.minfin.com.ua/ua/reference/coronavirus/vaccination/
Яких маразмів я тільки не чув. Все закономірно. Нецивілізовані дебіли печерного уровня розвитку мають поступово вимерти, і їх місце займуть більш розвинені і розумні люди. Проблема в тому що дебіли швидко розмножуються.
Знаю людину, що ходила і розповідав що ковід це просто грип, що вакцинація це погано. Так ось, коли захворів, то він швидко зателефонував знайомому головлікарю в своєму улусі, і його швидко госпіталізвали в лікарню, хоча іншим казали місць немає. Тобто, ще і чиєсь місце зайняв. Причому, людина непогана, але така поведінка гидотна.
Ще знаю великих антивакцинаторів і прогриппістів, яки як повалялись з цією гадістю вдома чи у лікарні, потім ще побігли вакцинуватись. Але для інших продовжують брехати про якийсь грип. Це гідотні істоти.
Вакцинуватись потрібно людям у яких хронічні захворювання і слабкий імунітет вони важко хворіють ....але я просто думаю що їм більше треба змінити свій стиль життя , тому що вакцина імунітету не добавить... прийде інший штамп або новий вірус і там уже вакцина буде безсила.......
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