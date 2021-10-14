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Новости Коронавирус и карантин
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COVID-19 в Украине: Впервые с апреля число инфицированных за сутки превысило 18 тысяч человек, умерли 412 пациентов

COVID-19 в Украине: Впервые с апреля число инфицированных за сутки превысило 18 тысяч человек, умерли 412 пациентов

В Украине зафиксирован 18 881 новый случай заражения COVID-19 по состоянию на утро 14 октября. Последний раз такой высокий показатель суточной заболеваемости в Украине фиксировался в начале апреля 2021 года - 9 апреля выявили 19 676 новых случаев. Кроме того, в Украине второй день подряд зафиксировано более 400 летальных случаев за сутки - 412.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.

"Более 14 000 000 прививок против COVID-19 сделаны в Украине!

Всего за сутки 13 октября 2021 в Украине:

COVID-19 в Украине: Впервые с апреля число инфицированных за сутки превысило 18 тысяч человек, умерли 412 пациентов 02164 387 человек вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 85 922 человека, полностью иммунизированы - 78 465 человек.

COVID-19 в Украине: Впервые с апреля число инфицированных за сутки превысило 18 тысяч человек, умерли 412 пациентов 02 зафиксирован 18 881 новый подтвержденный случай коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 1 748, медработников - 368)

Также за минувшие сутки:

COVID-19 в Украине: Впервые с апреля число инфицированных за сутки превысило 18 тысяч человек, умерли 412 пациентов 02 госпитализированы - 4 633 человека;

COVID-19 в Украине: Впервые с апреля число инфицированных за сутки превысило 18 тысяч человек, умерли 412 пациентов 02 летальных случаев - 412;

COVID-19 в Украине: Впервые с апреля число инфицированных за сутки превысило 18 тысяч человек, умерли 412 пациентов 02 выздоровели - 7 630 человек.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Румынские врачи написали открытое письмо с просьбой о помощи из-за вспышки COVID-19

За все время пандемии в Украине:

COVID-19 в Украине: Впервые с апреля число инфицированных за сутки превысило 18 тысяч человек, умерли 412 пациентов 02 заболели - 2 597 275 человек;

COVID-19 в Украине: Впервые с апреля число инфицированных за сутки превысило 18 тысяч человек, умерли 412 пациентов 02 выздоровели - 2 311 991 человек;

COVID-19 в Украине: Впервые с апреля число инфицированных за сутки превысило 18 тысяч человек, умерли 412 пациентов 02 летальных случаев - 59 935;

COVID-19 в Украине: Впервые с апреля число инфицированных за сутки превысило 18 тысяч человек, умерли 412 пациентов 02 проведено ПЦР-тестов - 13 442 985.

С начала прививочной кампании привиты 7 774 486 человек, из них получили одну дозу - 7 774 484 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы - 6 349 739 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведены 14 124 223 прививки.

97% госпитализированных с COVID-19 в сентябре - невакцинированные", - рассказали в Минздраве.

COVID-19 в Украине: Впервые с апреля число инфицированных за сутки превысило 18 тысяч человек, умерли 412 пациентов 10
COVID-19 в Украине: Впервые с апреля число инфицированных за сутки превысило 18 тысяч человек, умерли 412 пациентов 11
COVID-19 в Украине: Впервые с апреля число инфицированных за сутки превысило 18 тысяч человек, умерли 412 пациентов 12
COVID-19 в Украине: Впервые с апреля число инфицированных за сутки превысило 18 тысяч человек, умерли 412 пациентов 13
COVID-19 в Украине: Впервые с апреля число инфицированных за сутки превысило 18 тысяч человек, умерли 412 пациентов 14

Автор: 

