COVID-19 в Украине: Впервые с апреля число инфицированных за сутки превысило 18 тысяч человек, умерли 412 пациентов

В Украине зафиксирован 18 881 новый случай заражения COVID-19 по состоянию на утро 14 октября. Последний раз такой высокий показатель суточной заболеваемости в Украине фиксировался в начале апреля 2021 года - 9 апреля выявили 19 676 новых случаев. Кроме того, в Украине второй день подряд зафиксировано более 400 летальных случаев за сутки - 412.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.

"Более 14 000 000 прививок против COVID-19 сделаны в Украине!

Всего за сутки 13 октября 2021 в Украине:

164 387 человек вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 85 922 человека, полностью иммунизированы - 78 465 человек.

зафиксирован 18 881 новый подтвержденный случай коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 1 748, медработников - 368)

Также за минувшие сутки:

госпитализированы - 4 633 человека;

летальных случаев - 412;

выздоровели - 7 630 человек.

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За все время пандемии в Украине:

заболели - 2 597 275 человек;

выздоровели - 2 311 991 человек;

летальных случаев - 59 935;

проведено ПЦР-тестов - 13 442 985.

С начала прививочной кампании привиты 7 774 486 человек, из них получили одну дозу - 7 774 484 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы - 6 349 739 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведены 14 124 223 прививки.

97% госпитализированных с COVID-19 в сентябре - невакцинированные", - рассказали в Минздраве.













