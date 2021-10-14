COVID-19 в Украине: Впервые с апреля число инфицированных за сутки превысило 18 тысяч человек, умерли 412 пациентов
В Украине зафиксирован 18 881 новый случай заражения COVID-19 по состоянию на утро 14 октября. Последний раз такой высокий показатель суточной заболеваемости в Украине фиксировался в начале апреля 2021 года - 9 апреля выявили 19 676 новых случаев. Кроме того, в Украине второй день подряд зафиксировано более 400 летальных случаев за сутки - 412.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.
"Более 14 000 000 прививок против COVID-19 сделаны в Украине!
Всего за сутки 13 октября 2021 в Украине:
164 387 человек вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 85 922 человека, полностью иммунизированы - 78 465 человек.
зафиксирован 18 881 новый подтвержденный случай коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 1 748, медработников - 368)
Также за минувшие сутки:
госпитализированы - 4 633 человека;
летальных случаев - 412;
выздоровели - 7 630 человек.
За все время пандемии в Украине:
заболели - 2 597 275 человек;
выздоровели - 2 311 991 человек;
летальных случаев - 59 935;
проведено ПЦР-тестов - 13 442 985.
С начала прививочной кампании привиты 7 774 486 человек, из них получили одну дозу - 7 774 484 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы - 6 349 739 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведены 14 124 223 прививки.
97% госпитализированных с COVID-19 в сентябре - невакцинированные", - рассказали в Минздраве.
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И всё равно попал - дочка притащщила. Вроде как и на работу занёс - хотя ближе трёх метров никто и не подходил. Но тут не ясно, конечно.
Вчера наблюдал маршрутки в область едут - дык набиты так, что вот вот правым бортом асфальт шкрябать будут.
2.не поняла причем тут врачебная этика.
3.Вас никто не принуждает пока вы сидите дома, в обществе ваше мнение не должно быть доминатным, люди имеют право обезапасить себя и свои семьи,находясь рядом с вами.
Не хочеш вакцинуватися - в "лепрозорій" для таких же антивакцинаторів, не потрібно заражати інших.
НЕВАКЦИНОВАНИЙ - ПОТЕНЦІЙНА ЗАГРОЗА РОЗПОВСЮДЖЕННЯ КОВІДУ!
НЕВАКЦИНОВАНИЙ БЕЗ МАСКИ ЩЕ БІЛЬША ЗАГРОЗА!
Хехехе, зебилам без мозгов зайдёт.
Хорошо, про шмарклю больше не буду.
Просто из личного опыта говорю, Ковид это опасно и очень дорого, гарантий 100 % нет даже у привитых,но у них есть намого больше шансов выжить или перенести болячку в легкой форме,если кому то поможет или спасет чью то жизнь мой совет буду рада.Если вдуматься то какие варианты? иметь хоть какой то шанс или помереть ничего не делая? Однако на работе нужно понимать, что вы все таки в колективе или вы играете за общепринятыми правилами ,или ,как вы предложили - сидите дома.
Предпочитаю жить ничего не делая. Точнее делая то, что считаю нужным.
https://www.youtube.com/watch?v=UiX3nVK9hKE&ab_channel=%D0%95%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%9C%D0%B8%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2 Илья Варламов об антиваксерах
https://fishki.net/3974324-nu-jeto-my-opustim-v-starom-oskole-televizionwiki-spalilisy-snimaja-sjuzhet-v-kovidnom-gospitale.html "Ну это мы опустим": в Старом Осколе телевизионщики спалились, снимая сюжет в ковидном госпитале
Можу вважати, що наші медіа не набагато кращі. З одного совку вилізли.
https://index.minfin.com.ua/ua/reference/coronavirus/vaccination/uk/ В Британії зараз хворіє 1369152 людини при населенні у 66 273 000 . Що складає 2,066%
По Україні не перевіряв.
1 369 174
16,6 %
https://index.minfin.com.ua/reference/coronavirus/geography/uk/ З того самого джерела
Всі питання до статистики та сайту. Не я цю методику обчислення придумав. Вони обчислюють до кількості заражених.
а после споткнулся об чего-то...
но пришел новый штамм, завезли в комплекте с вакциной, внутри пузырьков, да?
он уже быстрее распространился, бо по официальным каналам - это имели в виду, да?
Вот токо чото не видно, чтоб спокойно вам жилося, всё хотите загнать непроколотых в какието лепрозории. Боитесь чегота?
Ходите себе неколотыми, вам же хуже.
Так что принудительно никто никого не колет. Руки не выкручивает, не насилует.
Просто постройтесь и стройными рядами - куда подальше.
Недавно как раз про таких идиотов Риддик снял фильм, Чужой Завет. Про то как земляне с высоким уровнем интеллекта собрали всех идиотов, сказали им что они самые офигенные и потому их отправляют на лучшую планету на свете. И отправили их куда подальше. Но поскольку команда тоже состояла из антимасочников, они поперлись осваивать новую планету без всякой защиты и их сожрали Чужие.
Пересмотрите, вам будет полезно))
А почему тогда законодательно сняли ответственность с производителей вакцин? Почему перед прививкой против ковид нужно подписать бумагу, что Вы предупреждены об опасных побочках и даете добровольное согласие на вакцинацию? Или это другое? Тут не должны отвечать за свои действия?
Ні, баранам потрібний примус. Питання тільки в який спосіб? Від пропаганди, умовлянь, заборони на професію, заборони відвідування громадські місця до щеплення силою
Хоча, для цього в принципі і закон можна було би запровадити, щось на кшталт воєнного чи особливого стану, коли права людини тимчасово обмежуються.
Якщо людина померла саме із-за вакцинації, таке траплялося при різних вакцинаціях. Ну, що, виходячи з того, що це вкрай рідкісні випадки, можна і страховку, наприклад, заплатити.
Людина ризикує кожен день, наприклад при переході вулиці, чи при їжі може подавитися, то що не їсти і дорогу не переходити?
У нас є влада, якій суспільство делегували свої повноваження. Тепер влада законно всіх закликає і поки дуже м"яко заставляє вакцинуватися. Так що все законно.
Влада, хоч і зелена, але тут їй хватило розуму не розводити антивакційну кампанію. Може іще дістане розуму на примусову вакцинацію буйних ... рішенням РНБО
Про зняття відповідальності з виробників вакцин. Так зробили усі країни. Час вимагав. Ціна питання мільйони життів
https://www.youtube.com/watch?v=UiX3nVK9hKE&ab_channel=%D0%95%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%9C%D0%B8%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2 Илья Варламов об антиваксерах
Мог бы в цирке клоуном работать... Это он после ихнего СпутникаV так свихнулся или всегда такой был?