вакцина (3815) карантин (16729) Минздрав (4901) статистика (2310) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+12
Привіт із Трускавєца, чувакі й чувихі!!! Не Буковель, але теж сойдьот
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14.10.2021 08:54
+11
Спасибо зе-команде за столь успешную борьбу с короновирусом! Ведь как известно, чем сильнее - лохдаун - тем больше можно украсть денег из бюджета, провести через зраду какие-угодно зашквары, ведь лохи все равно не выйдут на Майдан а будут карантинить взаперти
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14.10.2021 08:35
+9
Похоже скоро локдаун. Отдохнем. За то Ляшко с носом оставим , и с его ненавистными вакцинами. Плюс из за высокой цены на газ останавливаются предприятия, которые на этом газе работают. Народ отправляют на биржу и в отпуска за свой счет. Харьковский плиточный уже более 400-т человек отправил. И это только начало. Цветочки. Ягодки впереди.
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14.10.2021 08:39
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Страница 2 из 2
Сидеть дома тоже никакой гарантии не дает. Все равно близкие ходят на учебу/работу. Все равно в магазин и по другим делам надо выходить. Я вот уже с ноября прошлого года дома сижу. Т.с. с прошлого карантина руководство приняло решение работать удлаленно тем кому работа позволяет это делать. И толку. Все равно всей семьей чуть более двух недель назад переболели ОРВИ. Кто-то из родных таки принес заразу в дом. Думаю, если бы тесты сделали, то с почти стопроцентной вероятностью определили бы ковид. Симптоматика похожа была. Но в больницу не обращались. За неделю вылечились сами. Супруга правда чуть подольше. Но у нее после онко и всяких химий с лучами организм порядком подубит.
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14.10.2021 13:11 Ответить
У меня так само было. Я кагбе "сижу дома" немного условно - в общественном транспорте не ежжу, на работе один в комнате, в магазинах дольше 5 мин не задерживаюсь.

И всё равно попал - дочка притащщила. Вроде как и на работу занёс - хотя ближе трёх метров никто и не подходил. Но тут не ясно, конечно.
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14.10.2021 13:18 Ответить
Да, но на данный момент сидеть дома - самый надёжный вариант. Проколотым в масачке лезть в набитую маршрутку идея так себе.

Вчера наблюдал маршрутки в область едут - дык набиты так, что вот вот правым бортом асфальт шкрябать будут.
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14.10.2021 13:33 Ответить
Известно,что это или "схожее" вирусное заболевание, которое сейчас называют громко "Коронавирус", было определено и идентифицировано, ещё в 70-х годах, прошлого столетия. Т.е. , мы, с чем-то похожим, живём уже много лет! Просто, никто ранее - не делал тестов и т.д. на наличие этого вируса в организме, при различных заболеваниях. А сейчас, играет большую роль, "шумиха в СМИ.
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14.10.2021 13:42 Ответить
Так семейство коронавирусов науке давно известно. Оно довольно многочисленно. К примеру та же атипичная пневмония. Так что мы давным давно с ними рядом живем. Ковид это всего навсего еще один эпизод этого совместного сосуществования.
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14.10.2021 14:23 Ответить
Точно!👍
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14.10.2021 15:39 Ответить
Могу предложить ровно то же что Вы делали когда каждый год у нас были эпидемии ОРВИ. Правда они куда-то исчезли с приходом ковида, что само по себе странно. Но все таки.
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14.10.2021 13:05 Ответить
Да никуда не исчезли,сезонный грипп как был так и есть, и при заболевании грипом всякая вакцинация противопоказана.
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14.10.2021 13:18 Ответить
О как. А разве ковид не из того же самого семейства острых респираторных вирусных инфекций? Возможно грипп и есть. Вот только не слышал о его эпидемии все эти почти два года.
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14.10.2021 13:23 Ответить
Противогаз
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14.10.2021 20:02 Ответить
Спочатку ознайомтесь, хто такі "антиваксери", а потім вже будете робити висновки! Наразі, противники щеплення від невипробуваних часом та клінічними висновками вакцин , є - просто " вакциноскептиками"! Це - різні речі.
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14.10.2021 13:12 Ответить
Антиваксер звучить страшніше. І одразу ставить на один щабель з тими хто взагалі проти вакцинації. Дуже зручно для пропаганди.
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14.10.2021 13:27 Ответить
Я просто поражаюсь ,когда при такой смертности по всему миру есть люди призывающие ничего не делать. В среде консерваторов растет количество людей , которые успели при помощи своих медийных платформ облить грязью вакцины от коронавируса, а теперь уже не могут рассказать как сильно они сожалеют о своих словах, они до этого момента не дожили. Но сколько смертей на совести этих агитаторов?ответят перед всевышним.
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14.10.2021 13:32 Ответить
те же яйца только вид в профиль. один ..й
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14.10.2021 13:55 Ответить
дышать однии воздухом с носителями туберкулёза боюсь, поэтому медики и разработали прививку БЦЖ, коей благополучно пользуються нормальные люди.
2.не поняла причем тут врачебная этика.
3.Вас никто не принуждает пока вы сидите дома, в обществе ваше мнение не должно быть доминатным, люди имеют право обезапасить себя и свои семьи,находясь рядом с вами.
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15.10.2021 12:30 Ответить
Не гнівіть Бога, бо почнуть зганяти у "лепрозорії" (і правильно зроблять), як у Середні віки. Про те що цими лепрозоріями робили потім, говорити утримуюсь

