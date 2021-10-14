Украинский воин ранен в результате российского обстрела на Донбассе. За сутки - 10 нарушений "тишины", - штаб ООС
Вооруженные формирования Российской Федерации продолжают обстреливать позиции Вооруженных Сил Украины с целью поддержания напряжения и провоцирования огня.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.
"За прошедшие сутки, 13 октября, российско-оккупационные войска 10 раз нарушали режим прекращения огня, 1 из которых с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения.
Вблизи Шумов враг вел огонь из стрелкового оружия.
Неподалеку Попасной вражеские вооруженные формирования обстреливали наши позиции из ручных противотанковых гранатометов.
В районе Катериновки оккупанты вели огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
В направлении Марьинки противник открывал огонь из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
Неподалеку Причепиловки наемники вели обстрелы из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Вблизи Водяного на Приазовье враг применил гранатометы различных систем и стрелковое оружие.
В сторону населенного пункта Новотошковское российско-оккупационные войска дважды осуществили обстрелы из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.
Вблизи Новоалександровки обстрелы велись из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
Позиции украинских воинов вблизи Новотроицкого враг обстрелял из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.
Вследствие вражеского обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воину предоставлена домедицинская помощь. Он был эвакуирован в лечебное учреждение. Состояние его здоровья - удовлетворительное.
Чтобы заставить противника прекратить огневую активность, украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенного минскими договоренностями вооружения.
По состоянию на 7:00 утра 14 октября, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.
Наши воины контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации", - говорится в сводке.
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Эмануэль Макрон отправил на РАБссию спецпоезд с 1 000 тонн ядерных отходов...,на РАБссии праздник....
Каждому своё.
То що , ви як радіохімік, стверджуєте неспроможність європейців повторно збагачувати уран ?
Настільки примітивні люди ті європейці... це ж треба. От кацапи прям весь світ своїми технологіями випереджають.
Горіть у пеклі москалі !!!
Смерті і важких поранень російським найманцям та їхнім посібникам.
Воїн, пам'ятай - вбити російську мразь твій обов'язок, чим більше ти вб'єш російських тварюк, тим меншими будуть втрати ВСУ.