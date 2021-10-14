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Новости Агрессия России против Украины Война
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Украинский воин ранен в результате российского обстрела на Донбассе. За сутки - 10 нарушений "тишины", - штаб ООС

Украинский воин ранен в результате российского обстрела на Донбассе. За сутки - 10 нарушений

Вооруженные формирования Российской Федерации продолжают обстреливать позиции Вооруженных Сил Украины с целью поддержания напряжения и провоцирования огня.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.

"За прошедшие сутки, 13 октября, российско-оккупационные войска 10 раз нарушали режим прекращения огня, 1 из которых с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения.

Вблизи Шумов враг вел огонь из стрелкового оружия.

Неподалеку Попасной вражеские вооруженные формирования обстреливали наши позиции из ручных противотанковых гранатометов.

В районе Катериновки оккупанты вели огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В направлении Марьинки противник открывал огонь из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

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Неподалеку Причепиловки наемники вели обстрелы из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Вблизи Водяного на Приазовье враг применил гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

В сторону населенного пункта Новотошковское российско-оккупационные войска дважды осуществили обстрелы из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

Вблизи Новоалександровки обстрелы велись из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Позиции украинских воинов вблизи Новотроицкого враг обстрелял из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

Вследствие вражеского обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воину предоставлена домедицинская помощь. Он был эвакуирован в лечебное учреждение. Состояние его здоровья - удовлетворительное.

Чтобы заставить противника прекратить огневую активность, украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенного минскими договоренностями вооружения.

По состоянию на 7:00 утра 14 октября, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Наши воины контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации", - говорится в сводке.

Украинский воин ранен в результате российского обстрела на Донбассе. За сутки - 10 нарушений тишины, - штаб ООС 01
Украинский воин ранен в результате российского обстрела на Донбассе. За сутки - 10 нарушений тишины, - штаб ООС 02

Автор: 

Донбасс (26956) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+11
Так и действуй когда тебя будут убивать вечером в подворотне, не сопротивляйся, потом в милицию пожалуешься , если жив останешься
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14.10.2021 08:06
+9
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14.10.2021 08:35
+9
Одужання…….
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14.10.2021 09:17
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убивают, сволочи, чтобы спровоцировать жертву на сопротивление. Не надо поддаваться-надо жаловаться в ОБСЕ.
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14.10.2021 08:04 Ответить
Так и действуй когда тебя будут убивать вечером в подворотне, не сопротивляйся, потом в милицию пожалуешься , если жив останешься
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14.10.2021 08:06 Ответить
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14.10.2021 08:35 Ответить
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14.10.2021 08:37 Ответить
Хороошая новость и Парижа.

Эмануэль Макрон отправил на РАБссию спецпоезд с 1 000 тонн ядерных отходов...,на РАБссии праздник....
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14.10.2021 08:41 Ответить
Хорошая Росатом повторно обогатит то, что в Европе называется отвалом и вернёт назад, попутно заработав на этом денюжку. А страна с самой сильной армией на континенте купит газика по доллару за кубик.
Каждому своё.
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14.10.2021 09:03 Ответить
Сировинний придаток....А чого лапоть радіє ? Тобі хоч щось перепаде з хутінського столу ? Якийсь обгризок від царя і його бояр.
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14.10.2021 09:13 Ответить
Понятно. Читала, но не поняла ни одной буквы. Попробую ещё разок Росатом окажет европейским партнёрам высокотехнологичную услугу по вторичному обогащению урана, которую они сами себе оказать неспособны по технологическим и/или экономическим причинам. И получит за оказание этой услуги денег.
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14.10.2021 09:27 Ответить
Чого вони не можуть ? Просто не хочуть. Нехай кацапи радіацією збагачуюються
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14.10.2021 10:01 Ответить
Приятно встретить обизнану во всех смыслах людыну Я радиохимик по образованию, а Вы кто?
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14.10.2021 10:08 Ответить
На жаль, всі мокші брехуни.
То що , ви як радіохімік, стверджуєте неспроможність європейців повторно збагачувати уран ?
Настільки примітивні люди ті європейці... це ж треба. От кацапи прям весь світ своїми технологіями випереджають.
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14.10.2021 11:01 Ответить
Помимо технической возможности есть ещё вопрос цены. Россия умеет это делать недорого и качественно. Посему и контролирует почти половину мировых обогатительных мощностей (в пересчёте не ЕРР).
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14.10.2021 11:26 Ответить
Одужання…….
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14.10.2021 09:17 Ответить
Найшвидшого одужання захисникові України!
Горіть у пеклі москалі !!!
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14.10.2021 09:26 Ответить
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14.10.2021 09:27 Ответить
Швидкого одужання нашому герою. Рідненькі, бережи вас Матінка Божа
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14.10.2021 10:58 Ответить
Скорішого одужання і швидкого відновлення нашому воїну-захиснику!
Смерті і важких поранень російським найманцям та їхнім посібникам.
Воїн, пам'ятай - вбити російську мразь твій обов'язок, чим більше ти вб'єш російських тварюк, тим меншими будуть втрати ВСУ.
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14.10.2021 10:58 Ответить
 
 