Не хочеш вакцинуватися - в "лепрозорій" для таких же антивакцинаторів, не потрібно заражати інших.

НЕВАКЦИНОВАНИЙ - ПОТЕНЦІЙНА ЗАГРОЗА РОЗПОВСЮДЖЕННЯ КОВІДУ!

НЕВАКЦИНОВАНИЙ БЕЗ МАСКИ ЩЕ БІЛЬША ЗАГРОЗА!
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14.10.2021 12:49 Ответить
А кому угрожают то? Может вакцинированным? Которые в масачке?
Хехехе, зебилам без мозгов зайдёт.
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14.10.2021 12:58 Ответить
Ну нет...зебилы как раз на вашей стороне , можете гордиться.
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14.10.2021 13:20 Ответить
Это какраз именно у зебилов в одной и той же бестолковке совершенно спокойно уживается "маску надо носить" + "маска не помогает" и "надо уколоться" + "неуколотые заражают уколотых".
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14.10.2021 13:26 Ответить
Наоборот,уколотые могут заразить неуколотых,вот поэтому и важно чтобы люди вакцинировались.Правда неуколотых могут заразить даже ручка двери в маркете, поэтому у них вообще все печально.На секундочку, за мерзкую шмарклю не голосовала .
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14.10.2021 13:36 Ответить
Стоп стоп стоп, ну могут, так чья это проблема? Вот самих неуколотых. Может и важно, но вам то какое дело до этого?
Хорошо, про шмарклю больше не буду.
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14.10.2021 13:41 Ответить
Да такое же как и вам, я же здесь не сама с собой беседую.
Просто из личного опыта говорю, Ковид это опасно и очень дорого, гарантий 100 % нет даже у привитых,но у них есть намого больше шансов выжить или перенести болячку в легкой форме,если кому то поможет или спасет чью то жизнь мой совет буду рада.Если вдуматься то какие варианты? иметь хоть какой то шанс или помереть ничего не делая? Однако на работе нужно понимать, что вы все таки в колективе или вы играете за общепринятыми правилами ,или ,как вы предложили - сидите дома.
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14.10.2021 13:49 Ответить
иметь хоть какой то шанс или помереть ничего не делая?
Предпочитаю жить ничего не делая. Точнее делая то, что считаю нужным.
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14.10.2021 14:14 Ответить
Лилия, во первых, если человек уже контактировал (очень близко) с заболевшими, а таких семей очень много - в семье один болеет, другие - нет, и не заболел! - это о чем то, может говорить, или нет!?? У человека свой, хороший иммунитет! Зачем ему прививка ( непроверенная)?! Во вторых - вакцинация, ещё более опасна для окружающих, поскольку "вакцинорованный" тоже может болеть ( в латентной форме), и главное - он такой же распространитель инфекции, как и не вакцинированный! И может об этом (что болеет) даже не знать!
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14.10.2021 14:24 Ответить
Я наверное Вас успокою. Заразиться могут все. И те и другие Причем не только ковид. Остальные ОРВИ инфекции свою опасность не потеряли и никуда не растратили. Они как были опасными так и остались. И если их сразу же не начать лечить, то есть высокая вероятность нарваться на осложнение в виде пневмонии. В этом случае есть высокая вероятность летального исхода, если не лечить пневмонию. Так называемые антиваксеры это понимают, паникуют по этому поводу и не истерят.
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14.10.2021 13:45 Ответить
Не истерят?А кто истерит? Напротив ,предлогается не истерить по поводу прививок,а провакцинироваться и жить спокойно. Вы лечите грипп ,или осложнения при гриппе?Так почему люди должны сидеть сложа руки и ждать выживет или нет?
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14.10.2021 13:53 Ответить
Я вообще не понимаю зачем складывать руки и ждать смерти. Живите и радуйтесь жизни. Она у человека скоротечна. А при гриппе я всегда стараюсь лечить симптоматику, вызванную им. Тем самым помогая иммунной системе справиться с самим вирусом. Причем стараюсь начать лечение при проявлении первых симптомов болезни, и не жду покуда справится сам организм с болезнью. Ну а при малейшем подозрении на пневмонию сразу начинаю принимать антибиотики. И пофигу на заявления врачей, что при пневмонии, вызванной вирусной инфекцией антибиотики не помогут. Мне всегда помогали. Как у остальных я не могу знать. К тому же опять же никогда не ясно чем конкретно пневмония вызвана. Ну и потом, вероятность заболеть ковид весьма низкая, если глянуть статистику. То, что человек тяжело перенесет болезнь - еще ниже. Ну а смертность составляет вообще 2,3% от числа заболевших. Если брать от числа всего населения, то вообще получаем 0,14%. А Вы уже прям собираетесь сложить руки и неизвестно чего ждать. К тому же опять же Вас не призывают это делать. Вы можете привиться, если считаете необходимым. По заверениям властей выбор вакцин большой.
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14.10.2021 14:13 Ответить
Супер ответ!🤓
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14.10.2021 15:01 Ответить
Тем более, запущенная/вовремя не идентифицированная, и которую вовремя не начали лечить, вирусная инфекция - всегда переходит в бактериальную, а здесь уж, без антибиотиков - не обойтись!😥
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14.10.2021 15:09 Ответить
Не вигадуй. Можна вірусну пневмонію на ногах перенести без лікування, і решту.
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15.10.2021 05:28 Ответить
Хоч Москальщини, але в точку
https://www.youtube.com/watch?v=UiX3nVK9hKE&ab_channel=%D0%95%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%9C%D0%B8%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2 Илья Варламов об антиваксерах
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14.10.2021 17:32 Ответить
Ну раз Ви згадали кацапів - будь ласка. Ось з останнього як там знімають страшні роліки про ковідних хворих

