РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10951 посетитель онлайн
Новости
2 154 18

Группа ученых займется исследованием новых вирусов и работой над предотвращением пандемий, - ВОЗ

Группа ученых займется исследованием новых вирусов и работой над предотвращением пандемий, - ВОЗ

Всемирная организация здравоохранения представила список из 26 ученых, которые будут изучать новые вирусы и работать над предотвращением пандемий в будущем.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы очень довольны группой отобранных экспертов и надеемся на сотрудничество с ними, чтобы мир стал более безопасным", - заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Гебрейесус.

"Появление новых вирусов, которые способны вызвать эпидемии и пандемии, - это факт природы, и, хотя SARS-CoV-2 стал самым последним таким вирусом, он не будет последним в истории", - добавил глава ВОЗ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина присоединится к программе Евросоюза по исследованиям и инновациям, - Шмыгаль

По словам Гебрейесуса, именно исследование причин появления новых патогенов "необходимо для предотвращения будущих вспышек".

Коронавирус COVID-19 впервые был зафиксирован в китайском городе Ухань (провинция Хубэй) в конце 2019 года и затем начал распространяться по всему миру. Спустя несколько месяцев, 11 марта 2020 года, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) приняла решение, что вспышка коронавируса может быть охарактеризована как пандемия.

К началу апреля 2020 года ВОЗ сообщила, что число случаев заражения COVID-19 по всему миру превысило показатель в 1 млн. К середине октября 2021 года в мире было зарегистрировано почти 240 млн случаев заражения инфекцией.

Большинство ученых изначально считали, что COVID-19 - вирус зоонозного происхождения. Предполагается, что он мог передаться человеку от летучих мышей. Чтобы определить источник происхождения коронавируса, ВОЗ инициировала специальное расследование. С этой целью, в начале февраля 2021 года группа экспертов ВОЗ посетила Уханьский институт вирусологии. В докладе о результатах посещения был сделан вывод, что утечка вирусов из лаборатории института "крайне маловероятна". С результатами этого расследования не были согласны многие западные страны.

Также читайте: У заядлых курильщиков риск смерти от COVID-19 увеличивается в 6-7 раз, - исследование

Китай не единожды выступал против призывов ВОЗ провести дополнительное расследование на территории страны для установления источника происхождения COVID-19.

Автор: 

вирус (582) ВОЗ (777) исследование (567) ученые (346)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+7
Так те вирусы уже кончились, нужно новые делать.
А то непонятно было, чего они щас только собрались
Или надо было еще лет 10 подождать
показать весь комментарий
14.10.2021 04:16
+6
А чим ви думаєте вчені займались в лаболаторіі Уханя!
показать весь комментарий
14.10.2021 04:09
+5
Від щирого серця вітаю з Днем захисників та захисниць України,
Днем Українського козацтва та Покровою Пресвятої Богородиці.
Вічна пам'ять і слава полеглим Героям.
Пам'ятаємо кожного.
Разом переможемо!
Слава Україні та її воїнам!
показать весь комментарий
14.10.2021 03:01
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
https://www.youtube.com/watch?v=0WFsz5srcQs https://www.youtube.com/watch?v=0WFsz5srcQs


Вокальний ансамбль Пентархія «Батько наш Бандера» виконана у домі народження Степана Бандера
показать весь комментарий
14.10.2021 02:08 Ответить
14 жовтня - День Українського козацтва
показать весь комментарий
14.10.2021 02:32 Ответить
Смотреть под эту пецню.
https://www.youtube.com/watch?v=W4xNuO4T3w0 https://www.youtube.com/watch?v=W4xNuO4T3w0


Cody Johnson - 'Til You Can't
показать весь комментарий
14.10.2021 02:34 Ответить
Від щирого серця вітаю з Днем захисників та захисниць України,
Днем Українського козацтва та Покровою Пресвятої Богородиці.
Вічна пам'ять і слава полеглим Героям.
Пам'ятаємо кожного.
Разом переможемо!
Слава Україні та її воїнам!
показать весь комментарий
14.10.2021 03:01 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=pZp0Em3yvNg https://www.youtube.com/watch?v=pZp0Em3yvNg


Привітання з Днем захисника України!
показать весь комментарий
14.10.2021 03:13 Ответить
А чим ви думаєте вчені займались в лаболаторіі Уханя!
показать весь комментарий
14.10.2021 04:09 Ответить
Так те вирусы уже кончились, нужно новые делать.
А то непонятно было, чего они щас только собрались
Или надо было еще лет 10 подождать
показать весь комментарий
14.10.2021 04:16 Ответить
группа вченых воз тока "будет и займется работать над предотвращением пандемий в будущем"?
здается шо группа китайских вченых по выращиванию хвороб их все таки опередит - уже впереди на пол дистанции...
показать весь комментарий
14.10.2021 04:37 Ответить
Группа ученых
ВОЗ

показать весь комментарий
14.10.2021 05:23 Ответить
Вже піндоські вчені з китайськими подільниками в Ухані "довивчались"!
показать весь комментарий
14.10.2021 06:27 Ответить
Г-*****-есус невиданное недоразумение
показать весь комментарий
14.10.2021 06:59 Ответить
Всполошились!! Это предлагалось несколько ...лет назад! Это должна быть сеть лабораторий биохакинга, независимых от территории принадлежности, т.е. они должны подчиняться только ВООЗ и иметь свою независимую сеть связи.
Вы поняли для чего, это по сути - мини закрытый форум, который локально может продуцировать вакцины на своей удалённой территории, в случае глобального коллапса.
показать весь комментарий
14.10.2021 07:25 Ответить
Не прошло и двух лет,вот это оперативность.
показать весь комментарий
14.10.2021 07:44 Ответить
Китайцы тоже изучали вирусы...
показать весь комментарий
14.10.2021 08:22 Ответить
Что за полумеры ? Всем давно ясно, что нужны карантинные войска. Только новый вирус возбудится, а уже все в карантинных бараках, с кляпом во рту ждут новых "свершений" от птенцов эфиоповых.
показать весь комментарий
14.10.2021 08:33 Ответить
Шось не пойняв:

Вони мають для нас ЩЕ "нові віруси" ?

Чи вони збираються вивчати ВСі віруси взагалі?
показать весь комментарий
14.10.2021 08:40 Ответить
Цитата: "на конференции в Ройтлингене прозвучал резонансный вывод по смертям после вакцинации по итогам проведенного германским патологоанатомом Петером Ширмахером исследования. После вскрытия 40 граждан, ушедших из жизни в течение двух недель после вакцинации от коронавируса, он установил, что 30 - 40 процентов смертей были обусловлены причинами, связанными именно с прививкой."
показать весь комментарий
14.10.2021 10:57 Ответить
 
 