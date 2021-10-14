Украинский воин ранен в результате российского обстрела на Донбассе. За сутки - 10 нарушений "тишины", - штаб ООС

Вооруженные формирования Российской Федерации продолжают обстреливать позиции Вооруженных Сил Украины с целью поддержания напряжения и провоцирования огня.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.

"За прошедшие сутки, 13 октября, российско-оккупационные войска 10 раз нарушали режим прекращения огня, 1 из которых с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения.

Вблизи Шумов враг вел огонь из стрелкового оружия.

Неподалеку Попасной вражеские вооруженные формирования обстреливали наши позиции из ручных противотанковых гранатометов.

В районе Катериновки оккупанты вели огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В направлении Марьинки противник открывал огонь из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

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Неподалеку Причепиловки наемники вели обстрелы из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Вблизи Водяного на Приазовье враг применил гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

В сторону населенного пункта Новотошковское российско-оккупационные войска дважды осуществили обстрелы из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

Вблизи Новоалександровки обстрелы велись из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Позиции украинских воинов вблизи Новотроицкого враг обстрелял из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

Вследствие вражеского обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воину предоставлена домедицинская помощь. Он был эвакуирован в лечебное учреждение. Состояние его здоровья - удовлетворительное.

Чтобы заставить противника прекратить огневую активность, украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенного минскими договоренностями вооружения.

По состоянию на 7:00 утра 14 октября, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Наши воины контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации", - говорится в сводке.