https://fishki.net/3974324-nu-jeto-my-opustim-v-starom-oskole-televizionwiki-spalilisy-snimaja-sjuzhet-v-kovidnom-gospitale.html "Ну это мы опустим": в Старом Осколе телевизионщики спалились, снимая сюжет в ковидном госпитале
Можу вважати, що наші медіа не набагато кращі. З одного совку вилізли.
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14.10.2021 18:07 Ответить
Мене бавлять потуги потуги деяких людей у самолікуванні, і дратують, коли вони свій "досвід" намагаються передати іншим
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15.10.2021 11:56 Ответить
А мене дратує коли мені приписують те, що я навіть не намагався робити. Де це я свій досвід самолікування кому передавав? Те що я кажу, що хворобу треба лікувати не затягуючи - Вам скаже будь який лікар. А чим її особисто лікувати кожному - це його власна справа та справа його лікаря. Я написав що власне саме мені допомогає. Ще й навмисне вказав, що не можу знати чи допоможе це іншим. Я хоч десь вказував ліки, якими потрібно ту чи іншу хворобу лікувати? Я написав не більше ніж своє ставлення до самого процесу. І мені мій досвід допомогав і досі допомогає. Як він допоможе іншим я знати не можу. Так що не треба перекручувати мої слова. А якщо вже щось стверджуєте, що я казав, так хоч цитати мої наводьте з дописів. Ось Ви, на відміну від мене, таки намагаєтесь передати свій власний досвід вакцінації. Ще й закликаєте це робити примусово всім без розбору. Навести цитати Ваші. Чи не треба? Так що подібна поведінка, що Ви тут так яскраво описали, притаманна більше саме Вам.
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15.10.2021 14:48 Ответить
Так от, для неосвідчених "вакцинованих" - ви є, такими ж розповсюджувачами інфекції, як і не "вакциновані"! Читайте медичні висновки, якщо не знаєте!
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14.10.2021 13:01 Ответить
Я б з Вами погодився, але за однієї умови - якби вакціновані так само не заржувались та не заражали інших. А якщо це не так, то чому вакциновані так панічно бояться невакцинованих? Бо цікаві речі виходять за словами Ляшка, що якби 100% вакцинувалося то можна булоб зняти усілякі обмеження. Але зараз чомусь вакціновані бояться заразитися. Якщо вакцина така дієва, то чому такий переляк?
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14.10.2021 13:03 Ответить
Вакциновані переважно не заражуються, а якщо і заразилися, то час одужання значно менший, і, відповідно, кількість контактів менша.
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14.10.2021 14:27 Ответить
То чому так панічно бояться невакцинованих? Аж у істериках заходяться.
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14.10.2021 14:31 Ответить
Як чому, тому що із-за цих баранів локдауни вводять. Тому що на їхнє лікування витрачаються державні ресурси. Тому що вони, як би то не було, - джерело інфекції
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14.10.2021 14:40 Ответить
Так не вводьте локдауни. Он Британія вже скасувала, хоча захворюваннь там начеб-то суттєво менше не стало, хоча і багато населення отримало щеплення.
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14.10.2021 14:49 Ответить
В Британії рівень вакцинації 66,20 %. і продовжують нарощувати.
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14.10.2021 16:15 Ответить
В Британії зараз хворіє 16,6%. Для порівняння в Україні зараз хворіє 8,7%. Тобто приблизно вдвічи меньше. При тому, що вакциновано трошки быльше 15%.
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14.10.2021 16:47 Ответить
Ви цифри зі стелі взяли?

