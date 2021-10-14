Группа ученых займется исследованием новых вирусов и работой над предотвращением пандемий, - ВОЗ
Всемирная организация здравоохранения представила список из 26 ученых, которые будут изучать новые вирусы и работать над предотвращением пандемий в будущем.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Мы очень довольны группой отобранных экспертов и надеемся на сотрудничество с ними, чтобы мир стал более безопасным", - заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Гебрейесус.
"Появление новых вирусов, которые способны вызвать эпидемии и пандемии, - это факт природы, и, хотя SARS-CoV-2 стал самым последним таким вирусом, он не будет последним в истории", - добавил глава ВОЗ.
По словам Гебрейесуса, именно исследование причин появления новых патогенов "необходимо для предотвращения будущих вспышек".
Коронавирус COVID-19 впервые был зафиксирован в китайском городе Ухань (провинция Хубэй) в конце 2019 года и затем начал распространяться по всему миру. Спустя несколько месяцев, 11 марта 2020 года, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) приняла решение, что вспышка коронавируса может быть охарактеризована как пандемия.
К началу апреля 2020 года ВОЗ сообщила, что число случаев заражения COVID-19 по всему миру превысило показатель в 1 млн. К середине октября 2021 года в мире было зарегистрировано почти 240 млн случаев заражения инфекцией.
Большинство ученых изначально считали, что COVID-19 - вирус зоонозного происхождения. Предполагается, что он мог передаться человеку от летучих мышей. Чтобы определить источник происхождения коронавируса, ВОЗ инициировала специальное расследование. С этой целью, в начале февраля 2021 года группа экспертов ВОЗ посетила Уханьский институт вирусологии. В докладе о результатах посещения был сделан вывод, что утечка вирусов из лаборатории института "крайне маловероятна". С результатами этого расследования не были согласны многие западные страны.
Китай не единожды выступал против призывов ВОЗ провести дополнительное расследование на территории страны для установления источника происхождения COVID-19.
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А то непонятно было, чего они щас только собрались
Или надо было еще лет 10 подождать
здается шо группа китайских вченых по выращиванию хвороб их все таки опередит - уже впереди на пол дистанции...
ВОЗ
Вы поняли для чего, это по сути - мини закрытый форум, который локально может продуцировать вакцины на своей удалённой территории, в случае глобального коллапса.
Вони мають для нас ЩЕ "нові віруси" ?
Чи вони збираються вивчати ВСі віруси взагалі?