https://index.minfin.com.ua/ua/reference/coronavirus/vaccination/uk/ В Британії зараз хворіє 1369152 людини при населенні у 66 273 000 . Що складає 2,066%

По Україні не перевіряв.
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14.10.2021 17:07 Ответить
Наразі хворіють
1 369 174
16,6 %

https://index.minfin.com.ua/reference/coronavirus/geography/uk/ З того самого джерела
Всі питання до статистики та сайту. Не я цю методику обчислення придумав. Вони обчислюють до кількості заражених.
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14.10.2021 18:16 Ответить
16,5% від кількості заражень
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14.10.2021 19:26 Ответить
Ну а я що написав?
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14.10.2021 19:44 Ответить
То не треба вводили людей в оману. Пишіть від чого беруться відсотки
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15.10.2021 11:52 Ответить
Стоп. А де я вводив людей в оману? Я невірні відсотки дав, що в казані на тому сайті, на який я Вам дав посилання? В чому моє манипулювання та в чому данні, що я навів невірні?
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15.10.2021 15:26 Ответить
І доречі вакциновані так само можуть бути джерелом інфекції.
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14.10.2021 14:54 Ответить
тут спорный вопрос. Невакцинированный заболевший чувствует себя плохо, сидит дома и не шастает. Вакцинированный шастает везде и всех вокруг заражает. Может такая ж* как раз из-за вакцинированных и творится. Год назад такого кошмара не было.
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14.10.2021 16:03 Ответить
Не меліть дурниць. Дівіться приклад Ізраїлю. А те що зараз із захворюваністю, то від іншого більш агресивного штама і неносіння масок. Те, що вакцинувалося біля 20% нічого не означає, хворіють 80%. От і все.
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14.10.2021 16:10 Ответить
год назад такой смертности не было при 0 вакцинированных. Ваши объяснения?
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14.10.2021 16:19 Ответить
Менша росповсюдженість і зміна штаму віруса
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15.10.2021 11:49 Ответить
ага, вирус слабо распространился за два года... правда, перед тем распространился,
а после споткнулся об чего-то...
но пришел новый штамм, завезли в комплекте с вакциной, внутри пузырьков, да?
он уже быстрее распространился, бо по официальным каналам - это имели в виду, да?
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18.10.2021 10:02 Ответить
Уважаемый, а вы в курсе, что вакцинированные также могут болеть и, о, боги, также распространять вирус? А если ещё и в лёгкой и скрытой форме, то заражать ещё похлеще тех, кто не вакцинированных. Или вы из тех, кто считает, что раз вакцинированных, то и маску носить не надо, и соц дистанцию не соблюдать? Прежде чем распространять капсом паническую информацию, разберитесь в элементарных вещах. У меня у знакомой, после 2й прививки мать ушла, впала в кому и все. 50 лет даже не было.
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14.10.2021 23:33 Ответить
В усьому світі захищає (зменшує вірогідність зараження), у вас - ні
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15.10.2021 11:46 Ответить
Чому зразу "хоронить", якщо більшість цією заразою хворіє безсимптомно?! Всі смертельні випадки, які раніше, були від інших хвороб - наразі " приписують короновірусу, невже це не зрозуміло?! Та зрівняйте нарешті, всі показники, та подумайте логічно!🙏
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14.10.2021 12:54 Ответить
Тому що померли поступають у лікарню з симптомами "короновірус",тому що кількість померлих з кожним днем збільшується ,ви бачили епікризи померлих,що ви ствержуєте від чого вони померли? Та не вакцінуйтеся, а люди самі вирішать свою долю.
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14.10.2021 13:00 Ответить
Так, в тому ж, і питання - кожен, сам повинен вирішувати - вакцинуватись, чи ні! А не - примусово для статистики наших можновладців, які до речі, не всі мають щеплення,( як і більшість лікарів), а чому? Щось знають! Думайте!
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14.10.2021 13:06 Ответить
Та я вже провакцінувалася і живу спокійно, до речі після того як перехворіла рік тому,ви навіть на маєте уяви що це за хвороба, яку муку терплять люди і скільки коштує лікування .Але довірливі вас прочитають і ви наражаєте їх на небезпеку, як ви гріха не боїтесь,не розумію. Не маю статистику про лікарів, тому на слова при балачках не поведуся.
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14.10.2021 13:12 Ответить
А я допустим вполне в курсе, как оно и чего, и лечили, междупрочем, забесплатно.

Вот токо чото не видно, чтоб спокойно вам жилося, всё хотите загнать непроколотых в какието лепрозории. Боитесь чегота?
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14.10.2021 13:22 Ответить
Бог Вам в поміч, і здоров'я Вам! А от я, не довіряю, як і багато з співбесідників. Я, не хочу вакцинуватись невідомою речовиною! Яке вони! мають право мене примусити, якщо (і ще раз!) вакцина не захищає від захворювання, а й ще має, на думку провідних лікарів світу, побічні наслідки - аутоімунні захворювання, алергічні і навіть онкологічні! Час - покаже! У кожного свій імунітет!
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14.10.2021 13:26 Ответить
я могу понрять тех кто агитирует совершать какое-от действие (в данном случае - вакцинироваться). Но с чего жопы рвут антивакцинаторы - я хз. Не хочешь - не колись, зачем так истерично отговаривать вакцинаторов? вы боитесь что их чипируют? так это ИХ чипируют, вы-то чего истерите?
Ходите себе неколотыми, вам же хуже.
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14.10.2021 13:31 Ответить
Вообщето речь идёт о том, что принудительная вакцинация (ещё и не проверенными веществами) немножко за пределами закона. Вы как, не согласны с таким утверждением?
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14.10.2021 13:35 Ответить
покажите мне хотя бы одного, кого вакцинировали принудительно. не хочешь - иди на ..й, потому что за каждое свое действие или бездействие нужно нести ответственность.
Так что принудительно никто никого не колет. Руки не выкручивает, не насилует.
Просто постройтесь и стройными рядами - куда подальше.
Недавно как раз про таких идиотов Риддик снял фильм, Чужой Завет. Про то как земляне с высоким уровнем интеллекта собрали всех идиотов, сказали им что они самые офигенные и потому их отправляют на лучшую планету на свете. И отправили их куда подальше. Но поскольку команда тоже состояла из антимасочников, они поперлись осваивать новую планету без всякой защиты и их сожрали Чужие.
Пересмотрите, вам будет полезно))
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14.10.2021 14:01 Ответить
Дада, угроза увольнением, равно как и отстранение от работы без сохранения зарплаты - это не принуждение, всё чиста добровольно.
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14.10.2021 14:10 Ответить
потому что за каждое свое действие или бездействие нужно нести ответственность
А почему тогда законодательно сняли ответственность с производителей вакцин? Почему перед прививкой против ковид нужно подписать бумагу, что Вы предупреждены об опасных побочках и даете добровольное согласие на вакцинацию? Или это другое? Тут не должны отвечать за свои действия?
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14.10.2021 14:19 Ответить
Не пишите бред! Принудительно, не значит - физически! У них есть другие методы!
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14.10.2021 14:27 Ответить
Що означає "не вакцинуйтесь"? Типу, давай, якщо хочеш самогубства, то будь ласка, та іще з десято-другий інфікуєш?

Ні, баранам потрібний примус. Питання тільки в який спосіб? Від пропаганди, умовлянь, заборони на професію, заборони відвідування громадські місця до щеплення силою
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14.10.2021 14:48 Ответить
Спекуляції. Інтереси суспільства під час пандемії вище бажань окремої людини, яка є загрозою іншим.

Хоча, для цього в принципі і закон можна було би запровадити, щось на кшталт воєнного чи особливого стану, коли права людини тимчасово обмежуються.

Якщо людина померла саме із-за вакцинації, таке траплялося при різних вакцинаціях. Ну, що, виходячи з того, що це вкрай рідкісні випадки, можна і страховку, наприклад, заплатити.

Людина ризикує кожен день, наприклад при переході вулиці, чи при їжі може подавитися, то що не їсти і дорогу не переходити?
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14.10.2021 15:05 Ответить
Я усе не читав. Але суть не у співвідношення вакцинованих і невакцинованих.
У нас є влада, якій суспільство делегували свої повноваження. Тепер влада законно всіх закликає і поки дуже м"яко заставляє вакцинуватися. Так що все законно.
Влада, хоч і зелена, але тут їй хватило розуму не розводити антивакційну кампанію. Може іще дістане розуму на примусову вакцинацію буйних ... рішенням РНБО
Про зняття відповідальності з виробників вакцин. Так зробили усі країни. Час вимагав. Ціна питання мільйони життів
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14.10.2021 16:41 Ответить
Я вам говорю очевидні речі. Ви займаєтеся демагогію. В СПАМ!
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15.10.2021 11:59 Ответить
Люто плюсую. Вместо того, чтобы вести пропаганду зож, отказ от вредных привычек, пропаганда здорового питания, спорта, режима дня, СМИ нагнетают дикую истерию. Все болезни забыты, прививка всех спасёт!!! Негативное мышление и стресс способствуют падению иммунитета не меньше, чем отсутствие нормального сна и полноценного питания и активности. А для СМИ на волне хайпа, одни негативные новости.
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14.10.2021 23:37 Ответить
Ви що думаєте, я не стикалась з цією, так званою "хворобою", яка раніше звалася звично - ГРЗ?! Стикалася, тому, маю висновки, порівняння і логічну думку, щодо всієї цієї "глобальної пандемії".
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14.10.2021 12:27 Ответить
І раніше люди тяжко хворіли від інфекційних захворювань, з смертельними наслідками. І всім відомий грип, є дуже небезбечним, інфекційним захворюванням, інколи, смертельним для багатьох, але щеплення від грипу раніше, робили лише бажаючим, а не примусово, як тепер від "covid", аж до звільнення!
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14.10.2021 12:36 Ответить
И да, у нас еще в переписке, пока не "явился", известный "рекламатор вакцинации", который тех, кто против , записывает в "ольгинские боты"! Наверное, у него сегодня выходной?!
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14.10.2021 14:35 Ответить
стацкая вместо него))
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14.10.2021 16:06 Ответить
Ну, я пішов святкувати, а моїм російськомовним антиваксерам російською іще раз захопливе відео
https://www.youtube.com/watch?v=UiX3nVK9hKE&ab_channel=%D0%95%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%9C%D0%B8%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2 Илья Варламов об антиваксерах
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14.10.2021 17:35 Ответить
Спасибо большое за ссылку. Прикольный дебил этот Варламов, раньше не смотрел его.
Мог бы в цирке клоуном работать... Это он после ихнего СпутникаV так свихнулся или всегда такой был?
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14.10.2021 22:27 Ответить
Чем больше Зе боится потерять власть,тем больше инфицированных.
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15.10.2021 01:03 Ответить
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